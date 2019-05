Ubožáci, kteří Jágrovi nesahají ani po kotníky. Politici chrání zloděje a gaunery a slušní lidé je nezajímají... Půvabná kandidátka do europarlamentu od Okamury promlouvá

ROZHOVOR „Položme si otázku. Kdo stál za současnou nestabilitou a rozvratem v řadě států, způsobených ´barevnými revolucemi´ (například Libye, Sýrie, Ukrajina)? A kdo tímto způsobil imigrační vlnu z Afriky a Blízkého východu do Evropy? Bylo to Rusko? Pokud ano, pak je opravdu naším nepřítelem. My se domníváme, že naším skutečným a opravdovým nepřítelem je nejen terorismus, ale také politický islám,“ říká kandidátka SPD do Evropského parlamentu Jana Pupavová.

Proč jste se jako mladá žena vlastně dala na politiku a proč jste vstoupila do SPD?

Jsem aktivní ve své práci i osobním životě. Po narození dcer jsem začala myslet především na jejich budoucnost. Chtěla jsem se politicky angažovat – ostatně k tomu nás všichni vyzývají. Proto jsem začala více sledovat, kam směřuje politický vývoj ČR a jak se na něm podílejí jednotlivé politické strany. Začala jsem se zabývat jejich politickými programy a stanovami na jedné straně a jak své politické programy realizují a jak dodržují své stanovy, popřípadě jak je mění či doplňují. Po důkladné analýze se mi ukázalo, že nejblíže mému srdci, ale i rozumu je hnutí Svoboda a přímá demokracie.

Jako jediné mi ukazuje cestu a cíle dalšího rozvoje České republiky, našeho národního státu, ve kterém bych chtěla, aby moje dcery žily. Máme nejen demokratické stanovy, politický a volební program, ale také program pro zahraniční politiku, pro Českou republiku jako náš bezpečný domov a naši úspěšnou budoucnost, pro seniory a také pro budoucnost našich dětí, který se jmenuje „Smyslem života nás všech jsou zdravé a vzdělané české děti a mládež“.

Necítila jste v okolí třeba negativní reakce? O SPD se píše v médiích, že je extremistická...

Samozřejmě, že výmysly, mediální útoky a vytváření nálad o tom, že naše hnutí je extremistické, se u řady občanů projevuje. Ale při diskuzích s nimi zjišťuji, že nikdo nezná naše stanovy ani program. A když položíte otázku, v čem konkrétně spatřují náš extremismus, neumí odpovědět.

Migrace je podle předsedy maďarské vlády Viktora Orbána v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu hlavní prioritou pro všechny evropské země. Západoevropané podle Orbána chtějí „nechat přijít velké množství migrantů“. „My jsme přesvědčení, že to není cena, kterou stojí za to zaplatit za evropskou jednotu,“ poznamenal. Středoevropané „nechtějí smíšené obyvatelstvo“, protože pro to nejsou dobré příklady, dodal Orbán. Co si o tom myslíte Vy? Je podle Vás islamizace opravdu takovou hrozbou? Opravdu hrozí zánik Evropy?

Na všechny otázky odpovídám ano. A vůbec největším nebezpečím není samotná imigrace, ale to, že nám chce někdo diktovat, koho do své země musíme přijmout – a to na úkor bezpečnosti našich občanů! Něco takového je pro suverénní zemi nepřijatelné. Kdo přichází do České republiky, musí respektovat naši kulturu a vážit si českého národa. A jen my, Češi, máme právo určit, koho do své země přijmeme a koho ne. A dodávám, že Viktor Orbán je předsedou maďarské strany Fidesz, která byla členkou frakce Lidovců v Evropském parlamentu. V této frakci jí bylo pozastaveno členství a pravděpodobně se noví poslanci EP ze strany Fidesz zapojí do práce ve frakci Hnutí pro Evropu národů a svobody (Europe of Nations and Freedom – ENF), kterou vede do voleb Matteo Salvini.

Bylo by vystoupení ČR z EU katastrofou, jak někteří varují?

Nebýt v EU by rozhodně katastrofou nebylo. Říkají to především ti odborníci, lobbisté a reprezentanti firem, kteří jsou napojeni na přímé penězovody z EU, popřípadě na odvádění peněz z České republiky a neplacení daní v ČR. Dodávám, že naše hnutí není proti vnitřnímu evropskému trhu, kde platí čtyři základní svobody – volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Ostatně naše hnutí má Svobodu přímo v názvu. Je potřeba také navázat užší spolupráci se zeměmi V4 a společně s nimi hájit zájmy našich národů.

Fotogalerie: - Vlajka EU v plamenech

Dvojí kvalita potravin patří k nejčastějším současným tématům v souvislosti s EU. Je to podle vás opravdu tak velký problém a jak by se dal řešit? Evropská unie tvrdí, že už je problém vyřešen…

V Evropské unii je problém „vyřešen“ tak, že dvojí kvalita potravin zůstává a orgány EU ji budou příští čtyři roky zkoumat. Ale co je tady ke zkoumání, když je Česká republika zaplavena druhojakostními potravinami, nehorázně předraženými službami mobilních operátorů, předraženou elektřinou, zatímco ČEZ vesele vyváží tisíce gigawatthodin do ciziny, zatímco čeští zemědělci nemají jinou šanci, jak si vydělat, než pěstovat řepku, která znovu končí v Evropě v rámci volného pohybu zboží a služeb. Z toho je vidět, že za naše zájmy nikdo v EU dobrovolně bojovat nebude, musíme si je vydobýt sami. To je dlouhodobý úkol nejen pro europoslance, ale hlavně pro naši vládu i politické strany. Musíme jednat jako představitelé svrchované země, kteří mají svou vlast na prvním místě. Je tedy potřeba v rámci boje za národní zájmy koordinovat vnější i vnitřní politiku, zkrátka táhnout se všemi za jeden provaz.

Jak tomu chcete v rámci volného pohybu zboží a služeb čelit, protože jistě budete namítat, že tento stav nechcete, ale to už potom přece nebude volný pohyb zboží a služeb?

Kvalita volného pohybu zboží s jeho pohybem nesouvisí. My chceme, aby se volně pohybovalo zboží standardní kvality. A ne, aby pod jednou značkou a jedním obalem bylo zboží rozdílné kvality. Ideální by bylo dosáhnout toho, že výrobky musí mít své závazné normy, tak jako tomu bylo dříve a co jsme v 90. letech zrušili. A týká se to nejen potravin a zemědělských výrobků, ale i průmyslových (například montování součástech, které mají životnost shodnou se záruční dobou).

Anketa Půjdete k volbám do Evropského parlamentu? (anketa od 16.5.2019) Půjdu 89% Nepůjdu 8% Ještě nevím 3% hlasovalo: 10768 lidí

V poslední době se setkáváme s tím, že lidé začínají řešit politiku na ulicích a náměstích, jako v případě nově jmenované ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Zaznívala také slova o tom, že jejím prostřednictvím chce justici ovládnout prezident Zeman a hlavně premiér Babiš. Jak to vidíte vy?

Je to jednoduché. Demokracie není jen o svobodných volbách, ale také o respektování výsledků voleb. „Demokraté“, kteří manifestují, by samozřejmě chtěli výsledky voleb respektovat, ale jen těch, které vyhrají oni. Navíc si všimněte načasování protestů. Jsou vždy před dalšími volbami s vyvrcholením těsně před volbami. Dám ruku do ohně za to, že po skončení voleb do Evropského parlamentu již žádné protesty nebudou. Ty se opět objeví za rok (opět pod průhlednou záminkou) před volbami do krajských zastupitelstev. Takže je hodnotím jako předvolební agitaci.

Na hokejovou legendu Jaromíra Jágra, olympijského vítěze a mistra světa v dresu České republiky, se snesla kritika za jeho cestu do Číny. Miloš Zeman rovněž zmínil, že Jaromíra Jágra 28. října poctí státním vyznamenáním. Jágra již jednou v minulosti vyznamenal Václav Klaus. Co si o tom všem myslíte?

Já opravdu nemám čas sledovat ubožáky, kteří Jágrovi nesahají ani po kotníky. Řev několika křiklounů pro mě není něco, čím bych se měla vážně zabývat. Jarda Jágr je chlouba českého národa a já si ho (jako drtivá většina Čechů) nesmírně vážím. Rozhodně si zaslouží další vyznamenání. A zaslouží si, aby byl tváří olympijských her. Kdyby necestoval do Číny společně s panem prezidentem Zemanem, nikdo by neprotestoval. Takhle to byla jen záminka. Pokud se opravdu stane tváří zimních olympijských her, bude to pocta nejen J. Jágrovi, ale celé České republice.

„S potěšením bych takový zákon podepsal,“ zaujala Miloše Zemana myšlenka na zpřísnění trestů za týrání zvířat. V poslední době médii proběhlo několik případů otřesného zacházení se psy či jinými tvory. Není to tak dávno, kdy byl ještě pes dle občanského zákoníku považován za pouhou věc, a tak jeho týrání nebylo dobře postižitelné. Zasloužila by si zvířata ještě lepší ochranu?

Velmi si vážím postoje pana prezidenta. Já bych s takovým zákonem neváhala ani chvíli. Ale naši zákonodárci mají asi jiné starosti... Věřte mi nebo ne, podle chování ke zvířatům se u každého pozná, zda je skutečným člověkem. Sama chovám dva pejsky, jeden z nich si také prožil něco podobného, takže se mě toto téma bytostně dotýká. V této problematice se angažuje náš místopředseda Radim Fiala. Například jeho snahu o zákaz množíren psů shodil ze stolu Marek Benda (ODS): „Chtěli jsme řešit množírny, hromadné týrání zvířat, ale současně jsme neměli pocit, že musíme změnit v trestním zákoně všechny pasáže, které se toho týkají“. Podle Heleny Válkové by zase tresty byly moc přísné...

To je mimochodem ta samá paní, která teď navrhuje zvýšení hranice trestného činu spáchání škody z 5000 korun na 10 000 korun. Takže o blaho zlodějíčků se starat může, chránit ubohá zvířata se jí ale nechce. To člověku rozum nebere. A „takových“ tady máme plno. Zde vidíte, jaký mají postoj politici bez lidského citu i k nám, občanům. Hlavně chránit zloděje a gaunery a slušní lidé nás nezajímají. Politici jsou jen odrazem naší společnosti. V naší zemi nebudeme šťastní, dokud většina z nás nezačne žít podle svého svědomí.

Fotogalerie: - Zeman znovu v Číně

Proč jsme vlastně coby národ tak rozdělení? Začalo to první volbou Miloše Zemana, nebo to má hlubší příčiny?

Stát, který není jednotný a je vyčerpáván vnitřním bojem, je slabý a snadno ovladatelný. Každý by si měl položit základní otázku, komu toto rozdělení prospívá? Kdo jde i po volbách proti občany zvolenému prezidentu republiky? V čím zájmu pracují novináři, kteří tuto štvanici podporují? Když se podíváte do historie složení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, tak zjistíte, že v mnoha volebních obdobích byl rozdíl mezí vládnoucí koalicí a opozicí vždy jen velmi malý. Mnohdy se vláda držela jen zásluhou „přeběhlíků“ a mnoho klíčových zákonů bylo přijímáno rozdílem jednoho či dvou hlasů. Věřím, že se politické strany z tohoto vývoje poučí a vládní koalice bude přijímat klíčové zákony vždy po konzultaci s opozicí. A že opozice zase bude jednat konstruktivně a tak, aby to prospívalo České republice.

Poslanec TOP 09 Dominik Feri byl během své soukromé návštěvy Moravy fyzicky napaden dvěma muži, prý pro nesoulad v politických názorech. Jde o další projev hrubnutí politické kultury v Česku? Žalobce spor Feriho se dvěma muži považuje za pouhou opileckou rvačku. Jak tedy vnímat původní zprávy o údajném rasovém útoku vůči poslanci odlišné barvy pleti? Co si myslíte o celé kauze?

Barvu pleti bych do toho vůbec nepletla. Zamyslete se spíše nad tím, jaký je postoj pana Feriho i celé TOP 09 k lidu České republiky. Možná pak pochopíte, proč měl někdo nutkání ho napadnout. Já samozřejmě fyzické násilí odsuzuji. Po požití alkoholu jednají lidé různě a mnozí ztrácí zábrany a řeší aroganci arogancí, čímž může dojít na opileckou rvačku, kterých je při požívání alkoholu bezpočet.

Anketa Zaslouží si Jaromír Jágr od Zemana vyšší státní vyznamenání, než jaké dosud má? Zaslouží 94% Nezaslouží 6% hlasovalo: 11821 lidí

Kdo je naším nepřítelem? Generál Petr Pavel říká, že to není světový terorismus, ale Rusko.

Položme si otázku. Kdo stál za současnou nestabilitou a rozvratem v řadě států, způsobených „barevnými revolucemi“ (například Libye, Sýrie, Ukrajina)? A kdo tímto způsobil imigrační vlnu z Afriky a Blízkého východu do Evropy? Bylo to Rusko? Pokud ano, pak je opravdu naším nepřítelem. My se domníváme, že naším skutečným a opravdovým nepřítelem je nejen terorismus, ale také politický islám.

Čím chcete přesvědčit vaše voliče, aby přišli k volbám do Evropského parlamentu 24. a 25. května? Co považujete, v současné době, za největší problémy Evropské unie?

Jedinečným programem, který máme jako jedna z mála kandidátek naprosto konkrétní, a jasnou a srozumitelnou argumentací pro každého. Například, když jsme se v naší regionální organizaci, po mém zvolení kandidátkou do Evropského parlamentu, nad tímto problémem zamýšleli a zabývali se jím, dospěli jsme ke čtyřem zásadním výhradám k činnosti Evropské unie: V evropské institucionální struktuře dominuje exekutiva, zatímco volený Evropský parlament je slabý. Rada s Komisí jsou hlavními aktéry rozhodování. Poslanci EP a Evropský parlament jako celek nemají zákonodárnou iniciativu a role EP při ustavování Komise je slabší než instalace klasické národní vlády. Kvůli svému slabému postavení je EP pouhým systémem brzd protivah, nikoli součástí klasické dělby moci (moc zákonodárná, moc výkonná a moc soudní).

EU se vzdálila principům, pro které byla pro nové členy, včetně České republiky, přitažlivá. Snahy o diktát silných států státům menším se projevují nejen v technokratickém řízení, ale také častými nezdvořilými vyjádřeními na adresu menších států, nebo těch států, které se nechtějí podřídit diktátu Bruselu.

Politický systém Evropské unie je poznamenán nedostatkem otevřenosti, dominancí expertů, smlouváním a handrkováním mezi sektorovými zájmy. Původní koncepce zakladatelů evropských integračních struktur byla založena na sjednocování Evropy postupnou sektorovou integrací pod vedením úředníků a expertů nezávislých na národních vládách (Vysoký úřad, resp. Komise a její aparát). Komise a její aparát tíhnou k menší politické účasti členských států a vytváří se tak technokratický způsob řízení.

Evropské unii chybí démos, lid. EU nemůže být jako politická unie demokratickou, protože neexistuje žádný evropský lid či politický národ. Demokracie je vláda lidu lidem pro lid. Musí jít o společenství, sdílející společnou identitu, vědomí sounáležitosti a pocit solidarity. Historie ukázala, že státy, které nebyly postaveny na politickém národě, mohly existovat jen pod diktaturou. Jediným integračním prvkem je křesťanství, které je však roztříštěné na množství denominací (tj. malých, zvláště protestantských náboženských organizací či skupin) a nemá ve vedení EU žádnou podporu.

Vyplývá z toho, že na evropskou úroveň by měly být přenášeny v souladu ty otázky, které nelze uspokojivě vyřešit na úrovni členských států a podpora a aktivita Evropské unie má být jen podpůrná (subsidiární). To je jeden ze základních principů, které EU přijala, ale nedodržuje jej a to musíme změnit.

Volby do Evropského parlamentu jsou volby druhořadé (druhého řádu), nejsou soutěží o obsah a směr politiky EU, nejsou soutěží o uchopení výkonné moci. Spíše než témata evropské politiky se v kampani objevují záležitosti vnitropolitické. Na evropské úrovni neexistují silné politické strany, které by mohly reprezentovat politické preference a alternativy. Místo toho se v politickém klimatu EU vytvářejí podmínky pro široké působení lobbystických skupin.

Jasně říkáme, že změnu by mohlo přinést posílení frakce Evropa národů a svobody (Europe of Nations and Freedom – ENF) dosavadní nejmenší frakce v Evropském parlamentu. Jednotnou politickou reprezentaci a jednotné cíle ve volbách do EP reprezentují francouzská Národní fronta, Svobodná strana Rakouska, belgický Vlámský zájem, italská Liga a česká Svoboda a přímá demokracie. Prostřednictvím naší frakce, která by se měla podle relevantních odhadů stát druhou nejsilnější evropskou frakcí, bychom měli prosadit změny.

Na co se chcete vy osobně v Evropském parlamentu zaměřit?

V EP mám zájem pracovat ve výborech „Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů“ a „Občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci“. Především se však chci zaměřit na kontrolu činnosti Evropského účetního dvora, o jehož činnosti a rozhodnutích budu informovat jak kolegy ve frakci Evropa národů a svobody, tak členy SPD, a v neposlední řadě také všechny občany a vládu České republiky. Každý náš europoslanec by si měl uvědomit, že je především zástupcem České republiky a všech jejích občanů a až poté zástupcem své partaje a své frakce. To je i můj postoj, takto chci pracovat pro naši zemi a v otázce hájení národních zájmů budu plně k dispozici občanům i vládě České republiky.

autor: Tomáš A. Nový