Dopad povolenek jen ve stokorunách? Pikora tuší jiný plán Bruselu

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte si více v tomto článku.

23.10.2025 15:58 | Rozhovor

JÍZDA VLADIMÍRA PIKORY V Evropě se mění atmosféra. Zažíváme návrat zdravého rozumu, říká poslanec Vladimír Pikora (Motoristé). Mluví o vývoji v Německu, kde premiér Friedrich Merz ostře vystoupil proti migračnímu projektu. „Potřebujeme, aby se Německo změnilo,“ říká Pikora. Společnou Evropu dnes ničí zelený plán a vysoké zadlužení.

Dopad povolenek jen ve stokorunách? Pikora tuší jiný plán Bruselu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vladimír Pikora

Automobilky jsou nervózní kvůli souběhu nových amerických cel a toho, že Čína od 8. října zpřísňuje vývoz vzácných kovů. Viceprezident Toyoty pro Severní Ameriku Ryan Grimm uvedl, že to může do dvou měsíců vést k zavření celého průmyslu. Na vzácné kovy jsou mnohem náročnější elektromobily. Neupsali jsme se tak trochu ďáblu?

Já si myslím, že automobilky si o to koledovaly. Čekal jsem, že budou proti zeleným politikům protestovat, budou se bránit. Naopak vesele podporovaly vše, co jim potom zlomilo vaz. Když měly křičet, tak držely hubu a krok. Doufám, že v tom nyní vydrží a nebudou natahovat ruce. Mnoho automobilek se dokonce chlubilo, jak už nebudou vůbec vyrábět spalovací motory. Předpokládám, že toho teď neaktivistická konkurence využije a přebere jim zákazníky. Takový je trh. Měly dělat byznys a ne politiku. S rozvíjejícím se socialismem se zde přestala auta vyrábět pro zákazníky, ale pro zelený systém. 

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

95%
2%
3%
hlasovalo: 6861 lidí

Povolenky z ETS2 nebudou taková katastrofa, jak se říkalo. Největší zátěž pocítí střední třída, ne ti nejchudší… dopady na rozpočty domácností by měly být mírné, v řádu několika stovek korun měsíčně (1–2 krabičky cigaret měsíčně). Pokud samozřejmě netopí ve starém kotli na uhlí či plyn a nejezdí každý den za prací ve staré milé „škodověnce“. To jsou slova ekonomky Heleny Horské. Střední střída, škodověnka, pár stovek měsíčně. Sedí to?

Dneska je brzo hodnotit, na kolik to koho vyjde. Aby to stálo jen dvě krabičky cigaret, tak to opatření nedává smysl. Brusel to dělá proto, aby změnil naše chování. Kdyby byl dopad tak nízký, tak se na ty emisní povolenky mohli soudruzi vykašlat. Dají emisní povolenky na burzu a pak budou vymýšlet mechanismy, jak zabránit růstu ceny. Neskutečná blbost. Pokud je to tak, jak nyní tvrdí, tak to jsou ještě větší hlupáci, než jsem si myslel.

Navíc právě ti chudí mají starý kotel a škodověnku. Bohatí využili na úkor chudých podpor na elektroauta, výměnu kotlů apod.

Zadlužení EU se zvýšilo ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,4 procentního bodu na 81,9 % HDP. U eurozóny vzrostlo o 0,5 procentního bodu na 88,2 % HDP. Česko je s končící Fialovou vládou na 43,8 procentech. Je to dobrý výsledek?

To, že dluh Evropy roste, není překvapivé. V EU je příliš mnoho zemí dlouhodobě levicových. Jsou na dluhy zvyklé. Vůbec je to netrápí. Vůbec to neřeší. Všechna pravidla si tamní politici včetně německých rozvolnili. U EU je jen otázkou času, kdy bude mít dluh nad 100 %. Já v ní nevidím poptávku po úsporách.

Náš dluh patří v rámci EU k těm nižším. Nicméně tak tomu bylo vždy. Už v roce 1989 jsme měli nižší dluh než okolní země. Fialova vláda z toho žije. V každém případě za jejího vládnutí dluh dále vesele rostl. Myslím, že to vzniklo hned v úvodu vlády, když do vlády přijali extrémní Piráty. Nebyli k ničemu potřeba. Vláda mohla být bez nich. A tím se utrhlo kyvadlo doleva.

Připadám si jako v blázinci. Poctivý řemeslník práci dodělá a stojí si za ní. To jsou slova Miroslava Kalouska k odcházející vládě Petra Fialy. Jde o návrh rozpočtu pro rok 2026, který by vláda měla předložit, ale zatím tak neudělala. Souhlasíte s Kalouskem?

Kdybych řekl to samé já, co říká bývalý ministr financí Kalousek, tak se po mě vrhnou, že nemám pravdu. To, že to říká on, ukazuje, jak je situace vážná. Odcházející vláda se prostě nechce poroučet a připravuje problémy pro budoucí vládu, a tím pádem i ČR. Návrh zákona měl ve sněmovně už být. To, že vláda zákon dosud neposlala, znamená, že roste pravděpodobnost, že bude rozpočtové provizorium. Pan Fiala a Stanjura prostě ukazují šílenou neprofesionalitu.

„Nemám, co bych odvolával,“ řekl německý kancléř Friedrich Merz v otázce svého výroku o migraci. Minulý týden v Postupimi Merz řekl, že migrace je v rázu měst problém, a proto ministr vnitra pracuje na tom, aby umožnil a realizoval deportace ve velkém rozsahu. Jak jeho slova hodnotíte? Je možné, že jde o ústupky v obavě z růstu popularity konkurenční AfD?

Já to vnímám tak, že se v Evropě postupně mění atmosféra. Všude. Nejen v Německu. Lidem s nepochopitelným zpožděním začíná až teď docházet, co způsobila Angela Merkelová. Vnímám to jako návrat zdravého rozumu.

Svou roli hraje pochopitelně i to, jak v průzkumech sílí AfD. Naivní hlupáci si postupně vypustili rybník. Potřebujeme, aby se Německo změnilo. Zeleným nesmyslem zničilo evropský průmysl.

Psali jsme:

Hodně bohatí a hodně chudí. „Svět se zatřese.“ Zle po slovech od Fialy
Dejte zabavené peníze Ukrajině, volají. Jenže panuje strach
Ulice rozbíjí sestavování vlády. Veleba o tom, co ještě neviděl
Rajchlův granát u Moravce. Porušení zákona. Ostrá debata skončila předčasně

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ekonomika , Pikora , motoristé , Merz , Green Deal , Jízda Vladimíra Pikory

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Máte strach z drahých energií?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jan Novotný

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Foltýn

Dobrý den, moc to nechápu, to že Foltýna platila armáda vám sdělil Fiala? Proč by to dělala? A i kdyby to dělala nebylo by to vlastně prašť jako uhoď, protože armádu platí vláda potažmo vlastně my? A budete se dál pídit po tom, kdo byl vlastně jeho nadřízený? Docela dost by mě to zajímalo.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Rusko neustoupí, USA byly mečem, který je už zlomen. Babiše čekají těžké chvíle.“ Vrátila se z Moskvy

15:00 „Rusko neustoupí, USA byly mečem, který je už zlomen. Babiše čekají těžké chvíle.“ Vrátila se z Moskvy

Bez benzínu a bez elektřiny Rusové rozhodně nejsou, sdělila ParlamentnímListům.cz po návratu z Ruska…