Trestní stíhání za schvalování atentátu? To bylo za protektorátu... Lůza rabuje a ČT to podporuje. Nářez od „poldy“ kandidujícího na hejtmana za SPD

Jakými cestami dospěje podplukovník od kriminálky k tomu, že se rozhodne kandidovat jako nestraník za SPD na hejtmana Pardubického kraje?

Namístě je spíš opačná otázka, jak se jako polda k SPD nedobrat. SPD má jako klíčové téma kromě demokracie také bezpečnost. Ochranu slušných lidí před těmi, kdo slušní nejsou. A samozřejmě plně stojí za prací policie. Nevím o jiné partaji, která by za poldy tak stoprocentně stála. A projevuje se to také v návrzích zákonů z pera expertů SPD, ať už to je tlak na odebírání podpor tzv. nepřizůsobivým, tak je to také třeba zákaz hazardu, ochrana hranic, boj proti islamismu, zákony proti lichvě, zestátnění exkutorů atd. atd.

Hodně se v posledních letech mluví o trestných činech nazývaných „trestné činy z nenávisti“. Jedná se většinou o verbální trestné činy, často při diskusích na sociálních sítích. Jak se na to díváte jako bývalý policista a vyšetřovatel, mělo by být vyjádření názoru takto kriminalizováno?

Naposledy se zavíralo za schvalování atentátu za Rakouska-Uherska, za protektorátu se za schvalování atentátu popravovalo, a teď se zatím dávají podmínky. Ale až na tři roky kriminálu. To je něco, co zcela odporuje ústavnímu a lidskému právu na svobodu názoru a projevu. Na jedné straně netrestáme šíření nenávistné islámské ideologie, která popírá lidská práva, svobodu i demokracii a na druhé straně stíháme lidi za to, že někde na netu souhlasili s útokem na mešitu, ve které se propagovala prokazatelně nenávistná ideologie a boj s Evropany.

Jak je na tom celkově Pardubický kraj s bezpečností?

Máme tu pouze běžnou kriminalitu, trochu se rozmáhají rekreační drogy, ale myslím, že je u nás poměrně bezpečno. Určitě bezpečněji než v Praze a rozhodně bezpečněji než v Berlíně, v Bruselu nebo v Londýně.

Tím zásadním je bojovat o to, aby se to nezměnilo k horšímu. Snahy dovést k nám migranty z nepřátelských afrických nebo arabských kultur tu jsou a budou zesilovat. Ve světě řádí prokazatelně rasistické a fašistické hnutí Black Lives Matter.

Tomáš Fadrný, lídr kandidátky SPD

Yusra Khogali, spoluzakladatelka kanadské pobočky hnutí Black Lives Matter, v prosinci 2015 napsala, že bílá barva pleti je genetický defekt a běloši jsou podlidé, kteří by měli být vyhlazeni. Cituji: „Původem lidstva je černá rasa. My černoši jsme prvotní a nejsilnější, naše genetika je základem veškeré humanity.“

Vůdci BLM otevřeně přiznávají, že chtějí zrušit normální rodinu, policii, věznice a kapitalismus vůbec.

Lůze, která nepracuje, droguje a rabuje, se takový program líbí a pro beztrestné páchání zločinů udělá maximum. Otázkou pro nás je, zda i my bychom tohle měli podporovat. Tím my nemyslím paní Clintonovou, Obamu a další šílence, ale myslím třeba Českou televizi, české politiky, česká média a velkou část české veřejnosti, která má k rabující lůze sympatie už prostě jen proto, že je většinou černá a proti Trumpovi.

Černošské hnutí v USA a v západní Evropě je zcela otevřeně rasistické, protidemokratické a protievropské. Podpora takové ideologie a hnutí je podle mého soudu opravdový zločin, a to nejen mravní, ale i podle trestního zákona.

Počkejte, tím myslíte, že by třeba za podporu hnutí BLM měla policie stíhat třeba i novináře, kteří jim vyjadřují sympatie?

Myslím, že minimálně by měli státní zástupci vyhodnotit, zda otevřenou podporou tohoto hnutí někteří konkrétní lidé nenaplňují skutkovou podstatu trestného činu podpory nenávistné ideologie.

Pokud stíhají lidi za to, že schválili útok na mešitu na Novém Zélandu, není důvod nestíhat ty, co schvalují každodenní útoky na slušné lidi a jejich majetky po celých USA a v západní Evropě. Měřme všem stejným metrem, byť já jsem osobně proti, ať si každý schvaluje, co chce. Něco jiného ovšem je aktivní propagace takové smrtelně nebezpečné ideologie.

Týká se tento problém i vašeho kraje?

Ministerstvo vnitra vyčlenilo dotace na podporu a budování přistěhovaleckých center, takže problém je zcela otevřeně na obzoru. ČSSD a další strany samozřejmě po migrantech touží – jsou to jejich budoucí voliči – tak jako po celé Evropě. Je tristní, že ti hlupáci si neuvědomují, že tím likvidují vlastní civilizaci a ničí svět, do kterého se narodí i jejich děti.

SPD bojuje proti exekucím a lichvě a chce pomáhat lidem v dluhových pastech. Jak vážný je to podle vás problém?

Je to životně vážný problém – tisíce rodin jsou v dluhových pastech, a to obvykle díky lichvářským úrokům, pokutám a exekučním poplatkům. To, co se děje, je obrovská nespravedlnost, která v civilizované zemi nemá obdobu. Nikde na světě nemají lichváři ani exekutoři takové luxusní podmínky pro okrádání lidí.

A to se bohužel promítá i do počtu sebevražd, ale třeba i vražd a jiné násilné trestné činnosti. Zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Málokdo ví, že člověk, který podpálil a vyhodil do povětří panelák ve Frenštátu a zabil při tom šest lidí, to udělal kvůli extrémně nespravedlivé exekuci a marném boji proti nespravedlnostem na něm páchaným.

A od té doby zde již bylo několik dalších zapálených domů kvůli exekucím.

Na začátku každé exekuce je mimo jiné soudní rozsudek, který často posvětí zjevnou lichvu. Stát navíc má z exekucí 21 procent DPH – takže na nich přímo parazituje. To je něco, co musíme zarazit, a také to zarazíme. Jen nám voliči musejí dát důvěru, abychom měli sílu změny prosadit.

SPD se nebrání úvahám o vystoupení z Evropské unie. Když sledujete všechny problémy, se kterými se dnes Unie potýká a přenáší je na členské státy – souhlasil byste s tím?

SPD nemluví o úvahách – my otevřeně prosazujeme právo občanů rozhodovat o své vlastní zemi a budoucnosti přímo – tedy hlasování v referendu, jak to je obvyklé ve všech zemích Evropy. To bych zdůraznil – ve všech zemích Evropské unie i mimo ni s výjimkou Kypru mají lidé právo hlasovat v referendech a také to dělají. Hlasují o mezinárodních smlouvách – jako byla například smlouva s Kanadou nebo o vystoupení z Unie.

Jen u nás se tomu elitářské skupiny ať z médií nebo politiky urputně brání.

Vědí proč. Protože veřejná debata o vystoupení z Unie by přinesla tvrdá fakta, jak nás členství v Unii poškozuje. Jen sankční politika Bruselu naše firmy a nás občany stála už biliony korun. Zeptejte se v Madetě nebo Zetoru a v dalších firmách, kolik lidí museli propustit po ztrátě ruských trhů – kde dnes západoevroské firmy naše výrobce nahrazují firmami vybudovanými s místními podniky.

Podle nás je pro Českou republiku nejvýhodnější, abychom my sami si rozhodovali, s kým a jak chceme spolupracovat. To nemluvím o směrnicích, jejichž implementace nás ročně stojí řádově stamiliony, o ztrátě příjmů z části cel, které plynou do Bruselu, natož o přímých platbách do Bruselu a na bruselské byrokraty a šílence. A bude hůř, protože po odchodu Velké Británie budeme muset Bruselu výpadek v příjmech nahradit. Jen blázen by v takovém spolku zůstal.

Koronavirová krize ostatně na jaře ukázala, že jakmile jde do tuhého, každý národní stát se stará o sebe a kašle na druhé – je to krutá pravda, ale pravda. A my bychom neměli dělat nic jiného než si říct, že Česká republika je na prvním místě, a podle toho se chovat. Ostatní země se tak už dávno chovají a je to zcela přirozené.

