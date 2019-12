Ty peníze pro ČT zatrhli. Radním asi došlo, že nesou odpovědnost. Vadim Petrov bilancuje. Čižinský, Novotný, kult Václava Havla...

ROZHOVOR Neschválení plánu České televize na příští rok vnímá Vadim Petrov, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, jako známku toho, že si většina lidí v Radě ČT uvědomila, že jsou to oni, kdo odpovídají za to, co veřejnoprávní televize vysílá. Expertu v oblasti public relations a politického marketingu se zamlouvala výzva piráta Jakuba Michálka, aby skomírající TOP 09 zanikla a její nejviditelnější člen Miroslav Kalousek se poroučel z politiky. Její opodstatněnost ilustruje přirovnáním opozice k vesnickému rybníku se stojatou vodou, který zarostl žabincem. K jeho pročištění a rozproudění vody však nedojde, protože Michálkův apel byl, bohužel, jen bublinou, která vzápětí splaskla.

Co může znamenat to, že poprvé od září 2011, kdy byl generálním ředitelem České televize zvolen Petr Dvořák, neschválila Rada ČT na posledním letošním zasedání návrh rozpočtu České televize na příští rok? Jak si tento krok donedávna zcela loajálních radních vysvětlujete, když šéf veřejnoprávního média předložil oproti původnímu zamítnutému návrhu plán seškrtaný o 170 milionů korun, ale ani to mu nepomohlo?

Klesající sledovanost nedělních Otázek Václava Moravce, která v součtu na programech ČT1 a ČT24 spadla na 350 tisíc diváků, se pokusil moderátor zastavit tím, že se ve vysílání věnoval nejbohatšímu Čechovi Petrovi Kellnerovi. „Ekonomické zájmy miliardářů a oligarchů na prvním místě“, perlil. Podle něj přibývá důkazů, že Kellnerova společnost zasahuje do politiky, ač to její majitel popírá. Jak působení Petra Kellnera a jeho společností vzhledem k domácí politice vnímáte vy?

Je to velká příležitost pro všechny, kterým nejbohatší Čech leží už dlouho v žaludku, si do něj kopnout. Emisar rudé Číny, to zní dobře. Začalo s tím Bakalovo Aktuálně.cz, masivně se toho chopil Václav Moravec v ČT a také jsem slyšel velmi vydatné konspirační teorie na ČRo Plus.

Myslíte, že je nějaký důvod, proč se toho chopila právě veřejnoprávní média?

Nelze paušálně tvrdit, že Česká televize nebo Český rozhlas tady rozehrávají hru na rudé špiony, myslím, že je to práce jen konkrétních lidí, redaktorů, editorů a šéfredaktorů. Redakce veřejnoprávních médií jsou zcela nezávislé, a pokud vyloženě neporuší zákon, nikdo nemá možnost do jejich práce zasahovat. Na rozdíl od těch soukromoprávních. Aktuálně.cz svou původní střelbu proti Kellnerovi rychle zmírnilo a přešlo do věcné polohy. Veřejná média nemají žádného majitele, jejich redakce se řídí samy, když se rozhodnou přetřít PPF na rudo, nikdo jim do toho zasahovat nebude. Můžou tím něco sledovat, nebo taky ne. V každém případě je to příležitost ukázat svou sílu. Kolik lidí o tom rozhoduje v redakci? Pět?

Piráti by v reakci na sdělení zmíněných médií rádi oprášili někdejší zamítnutý návrh poslankyně TOP 09 Heleny Langšádlové na zřízení sněmovní komise, která by se zabývala vlivem cizích mocností na Českou republiku „Je to velmi aktuální poté, co se zjistilo, že ta rudá chobotnice z čínského Home Creditu si platí mediální agenturu, která prostřednictvím různých médií ovlivňuje veřejné mínění,“ zdůvodnil to předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek. Hrozí od Michálkovy rudé chobotnice opravdu takové nebezpečí, jaké on svým označením evokuje?

Z dějin USA známe pojem druhá Rudá panika, která nastala po druhé světové válce v USA. Je to ten známý „mccarthismus“, který rozdmýchával strach z ruské špionáže. Hledali se viníci podvratné činnosti. Byli popraveni manželé Rosenbergovi. Propouštěli se úředníci, byly zavedeny černé listiny, lidi odcházeli do exilu, podezřelí cizinci byli deportováni, lidé byli bez důkazů zatýkáni za komunistickou činnost. Pro tisíce ta štvanice přinesla ztrátu zaměstnání a konec profesní kariéry.

Snad něco podobného nechce demokratická opozice spustit i u nás. Poslanecká sněmovna ve středu jednala o zřízení té komise pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na politický systém ČR. Poslanci se nakonec dohodli, že téma odloží a lépe připraví do 30. ledna. Helena Langšádlová z TOP 09 dlouho vyprávěla o hybridních hrozbách a dezinformacích a jak je hrozba vážná. Jaroslav Faltýnek téma odlehčil, když poděkoval Miroslavu Kalouskovi, že vysvětlil, že se ve skutečnosti jedná o komisi hodnotící, zda vláda čte zprávy BIS. Co postojům našich zákonodárců říkáte?

Myslím, že si poslanci pořád ještě neujasnili, co by ta komise měla dělat. Opozice by ráda vyšetřovala, to je jasné, koalice se poslanecké komisi, která by se hybridními hrozbami zabývala, pokud vím, ale nebrání. Ďábel je ukrytý ve slově „vyšetřování“. To, že se mají poslanci zabývat hybridními hrozbami, aby se oddělila skutečná hrozba třeba od výkřiku novinářů Aktuálně.cz, kteří si myslí, že kápli na aféru Watergate, ale přitom mají v ruce jen hloupě napsaný time sheet jedné PR agentury, za to bych se přimlouval také.

Na jinou hrozbu upozornil předseda KSČM Vojtěch Filip, když ke spolku Milion chvilek pro demokracii prohlásil: „Tak si nazkoušeli dostat lidi na Letnou, sice trochu nafoukli počet účastníků, ale přesto se jim to podařilo, těch lidí tam bylo poměrně hodně. Teď si vyzkoušeli blokádu hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází“. Co jeho výroku a následné reakci potrefené strany říkáte?

Je to ze stejného soudku. Barvení PPF na rudo i útok Chvilek na benešovskou nemocnici. Obojí nese znaky šíření poplašné právy.

Pojďme ještě zpátky k Pirátům. Předseda jejich poslaneckého klubu Jakub Michálek se nechal slyšet, že by skomírající TOP 09 měla zaniknout a její nejviditelnější člen Miroslav Kalousek by se měl poroučet z funkce předsedy klubu. Prospělo by to opozici?

Tak tohle prohlášení se mi zase líbilo. Ne proto, že bych chtěl nějak stranit Pirátům nebo být proti TOP 09, ale opozice je jako rybník se stojatou vodou. Znáte to. Někde na vesnici, kde se požární nádrž nečistí, zaroste žabincem. Kdyby se ta voda rozproudila, nádrž pročistila, provzdušnila, mohla by se dát třeba i pít. Opozice by mohla najít témata, lidi, myšlenky, kteří by vytvořili k Babišovi alternativu. Bohužel, toto byla jen bublina, která vzápětí splaskla.

Paradoxně nejviditelnější figurou všech opozičních stran je starosta Řeporyjí Pavel Novotný, který ohlásil záměr vybudovat pomník vlasovcům, pak si zajel multikárou k ruskému velvyslanectví, aby předal lejstro se stanoviskem, že do toho nemá Rusko co mluvit, a pak své galapředstavení zakončil v ruské státní televizi svérázným vystoupením, než ho uťali. Také se nechal slyšet, že by ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova nechal pověsit. Dosáhl svého, upoutal pozornost, ale může to jemu a dříve konzervativní ODS přinést nějaký pozitivní efekt?

Pavel Novotný předvádí svojí eskamotérskou show. Tahá králíky z klobouku. Ruské propagandě se hodilo ukázat, že jsme tady všichni jako on, médiím přitáhl pozornost, a tím se zvýšil zisk, a inzerentům se to také líbilo, protože jejich reklamu před Vánocemi vidělo více lidí, Pavel Novotný si udělal zářez na pažbě, jaký podařený kousek zase vyvedl, a lidi se bavili. A s tím Lavrovem, to už byl jen zákusek navíc, pirueta nakonec.

Tak někomu se to ale nelíbilo. A co ta ODS?

Určitě se to spoustě lidí nelíbilo. ODS taky ne, na druhou stranu, takhle velký zájem nevyvolala už dlouho. Rozhodně se to nelíbilo starší generaci, která takovému cirkusu moc nerozumí, nelíbilo se to konzervativním lidem.

Přineslo to alespoň něco užitečného?

Ne. Je to jen show pro pobavení. ODS to ve volebních preferencích nepomůže, a asi ani neuškodí. Pavel Novotný na tom vydělal patnáct minut slávy a řadě lidí z Řeporyjí to může vadit, že mají komika za starostu. Na druhou stranu, moc lidí o Řeporyjích nevědělo, teď jsou slavní.

Spolek Milion chvilek pro demokracii uspořádal v předvánočním čase na Václavském náměstí další ze svých shromáždění. Daří se mu udržovat mezi spřízněnými lidmi pro ně tak potřebnou nespokojenost s Andrejem Babišem?

Zaznamenal jsem, že si představitelé Milionu chvilek začali vyplácet plat. Proč ne, každá profesionalizace, která má tak velký veřejný dopad, je ku prospěchu věci. Nejhorší by bylo, kdyby v čele stáli amatéři, kterým by se ty emoce, které tady vyvolávají, vymkly z rukou.

Akce Milionu chvilek podnítil bruselský audit, který čerstvě potvrdil, že je Andrej Babiš ve střetu zájmů ve věci Agrofertu. Podle Evropské komise byly všechny dotace po 9. únoru 2017, kdy vstoupila v platnost česká novela zákona o střetu zájmů, vyplaceny nezákonně. Přitom kvůli ní premiér vložil své firmy do svěřenského fondu, což se zdálo být českým zákonodárcům jako dostatečné. Ale auditoři EK přesto tvrdí, že má nadále vliv na své firmy. Jak se vypořádat s touto skutečností, byl tedy přijat nepovedený zákon?

Už jsme všichni z téhle kauzy unavení. Chceme slyšet rozhodnutí, jestli něco Babiš udělal, nebo ne. Lidi to neustálé opakování otravuje. Jeho příznivce to neoslabí a těm, kteří ho nesnášejí, to další hlasy nepřinese. Je to status quo, nic nového.

Kromě auditu Evropské komise mohlo na premiéra Andreje Babiše dolehnout, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zrušil rozhodnutí dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha o zastavení jeho trestního stíhání, takže se případ vrací policii do fáze vyšetřování. Z původních 11 zůstali už jen dva trestně stíhaní, navíc nejvyšší státní zástupce si netroufl z titulu své funkce dát pokyn k podání obžaloby, jen kauzu Čapí hnízdo vrátil skoro na začátek. Jak takové signály vnímat?

Já to chápu tak, že míč v téhle hře nesmí spadnout na zem. Státní zástupce našel nedodělky, případ vrátil, aniž by pana Šarocha potrestal, takže asi nic špatně neudělal a policie bude vyšetřovat dál. Míč je v pohybu. Pinkaná pokračuje.

V marasmu české politiky by však mohlo svítat na lepší časy. Můžeme v tomto smyslu vkládat naděje do projektu poslance a starosty Prahy 7 Jana Čižinského 3 000 statečných, kteří mají sehrát podobně pozitivní úlohu jako hrdinové filmu Sedm statečných?

Jak hledá zprostředkovatele, kteří budou pendlovat mezi tradičními stranami a voliči a budou je přemlouvat, aby se jedni druhým zalíbili? To je jak z Prodané nevěsty. Vytváření sítí je v módě, nejprve hrstka osloví sousedy, ti další, pak kamarády, kolegy v práci, ti příbuzné a bude se to šířit. Nejdřív jednotlivci, pak desítky, stovky, tisíce… potom miliony.

A bude z toho síla schopná vyhrát volby. Nebo snad ne? Jan Čižinský už ujistil, že je připravený být premiérem.

Je to takový multilevel marketing. Čím víc se podaří vytvořit početnější síť, tím je větší možnost, že ho takhle nová síla vynese až do křesla premiéra. Proč to nezkusit. Malý je ten, kdo má jen malý cíl.

Pár dnů před Vánocemi vysílali v televizi k výročí úmrtí Václava Havla jeho film Odcházení. Na Facebooku jste citoval recenzi Mirky Spáčilové, která napsala, že se všichni snažili, aby ten film Václavu Havlovi vyšel. Napsal jste, že ten film je absurdní. To byla kritika, nebo pochvala?

Absurdní je něco, co skřípe, nehraje, je to nevhodné. Absurdní jsou věci, které nedávají smysl. Za socialismu se to Václavu Havlovi psalo o absurdistánu, ve kterém jsme tehdy žili. Jako prezident si těch absurdit zažil také dost, když mu lidi podlézali, když v něm viděli božstvo, když z něj dělali svatého.

Některým to evidentně zůstalo. Co si myslíte o tom, že ho dnes určití lidé oslavují ještě víc?

To adorování, jeho zbožštění, je směšné, trapné, hloupé. Nebyla už náhodou nějaká výstava, kde bychom mohli vidět jeho psací stroj, krabičku cigaret, kterou vykouřil, jeho osobní popelník ještě se zbytky nedopalků? Jeho film je absurdní stejně, jako je absurdní jeho nekritické obdivování. Ten film mi přijde jako jeho osobní vzpoura proti všemu, co z něj tihle pochlebovači udělali. Ve filmu si dokázal udělat legraci sám ze sebe i z vlastního odkazu. Ale pro jistotu jaksi skrytě a zakódovaně. V šifrách. Jen pro někoho, aby přeci jen ten svůj vlastní svatý obrázek moc neponičil. V každém případě si myslím, že by si tu současnou dobu se všemi těmi absurditami, o kterých se bavíme, moc užil.

O Vánocích, které pomalu končí, by se měly setkávat všechny generace. Dříve platilo, že se mladší učili od starších a že moudrost starších má být ceněna. Nyní aktivisté upozorňují na to, že starší generace je náchylná k dezinformacím, ať už kvůli řetězovým mailům nebo internetovým prostředkům. A mladá generace se v médiích snaží té starší v tomto směru radit. Co o této výměně rolí soudíte?

Naše děti mají často pocit, že jsou chytřejší, protože mají lepší školy, rozumí víc internetu a vůbec my starší, co jsme mohli, to jsme zpackali. Jsem jen zvědav, jak se změní jejich postoj, až na sebe sami převezmou odpovědnost za výchovu svých dětí, za náklady na jejich vzdělání, za platbu složenek, hypoték a leasingů… Nestane se jim, co se stalo nám, že jsme propadli materialismu? Že jsme chtěli něco vlastnit, mít se jako lidi na Západě, které jsme viděli za komunistů v katalogu Neckermann? Třeba opravdu ne, třeba se rozhodnou snížit svou uhlíkovou stopu, přestanou jíst maso, omezí cestování, nebudou trvat na vlastním autě, dají přednost hromadné dopravě, sníží teplotu ve svých bytech, odmítnou spotřebovávat jinou než zelenou elektřinu, budou důslední v třídění odpadu. OK, proč ne. Když to udělají, řeknu, že jsou lepší, než jsme byli my.

