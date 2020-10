Tvrdá slova znalce islámu Lhoťana: Západ už prohrál. Když si chlapec představí, že bude 40 let hnít v ruské díře...

ROZHOVOR „Dokud bude ve Francii liberální demokracie, tak to francouzská vláda nemůže vyhrát, protože miliony problémových muslimů už mají francouzské občanství. A liberální demokracie nedává prakticky možnost proti nim nějak efektivně zasáhnout. Můžou dělat tyto komedie v médiích, jak to dělá francouzský prezident. Ale to je všechno. Komunita těchto lidí pomalu narůstá a postupně si politicky začne prosazovat svoje. Takže si třeba za pár desetiletí odhlasují zákony, které zruší dnešní podobu Francie jako sekulárního státu, kde je legální dělat karikatury, a zavedou zákony, které to budou postihovat. Takže liberální demokracie není schopná čelit islamismu. To dokážou pouze diktatury,“ je přesvědčen spisovatel a exmuslim Lukáš Lhoťan.

Ve Francii se nyní odehrávají děsivé věci, nejdříve Čečenec zavraždil profesora Samuela Patyho, teď zase tři brutální vraždy v Nice, uříznuté hlavy. Co k tomu říci?

K tomu můžu říci, že mě to nepřekvapuje.

Tomu věřím...

Nepřekvapuje mě, že se to děje, protože dlouhodobě upozorňuji na to, co oficiálně přiznávají francouzské bezpečnostní složky, a to je, že nemají úplnou kontrolu nad těmi radikály, nemají nad nimi přehled. Oni si můžou cestovat po Evropě jak chtějí, aniž by byli sledováni mimo území, kde je náhodou sledují.

Není to i tím, že je jich prostě moc?

Samozřejmě. Je těžké z nich vyselektovat ty, kteří by mohli představovat problém. Zkušenosti jsou takové, že často útočí ti, u kterých se to vůbec nepředpokládalo. Správně by museli sledovat všechny místní radikály. Druhý problém je, že u té události v Nice se ukazuje, že útočník přijel z Lampedusy. Teď jsem viděl na iDnes nejnovější článek, že se údajně dostal do Francie z té Itálie ilegálně. Kvůli Schengenu je nekontrolovatelné, jestli hranice překračuje legálně, nebo nelegálně. Mimochodem, titulek tohoto článku je, že útočník přijel do Nice vlakem a hned šel zabíjet. Tady je první problém. Že se tento útočník dostal do Evropy jako uprchlík. Kdoví, jestli mu nepomohly lodě neziskovek.

V Itálii maximálně, co udělají, pokud v uvozovkách můžou, protože tito lidé nemají doklady nebo je mají falešné, tak je zaevidují a pak je pustí na svobodu. Jakýkoliv potenciální útočník ví, že toto je pro něj nejbezpečnější způsob jak se dostat do Evropy, protože když se do ní budete chtít dostat letecky jako normální cestující, nebo cestující na normální lodi, tak procházíte kontrolami dokladů. Když jste jako uprchlík, tak vás pustí, aniž by vás po nějakou dobu kontrolovali. Že by vás třeba zadrželi a dali do nějakého tábora na určitou dobu, než vás zidentifikují. Cesty jsou otevřené.

Carola Rakceteová, německá kapitánka vozící migranty

Dlouhodobý problém je, že komunity potenciálních útočníků narůstají, jsou těžko kontrolovatelné. Další problém je, že je mezi ně těžké dostat agenty tajných služeb. Je to velmi specifické prostředí, které se velmi těžko infiltruje. Oni mají ve své podstatě nerušené pole působnosti. Dalším aspektem je, že není celoevropská bezpečnostní organizace, která by mohla působit na území Evropské unie a mohla by efektivně zasahovat. Spolupráce, které jsou mezi tajnými službami a ministerstvy vnitra jednotlivých členských zemí, jsou úřednicky zdlouhavé, takže než si mezi sebou předají informace, trvá to, a přicházejí s křížkem po funuse.

Matteo Salvini chtěl s přijíždějícími loděmi imigrantů něco dělat a je za to trestně stíhán

Jako příklad uvedu Spojené státy americké. Tam máte FBI, která působí na celém území USA, takže když nějaký radikál vyjede z New Yorku do Kalifornie, po celou dobu ho můžou sledovat. Naproti tomu, když se tady nějaký radikál rozhodne, že vyjede z Paříže do Varšavy, tak prakticky jakmile opustí území Francie, než ho někdo začne sledovat, je ve Varšavě.

Zeptám se na způsob myšlení muslimských zemí a muslimů. Po vraždě profesora francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil mimo jiné, že Francie bude bránit svobodu projevu a publikovat i nadále karikatury Mohameda. A začaly velké protesty v muslimském světě, pravděpodobně i ta vražda v Nice je reakcí na Macronova slova. Nicméně turecký prezident Erdogan vyzval dokonce k bojkotu francouzského zboží. Jakoby si, podle nich, Francouzi ve Francii nemohli určovat svoje pravidla?

To, co dělají politici v těchto muslimských zemích, když třeba mluví proti Francii, jsou ve skutečnosti vzkazy pro jejich obyvatele, aby odvedli pozornost od ekonomických problémů, aby se ukázali jako siláci a podobně. Tu logiku nehledejte v tom, že by chtěli něco poroučet Francii, to jim je ukradené. Oni se chtějí udržet u moci, a k tomu potřebují toto vystupování. Třeba Turecko má čím dál větší ekonomické problémy, narůstá nespokojenost s vládou islamistů. Erdogan potřebuje války, krize, aby odváděl pozornost. Aby se lidé neupínali na vnitřní problémy.

Samozřejmě, když se ukazují jako obránci islámu, chtějí tím získávat vliv i na muslimské komunity v Evropě, například ve Francii. Aby muslimové ve Francii měli pocit, že Erdogan je opravdu chce hájit. Když si přečtete můj článek v Reflexu , tak se v něm můžete dočíst, jaká je situace s muslimskou komunitou ve Francii. Dneska má 10 % a předpokládá se, že za třicet let bude mít kolem 20 %, možná i přes dvacet v populaci. Je to velká komunita. Mít nad ní kontrolu je velká výhoda. Je to úplně stejně, co dělal Hitler vůči Československu se sudetskými Němci.

Francie se nyní, aspoň slovy prezidenta Macrona, snaží s islamisty bojovat, ale může se jí to vůbec podařit? Není už pozdě?

Řeknu vám to takto – dokud bude ve Francii liberální demokracie, tak to francouzská vláda nemůže vyhrát, protože miliony těchto problémových muslimů už mají francouzské občanství. A liberální demokracie nedává prakticky možnost proti nim nějak efektivně zasáhnout. Můžou dělat tyto komedie v médiích, jak to dělá francouzský prezident. Ale to je všechno. Komunita těchto lidí pomalu narůstá a postupně si politicky začne prosazovat svoje. Takže si třeba za pár desetiletí odhlasují zákony, které zruší dnešní podobu Francie jako sekulárního státu, kde je legální dělat karikatury, a zavedou zákony, které to budou postihovat.

Takže liberální demokracie není schopná čelit islamismu. To dokážou pouze diktatury.

Vy na facebooku dáváte za příklad Rusko, co se týče zacházení s islámskými teroristy. Píšete, že je dávají do nějaké díry... Tomu se tak říká. Když si na googlu zadáte tři slova – Rusko, vězení, díra – měl by vám na prvním místě vyskočit článek Drsná vězení světa. Je to článek na iDnesu z roku 2016 , který popisuje tohleto vězení. Je to jeden ze způsobů, jak v Rusku odstrašují ty, kteří by chtěli páchat brutální činy. Už tam nemají trest smrti, ale toto. Je to psychologicky velice odpudivě, když si oni představí, že by měli dalších 40 let hnít někde v díře. Myslíte, že to funguje? Tohle není to jediné, co je od toho dokáže odvrátit, ale Rusko dělá něco, co může fungovat. Zatím jim to funguje a vypadá, že to bude fungovat i do budoucna. Rusové mají velkou zkušenost, po několik desetiletí, s fungováním těchto muslimských komunit díky Sovětskému svazu, kdy v rámci KGB měli celé jedno oddělení vyčleněné nejen na křesťanské církve, ale i na muslimské komunity. Udělali jednoduchou filozofii. Do těch komunit do duchovních pozic dosadili svoje lidi. Ať už ty, kteří přímo spolupracovali, nebo ty, kteří měli z jejich pohledu správné názory. Díky tomu získali kontrolu nad muslimským vzděláváním a mešitami a všechny problémové, kteří jim stáli v cestě, buď vytlačili úplně – v případě Kavkazu, kde byly války, je jednoduše postříleli – nebo vyhnali do ciziny. A díky tomu získali dostatečný vliv nad tou komunitou. Druhá věc je, že Rusko je v tomto ohledu mnohem více multikulturnější než Evropa. Ta si nechce přiznat, že tu tyto komunity jsou a že jejich podíl na populaci roste. V Rusku si to už v období Sovětského svazu, i předtím carského Ruska, uvědomovali. Mají tam filozofii – ano jste ateista, křesťan, nebo muslim – ale na prvním místě je Rusko. Až na druhém místě, zda jste křesťan nebo muslim. Neumožňují tam to, co je v Evropě. V Rusku byste si nějaké karikatury nevydal. Kdyby ano, tak by použili zákon o urážení náboženství a šel byste do vězení. Není tedy v liberálních demokraciích, ke kterým se řadíme, nejlepším řešením mít v zemi muslimů co nejméně, protože ty kulturní rozdíly jsou tak velké, že to prostě nejde dohromady? Což je případ České republiky či střední Evropy. My si ještě tohle můžeme říci... Je to jeden ze způsobů, který by pomohl liberální demokracie nějakým způsobem ubránit. Problém je, že to se týká jen nás. Západ už tohle prohrál. Samozřejmě, zastavit masovou migraci těchto lidí, jasně se postavit proti tomu, aby tady v mešitách působili lidé, které bychom neměli pod kontrolou. Nečekat na to, až tu bude jako ve Francii 10 % muslimů a až mešity budou pod kontrolou cizích zemí... – ale teď už to začít řešit, když jich tu máme zatím jen pár desítek tisíc. Teoreticky je to šance. Budoucnost ukáže, jestli toto bude fungovat. Je to ale jediný směr, pokud nechceme zrušit demokracii a zavést nějaký diktátorský nebo polodiktátorský systém. Musíme zastavit masovou migraci těchto lidí, dostat pod kontrolu jejich výklad náboženství a podpořit je, aby uznávali takové osobnosti, které budou na naší straně, a ne proti nám. Vidíte posun v české společnosti oproti roku 2015, kdy skupinu Islám v Česku nechceme mnozí označovali různými hanlivými nálepkami, kdežto dnes i někteří z nich dospěli k závěru, že tady islám v nějakém větším měřítku nechtějí? Posun vidím. Ale je to rozporuplné. Z jedné strany vidím posun, který popisujete vy. To znamená, ano, spousta lidí začíná měnit názory, protože vidí, že ten problém je reálný. Že to není nějaká xenofobie, rasismus či islamofobie. Na druhé straně jako negativní vidím, že spousta lidí začíná rezignovat na snahu zabránit tomu, abychom dopadli jako Západ. Mají dojem, že politici jim jenom lžou, že je ignorují, že ve skutečnosti nic nejde ovlivnit demokratickou cestou. Jsou rezignovaní a snaží se svůj život ve společnosti nějak přežít. Toto jsou, dle mého, takové dvě nejzásadnější proměny. Kdo je pro Evropu větší problém – islamističtí teroristé, nebo Turecko prezidenta Erdogana?

Oba tyto problémy jsou spojené, protože Erdogan se snaží získat si pozici v muslimském světě v podobě hlavního lídra obrany islámu. Takže se bude snažit tyto konflikty co nejvíce vyostřovat, aby sám se mohl prezentovat jako jediný skutečný obránce muslimů. Začíná využívat muslimů v Evropě, zejména těch tureckých. Tak jako Adolf Hitler využíval henleinovce v Československu. To znamená, že se je snaží dostat pod kontrolu svých zpravodajských služeb, dosazovat tam svoje lidi a potom podle potřeby vyvolávat konflikty, které on by mohl řešit. Ovlivňovat politiku v jednotlivých evropských zemích ve svůj prospěch. Tyto dva problémy jsou propojené a oba jsou nebezpečné.

