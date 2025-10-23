Dopad povolenek jen ve stokorunách? Pikora tuší jiný plán Bruselu

Automobilky jsou nervózní kvůli souběhu nových amerických cel a toho, že Čína od 8. října zpřísňuje vývoz vzácných kovů. Viceprezident Toyoty pro Severní Ameriku Ryan Grimm uvedl, že to může do dvou měsíců vést k zavření celého průmyslu. Na vzácné kovy jsou mnohem náročnější elektromobily. Neupsali jsme se tak trochu ďáblu?
Já si myslím, že automobilky si o to koledovaly. Čekal jsem, že budou proti zeleným politikům protestovat, budou se bránit. Naopak vesele podporovaly vše, co jim potom zlomilo vaz. Když měly křičet, tak držely hubu a krok. Doufám, že v tom nyní vydrží a nebudou natahovat ruce. Mnoho automobilek se dokonce chlubilo, jak už nebudou vůbec vyrábět spalovací motory. Předpokládám, že toho teď neaktivistická konkurence využije a přebere jim zákazníky. Takový je trh. Měly dělat byznys a ne politiku. S rozvíjejícím se socialismem se zde přestala auta vyrábět pro zákazníky, ale pro zelený systém.
Povolenky z ETS2 nebudou taková katastrofa, jak se říkalo. Největší zátěž pocítí střední třída, ne ti nejchudší… dopady na rozpočty domácností by měly být mírné, v řádu několika stovek korun měsíčně (1–2 krabičky cigaret měsíčně). Pokud samozřejmě netopí ve starém kotli na uhlí či plyn a nejezdí každý den za prací ve staré milé „škodověnce“. To jsou slova ekonomky Heleny Horské. Střední střída, škodověnka, pár stovek měsíčně. Sedí to?
Dneska je brzo hodnotit, na kolik to koho vyjde. Aby to stálo jen dvě krabičky cigaret, tak to opatření nedává smysl. Brusel to dělá proto, aby změnil naše chování. Kdyby byl dopad tak nízký, tak se na ty emisní povolenky mohli soudruzi vykašlat. Dají emisní povolenky na burzu a pak budou vymýšlet mechanismy, jak zabránit růstu ceny. Neskutečná blbost. Pokud je to tak, jak nyní tvrdí, tak to jsou ještě větší hlupáci, než jsem si myslel.
Navíc právě ti chudí mají starý kotel a škodověnku. Bohatí využili na úkor chudých podpor na elektroauta, výměnu kotlů apod.
Zadlužení EU se zvýšilo ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,4 procentního bodu na 81,9 % HDP. U eurozóny vzrostlo o 0,5 procentního bodu na 88,2 % HDP. Česko je s končící Fialovou vládou na 43,8 procentech. Je to dobrý výsledek?
To, že dluh Evropy roste, není překvapivé. V EU je příliš mnoho zemí dlouhodobě levicových. Jsou na dluhy zvyklé. Vůbec je to netrápí. Vůbec to neřeší. Všechna pravidla si tamní politici včetně německých rozvolnili. U EU je jen otázkou času, kdy bude mít dluh nad 100 %. Já v ní nevidím poptávku po úsporách.
Náš dluh patří v rámci EU k těm nižším. Nicméně tak tomu bylo vždy. Už v roce 1989 jsme měli nižší dluh než okolní země. Fialova vláda z toho žije. V každém případě za jejího vládnutí dluh dále vesele rostl. Myslím, že to vzniklo hned v úvodu vlády, když do vlády přijali extrémní Piráty. Nebyli k ničemu potřeba. Vláda mohla být bez nich. A tím se utrhlo kyvadlo doleva.
Připadám si jako v blázinci. Poctivý řemeslník práci dodělá a stojí si za ní. To jsou slova Miroslava Kalouska k odcházející vládě Petra Fialy. Jde o návrh rozpočtu pro rok 2026, který by vláda měla předložit, ale zatím tak neudělala. Souhlasíte s Kalouskem?
Kdybych řekl to samé já, co říká bývalý ministr financí Kalousek, tak se po mě vrhnou, že nemám pravdu. To, že to říká on, ukazuje, jak je situace vážná. Odcházející vláda se prostě nechce poroučet a připravuje problémy pro budoucí vládu, a tím pádem i ČR. Návrh zákona měl ve sněmovně už být. To, že vláda zákon dosud neposlala, znamená, že roste pravděpodobnost, že bude rozpočtové provizorium. Pan Fiala a Stanjura prostě ukazují šílenou neprofesionalitu.
„Nemám, co bych odvolával,“ řekl německý kancléř Friedrich Merz v otázce svého výroku o migraci. Minulý týden v Postupimi Merz řekl, že migrace je v rázu měst problém, a proto ministr vnitra pracuje na tom, aby umožnil a realizoval deportace ve velkém rozsahu. Jak jeho slova hodnotíte? Je možné, že jde o ústupky v obavě z růstu popularity konkurenční AfD?
Já to vnímám tak, že se v Evropě postupně mění atmosféra. Všude. Nejen v Německu. Lidem s nepochopitelným zpožděním začíná až teď docházet, co způsobila Angela Merkelová. Vnímám to jako návrat zdravého rozumu.
Svou roli hraje pochopitelně i to, jak v průzkumech sílí AfD. Naivní hlupáci si postupně vypustili rybník. Potřebujeme, aby se Německo změnilo. Zeleným nesmyslem zničilo evropský průmysl.
autor: Jan Novotný