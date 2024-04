Útoky přes médium, které nikdo neznal. Jiří Paroubek vidí, po kom skutečně jdou

I za referendum o vládě Petra Fialy označuje blížící se volby do Evropského parlamentu expremiér Jiří Paroubek. Mluví o tom, jak narostly v posledních dvou letech ceny potravin nebo třeba i energií a nájmů. „V Praze už nájmy dosáhly na 500 korun za m2, v Brně na 400,“ upozorňuje. Dostal se i ke Green Dealu a „úředníkům“ v Evropské komisi. Zmínil i „kauzu“ Voice of Europe.

V těchto dnech a týdnech strany a koalice představují kandidátky do eurovoleb. Pane inženýre, co chce ČSSD a další, kteří s vámi kandidují, nabídnout voličům? Čím je chcete získat?

Tak především naším programem, který se liší od všech ostatních programů svým důrazem na konec války na Ukrajině a samozřejmě také v Gaze. Ale Ukrajina se nás týká bezprostředně, protože je to vlastně zdroj všech tenzí, které jsou v Evropě. Z toho vyplývají útoky na svobodu slova. Zejména tak, jak to zažíváme teď s tou pseudo kauzou Voice of Europe. Je to ale především útok na životní úroveň.

V čem například?

V těch posledních dvou letech vzrostly inflačně ceny o nějakých třicet procent u základních druhů potravin. U takové té třicítky, čtyřicítky základních druhů potravin. To znamená, že se snížila životní úroveň lidí někde o čtvrtinu, možná pětinu, v lepším případě. A nejsou to jenom potraviny. Jsou to pohonné hmoty, je to elektrická energie, plyn… Sice pořád slyšíme o tom, jak se tyto komodity zlevňují, ale dostáváme všichni faktury, takže víme, kolik se platí. Zvyšují se nájmy. V Praze už nájmy dosáhly na 500 korun za metr čtvereční, v Brně 400 korun. A to je jenom nájem, takže plus další služby. Pro mladé lidi se prakticky nevytváří žádná nabídka bytů, komunálních, za rozumné nájemné. My máme recept, jak tyto věci řešit. Takže první bod je toto. Druhý bod je přehodnocení Green Dealu, takové ty nesmyslné věci, které se tam dostaly.

Jaké nesmyslné věci máte konkrétně na mysli?

Co by pro nás ztráta práva veta v EU podle vašeho názoru znamenala?

Znamenalo by to, že se Česko stane státem druhé, třetí kategorie. V podstatě jenom provincií Svaté říše římské, tak jak to bylo ve středověku. A tehdy si dokázalo české království udržet svoji samostatnost a český král měl pozici prvního kurfiřta v Německé říši. A dneska ti, co tam jsou, tak prostě je to trapný výkon. Vzdávají se postupně suverenity a jsou schopni se vzdát vlastně všeho.

Domníváte se, že výsledky eurovoleb budou takové, že opravdu zásadně změní směřování Evropské unie?

No tak ta nervozita těch vládnoucích kruhů v Evropské komisi je veliká. Vidíme to i na těch útocích prostřednictvím nějakého bezvýznamného média… Ten útok je zaměřený především na německou AfD, kde tedy hrozí, že může vyhrát volby do Evropského parlamentu. Stejně tak jako strana, která je spjatá s Marine Le Penovou. No a to samozřejmě vytváří novou situaci. Takže ty útoky, že jsme, třeba já nebo exprezident Klaus, poskytli tomu médiu (Voice of Europe), které nemá žádný zvláštní dosah… Já jsem musel dlouho pátrat v paměti, když se mě na to zeptali, že jsem poskytl rozhovor… Já poskytuji rozhovorů celou řadu, třeba i nějakým studentským podcastům.

My jsme samozřejmě „vedlejší produkt“, ale ten hlavní útok je soustředěný na Německo. To obviňování z korupce… Je to průhledné. Ale uvidí se po volbách, jestli to zabralo, nebo ne.

A co tedy myslíte, že je potřeba v EU nejvíce změnit?

Evropská unie se změnila obrovsky za tu dobu, co už nejsem premiérem. Především v těch zemích ubyly osobnosti. Chybějí lidé, jako byl prezident Chirac nebo kancléř Schröder, ale také třeba rakouský kancléř Schüssel, britský premiér Blair… To byly všechno figury, kdy by si nevolen v podstatě, úředníci EU, což jsou lidé v Evropské komisi, nedovolili se k těm zemím přistupovat, jako to dělají dnes. A dělají to k tomu hloupě. Takže EU je dnes na hranici války s Ruskem díky zejména vyhlášení francouzského prezidenta. To jsou velmi vážné věci a nelze k tomu mlčet. Ale česká vláda samozřejmě mlčí. Takže tím víc je nutné, aby tyto volby byly referendem o zaměření EU, ale především o vládě Petra Fialy. Protože pokud ty vládní strany budou mít dobrý volební výsledek, no tak si řeknou, že všechno je v pořádku a budou jednat podle toho.

A co říkáte na ty nedávné průzkumy ohledně důvěry občanů ve vládu?

Ty jsou zdrcující. Jedna pětina lidí tedy fandí vládě. A z toho asi jen polovina lidí, asi deset procent lidí, ji opravdu bezvýhradně podporuje. Takovou vládu jsme tady ještě neměli.

