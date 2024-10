Útoky na Babiše. Nekončí to. Publicista Bednář má jasno

Ludvo, prezident republiky Pavel bude podruhé udělovat státní vyznamenání na 28. října. Co čekat od tohoto prezidenta, ať už v sumě vyznamenaných nebo v projevu, který by prezident měl přednést, ideálně z vlastní hlavy?

Nic překvapivého a už vůbec ne převratného. Překvapit by mohl, kdyby promluvil z vlastní hlavy.

Já se nemohu zbavit dojmu, že prezident Pavel působí jako herec, který hraje „prezidenta“ jakési anonymní země na Netflixu. Mluví hraně, dělá patetická gesta, ničím nepřekvapí. Jsem jediný, komu se to zdá?

Zajímavý by byl v tomto ohledu výsledek průzkumu veřejného mínění s otázkou: Působí prezident Pavel jako herec, který hraje „prezidenta“ jakési anonymní země na Netflixu? Možná by prezident Pavel konečně něčím překvapil.

Každopádně, výročí 28. října něco znamená. Co znamená pro Vás?

Oslavu něčeho, co již neexistuje, tedy Československa. Mohl by se spíš připomínat zánik Rakouska-Uherska, a co v pozitivním a negativním smyslu znamenalo pro české země.

Ono je to vždy jakési předpolí pro svátek 17. listopadu. Ten byl využíván k akcím proti Miloši Zemanovi i Andreji Babišovi. Co z toho „vypadne letos“?

Akce proti Andreji Babišovi jako agentovi StB začala už před letošním výročím 28. října a protáhne se až za letošní 17. listopad. Ani v případě Miloše Zemana nelze očekávat nic nového, stále stejné obviňování z proruských postojů.

Vy jste byl činný v disentu v minulém režimu a zažil jste, jak komunisté slavili „své“ svátky. Vidíte i ty dnešní 28. říjny a zejména 17. listopady jako „orchestrované“ akce, k nimž má běžné obyvatelstvo odtažitý vztah?

Nelze opomenout vystoupení Donalda Trumpa u moderátora Joea Rogana. Byl to podcast, čili si tam může každý vykládat co chce, víceméně. Ale co z toho vyplynulo Vám?

Že i o politických záležitostech lze hovořit uvolněně a s humorem. Doporučil bych tento přístup nejen českým podcastům, ale celé společnosti.

Trump víceméně apeloval na to, že za jeho případného prezidentství se Američané budou mít lépe. Jak vnímat takové sdělení oproti agendě Kamaly Harrisové, která chce „chránit demokracii“ před Trumpem a tvrdí, že exprezidentovi jde jen o jeho vlastní prospěch?

Mnozí Američané se domnívají, že když byl Donald Trump prezidentem, měli se lépe než za Joea Bidena. Takže Trump jen ujišťuje Američany, že se v případě jeho vítězství v letošních prezidentských volbách budou mít lépe než za Joea Bidena. Jde mu o vlastní prospěch, ale současně i Američanů. Možná Kamale Harrisové nejde o vlastní prospěch a nechce se stát prezidentkou USA.

Na konci rozhovoru mluvil Donald Trump o tom, že zveřejní záznamy o smrti prezidenta Johna F. Kennedyho a pastora Martina Luthera Kinga. Dokonce se vyznal z toho, že na základě hovorů se svědky věří na mimozemšťany. Jakou relevanci tomu přikládat?

V USA právě vrcholí předvolební prezidentská kampaň, a to se může slibovat ledacos. Ale bylo by skvělé, kdyby Trump své sliby splnil a zveřejnil záznamy o smrti prezidenta Johna F. Kennedyho a pastora Martina Luthera Kinga. Spekulacím tím však nezabrání. Pokud jde o mimozemšťany, bylo by rovněž skvělé, kdyby se jejich existence potvrdila. Už jen proto, že by obrovské částky na jejich objevení nebyly investované zbytečně a nezmizely ve vědeckém vesmíru.

Dnes, 28. října 2024, věříte, že Trump vyhraje?

Přál bych si, aby se Donald Trump stal americkým prezidentem, a v tuto chvíli se zdá, že se mi toto přání splní.