Útok nožem? Nejen to. Co se dnes děje v hlavách školáků? Znalec varuje

„Berme psychické potíže dětí vážně a podpořme je při jejich zvládání. Neřešené problémy mohou ovlivnit celý život.“ To jste řekl na semináři Iniciativy 21, na němž se v polovině března roku 2022 mluvilo o tom, že covid a proticovidová opatření sice pomalu končí, ale tím nekončí a nemizí dopady stresu, který na děti a dospívající během období s covidem působil. Upozorňoval jste, že mnoho z nich bude nyní potřebovat podporu i odbornou pomoc, aby postupně vyšli z izolace, z pasivity, z bezmoci, aby zvládli své úzkosti, deprese i sebevražedné myšlenky. Jak se tahle vaše předpověď naplnila?

Opravdu jsem za dva a půl roku, co uplynuly od té doby, pozoroval často u žáků a studentů úzkosti, fobie, deprese, sebevražedné myšlenky, závislosti, poruchy chování. Nebylo to nic překvapivého. Čekal jsem, že to po opatřeních, která na děti během covidu dopadla, přijde. Bylo mi z toho smutno. Cítil jsem i velký vztek. Protože k tomu všemu nemuselo dojít. Opatření byla nesmyslná. Děti to odnesly úplně zbytečně.

Z čeho se dá poznat, že spouštěčem úzkostí, depresí i sebevražedných myšlenek u školáků byla v konkrétních případech právě covidová krize, když tyto stavy nebyly neobvyklé ani před březnem 2020?

To se dá zjistit velmi jednoduše. Pokud ke mně přijde klient, vždy se ho ptám, kdy začaly jeho potíže a jak se vyvíjely v čase. Mnoho klientů mi sdělilo a i sděluje, že jejich potíže začaly v době covidu, anebo se v této době výrazně zhoršily.

Čím se dá stres, který se u některých mladistvých během covidu objevil, odbourávat? Je léčba stejná či podobná jako při stresu z jakýchkoli jiných důvodů?

Léčba úzkostí, fóbií, depresí, sebevražedných myšlenek, závislostí a podobně je zde v podstatě stejná jako v jiných případech. Psychické potíže dětí a mladistvých vzniklé v covidu mají společnou příčinu. A tou je sociální izolace, omezení kontaktů s vrstevníky a s rodinou, omezení fyzického pohybu, omezení vnějších podnětů. Děti a mladiství se více uzavřeli do sebe. Stali se mnohem většími introverty. Vinou toho je pro ně těžší čelit vnějšímu světu. A také, pokud se hodně uzavřeme do sebe, můžeme se i více ponořit do svých myšlenek. A tedy i do svých problémů. Pak se někdy – obrazně řečeno – utopíme v bahně, ze kterého může být velmi těžké vylézt bez odborné pomoci. Mnoho z dětí se stalo více závislými na počítači, mobilu nebo sociálních sítích. To vše platí i pro dospělé.

Přímo ze škol mám informace, že se po covidu dost změnilo chování žáků, že z jejich strany přibylo agrese, hádek a že jsou hůře zvladatelní. Jaké poznatky máte vy, ať už přímo z ordinace nebo z kontaktu s pracovníky škol?

Je to logické. Mnozí žáci jsou touto dobou psychicky poškozeni. Pokud se jim nedostane pomoci, mnoho z nich si toto poškození s sebou nese dále. Myslet si, že když vnější stresor zmizí, oklepeme se a budeme hned zase v pořádku, je velmi naivní představa někoho, kdo neví nic o psychologii, stresu a traumatu. Je to stejně naivní jako si myslet, že když skončí šikana, oběť šikany je už psychicky v pořádku.

Namítnu vám, že i v minulosti bylo běžné, že se kluci, výjimečně i děvčata, ve škole mezi sebou tzv. prali. Nejsme tedy v pohledu na to, co se mezi žáky ve třídách děje, až moc přecitlivělí? Nebo násilí a agrese vypadají na školách jinak než před desítkami let? A kdo to může posoudit? Učitelům bude vždy připadat, že v jejich mladším věku bylo vše lepší…

Děti se perou. Děti zlobí. To je normální. Děti potřebují vybít svoji energii. Potřebují cítit svoji sílu. Potřebují soutěžit, potřebují bojovat. Tato agrese tedy není nic špatného, naopak bych ji viděl jako zdravou, užitečnou a potřebnou.

Ale máme také agresi nezdravou a škodlivou. Nebo i nebezpečnou. Tato agrese je nepřiměřená nebo neadekvátní situaci. Buď je přehnaná, například použitím nože. Nebo souvisí s jinou situací, například agresivita šikanovaného dítěte. Máme i agresi otočenou proti sobě, například při sebepoškozování. Musíme rozlišit, o jakou agresi se jedná. Zdravou agresi bychom měli rozumně podpořit. Nezdravou agresi bychom měli omezit a podle možností léčit.

Dříve ve školách musely být děti poslušné. Byly běžné fyzické tresty, učitel byl velká autorita. Děti si nemohly dovolit být agresivní. Ale jejich agresivita byla v mnoha případech potlačena. Anebo se vybila jinde. Dnes je tomu někde úplně naopak. Mnozí rodiče a učitelé se vzdávají své autority, někteří poslouchají děti nebo se jich bojí. Je to ode zdi ke zdi. Řešení bude někde mezi.

Agrese je velké téma. Nelze ho jednoduše zodpovědět a vyřešit.

Hned na začátku školního roku se v jedné pražské škole řešila v sedmé třídě šikana ukrajinského žáka jeho krajanem. Abychom nezůstali jenom u covidu, tak od února 2022 trvá válka na Ukrajině a v důsledku toho dramaticky přibylo v našich školách dětí z této napadené země. Dá se i válka na Ukrajině počítat mezi faktory, které negativně působí na psychiku dětí ve školách?

Neměl jsem v mé praxi jediné dítě nebo mladistvého, který by měl přímo z války na Ukrajině psychické potíže. Mnohem hůře to nesou někteří dospělí.

Mediálně velké pozornosti se dostalo události, kdy hned na začátku školního roku zaútočila žákyně v Domažlicích nožem na své dva bývalé spolužáky. Je to zcela mimořádný exces, nebo publicita, které se v našich médiích dostává velice častým útokům nožem v sousedním Německu, může spustit lavinu, při níž si budou děti a studenti vyřizovat účty snadno dostupnou zbraní?

Tato agrese je podle mého názoru příznakem zhoršujícího se duševního zdraví našich dětí a i celé společnosti. Depresivní děti chceme léčit. Agresivní děti chceme trestat. Ale deprese i agrese často mívá stejnou příčinu ve stresující situaci dítěte. Rozdíl je v tom, že jedno dítě ji projevuje depresí, jiné agresí. Proto děti, které jsou takto agresivní, potřebuji stejně tak pomoc jako jejich oběti. Nedávno byl v médiích případ, kdy muž, který byl opakovaně znásilněn svým spolupracovníkem, poté sám znásilnil jiné ženy. Agresívní děti často samy bývají obětí šikany.

Vidíte u politiků či odborníků, že by vyvíjeli nějakou snahu, jak tento problém řešit?

Určitě se bude tato agrese objevovat i v budoucnu. Duševní zdraví našich dětí je ve velmi špatném stavu. A jako společnost s tím nic podstatného neděláme. Jedinou významnou aktivitou, kterou jsem zaznamenal, a kterou bych chtěl tímto velmi ocenit, je snaha politika Jiřího Čunka omezit mobily dětem ve školách. To je krok, který plně podporuji, a který by ostatní měli následovat. O žádném jiném pozitivním kroku nevím.

