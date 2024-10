Ukrajina nemá šanci. Loví vojáky kde může, nestačí to, říká Hrnčíř

„Evropská ekonomika vykazuje podstatně pomalejší růst ve srovnání s USA a s Čínou. Pokud nedojde k zásadním změnám, hrozí nám postupný úpadek v mnoha oblastech,“ napsal jste na svůj FB. Jaké zásadní změny byste navrhoval?

Především odstoupení od tezí Green Dealu a s tím souvisejících regulací, které doslova likvidují ekonomiku EU, a tu naši o to více, že jsme ve velké míře závislí na výrobě automobilů. Tedy dupnout na brzdu, odklonit se od šílených ideologií, které jsou ekonomicky likvidační, odstoupit od nesmyslných závazků a zelených cílů, a znovu se vrhnout na výrobu, výzkum a vývoj v rentabilních oblastech. Evropa neskutečně zastarává, honíme se tu za zeleným nesmyslem a ideologickým bludem, zkoušíme pobídkami prodat neprodatelné a udat neudatelné, a zatím nás předběhl celý svět. I když dupneme na brzdu hned, škody budeme napravovat ještě dlouho. Pokud to neuděláme, přeregulovaná Evropská unie se sama ekonomicky zlikviduje.

Velkou diskusi, a z mnohých stran také kritiku, vyvolalo zvýšení platů politiků, které nakonec bude „jen“ o 6,9 %. Ohledně toho „jen“ zaznělo od ministra Kupky, že „politici musí dýchat se společností“. Co k tomu říci?

Že je to drzost. Tato vláda napařila vyšší daně podnikatelům, živnostníkům drasticky zvýšila odvody, zaměstnancům sebrala školkovné, neuhlídala inflaci ani výši cen energií – a sobě si chce něco přidávat? Za co, proboha? Za zpackanou digitalizaci stavebního řízení, která bude stát naši republiku miliardy a další utlumení ekonomiky? Za tu kolosální neschopnost, kterou zde již tři roky předvádí? Opravdu nemám slov.

Nicméně, rád slyším vyjádření pana Kupky, že chce dýchat s lidmi. Pokud chce dýchat s lidmi, jistě uvítá, když navrhnu úpravu platů politiků na úroveň průměrné mzdy. Alespoň si pan ministr zkusí, jaké je to být v kůži těch, které vláda s tak velkou chutí tři roky ožebračuje. Za mne je ovšem zvýšení platů politiků v době, kdy se obrovský počet občanů dostal nebo dostává kvůli neschopnosti této vlády do existenčních potíží, naprostá nehoráznost.

Premiér Fiala v rozhovoru pro Seznamzprávy mimo jiné řekl, že by chtěl mít ještě druhé (volební) období, že chce dotáhnout změny a že o to bude žádat voliče. Když se podíváme na výsledky krajských voleb i voleb do Evropského parlamentu, jak moc reálné to podle Vás je?

Tak chápu, že by se panu premiérovi líbilo si vystavit bianco šek ještě na další čtyři roky, nicméně sám samozřejmě cítí, že mu potřebné hlasy nemusí zajistit ani na sílu prosazená korespondenční volba. Která je navíc dle mého názoru jednoznačně v rozporu s Ústavou ČR.

Řeknu to lakonicky, kdyby tato vláda vládla dle svých předvolebních slibů, tak se pan premiér vlastně rok před volbami tolik nebojí. Ale on ví, že všechny své sliby porušil, oškubal občany na kost, aby mohl rozhazovat někde jinde, a teď se bojí, že mu to občané u voleb spočítají. A oni spočítají, to je dle výsledků krajských voleb myslím více než jasné.

Premiér tento týden podepsal smlouvu s Vatikánem. Co o této smlouvě víme? A je to správný krok pro ČR?

Tato smlouva známá také jako konkordát, poskytuje Katolické církvi privilegované postavení oproti jiným náboženstvím. Jako další problém vnímám to, že smlouva byla až do svého podpisu tajná, tedy pan premiér slavnostně podepsal dokument, jehož podobu znal za ČR pouze on, vyjednávací tým a pár dalších osob. Já vnímám jako spornou zejména tu pasáž, která značně rozšiřuje možnost použití institutu podobného zpovědnímu tajemství, kdy se na něj budou moci nově odvolávat všichni pastorační pracovníci.

SPD se podpisem koaliční smlouvy stala součástí vedení i v Královéhradeckém kraji, kde povládnete mimo jiné i s hnutím ANO. Dá se říci, že je to určitá “předzvěst” případné spolupráce i po Parlamentních volbách?

Na tom ale není nic zvláštního. Již před dvěma lety vznikly podobné koalice na komunální úrovni, stejně jako letos vznikly další po krajských volbách. V řadách našeho hnutí je mnoho odborníků, a my otevřeně prohlašujeme, že jsme připraveni se podílet na vedení měst, krajů a samozřejmě i naší republiky.

Andrej Babiš prohlásil, že pokud se vrátí do vlády, bude usilovat o zestátnění skupiny ČEZ. Využil by k tomu prý dividendy, které ČEZ odvádí státu a vyplatil by minoritní akcionáře. Souhlasíte? A je to reálné?

Je to jeden z kroků, které jsme sami navrhovali. Logický, účinný a bez pochyby proveditelný. Stát je 70% vlastníkem, zbylých 30% akcionářů lze vyplatit. Samozřejmě by to byla velká investice, nicméně by se ekonomicky do budoucna vyplatila. Na rozdíl od předražených amerických stíhaček, které objednala paní Černochová, a které byly za přibližně stejnou cenu.

Pojďme dál. Co říkáte na tzv. Plán vítězství, který v minulých dnech představil ukrajinský prezident? Přispěje k rychlejšímu ukončení války? A domníváte se, že se Ukrajina dříve či později stane součástí NATO? A co říci na slova ohledně jaderných zbraní, která prý od Zelenského zazněla?

V okamžiku, kdy by se Ukrajina stala součástí NATO, by byly všechny státy NATO vtaženy do války a měli bychom tu celosvětový konflikt. Jak moc by to bylo zlé, si snad každý domyslí sám. K úvaze o zapojení jaderných zbraní se dá říci jediné. Jejich zapojením by převážná část Evropy, samozřejmě včetně České republiky, okamžitě přestala existovat. Toto může vítat pouze naprostý blázen nebo vlastizrádce.

“Už i německý kancléř chce jednat o míru!” napsal jste na svůj FB k informaci, že Olaf Scholz potvrdil, že je připraven s ruským prezidentem Vladimirem Putinem jednat o spravedlivém míru na Ukrajině. Odvolal se přitom na ukrajinské svolení, aby se Rusko zúčastnilo příštího mírového summitu. Je to dobrá cesta?

Samozřejmě, že je to dobrá cesta. K jednání o míru se stejně dříve či později dospěje, jediný rozdíl činí počet mrtvých, které to ještě bude muset stát. Před dvěma lety jsem k tomu poznamenal, že se zdá, že USA hodlají válčit do posledního Ukrajince a moje slova se vyplňují, což mne ale vůbec netěší. Ukrajina je na konci s dechem, vojáky loví na vysokých školách nebo ve státech Evropy, kam uprchli. Snad už každý vidí, že se jedná o prodlužování kómatu, navíc velmi bolestného, neboť stojí další a další životy. A EU další a další miliardy. Hnutí SPD vyzývá od počátku k mírovým jednáním, je to jediné možné řešení, neboť už i ten největší nepřítel Ruska musí vidět, že Ukrajina nemá šanci zvítězit. Jen to bude stát více životů nevinných lidí.