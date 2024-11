Trump jako dobrý křesťan. Po kázání Halíka se ozval kněz z venkova

Volby amerického prezidenta byly velkou událostí pro celý svět. A samozřejmě i ten křesťanský. Reakce se mimo jiné objevily v úvodníku celostátně vydávaných novin v USA National Catholic Reporter, ale také přímo v některých kázáních. Je zvolení Donalda Trumpa příštím americkým prezidentem něčím, co může křesťanský svět silně zasáhnout? V jakém smyslu?

Každý prezident v USA je volený na čtyři roky, maximálně může mít dvě funkční období – tedy osm let, příští prezident má tedy před sebou tu druhou polovinu. Uvidíme tedy, jestli to bude čas, který může obsáhnout silné vlivy a obraty nejen v křesťanském světě. Zvolený prezident Trump se výrazněji profiloval jako prokřesťanský a prokatolický kandidát a také se v kampani zasazoval za ochranu nenarozených lidí – proti jejich zabíjení. Zdá se, že zejména první charakteristika mu zajistila vítězství oproti rivalce Harrisové, která svými protikřesťanskými postoji a výroky ztratila Latinos voliče a Afroameričany. Pro mě je dobrou zprávou to, že odteď politik, který aspiruje na vítězství, nemůže tato témata ignorovat nebo jít proti nim.

Dá se podle Trumpových vyjádření, činů, prvního čtyřletého funkčního období v Bílém domě a podle mediálního obrazu usoudit, co je to za člověka?

Prezidenta Trumpa známe, protože je znovu zvolený, známe jeho silné i jeho slabé stránky, jeho osobní selhání i jeho vylepšení. Nebudeme si zastírat, že naše tzv. nezávislá žurnalistika, rozhlas i televize vyzdvihovaly a propagovaly kandidátku demokratů a Donald Trump někdy i zaslouženě schytával kritiku – tu jsem však na adresu Harrisové nezaznamenal. Že by si ji v mnohém nezasloužila? Pochybuji. A podle tohoto se vytvořil i mediální obraz Trumpa u nás. Naše zpravodajství je jednostranné a neobjektivní, favorizuje liberální a woke témata, bojuje za jejich prosazení. Že to lidem a hlavně rodičům dětí leze krkem, je nezajímá. Kontrolní mediální orgány to i konstatují ve svých závěrech, ale to je tak všechno.

Ve svém nedělním kázání proneseném v kostele Nejsvětějšího Salvátora prohlásil profesor Tomáš Halík, že Trump je ztělesněním všeho toho, co je v přímém rozporu s křesťanstvím. Můžete podle toho, co o budoucím prezidentovi víte, co kdy udělal nebo řekl, posoudit, co je v souladu, a co naopak v rozporu s křesťanstvím a zda představuje přímý rozpor s křesťanstvím?

Svého kolegu otce Tomáše nechci komentovat nebo umravňovat, podobně jako jsem se odmítl vymezit vůči kazatelské hyperbole profesora Piťhy v katedrále, která se však s odstupem let nebezpečně naplňuje. Divím se ale, že otci Tomášovi nevadí viceprezident Číny nebo představitel Severní Koreje či vůdcové Hamásu, Hizballáhu nebo al-Káidy. Položme si ale otázku: je morálně horší král David, který dal zavraždit svého generála, aby si mohl vzít jeho manželku, nebo třikrát rozvedený Donald Trump?

Odpověď je nasnadě. Ale Tomáš Halík kritizoval, že někteří katolíci, kdyby přišel sám satan a sliboval jim pouze kriminalizaci potratů, tak by zapomněli na všechno ostatní a uctívali ho jako mesiáše. Je ochrana nového života něčím tak mimořádným, že je namístě předpoklad, že mnozí katolíci opravdu mohli volit bez ohledu na vše ostatní, jak profesor Halík tvrdí?

Opět nechci komentovat kazatelskou hyperbolu, pravdou však je, že katolická církev, jejímž služebníkem jako kněz a farář otec Tomáš Halík je, považuje zabití nenarozeného člověka za horší zločin než samotnou vraždu, proto přímé zabití člověka v lůně matky je nejenom těžkým zločinem stejně jako vražda, ale navíc je pachatel automaticky stižen exkomunikací. U nenarozeného člověka je totiž vyloučena možnost jakékoliv sebeobrany. Takže toto téma uchopil Donald Trump v kampani velmi zajímavě. A vyplatilo se mu to. Jsem rád, že Američané čím dál více vnímají toto téma jako lidskou tragédii. Už starozákonní proroci pranýřovali stavění měst a říší, do jejichž základů se zabíjely děti v domnění přivolání ochrany a prosperity.

Na jaře tohoto roku Trump prohlásil, že náboženství a křesťanství Spojeným státům velmi chybí a je třeba je rychle přivést zpět. Prozradil, že Bible je jeho oblíbená kniha, že má doma hodně jejích výtisků a dodal, že je nutné přimět Ameriku, aby se znovu modlila. Co to o něm vypovídá? Nejsou to ale jen vzletná slova, poněvadž copak lze přivést náboženství a křesťanství zpět do USA nebo přimět Ameriku, aby se znovu modlila?

Pokud je to jeho osobní přesvědčení, je to dobře. Spíše si ale myslím, že má kolem sebe skupinu dobrých poradců, což se nedá říci o našem prezidentovi. Tento svůj biblický projev více četl, než že by byl přímo jeho, ale každé slovo mohu podtrhnout a tento projev jsem sdílel na sítích. Na druhou stranu je třeba dávat pozor, aby spojováním náboženství a státní moci nebyla omezena náboženská svoboda tím, že by člověk při hledání pravého náboženství popřel hlas svého svědomí. Každopádně by ale každý státník měl podporovat a chránit kořeny, ze kterých jeho země vyrůstá.

Donald Trump slíbil v případě zvolení rychlé ukončení války na Ukrajině. Je konec vzájemného zabíjení něčím, co stojí výš než zachování původního území napadené země?

Kéž by se ukončení bojů povedlo nejen na Ukrajině. Víme však, že pacifismus je utopie, dokud bude hříšný člověk hříšným člověkem, a je jisté, že jím bude až do konce světa. Domnívám se, že je třeba usednout ke stolu a jednat. Kéž by se to podařilo, kéž by v tomto smyslu silně zavelel nový prezident USA. Na druhou stranu, pokud bráním svou zemi, svůj národ a položím za to svůj život, vidím to jako velikou hodnotu, jako projev velké lásky. Je to Ježíšův styl: dát život za druhé.

Nejen profesoru Tomáši Halíkovi, ale ani prezidentu Petru Pavlovi se budoucí šéf Bílého domu nezamlouvá, protože ho označil za odpudivou lidskou bytost. Jaký musí člověk být, aby si vysloužil takové hodnocení? Víte o někom, kdo si označení odpudivou lidskou bytostí zaslouží? Neměli bychom si takovou nálepku nechávat jenom pro vrahy a nejtěžší zločince?

I mně je samozřejmě lidsky sympatičtější mladší dáma nežli starší úderný a cholerický pán. Na druhou stranu by si nejen Tomáš Halík, ale i kandidáti na státnické pozice měli dávat pozor na ústa. Náš prezident se jako kandidát prezidentských voleb jel do Maďarska ostře vymezovat s opozicí proti Orbánovi před jeho znovuzvolením. Mou otázkou tehdy bylo: a jak s ním budete, pane prezidente, jednat, až budete oba zvolení? Neměl by tolik naslouchat a dát na své liberální woke poradce.

O to je pikantnější, že těsně před volbami v USA prohlásil Petr Kolář, Pavlův „přítel na telefonu“, což se běžně překládá jako „muž, který řídí prezidenta“, že Trumpovo „prezidentství může skončit katastrofou“. Pociťujete také obavy, že touto volbou Američanů by svět mohlo potkat něco neblahého?

Prezident Petr Pavel při dotazu, jakou roli bude v případě jeho zvolení hrát na Hradě Petr Kolář, odpověděl, že na Hradě bude tak akorát protokolář, a to bude všechno. Takže doufám, že tomu tak opravdu je. Prezidentství každého státníka může skončit katastrofou. Zatím jsem v očekávání, co bude. Domnívám se ale, že dvojitý pokus o atentát v kampani by mohl přinést Donaldu Trumpovi nebývalý kus moudrosti i statečnosti.

