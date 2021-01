Trest pro ty, kteří předbíhali u očkování? Předák pacientů má jasno: Pokud se neomluví, tak...

ROZHOVOR V Česku se nic nestane, protože ministerstvu vnitra velí člověk, který na to nemá. A tak, zatímco v zahraničí dávají policisté pokuty těm, co porušují nařízení vlády, tak v Česku si každý může dělat, co chce. To říká prezident Svazu pacientů České republiky Luboš Olejár. Papalášské chování je prý projevem lidí, kteří jako by měli v krvi Švejka. Podceňují situaci, jiným přikazují pít vodu a sami si dávají víno!

reklama

Jak vnímáte "vakcinační protekci", která se nám zde rozmohla po startu očkování proti nemoci Covid-19?

Pravidla nebyla zkraje nastavena, a proto došlo k "přednostním očkováním", ale to neznamená, že se po známosti nacpou do očkovacích ordinací lidé, kteří mají čas, až bude dostatek vakcín a nedají přednost nejzranitelnějším.

Ministra zdravotnictví vyzýváte, aby nechal odvolat z funkce generálního ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeňka Kabátka, který se nechal počátkem roku očkovat proti Covid-19 v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, přestože nespadá do žádné z prioritních skupin. Nazýváte ho přitom papalášem. Skoro to vypadá, že na něj máte mnohem větší zlost, než jen za přednostní očkování. Máte?

Pokud nedal přednost pojištěncům s věkem nad pětašedesát let, o kterých se mluví, jako o rizikových na nemoc Covid-19, pak je to obrovské morální selhání ředitele největší zdravotní pojišťovny. Je to jedna velká amorálnost člověka, který by se měl příkladně starat o pojištěnce VZP. Zachoval se skutečně jako papaláš!

Ten ale na post šéfa VZP rezignovat nehodlá a vysvětlil to tak, že se stará o řadu velmi důležitých organizačních úkolů, které například souvisejí se zajištěním systému bezproblémového testování a zajištěním rychlého výběru distributora pro vakcínu Moderna a spoustu dalších věcí, které nejsou vidět. Co si myslíte o takovém vysvětlení?

To, že nechce sám rezignovat, je jedna věc. A ukazuje to na jeho špatné morální vlastnosti. Ale je tu Správní rada VZP složená ze zástupců vlády a sněmovny, tak snad to oni napraví. Ty jeho výmluvy jsou jen ukázkou toho, že si myslí, že je nepostradatelný! Ale není tomu tak! Výběr vakcín nemá ve své moci on, ale ministerstvo zdravotnictví! Takže si vymýšlí jen nesmyslnou obhajobu, jako malý kluk, který sousedům ukradl jablíčka a byl při té špatnosti přichycen.

V médiích se spekuluje o tom, že za ním stojí Hrad. Přežil i to, že jeho jméno bylo v osobním deníku někdejšího ředitele pražské Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého, který byl odsouzen za korupci. Opravdu si myslíte, že s tak silným zastáncem v zádech někdy padne?

Ředitel VZP Kabátek má mít v zádech hlavně lidi, jako bývalého náměstka ministra zdravotnictví Marka Šnajdra a bývalého ministra Tomáše Julínka, kteří ho kdysi z ministerstva zdravotnictví prosadili do VZP. Jak je to dlouho? Proč by za ním měl stát někdo z Hradu? Není k tomu důvod. Chyba je, že vládní koalice nepřišla na to, kdo je jeho ochránce, když Kabátka posledně volili za generální ředitele.

Kabátka ohledně přednostního očkování v pondělí podpořila Správní rada VZP a zůstává ve funkci. Nicméně těch "vakcinačních protekčních spratků" je mnohem více. Jak by měli být potrestáni?

No, pokud takoví lidé mají charakter, tak se veřejně omluví. A, ať dostanou i druhou dávku. A pokud ne, jako kuchař Zdeněk Pohlreich a další veřejně probírané osoby, pak by neměli druhou dávku vůbec dostat. Ať žijí s jednou dávkou. Jak k tomu příjdou nemocní a na životě ohrožení spoluobčané?

Jak na tato odhalení reagují vaši členové?

Mnoho našich členů - ohrožených na životě, kvůli nemocem - nás prosí o pomoc, jak by se mohli dostat k očkování vakcínou, aby měli šanci na přežití. Na to jim neumíme kladně odpovědět a odkazujeme je, aby se hlásili svým praktickým lékařům o naočkování vakcínou. Je velmi těžké některým tuto situaci vysvětlit. I proto jsme na podněty velké skupiny členů vyzvali ministra zdravotnictví k podání návrhu zástupcům státu a Poslanecké sněmovny k odvolání ředitele VZP, který "okradl" své pojištěnce.

Fotogalerie: - Babišova druhá dávka

Spolek Moravský ombudsman sídlící v Brně na všechny tyto "předbíhače ve frontě na očkování" podal trestní oznámení. Prý se dopustili hned několika trestných činů, například maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, zneužití pravomoci, poskození cizích práv a tak dále. Myslíte si, že budou za tyto činy odsouzeni?

Je to mediálně zajímavé vystoupení spolku s podporou advokáta Ondruše, o kterém jsme nikdo netušili, ale nejsem si jistý, jestli by takové jednání mohlo být v této době trestným činem. Jako přestupek by se to ale hodnotit mělo. Jako narušení občanského soužití.

Za dob koronakrize se hojně rozšířilo jakési "papalášské chování". Když se externí poradce prezidenta Martin Nejedlý vrátil loni v březnu z Číny, měl být v karanténě, ale šel na jídlo do restuarce na Letné. Kancléř Vratislav Mynář si o měsíc později v Osvětimanech uspořádal zabíjačku. Vláda loni radila Čechům, aby zůstali v Česku, přitom její členové či jejich rodinní příslušníci cestovali po světě. Těch případů jsou stovky. Proč si myslíte, že to ti lidé dělají?

Příklady, které uvádíte, jsou typickým chováním mnoha lidí. Jako by měli v krvi Švejka. Podceňují situaci, jiným přikazují pít vodu a sami si dávají víno! Na to musí být zákonný nastroj, trest, sankce. Ale v Česku se to nestane, protože ministerstvu vnitra velí člověk, který na to nemá. A tak, zatímco v zahraničí dávají policisté pokuty těm, co porušují nařízení vlády, tak v Česku si každý může dělat co chce.

A pak nás sousední země zařazují do seznamu "nebezpečných covidových zemí". To je daň za neschopnost důsledného vymáhání pravidel zejména u šíření epidemie s infekcí. Kdyby šlo o vymáhání nezaplacené dálniční známky nebo nesprávného parkování autem, tak na to policie hned skočí, ale proti šíření infekce Covid-19 to má asi zakázáno!

První viceprezidentkou Svazu pacinetů ČR je Alena Gajdůšková, poslankyně ČSSD. U ní jsem, pravda, žádné náznaky papalášského chování za koronakrize nenašel. Nicméně je uvolněnou předsedkyní jednoho ze zastupitelských výborů Zlínského kraje. Podle bývalého hejtmana Jiřího Čunka má každý z nich údajně brát přes devadesát tisíc korun měsíčně. A to má k poslaneckému platu. Není i sbírání funkcí papalášským chováním? Je to v pořádku?

Myslím, že tady platí zastupitelská demokracie. Pokud někoho zástupci lidu někam zvolí v souladu s ústavním pořádkem a má na to, pak se není o čem bavit. A kolik peněz kraj dává svým reprezentantům, to je snad jeho odpovědnost, když na to má.

Viceprezidentka svazu si rozhodně zaslouží pochvalu za své chování, protože ve Zlíně vede ve svém volném čase i poradnu pro pacienty. To nechce skoro nikdo dělat. Pomáhá lidem, jak jen to jde.

Co vlastně v současnosti nejvíce trápí vaše členy?

V této covidové době by chtěli jasnější informace k plánováným operacím a vyšetřením, aby se nemuseli bát jít do nemocnice a ambulance. Prostě, aby nemuseli čekat s dalšími pacienty na vyšetření v omezeném prostoru čekáren.

Psali jsme: Blatný spouští rozvrat. Revolta, konec, už jen krok. Vážná předpověď Jak to ti Rusové dělají? Herečka ví své. Remcající Češi, Zeman, umělci ,,A mně nadávali. Odborníci.” Mrtvých na covid méně? Blatný strhl poprask Ředitel VZP, 50 let. Přišel do nemocnice a dostal přednostně vakcínu. Jak to?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.