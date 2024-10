Trumpova násilná smrt by rozpoutala peklo. Kamala je tupá. Západní civilizace končí. Profesor Tomský to vidí černě

„Marxistická levice v USA dnes Republikány považuje za nelegitimní opozici a pravděpodobně pomalu chystá likvidaci systému dvou stran i demokracie. Pokud by se podařilo konzervativní postoje zcela vytlačit z politiky, mohla by s podřízenými liberály vzniknout marxisticko-liberální národní fronta, de facto skrytý režim jedné strany.” To jste napsal v jednom z komentářů pro Deník TO. Nestrašíte až moc?

Přece píšu „pokud by se levici podařilo pravici vytlačit z politiky”. Nebude-li pršet, nezmoknem. Rozštěpení Americké republiky na dvě znenáviděné strany je opravdu děsivé. Levice vede útok na samé základy civilizace, způsobila rozvrat a nenávist, vlastně vytvořila Trumpa. Otevřela hranice, do země přišlo zhruba kolem dvanácti milionů jen hispánských migrantů, vytvořila největší deficit státních výdajů v dějinách, zelené dotace způsobily schodek 107 % DPH, oslabila policii a zvýšila kriminalitu, zničila školství indoktrinací, zavedla cenzuru a školení v antirasismu, napadá legitimitu Ameriky a ideologií skupinových identit hodlá zničit společnost. Učí nenávisti proti vlastní zemi a dějinám.

Uvažte, že americké univerzity vypouštějí tři miliony absolventů ročně a dvě třetiny se hlásí k extrémní levici. Je to ideologická nukleární bomba proti demokracii a židovsko-křesťanské kultuře. Ovšem tváří se laskavě, slibuje dotace (čili chudobu) a zářné zítřky spravedlivé multikulturní společnosti. Nic děsivějšího jsem od 50. let nezažil. Jaká bude reakce a jak to dopadne samozřejmě nevím, ale dobře to asi neskončí.

Nevoláte po dalším kole mccarthismu?

To rozhodně nevolám. Zastánci svobodné společnosti a svobody projevu nemohou prosazovat cenzuru. Je to ale strašné, když nejen na internetu, ale i na akademické půdě zaznívají hlasy profesorů, že Izrael je fašistický, genocidní, etnocentrický stát kolonizátorů a nemá právo na existenci. Antisionismus je pouze převlečený starý antisemitismus. Některé demokratické státy takové výroky trestají, například Švýcarsko, ale nic to nepomohlo. Staly se běžné tak, jako obhajoba Hamásu, jako by to nebylo fanatické islamistické hnutí, ale bojovníci za svobodu Palestinců. Liberálům a konzervativcům nezbývá než vysvětlovat.

„Nic mě nezpomalí, nikdy se nevzdám,” řekl Donald Trump poté, co přežil druhý atentát zhruba před měsícem. Do jaké míry to z něj dělá v očích rozdělené americké společnosti „supermana”, který zachrání jako vítěz voleb Ameriku?

Supermana asi ne, ale evangelikálové, ortodoxní katolíci i Židé v tom vidí Boží zásah v obraně Ameriky, protože jeho násilná smrt by rozpoutala peklo! Víra v Boží prozřetelnost a ochranu je součástí amerického nacionalismu.

Je nicméně Kamala Harrisová opravdu tak „tupá”, jak jste o ní napsal?

Důkazy najdete v mnoha jejích vystoupeních v roli viceprezidentky. Jde ale hlavně o ideologickou dvojznačnost. Často si protiřečí, protože podléhá změnám v módních vlnách levicové politické korektnosti. V době demonstrací „Na černošských životech záleží” mluvila jinak než dnes. Jako kandidátka na prezidentku své názory koriguje. Už netvrdí, že štěpení břidlic je špatné a nelegální migranti jsou najednou v rozporu se zákony.

Přenesme se přes Atlantik do vaší druhé vlasti Velké Británie. Jak si podle Vás vede nový britský premiér Keir Starmer?

Levicově! Jako vždycky. Demagogie, cenzura a dvojí metr soudních výroků. Chystá zvýšení daní a rozdává, což zvyšuje nerovnost a chudobu.

Neviditelný pes přetiskl výcuc amerického badatele Roberta Williamse z informací Gatestone Institutu pod článkem Starmerova diktatura. Podle něj dostávají odpůrci migrace a přistěhovalců, kteří jsou v důchodovém věku, za své projevy nesouhlasu až dvouleté tresty, přičemž kriminalita uprchlíků je hojně přehlížena. Souhlasíte?

Nejde o souhlas. Fakta jsou fakta. Několik takových případů po demonstracích bylo. Novináři však obvykle přehánějí. Důležité je vědět, zda je to symptomatické nebo spíš výjimečné. V podstatě souhlasím. Britská socialistická vláda masovou migraci do Británie podporuje a každý odpor považuje za nepřijatelný a rasistický. Jistěže měří dvojím metrem, ale k diktatuře to má ještě daleko. Nicméně případů cenzury neustále přibývá. Britská společnost na obranu svobody projevu dokumentuje případy diskriminace, ztráty zaměstnání a kariéry. Také nesmyslná vyšetřování v řádech zhruba několik desítek měsíčně, ale většinu soudních řízení její advokáti vyhrávají.

Naše civilizace nemá naději. V různých obměnách to již docela dlouho říkáte do médií. Každý zánik civilizace doprovázela válka a transformace systému. Do čeho se bude západní civilizace podle vás transformovat?

Stačí vědět, že západní civilizace vymírá a demografický propad zastavit nelze. Šíří se názory intelektuálů, že je z gruntu zkažená a odpor vůči pomluvám nejúspěšnější kultury na světě (věda, technika, umění) je velice slabý. Masová imigrace vymění Evropany a vznikne opravdu různorodá společnost bez vztahu k tradiční kulturní identitě té které země. Co z toho zmatku vyleze, když polovina školáků ve Vídni se pořádně nenaučí německy, opravdu nevím. Britská vláda se pokouší navigovat různé menšiny v tradici koloniální vlády. Je možné spekulovat, že nějaký diktátor jednou nastolí násilnou jednotu.