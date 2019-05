V EU nemůžeme ovlivnit téměř nic. Pokud se do pěti let nic nezmění, odejdeme bez placení! Prezident malého státu udeřil

ROZHOVOR „Při vstupu do EU jsme si objednali hlavně svobodný pohyb a obchod v rámci EU. Dostali jsme místo toho 300 tisíc stran regulací, zkorumpovaný systém dotací, šíleně drahou podporu (ne)obnovitelných zdrojů a ještě nám cpou evropskou armádu, daně a zahraniční politiku,“ říká o realitě Evropské unie Vít Jedlička, lídr evropské kandidátky Svobodní, Liberland a Radostné Česko – ODEJDEME BEZ PLACENÍ. „Češi si neuvědomují, jak moc levicový celý projekt EU je,“ dodává Jedlička, podle kterého by k reformě EU mohlo dojít, pokud by v těchto eurovolbách po celé Evropě vyhrávaly euroskeptické strany, které by pak blokovaly volbu nové Komise a vynutily si skutečné změny.

Co přimělo prezidenta samozvaného mikrostátu ke kandidatuře do Evropského parlamentu?

Svobodní mě poprosili, abych za ně kandidoval. Ačkoliv dnes nestraník, jsem jedním ze zakládajících členů této strany. Je také fakt, že jsem byl jedním z hlavních lidí v pozadí posledních úspěšných eurovoleb. Mise Svobodných a Liberlandu jsou v mnohých ohledech shodné. Svobodní chtějí vybudovat ostrůvek svobody z ČR a Liberlanďané na Balkáně. Navíc v České republice žije minimálně 17 tisíc registrovaných Liberlanďanů, což je pátá největší národnostní menšina. Svoje zastoupení v EP by mít měli.

Spojili jste se také s protibabišovskou stranou Radostné Česko a koalici jste pojmenovali ODEJDEME BEZ PLACENÍ. Proč právě tento název?

Svobodní od začátku bojovali proti biopalivům, EET, systému dotací. Spolupráce s Radostným Českem tedy přišla přirozeně. Název je výsledek známého marketingového gurua a Liberlanďana Jakuba Horáka. Mám za to, že Jakubovi také už došla trpělivost s českou politickou scénou, jak je vidět na jeho poslední knize Kočky jsou vrženy a založení Hnutí Nevím.

Podle vás je v pořádku odněkud odejít bez placení? Z hospody také odcházíte bez placení?

Při vstupu do EU jsme si objednali hlavně svobodný pohyb a obchod v rámci EU. Dostali jsme místo toho 300 tisíc stran regulací, zkorumpovaný systém dotací, šíleně drahou podporu (ne)obnovitelných zdrojů a ještě nám cpou evropskou armádu, daně a zahraniční politiku. Spočítali jsme, že pokud se od dotací získaných z EU odečtou skryté náklady, tak nás už teď členství v EU vyšlo neskutečně draho. Myslím, že když dostanete něco jiného, než si objednáte, a ještě za to máte platit dvakrát, tak je nejlepší sebrat se a odejít. Dáváme ale EU ještě pět let, jestli se nevzpamatuje.

Spoustu kritiky mezi podporovateli Svobodných sklidilo vaše volební logo se zdviženou pěstí. Proč jste zvolili právě tento socialistický symbol, když se Svobodní vždy pasovali do role bojovníků proti socialismu?

Samotná zdvižená pěst není jenom symbolem socialismu. Historicky ho používala různá revoluční hnutí. Chtěli jsme pobouřit a víte, že na závěr kampaně jsme symbol vyměnili za pochodeň. Ale je fakt, že EU je dnes socialistický moloch. Někdo se směje Teličkovi, že byl členem KSČ, ale když se rozhlédnete, kdo byl například v minulé Komisi, kterou řídil bývalý maoista, tak byste někoho bez komunistické minulosti jenom těžko hledal. Hlavní budova Evropského parlamentu je pojmenována po panu Spinellim, který sám byl revoluční komunista. Češi si neuvědomují, jak moc levicový celý projekt EU je.

Je to tedy tak, že vaše koalice prosazuje Czexit? Není to hloupé, když všichni vidíme problémy, které s sebou nese právě probíhající Brexit?

Dáváme EU poslední šanci, pokud se jí do té doby nepodaří zbavit regulací a navrátit před Lisabonskou smlouvu, tak chceme odejít. Brexit je problematický hlavně proto, že ho vedou lidi, kteří v kampani byli proti vystoupení. Snaží se celý proces sabotovat, ale velmi se jim to vymstí. Už dnes má politická strana Brexit vedená Nigelem Faragem 34 procent, což je víc, než mají dohromady dvě historicky hlavní strany, Konzervativci a Labouristé. V Británii vlastně EU nepřímo způsobila revoluci na domácí scéně. Jsme moc rádi, že Nigel Farage byl naším spojencem minulých pět let a že nám vyslovil podporu i do těchto voleb. Je pravděpodobné, že podobná politická revoluce jako ve Spojeném království proběhne i v dalších členských státech EU, kde tradiční strany společně s Bruselem budou tlačit na další integraci.

Ale co pak? Česká republika v srdci Evropy, ale izolovaná od všech? Jak bychom si tím pomohli?

My máme jednoduchý plán. V prvním kole bychom se rádi dostali do stejné pozice, ve které je dnes Norsko. Ponechali bychom si svobodný pohyb (Schengen) a svobodný obchod (EHP). V ten moment bychom se zbavili až 30 procent nákladů spojených s regulacemi EU. V dalším kole bychom se rádi dostali do pozice Švýcarska, a tím mohli zrušit další významný balík euro regulací. Před měsícem jsem byl v EFTA – Evropském společenství volného obchodu, abych se ujistil, že do něj Česká republika může vstoupit. To sdružuje Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko a Norsko. Má pouze 90 úředníků a dokázalo si vyjednat svobodný obchod s dalšími 40 státy mimo EU. Myslím si, že to je přesně to, co od evropské integrace valná většina Čechů chce. Smutné je, že EFTA nám nabízela členství již od roku 1990, ale nikdo to veřejnosti neřekl a místo toho tehdejší premiér podal přihlášku do EU.

Kritici říkají, že bychom museli kvůli vstupu na jednotný trh stejně přijímat všechny evropské směrnice a regulace, ale už bez možnosti cokoli ovlivnit.

Prvně je potřeba si vyjasnit, že v EU se třemi procenty hlasovacích práv v Radě a Parlamentu nemůžeme ovlivnit téměř nic. Navíc celá EU je nastavena nedemokraticky. Evropská komise je jediná, kdo navrhuje novou legislativu. Komisaři jsou sice navrhováni vládami členských států, ale přímo přísahají, že je nebudou zastupovat, a v Komisi se dokonce ani nehlasuje! Ve skutečnosti v EU rozhoduje byrokratický aparát.

Za druhé, jak jsem již říkal, balíků regulací se můžeme zbavit i v rámci norské varianty. Je to podstatně víc, než bychom byli schopni docílit v rámci EU. Dalšímu vyjednávání à la Švýcarsko nic nebrání. Víte ale, co je na celé této debatě nejvíce pobuřující? Že zátěž evropských regulací je dnes již podstatně nákladnější, než by byla cla a hraniční přechody, a to podle zdrojů samotné Evropské komise. Znovuzavedení hranic ale nechceme, to by byl krok zpět.

Pokud nemůžeme v EU nic ovlivnit, jak chcete na půdě Evropského parlamentu prosadit vašich 5 ambiciózních reforem?

Bylo by to možné, kdyby v těchto volbách po celé EU vyhrály euroskeptické strany. Mohly by potom blokovat jmenování nové Komise a vynutit si skutečně změny.

Povězte nám o těch pěti prioritách více.

Chceme prosadit zrušení povinnosti přijmout euro. Svým vstupem do EU se ČR na rozdíl třeba od Dánska zavázala k přijetí eura. Teoreticky nám ho EU může dnes dokonce vnutit. Vnímáme to jako velké ohrožení 3 500 miliard českých devizových rezerv a dalších 350 miliard, kterými bychom ručili za krachy států eurozóny. Petr Mach v minulém období nepracoval pouze na výjimce pro ČR, ale na obecné změně. Z eura totiž podle současných smluv neexistuje, na rozdíl od EU, žádného úniku, a to ani v praxi, jak se ukázalo na Řecku.

Co další priority?

Možná si z posledních let pamatujete všechny ty snahy EU zavádět kvóty na rozdělování migrantů a zasahovat do azylové politiky členských států. To musí skončit. Rozhodnutí, koho přijmout nebo nepřijmout na své území, musí zůstat v rukou národních států. Další dvě priority se týkají byrokracie a mechanismů EU. Jednak chceme zásadně snížit objem bruselské byrokracie, jednak chceme prosadit změnu jednacího řádu. Způsob, jakým se dnes v europarlamentu hlasuje, je šílený. Na jedno hlasování mají poslanci sotva několik vteřin, kolikrát ani nevědí, o čem hlasují. Jsou to tisíce papírů, které na plenárním zasedání ve Štrasburku projdou za jeden den. Poslední z pěti oblastí je návrat práva veta členským státům v klíčových otázkách integrace, tak jako to bylo před Lisabonem.

Na sociálních sítích se nedávno šířilo video, kdy jste přes Jiřího Ovčáčka předávali prezidentu Zemanovi nějakou obří účtenku. O co šlo? Ozval se vám prezident Zeman zpátky?

Podle odhadů samotné Evropské komise stojí regulace EU 4 procenta HDP, což například za minulý rok odpovídá 200 miliardám korun. To číslo je v realitě podstatně vyšší, když jenom podpora biopaliv a solárů nás vyšla na 60 miliard. Porovnejte to se 46 miliardami, které jsme dostali na různá čapí hnízda v minulém roce. Vidíte, že jsme v hlubokém minusu. Situace se bude horšit a nejspíš ještě před rokem 2024 budou Češi kromě českých Babišů živit také různé Babiše ve Francii. Z České republiky se stane čistý plátce do EU.

Svobodní obhajují mandát jednoho europoslance. Znamená to, že máte do médií dveře otevřené?

Některá média nás zvou, jiná nás blokují. Třeba ve velké debatě na České televizi se nejspíš neobjevíme. V průzkumu volebních preferencí, který si ČT zadala, jsme propadli někam pod 3 procenta potenciálu. Zajímavé je, že o pár dní později vyšel volební model firmy Median, kde jsme měli potenciál 8 %. Těžko říct, proč, když dva dělají prakticky totéž, výsledek totožný ani trochu není.

Podaří se vám tedy dostatečně představit vaše vize voličům?

Hlavní kanál je náš volební web ODEJDEMEBEZPLACENI.CZ. Naši dobrovolníci v ulicích již rozdali téměř půl milionu novin.

autor: Marek Korejs