Úniky informací od policie? Lídr Stačilo! navrhl razantní opatření

Podle průzkumu agentury STEM za minulý týden oslabilo nejen ANO, ale i hnutí STAČILO, které by dostalo jen něco přes pět procent. Co na to říkáte?
Jde o systematickou manipulaci ze strany mainstreamových médií, která slouží zájmům vládnoucí mafie. Stejnou manipulaci páchají i tvůrci průzkumů veřejného mínění. Stačí se podívat, kdo jim v posledních letech nacpal peníze. Nebo kdo je vlastní. Žijeme v zemi, kde ti největší darebáci mají plnou pusu slov o demokracii a lásce. Ve skutečnosti jen škodí a slouží organizovanému zlu.
Celkově, jak vnímáte atmosféru v zemi jen pár dní před volbami?
Za vládou Petra Fialy a jeho soukmenovců je jen spálená země. Ukazatele hospodářského růstu a celkový úpadek ekonomiky o tom svědčí. Dluh na každého občana ČR je 322 tisíc. Vláda utrácí miliardy na cizí válku, vláda podporuje totalitní fašistický režim na Ukrajině a vlastní lidi ožebračuje. Českým občanům upírá dožít se slušného důchodu ve zdraví. Cizím kšeftařům a domácím lichvářům tahle vláda nebrání ožebračovat naše lidi. Společnost je totálně prošpikována nenávistí. Pravda se tady stala trestným činem. Atmosféru vyhrocuje vulgarita, která nahradila argumenty. Pokud nemáte názor jako Danuše Nerudová nebo plukovník Foltýn, tak vás provládní fanklub klidně nazve sviní. Politika současné vlády je politikou zločinců, vzešlých ze 36 let rozvracení této země.
Fotogalerie: - Volby kolem nás
Co bude, dle Vašeho názoru, to téma, které nejvíce ovlivní výsledky voleb? Budou to drahé potraviny, energie, dostupné bydlení, válka na Ukrajině, nebo třeba něco jiného?
Ono je to všechno dohromady. Drahé energie vedou k vysokým cenám potravin. Bydlení je jen kšeft, kde se mladé rodiny musí zadlužit na celý život hypotékou nebo nějakou astronomicky nevýhodnou půjčkou. Místo stavění bytů se tady utrácí miliardy za náboje. Nakupují se letadla, která přijdou do ČR za deset let, tak budou o jednu generaci oproti těm, které se mezitím zavedou v normálně fungujících armádách. Fialova vláda nás táhne do války pod heslem, že Rusko je náš největší nepřítel. Ve skutečnosti nám historicky nejvíce škodila vždy tzv. pátá kolona. Dnes je pátá kolona reprezentována všemi, kteří pod hlavičkou svobody a demokracie realizují rozvracení státu a páchají vlastizradu v přímém přenosu. Největší bezpečností riziko pro ČR je SPOLU a jejich další loutky u Pirátů nebo u Motoristů.
Je to na voličích, zda se rozhodnou dál páchat politický masochismus. Nebo Fialově gangu dají ve volbách „červenou“ kartu.
„Potřebujeme se vrátit do roku 1990 a začít znovu a jinak,“ zaznělo před časem od vašeho předsedy, Daniela Sterzika, alias Vidláka. Tak tedy, jak jinak by bylo dobré začít? Co se od té doby povedlo a co nepovedlo? Co bude v tomto směru prioritní pro hnutí STAČILO, pokud se dostane do vlády?
Listopad 1989 byl plný vzletných slov. Pak následovala jen faktická likvidace Československa, ukradení a zničení výrobních kapacit a vytvoření české závislosti na dovozu všeho, co dříve bylo z naší země exportováno do zahraničí. Jsme kolonií EU a naši občané jsou otroky ve vlastní zemi. Prioritní pro STAČILO je investování veřejných peněz do vlastních lidí a našich firem. Česká republika nesmí dál být poskokem komisařů z EU. ČR nesmí svoje zájmy dávat na druhé a třetí místo. ČEZ dál nebude ovládán zájmy podnikavců. Musí se stát firmou, kterou ovládá český stát. To povede ke snížení ceny elektrické energie a mafie tímto krokem začne ztrácet vliv na chod státu. Ve zdravotnictví a sociálních službách bude na prvním místě péče o lidi. Nebude rozhodovat zisk pro pár byznysmenů. Určitě musí začít platit heslo, že kdo v ČR podniká, tak tady taky platí daně. Vyvádění cca 300 miliard do zahraničí musí skončit. Platy ve školství, u hasičů, u policie (v přímém výkonu služby), platy sester, pečovatelek – jinak řečeno veškerého nelékařského personálu, se musí zvednout. ČR přestane být dojnou krávou pro cizí banky a domácí lichváře.
Důležitý bude tzv. forenzní audit vládnutí na jednotlivých ministerstvech, kde teď hnízdí Fialovo hejno. Předražené a netransparentní zakázky jsou součástí politiky SPOLU. Takové chování je ODS naučila velmi sofistikovaně.
„Chudí jenom chudnou, bohatí stále více bohatnou. STAČILO!“ napsal jste nedávno na facebookovém profilu. Můžete to prosím trochu více rozebrat?
Neznám jediný přijatelný důvod – proč v ČR mají cizí banky nadstandardní postavení. Banky tady mají manýry, které by jim nikdo v zemích jejich původu netrpěl. A tady to musí být stejné. Banky nebudou určovat politiku státu a ždímat z lidí peníze za cokoliv. Je nepřijatelné, že premiér Fiala má za poradce někoho, kdo pracuje pro velkou cizí banku.
Nebudou ani bohatnou exekutoři. Především ti, kteří porušují zákon. Exekutoři nesmí být podnikatelé (OSVČ) se statutem úřední osoby. Exekuce musí v brzkém budoucnu vykonávat pouze úředník soudu. Přísná pravidla jasně vytyčí jeho kompetence a možnosti. Pokud poruší zákon, tak musí následovat odpovídající trest.
Propad reálných mezd střední a nižší třídy je výsledkem práce SPOLU v politice.
Stát nemá zásadní vliv na výrobce a dodavatele zbraní. Privátní zbrojaři si mastí kapsu na válce. Stát musí vlastnit největší výrobce strategického materiálu. Tím může určovat i směřování a rozvoj firem. Dnes stát nic neurčuje a je jen obchodním partnerem, tedy tím, kdo platí miliardy!
Soud už několik dní řeší kauzu Dozimetr. Co k celému tomu případu říci? A domníváte se, že tato kauza nějak výrazněji volby ovlivní?
Poslední roky jasně ukazují, že je nutná reforma justice a policie. Policie a státní zastupitelství se budou laskavě věnovat vyšetřování případů, které nesou znaky přestupku, přečinu nebo trestného činu. Nebudou účelové „politické“ kauzy za dozoru novinářů. Musí se zpřísnit postih za úniky informací ze spisů. Informace, které někdo vynese z vyšetřovacího spisu, budou podléhat utajení dál – to znamená, že média je nebudou moci účelově publikovat – co se hodí.
Anketa
Jdete k volbám?
hlasovalo: 10004 lidí
Dozimetr jako kauza se vleče. Justice je ve stavu, že soudci tenhle případ nechtějí dokonce soudit! To jen ukazuje na systémové chyby. Dozimetr má 5 mrtvých a vláda zatím vyprala „špinavé Bitcoiny“ v režii ministrů ODS. Slušný člověk musí vidět, že ti současní vládci ze spolku SPOLU nemají žádnou morálku. Bohužel, část jejich podřízených má zjevně svázané ruce a nezávislost je fuč. Kdyby se Rakušan jmenoval Rath a byl z ČSSD, tak budou někteří státní zástupci v televizi každou hodinu.
A co říci na „vývoj“ takzvané bitcoinové kauzy?
Rub SPOLU je DOZIMETR a líc SPOLU jsou Bitcoiny obchodované s organizovaným zločinem. V normální demokracii by vláda SPOLU s takovým trestním rejstříkem nešla ani znovu do voleb. Nebo by náměstí byla plná slušných lidí s požadavkem na odchod Fialova gangu v zapomnění. Lidem snad schází pud sebezáchovy?
Pojďme zpátky ke STAČILO! To má mimo jiné v programu referendum o vystoupení z EU a NATO. Nebylo by v tuto chvíli, když vidíme, co se děje na Ukrajině, ale také třeba kolem Izraele, nebezpečné z NATO vystoupit?
Anketa
Jdete k volbám?
hlasovalo: 10004 lidí
Máme v programu obecné referendum k zásadním otázkám. To je třeba i přijetí eura jako měny. Není to referendum o vystoupení z NATO a EU. Je to možnost obecného referenda. Jenže možnost referenda nejvíce vadí všem těm křiklounům o právech, lásce a pravdě. Do NATO vstoupila ČR na základě rozhodnutí politiků. Nemalou zásluhu na našem vstupu do NATO nese mafiánská ODS. Proto k dalšímu setrvání v této vojenské organizaci má existovat možnost referenda.
A když jsme u toho, jak vidíte vývoj situace na Ukrajině? Máte pocit, že je v dohledné době nějaké mírové řešení?
Na Ukrajině se děje to – co NATO a EU naordinovala. Nikým nezvolený Zelenský, kterému mandát skončil v květnu 2024, stojí v čele zkorumpovaného státu, kde si zbrojaři mastí kapsu, a na ulici verbíři bezohledně nahánějí řidiče Leopardů.
NATO nenabízí mírové řešení konfliktu a stejně se chová celé vedení EU. Východisko z této situace není v počtu granátů dodaných na Ukrajinu.
K míru musí být minimálně dva. Tady zatím Zelenský, skoro celá EU a NATO bojují krví Ukrajinců proti Rusku a za zády mají stejnou propagandu, kterou razil v minulém století válečný zločinec Joseph Goebbels. Další válečný zločinec Stěpan Bandera se před několika lety stal na Ukrajině národním hrdinou. Západ Ukrajinu obětuje ve jménu svého pocitu nadřazenosti nad Ruskem. Rusko ovšem není ani Afghánistán a ani Irák. Mám pocit, že velká část politiků v EU neztratila jen soudnost. Ztratila i rozum. Pokud v politice EU budou dominovat makovice typu von der Leyenové a Nerudové, tak to nemůže pro nikoho dopadnout mírem.