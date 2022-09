Tubera a AIDS z Ukrajiny. Toho se doktor Zlínský obává nejvíce. Ale není to zdaleka vše

reklama

Poslanecká sněmovna v sobotu nad ránem přehlasovala veto prezidenta a schválila návrh Fialovy vlády odebrat ze systému českého zdravotnictví 14 miliard korun. Vy jste snížení odvodů za státní pojištěnce nepodporoval. Z jakého důvodu?

Tento myšlenkový konstrukt bohužel vychází ze situace, která již není v současné době postavena na reálných základech a nepredikuje možné problémy, kterým naše společnost, a tedy i zdravotnický systém, budou s větší či menší pravděpodobností vystaveny díky nestabilitě současného společenského a ekonomického dění u nás i v našem okolí.

Žijeme ve velmi nestabilní době. Předpokládáte, že tedy nelze predikovat výši nákladů?

Nelze jednoznačně usuzovat na tempo ekonomického růstu (spíše propadu), a tím pádem nelze přesně předvídat dopady na příjmovou stránku zdravotnických zařízení a nelze ani jednoznačně usuzovat na tempo inflace a přesně předvídat dopady na výdajovou stránku zdravotních pojišťoven. Vzhledem ke zhoršující se ekonomické situaci lze předpokládat spíše negativní trendy u obou těchto parametrů. To by mohlo vést k opožďování plateb pro zdravotnická zařízení, a tím vést k jejich propadu do druhotné platební neschopnosti. To by mělo velmi negativní dopad na kvalitu poskytované zdravotnické péče těmito zdravotnickými zařízeními. Dalším negativním důsledkem těchto vlivů může být odliv pracovníků do starobního důchodu, do zahraničí nebo do jiných zaměstnání. Hlavně hromadný odchod zkušených praktických lékařů a pediatrů do starobního důchodu by byl katastrofou a jejich činnost je a bude krátkodobě (v rámci několika let) nenahraditelná.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek odmítl, že by mohlo mít snížení plateb za státní pojištěnce vliv na odkládání zákroků. Co o tom soudíte vy?

Dá se předpokládat zvýšený tlak na zdravotnická zařízení ohledně provedení zákroků a vyšetření odložené péče z důvodu pandemie covidu-19. Toto bude stát zdravotní pojišťovny zvýšené náklady a bude to vést k tlaku uplatnění různých regulačních opatření, které mají nebo mohou mít zdravotní pojišťovny k dispozici (např. porovnávající vlastní příjmy ZZ se srovnatelným obdobím či porovnávající náklady na medikamentózní léčbu a indukovanou péči daného ZZ se srovnatelným obdobím předchozího roku). Otázkou je, jak masivně se odložená preventivní péče projeví na zvýšení nákladovosti zdravotnické péče z důvodu zanedbání zdravotního stavu populace, a tím nárůstu vážných stavů včetně onkologických onemocnění, jejichž léčba je mimořádně finančně náročná.

Připomínáte odloženou péči z důvodů pandemie covidu-19. Myslíte si, že na podzim budeme čelit další vlně?

Doposud není jasné (ani nemůže být), jakým způsobem se tato pandemie bude vyvíjet. Zatím vidíme posun směrem k menší patogenitě a věřme tomu, že se tento současný trend včetně rozumného přístupu sdělovacích prostředků i politických představitelů k tomuto tématu udrží i na podzim. Není také jasné, jakým způsobem se na zdraví naší populace projeví pandemie onemocnění covid-19, kdy postupně prosakují z medií hlavního proudu i některých odborných kruhů informace o dlouhodobých nepříznivých následcích prodělání tohoto onemocnění u některých osob. Také není jednoznačné, jaké budou dlouhodobé následky masivní vakcinace očkovacími látkami na bázi mRNA produkce spikeproteinu, dlouhodobého nošení roušek a respirátorů a izolace populace.

Hlavně bych zmínil následky vakcinace, jelikož z některých odborných kruhů se objevují znepokojující zprávy o zvýšeném výskytu autoimunních neurodegenerativních onemocnění a nejasných úmrtí mladých lidí. Toto by mělo jednoznačně vést k provedení studií nezávislými experty, u kterých lze vyloučit střet zájmů.

Tato společnost nemůže dále fungovat bez důvěry, která se vypařuje jako pára nad hrncem dalšími snahami odpovědných orgánů tomuto zabránit. Pokud mě někdo obviňuje, že šířím dezinformace, tak mu odpovídám, že konám jenom svou povinnost zástupce lidu a reflektuji zkušenosti a přání nemalého počtu našich občanů, kteří pozbyli důvěru v naše současné instituce.

Pokud nezávislí experti prokážou, že se mýlím, rád tuto informaci přijmu a budu mít dobrý pocit z toho, že jsem správně vykonal svoji povinnost politika, i když s máslem na hlavě. Pokud budu mít pravdu, tak budu nekompromisně bojovat za to, aby ti, co záměrně nebo z neznalosti poškodili zdraví mnoha našich občanů, za to nesli trestněprávní odpovědnost.

Zásah do zdravotnického systému představují i lidé z Ukrajiny. Někteří pracují, tedy si pojištění platí, za jiné je ale hradí stát. Do jaké míry se propíše do nákladů péče o ukrajinské válečné uprchlíky?

Nelze zatím přesně predikovat kolik uprchlíků z Ukrajiny k nám nakonec dorazí (zatím něco přes 400 000) a jaká bude jejich věková struktura, a tím pádem i jejich zdravotní stav a nemocnost. Nelze vyloučit, že postupně k nám budou přicházet lidé starší či osoby sociálně slabší v horším zdravotním stavu a případně budeme v budoucnu po skončení válečného konfliktu přijímat a dlouhodobě léčit mnoho zraněných ukrajinských mužů. (Už se děje v současnosti. V jakém rozsahu není přesně známo.) Dále nelze říci, co způsobí masivní promíchání naší populace a hlavně dětí s populací příchozí. Přece jenom struktura a četnost některých infekčních chorob se u populace naší a ukrajinské liší. Zatím se mně jako hlavní riziko jeví infekční choroby charakteru TBC a AIDS, které se vyskytují na Ukrajině v mnohem větším počtu než v naší populaci a lze očekávat elevace jejich výskytu i mezi naší populací. Jedná se o onemocnění, jejichž léčba je mimořádně finančně náročná a dlouhodobá, v případě AIDS celoživotní.

Také zde apeluji na prověření tohoto faktu nejlépe prostřednictvím nezávislých studií, protože naši občané mají jednoznačné právo vědět, jaká je reálná epidemiologická situace a co jim hrozí, aby se mohli dle možných rizik i chovat. Upozorňuji také na dlouhou inkubační dobu těchto onemocnění, které se odrazí v pozdním nárůstu jejich incidence – tedy počtu případů.

Dlouhodobý válečný konflikt vždy byl semeništěm dalších infekčních chorob a nelze vyloučit zavlečení zatím neznámých nebo nezvyklých přirozených, ale i uměle upravených patogenních infekčních agens do naší populace.

Všem zvídavým poslancům doporučuji přečtení knihy Tobyho Orda Nad propastí. Mimochodem je psána z pohledu sluníčkařského progresivistického přístupu, takže mohou číst tuto knihu bez obav i zastánci těchto ideí. Autor je poradcem WHO, Výboru pro zpravodajské služby USA a kanceláře britského premiéra. Zde se můžeme dočíst na straně 163 a 164 tyto informace: Genom viru neštovic lze snadno vyhledat on-line. Lze si nechat zesyntetizovat DNA požadované sekvence na zakázku.

Společnosti, které se syntézou zabývají, se proto snaží toto riziko snížit, jenže tyto metody jsou nedokonalé a prověřeno je pouze 80 procent objednávek. Další rizika vyvstanou, až se na trh dostanou stolní syntetizátory. Je třeba přistupovat k bezpečnosti biotechnologií podobně jako k bezpečnosti jaderné energie. A vědci by v sobě tuto ochotu měli najít dříve, než přijde katastrofa. Je tedy Toby Ord dezinformátor a strašič, stejně jako jsem označován já nebo vážení poslanci nestíhají vnímat překotný vývoj na poli biotechnologií a riziko je reálné a je s ním nutno počítat. Pokud budu v Poslanecké sněmovně, tak budu opakovaně připomínat a budu se snažit pořádat semináře a konference na toto téma.

Dlouhodobě varujete před nedostatkem lékařů určitých profesí, jaká je situace v současné době?

S obratem k liberální až neoliberální společnosti, rozvojem moderní medicíny a digitalizace s možnostmi přesné kontroly a regulace, je vyvíjen stále vyšší tlak na výkon povolání zdravotníků a psychickou odolnost i znalosti lékařů a všech zdravotníků v jiných než medicínských oblastech. Prostředí, ve kterém jsou nuceni pracovat, je k nim stále více nepřátelské a jejich pracovní vytížení je enormní a mzdové ohodnocení v jiných oborech (ne tak náročných) srovnatelné nebo lepší. Výsledkem je regionální nedostatek lékařů v některých ne tak atraktivních oborech a regionálních oblastech (jedná se hlavně o tyto obory: praktiční lékaři pro dospělé, praktiční lékaři pro děti a dorost či někteří ambulantní specialisté) a hlavně středního zdravotnického personálu.

Dle ředitele UZIS pana profesora Duška nám hrozí tikající demografická bomba v některých lékařských oborech (praktiční lékaři pro dospělé PLPD, praktičtí lékaři pro děti a dorost PLPDD), kde je průměrný věk lékařů kolem 60 let a jsou zde desítky procent lékařů na hraně odchodu do důchodu (nebo již za ní) a množství lékařů, kteří se je připravují nahradit s velkou pravděpodobností nebude dostatečné, i když odchody lékařů do důchodu budou postupné. V případě jejich náhlého odchodu z důvodu zhoršení podmínek k vykonávání jejich činnosti se nebojím říci, že by nastala katastrofa primární péče. Další velký dluh je ve vzdělávání mladých lékařů k praktickým dovednostem a znalostem prostřednictvím starších kolegů, kdy tyto vlastnosti kromě teoretických znalostí, nadšení a odhodlání tvoří základ kvalitní zdravotnické péče. Zeptejte se mladých lékařů, jak se jim starší kolegové věnují a na druhou stranu se zeptejte, jak se chovají mladší kolegové ke starším. Je nutno si odpovědět na otázku, jestli je vše v pořádku a tok znalostí a zručností od starších k mladším je zachován a po odchodu starších kolegů, jestli jsou jejich nástupci aspoň schopni reprodukovat schopnosti a zručnost odcházejících kolegů.

Do jaké míry ohrožuje zdraví národa energetická krize a u jisté části populace i existenční strach?

Nedostatek tepelného komfortu vzhledem k velmi pravděpodobné nastávající energetické krizi a stres z krizové situace s velkou pravděpodobností vystřelí nemocnost do oblačných výšin. Nebezpečí bude platit hlavně pro šíření kapénkových infekcí včetně covidu u starých a oslabených osob.

Dopad těchto faktorů na nemocnost naší populace a na kvalitu a dostupnost zdravotnické péče v ČR by to mohlo mít značný. Spíše si myslím, že i kdyby se nenaplnily mé obavy (což je aspoň u některých faktorů poměrně málo pravděpodobné), tak vzhledem k nejisté a turbulentní budoucnosti mít na účtech ZP určitou finanční rezervu, by nemuselo být kontraproduktivní. Proto jsem přijetí uvedeného zákona nemohl podpořit a pro mne je nepochopitelné, proč na tom vládní představitelé včetně pana ministra zdravotnictví trvali.



