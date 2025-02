Ukrajinci v čekárnách, nelegální migrace a nedostatek léků. Zdravotní sestra promluvila

Vzhledem k vaší profesi se vás hned na začátek zeptám na zdravotnictví. Tedy jak vnímáte současnou úroveň zdravotnictví v ČR?

Zdravotnictví v ČR je na velmi vysoké úrovni. Ale! Říkám ale, protože nás zatěžuje velká byrokracie, která dříve nebyla. A můžu říct, že ta byrokracie, to je papír nad papír. Tím pádem se v tuto chvíli hlavně soustřeďuje na papíry a ten čas, kdy bychom se mohli věnovat více pacientům neboli klientům, ztrácíme už při té byrokratické části. A to je velký problém. Jinak, co se týče zdravotnictví celkově, myslím si, že teď dochází k velkým prodlevám, co se týče léků.

Přesně na to se chci zeptat. Co říci k tomu, že se poslední dobou celkem často buď z médií, nebo třeba i při návštěvě lékárny dozvídáme, že některé léky prostě nejsou?

Ani já nechápu, že celou dobu léky byly a dnes nejsou. Lidé jsou úplně nešťastní. Jsou určité náhražky. Mně ale přijde, že ty náhražky nejsou kolikrát ani tak kvalitní, jako třeba byl ten daný lék. A co mi přijde opravdu hrozný a nepochopitelný, že si musím pro ten lék jet třeba do Polska, do Rakouska nebo Německa… A v České republice, která se nachází ve stejném teritoriu a je v EU jako tyto státy, tak nechápu, jak ty léky nejsou. Tak proč jsou v Polsku a u nás nejsou?

Může s tím Ministerstvo zdravotnictví něco dělat?

Já si myslím, že Ministerstvo zdravotnictví pod tímto vedením zatím ještě nic neukázalo. Stále to stojí na mrtvém bodě. Ministr Válek, neříkám, že se nesnaží, každý se snažíme, ale myslím si, že by si měl trochu dupnout jak na SÚKL, tak na ty dovozce. Z mého pohledu jak pracovníka ve zdravotnictví, tak i pacienta mi přijde, že ta Česká republika je jakoby podhodnocena úrovní, že se raději ten lék prodá v Německu, než by se prodal v České republice za menší peníze třeba. Že to je spíš taková hra těch velkých korporátů, výrobců léků. Tak mi to jako laikovi přijde.

Dřív to tak nebylo?

Tohle nebylo. Ale my jsme dříve byli schopni si v republice vyrobit své léky.

A proč už to dnes tak není?

To nevím, proč zrušili podniky, které vyráběly léky. Přijde mi to trošku, jestli ty korporáty, jestli ta Zentiva, si nekoupily tyto malé české korporáty a vlastně je to pod tou velkou Zentivou nebo pod různými těmi velkými prodejci… Vůbec tomu nerozumím. Nerozumím tomu, že si nedokážeme vyrobit léky jako v dřívější době. Teď třeba na trhu zmizel lék Endiaron. A co já jsem slyšela, tak už nikdy nebude. My bychom byli schopni ho vyrobit. Ale nikde neexistuje jedna složka do toho Endiaronu, kterou tam potřebují dát, aby byl ten lék účinný. Nerozumím tomu, když někde něco funguje, jak je možné, že najednou to není. Opravdu tomu nerozumím.

Mluví se také o tom, že je v některých případech nedostatek lékařů. Takže zatímco dříve byly fronty na banány, dnes občas vidíme frontu, když se otevírá nová zubní ordinace. Zase, čím to je?

Myslím, že lékařů by byl dostatek. Každý se snažíme ty zubaře nalákat. Ale v některých regionech to prostě vůbec nefunguje. Třeba v Karlovarském kraji, i když vám nabídnou třeba milion, byt… Prostě nejde to. Lidé se do těch regionů nechtějí stěhovat a ani ti lékaři. Myslím si, že je to dnešní dobou, že prostě každý se soustřeďuje v těch velkých městech, ale nikdo nechce na tu malou vesničku. Ale zdá se mi úplně nehorázné, aby lidem, kteří nemají zubaře, prostě nedala pojišťovna náhradu. Slyšela jsem od pacienta, že i když si napsal několikrát na zdravotní pojišťovnu, tak pojišťovna mu nebyla schopná zajistit zubního lékaře.

Nedávno jsem poslouchala pana Šmuclera, že to je vlastně problém těch regionů a pojišťovny. Že ty regiony musejí tlačit na pojišťovny.

Mluví se o tom, že současný systém ve zdravotnictví je jen těžko udržitelný, proč to tak je a co si myslíte o návrhu, že by si mohli pacienti platit určité nadstandardní služby?

Tuto otázku jsem čekala a jsem za ni ráda. Já říkám, že podle ústavy má každý nárok a právo na veškerou zdravotní péči. O tom není prostě pochyb. Ale na druhou stranu z praxe vím, že zdravotní péče je zneužívána. Lidi zapomínají na to, že existují praktičtí lékaři. Praktičtí lékaři jsou od toho, aby pacienta odeslali na určité vyšetření, na určitou ambulanci, když budou potřebovat třeba ortopeda nebo chirurga… tak je tam praktický lékař pošle. Ale dnes je tak uchvátaná doba, že lidé vynechávají tuto příčku, toho praktického lékaře, a jdou rovnou do nemocnice, kde si myslí, že se to vyřeší hned, ačkoliv mají problém třeba měsíc. To nelze. Když mám měsíc starou věc, tak už by se to mělo řešit přes toho praktického lékaře. Vlastně zatěžujete ten zdravotní systém věcí, která už mohla být dávno vyřešená. Samozřejmě je uchvátaná doba, nikdo nemá čas… Ale když mám nějaký zdravotní problém a vím o něm, tak bych to řešila hned a se svým praktickým lékařem, který pak pacienta pošle případně za specialistou. Ale to se dnes už ani neděje. Ti lidé to nechají, až když už to opravdu „bolí hodně". A určitě to nikdo nevyřeší v sedm, v osm hodin večer, když už má konečně čas jít k lékaři. Takže si myslím, že by se to mělo vrátit k tomu, že ten praktický doktor by měl pacienta vyřešit, zajistit ho tak, aby ten problém mohl být vyřešený hned, okamžitě.

Takže kdyby každý ten obor řešil jen to, co by měl, to by byla strašná úleva. Tím, že ti pacienti to rovnou přeskočí až k té nemocniční péči, tak už je to dnes přetížené všude. Těch chorob je moc a ten zdravotní systém prostě není nafukovací.

K tomu úbytek sester, úbytek lékařů. Vždyť i Ministerstvo zdravotnictví ví, že zdravotnictví drží spíš starší ročníky. Že mladé zdravotní sestry nechtějí dělat tuto práci.

Takže není zájem ani o tu školu?

O školu ano, ale pak dál ne. Já třeba byla v armádě. Když jsem tam vystudovala, tak jsem musela podepsat, že dvacet let budu v armádě sloužit. A že splatím armádě dluh za to, že mě živila a šatila v době školy. Splácela jsem to deset let. A myslím si, že toto by mělo být i v případě lékařů a zdravotních sester, pokud tedy vystudují ten obor, ten stát do nich dá určitou částku peněz, tak by se to tomu státu mělo vrátit v tom, že ten lékař nebo ta sestra budou sloužit určitou dobu a budou splácet dluh tomu státu.

Z vaší zkušenosti, jak velký je nápor na zdravotníky po příchodu lidí z Ukrajiny?



Je to větší nápor. Stále je to takové, řekla bych, dost hajsavé téma. Samozřejmě každý chce ošetření, každý chce pečovat o své zdraví. Naši lidé platí daně, platí sociální a zdravotní pojištění. Lidem z Ukrajiny je poskytována péče na náklady státu, tedy občanů naší země.

Do systému neodváděli žádné prostředky, využívají solidarity našich občanů, a měli by se tedy snažit co nejdříve začít pracovat a platit do systému.

Pojďme na další téma. Proběhl mandátový a imunitní výbor, který se postavil proti vydání Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Co si o celé záležitosti myslíte?

Myslím si, že Tomio Okamura se nemá za co stydět. Pevně si stojí za svým názorem. Ale myslím si, že když někdo vyjádří názor, ačkoliv byl třeba drsný nebo se někoho dotýká, tak přece nemůžeme nikoho trestat za to, že má vlastní názor.

A byla podle vás ta kampaň drsná (reklama s motivem zakrváceného uprchlíka s nožem na Václaváku)?

Já si myslím, že byla prostě řečená pravda. A to se nelíbí. Dneska slovo pravda se neříká.

Když mluvíme o migrantech, co říkáte k situaci v sousedním Německu, kdy už i politici mimo AfD začínají mluvit o zpřísnění postoje vůči nelegálním migrantům?

Každý jsme nějaký, každý máme své náboženství… Ale myslím, že by nemělo zasahovat do té země, ve které chcete žít. Můžu si myslet na Alláha, já si můžu myslet o Bohu. Můžu k tomu s pokorou vzývat, ale proč tím budu obtěžovat jiné občany? Proč by mě to mělo zasahovat jako občana té země?

A co tolik diskutovaná kriminalita v tomto směru?

My jsme do Německa jezdili jako děti, měli jsme tam rodinu. Ale dneska bych se tam bála jet. Bohužel jsem navíc blonďatá a vím, když jedu na dovolenou na Blízký východ, co dokážou vlasy blonďaté ženy, a dneska bych se bála o tu identitu toho člověka. Jako proč? Jestli chci mít nějaké náboženství, tak dobře. Ale pořád jsem v zemi, která mě živí, která mi dává práci, která mě přijala, hostí mě… Takže proč toto?

Velmi diskutovaný je v současné době takzvaný Green Deal. Jaký vy na něj máte názor?

Green Deal je paskvil. Všichni o tom víme, jak to je. Green Deal je něco vytvořeného uměle bez toho, aby bylo řečeno a, b, c… Všichni nám tvrdí, že to nejde zrušit... Šlo to! V Americe stačil jeden podpis prezidenta.

Na závěr se zeptám, jak vnímáte politickou situaci u nás, necelý rok před volbami?

No… Bude to velmi napjaté a velmi chaotické. Každopádně se do toho zapojí ta korespondenční volba, se kterou jako SPD nesouhlasíme. Myslím si, že korespondenční volba je špatná volba. Člověk, který nežije v republice několik let, podle mne nemůže vědět, jak se tady žije lidem, jaký je tady sociální systém, jaké jsou tady výplaty… Myslím si, že by o tom neměli rozhodovat lidé, kteří tady nežijí. A myslím si, že to nahrává akorát SPOLU, kteří prostě na tu korespondenční volbu spoléhají. Nevím, co si o tom mám myslet. Ale skutečně se domnívám, že by za nás neměli rozhodovat lidé, kteří tady nežijí, nesdílejí s námi to, že důchodci nemají pomalu na chleba, to, že se půjde do důchodu v 67 letech, kdy si neumím představit, že bych obsluhovala pacienta. To si opravdu nedovedu představit. Je otázka, jestli pak už pacient nebude obsluhovat mě. Takže si myslím, že zachování této vlády vůči důchodcům bylo opravdu tristní. A vůči naší generaci tzv. Husákových dětí tedy úplně.

Takže domnívám se, že ty volby budou napjaté, ale doufám ve zdravý lidský rozum. Že lidi konečně prozřou a že budou volit srdcem. Protože je to už do nebe volající, co se tady děje.

A ještě bych chtěla říct, že některé chování lidí vůči zdravotníkům je někdy opravdu vyhrocené. Lidi jsou nervózní, dehonestovaní tou dobou a v chování se to samozřejmě odráží. Myslím si, že ta společnost je na pokraji morálního zhroucení. To bych chtěla říct jako tečku. Že už neexistuje žádná úcta, tolerance, žádný respekt k někomu ani k lékařům a celkově zdravotníkům, kteří zachraňují životy.