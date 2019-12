Unavený, vzteklý, nervózní Babiš. Podělali dotace. Ať už se nevrací. František Laudát o tom, kdo by měl nastoupit

ROZHOVOR „Je velmi skandální, že je část společnosti ochotná si volit do čela a pomáhat až na post premiéra člověku, který tam nemá co dělat,“ komentuje politickou situaci bývalý poslanec za TOP 09 a nynější předseda strany Klubu angažovaných nestraníků František Laudát. Podle něj je premiér Andrej Babiš s prezidentem Milošem Zemanem přímo zodpovědný za velkou nervozitu a hrozící ústavní nebo věcnou krizi v České republice. A pustil se i do celého systému dotací, které vůbec nemají mířit k soukromníkům.

V čele České republiky znovu stojí trestně stíhaný premiér. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zrušil rozhodnutí o zastavení stíhání v případě Andreje Babiše a Jany Mayerové, která tehdy byla v představenstvu Farmy Čapí hnízdo. Čekal jste to?

Osobně jsem to čekal, protože tak, jak se vyjadřovali poslanci z mandátového a imunitního výboru, kteří věc projednávali, a navíc Sněmovna dvakrát vydala Babiše k trestnímu stíhání… takže na základě podkladů a jejich vystupování bylo celkem jasné. Trochu nešťastná shoda náhod je, a doufám, že je to nešťastná shoda náhod, že den po té, co se provalil skandál se zněním auditů z Evropské unie o čerpání dotací, následovala tiskovka o Čapím hnízdu. Nicméně chci věřit, že jde o shodu náhod, ale bohužel nešťastnou, protože se příznivci Andreje Babiše mohou domnívat, že je to jakési spiknutí.

Vy si myslíte, že něco z toho je spiknutí, ať už jde o Čapí hnízdo, evropský audit, střet zájmů…?

Myslím, že ne. Evropská unie je velmi rigidní, má tisíce svých problémů, a aby se zabývala Babišem… co já vím z minulosti politika, vždy měřili každému stejně - padni komu padni. Spíše je velmi skandální, že je část společnosti ochotná si volit do čela a pomáhat až na post premiéra člověku, který tam nemá co dělat.

Zmínil jste, že Poslanecká sněmovna musela dvakrát vydat Andreje Babiše ke stíhání. Nyní se řeší, jestli k tomu nebude muset dojít potřetí, protože trestní stíhání bylo v září zastaveno a nyní se bude obnovovat. Projde to ve Sněmovně?

Projde naprosto jasně. Kromě několika poslanců a poslankyň hnutí ANO, nedokážu si představit ty, kteří dnes řeknou: Nestíhejte někoho pro podezření z dotačních podvodů v okamžiku, kdy je tady nezávislá, od Prahy poměrně vzdálená instituce, která jednoznačně říká, že docházelo k pochybením, podvodům. A podle mediálních zpráv – audit zatím neznám – hrozí, že Česká republika přijde bezmála o půl miliardy korun. Takže si nedokážu představit, že by tohle někdo řekl, a do konce života nesl nátisk vůle krýt případného pachatele trestného činu. Skutečně by měl rozhodnout soud. A rozhodnutí Šarocha, který dva roky šetřil… tak co vlastně šetřil? Měl to poslat k soudu, ať nezávislý soud řekne, zda Babiš porušil, či neporušil zákon.

Andrej Babiš se už v minulosti vyjádřil, že by abolici prezidenta Miloše Zemana nepřijal, zatímco prezident ji avizoval. Teď se prý přátelsky dohodli, že abolice nebude. Dodrží oba slib, že k ní nedojde?

Andrej Babiš už porušil tolik slibů, že by mě vůbec překvapilo, kdyby totálně otočil. Zabýval jsem se ve Sněmovně hospodářskou politikou, byl jsem dlouhé roky v rozpočtovém výboru a vím, kolikrát něco sliboval. A co sliboval lidem během volebních kampaní, bohužel jsem se několikrát stal terčem i já. Mé jméno tahal po náměstích, a vím, co vykřikoval, jak se v této zemi ročně z rozpočtu rozkrádá až 600 miliard z veřejných zakázek. Mě by vůbec nepřekvapilo, kdyby vymysleli jakousi pohádku o národních zájmech a abolici by přijal.

Považujete i ta vyjádření směrem právě k Evropské komisi, nebo neziskové Transparency International, že jde o kampaň, akci zkorumpovaných udavačů z České republiky a pomstu odcházející Evropské komise tedy jako výmluvy?

Co se týká strategie Andreje Babiše, přijde mi až nedůstojná člověka, který je premiérem země se staletou tradicí. A co se týká toho, že se jedná o kampaň, nebo když mluví o dnešním senátorovi Lukáši Wagenknechtovi… Babišovi se v roce 2013 velmi hodilo jeho fungování a napadání mojí osoby a dalších lidí, vzal ho k sobě - zřejmě to dostal za odměnu, a pak se ho zase zbavoval, vyhodil ho. Upozornil bych, že Wagenknecht se opíral i do mě. Dokonce mu média díky tomu dala poměrně rozsáhlý prostor, takže já vůči Wagenknechtovi mám velké výhrady, ale myslím, že Evropskou komisi nějaké nápady Wagenknechta nezajímají. Měli tady své odborníky, kteří si celou záležitost prošetřili, viděli podklady. Wagenknechtův vliv je nulový.

Je pravda, že Lukáše Wagenknechta Andrej Babiš na začátku propagoval.

Samozřejmě, to byl jeho kůň a myslím, že to bylo za zásluhy. Já jsem si ho užil, protože jsem svému známému šel pomoci, když se ocitl v nemoci, při dostavbě pražského metra z Dejvic do Motola. A Lukáš Wagenknecht tehdy dělal v uvozovkách, ale oficiálně nebyl zařazen, auditora Dopravního podniku hlavního města Prahy a jeho analýzy znám. Myslím, že evropské audity a Evropské komise se nebude řídit nápady a doporučeními Wagenknechtovi. Netvrdím, že něco někam posílal, to nemohu posoudit, reaguji na slova Andreje Babiše. Evropská komise sama věc šetřila svými a Babiš se vymlouvá, jak malý kluk ve škole, když dostane pětku, trojku z chování nebo poznámku do žákovské knížky.

Když se ty tři věci sejdou: audit, trestní stíhání a demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii, může to Babiše připravit o podporu, nebo celou věc opět ustojí?

To je těžké říci. V každém případě, co je faktem, že Andrej Babiš je s prezidentem Milošem Zemanem přímo zodpovědný za velkou nervozitu a hrozící ústavní nebo věcnou krizi v České republice. Kdyby tihle dva měli špetku nějaké zodpovědnosti vůči vlastní zemi, na což skládali slib, tak by hledali nějaké řešení. Babiš by odstoupil a už ne jako premiér by se snažil ve své kauze fungovat, aby se vysvětlila, nebo aby šel sedět – to by musel rozhodnout soud. Chovají se velmi nezodpovědně. Dobře, hnutí ANO vyhrálo, nechť tedy na jeho místo nastoupí někdo další, například ministr Havlíček. Ale nedokážu si představit, že člověk, který je takto vláčen svými skandály, bude dál řídit naši zemi.

Nebude mít na to náladu, nebude mít energii, podívejte se, jak vypadal v otázkách Václava Moravce. Unavený, vzteklý, nervózní, takový člověk by neměl řídit naši zemi. Je třeba řídit agendy, rozhodovat se, mít čistou hlavu, nemít za sebou kauzy, kde se bojí, zda ho někdo nechá zavřít, jestli bude soud, jak to bude vypadat... Urychleně by měl hledat řešení a abolice jím není, tu bych považoval za provokaci prezidenta vůči občanům, protože pokud někdo ukradne něco v samoobsluze nebo ukradne kolo nad pět tisícikorun, půjde sedět. A tady někdo připraví veřejný rozpočet, české daňové poplatníky o půl miliardy - a o dalších škodách, které to způsobí následně, ani nemluvě – a dostal by milost? To snad by nikdo nemyslel vážně.

Andrej Babiš by tedy měl odstoupit a na dobu vyřešení kauz by měl jmenovat svého nástupce?

Měl by odstoupit, vítězné hnutí ANO nechť řídí vládu, vyhráli volby. Měl by odstoupit a vygenerovat nástupce, který nebude popouzet, například ne ministryni Schillerovou, a kdo by dál vedl vládu. Babiš by si měl vyřešit své problémy. Samozřejmě vím, že pro něj by to s velkou pravděpodobností byla konečná, protože politické návraty bývají spíše zázrak, i pokud by vyšel bez trestu. Ale pokud někdo podniká jako Babiš, tak by se do politiky neměl vracet a za těchto podmínek by se v ní neměl ani vyskytnout. Každý si má vybrat, zda bude dělat velkopodnikatele nebo politiku, tyhle dvě věci jsou spolu neslučitelné.

Evropská unie pravděpodobně už nebude chtít vyplácet finance, které pak dostane skupina Agrofert. Bude si muset premiér vybrat mezi velkopodnikáním a obchodem?

Kdo dává peníze, má právo rozhodovat o pravidlech a on ta pravidla s velkou pravděpodobností jednající se jistotě porušil. Samozřejmě je tam nějaké jedno procento, že má Babiš pravdu, ale ani to ne. Celý systém dotací je příšerný, zbytečný - sociální demokraté to v roce 2004 podělali, když se stanovovaly parametry. Nevím, proč Česká republika nestanovila, že si za celý baget postaví dálnice, moderní železnice a nedávali peníze na projekty typu Čapí hnízdo, golfových hřišť a podobně.

To, co se odehrává s dotacemi a podporou v rozvojových zemích, tak stejné efekty nastávají v případě evropských dotací v České republice. Bohužel stejné problémy, kdy jsou dotace rozkrádány, využívány, neefektivně nakládány – jako přes kopírák. Právě toho se chci chytnout i při zpracovávání projektu a vize. Byla ohromná chyba a je velká škoda, že v roce 2013, kdy začalo stávající programovací období, se Česká republika zase nepoučila. Měla všechny peníze vrhnout na technickou infrastrukturu, nebo životní prostředí a do ničeho ostatního. včetně soukromých aktivit, nedává nic, ať si je podniká Babiš sám. Celý segment korupce, zneužívání dotací by tím odpadl.



