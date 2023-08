V Rakušanově pytli místo Putina skončila česká holka. Pakovat, vyzývá Okamura

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Vít Rakušan by se měl okamžitě pakovat. Místo ochrany bezpečnosti českých občanů kryje ukrajinské pachatele trestných činů,“ říká předseda SPD Tomio Okamura. Připomíná Rakušanovu akci s pytlem na Putina, která nabrala hořkou pointu, když v Plzni ukrajinský násilník místo Putina do pytle strčil svázanou, znásilněnou a pobodanou patnáctiletou dívku

Anketa Souhlasíte s ministrem Rakušanem, že spáchá-li zločin stát (má na mysli Rusko), musíme trestat i jeho občany? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 12285 lidí

Vy jste hodně komentoval případy znásilnění a napadení českých žen v Plzni a v pražské Hostivaři, kde některá média také hovoří o ukrajinském pachateli. Kde je příčina a co s tím dělat?

Příčinou je nezvládnutá politika masové ukrajinské imigrace Fialovou vládou. Imigrantů je tu prostě moc. Bezpečnostní situace se bohužel bude kvůli chybné politice Fialovy vlády zhoršovat. Je to stejný scénář, jaký udělali liberální politici v západní Evropě a vidíme to například v Paříži, v Berlíně nebo ve Švédsku. Již každý desátý obyvatel České republiky je cizinec, v Praze dokonce třetina. Odmítáme plošné prodloužení pobytu ukrajinských imigrantů u nás. Současná imigrace z Ukrajiny je nekontrolovaná a většina příchozích není ohrožena válkou, jsou to ekonomičtí migranti; to je patrno i z toho, že velká část z nich se pravidelně vrací na Ukrajinu na dovolenou. Část těchto imigrantů jsou demoralizované živly.

Stejně tak vláda podporuje nelegální imigraci do Evropy z Asie a Afriky, kdy ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), se souhlasem premiéra Petra Fialy (ODS), podpořil nový migrační pakt EU, který je založen na tzv. povinné solidaritě, což znamená přerozdělování nelegálních imigrantů do EU do všech jejích členských států, anebo placení každoročního výpalného ve výši půl milionu korun za jednoho nepřijatého imigranta do rozpočtu EU.

Na povrch navíc vyplouvají další otřesné detaily znásilnění 38leté české ženy 16letým Ukrajincem uplynulý víkend v pražské Hostivaři. Ukrajinec ženu odtáhl do křoví, kde ji začal surově bít. Když se bránila znásilnění a nebyla mu po vůli, dupal jí po obličeji. Výsledkem bylo zakrvácené tělo a rozsáhlá zranění v obličeji. Žena má následkem nelidského bití zlomené nosní kůstky, čelist a rozsáhlé zlomeniny v obličeji. Je to po případu v Plzni již druhé brutální znásilnění české ženy Ukrajincem v posledních dnech.

Tato země patří českým občanům, nikoli cizincům! Požadujeme, aby cizincům, kteří jsou u nás pravomocně odsouzeni za jakýkoli trestný čin, bylo ukončeno povolení k pobytu v ČR a aby byli (po odpykání trestu) vyhoštěni. Vláda zcela nepokrytě říká, že její prioritou je podpora současného ukrajinského režimu zvyšujícího utrpení ukrajinského lidu, a to je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné.

Poměrně výživná byla vaše přestřelka s Vítem Rakušanem, který mluvil o tom, že prý zneužíváte kriminality pro své politické záměry...

Ano, ministr vnitra a předseda STAN Rakušan, který má ve vládě na starosti bezpečnost našich občanů, dal Ukrajincům z našich veřejných peněz pytel na Putina, který navěsil na budovu ministerstva vnitra, a nakonec v něm skončila česká holka. Je to odporné, ale je to bohužel tak. Vít Rakušan by se měl okamžitě pakovat. Místo ochrany bezpečnosti českých občanů kryje ukrajinské pachatele trestných činů a vyvěšuje ukrajinské vlajky.

Pokud jde o Ukrajinu, tak připomenu, že v Česku připadá 32,2 Ukrajince s dočasnou ochranou na tisíc obyvatel. To je nejvíc ze zemí EU. Celkem jich k 30. červnu v ČR podle Eurostatu pobývalo 350 tisíc. K tomu připočtěme Ukrajince, kteří zde žili před válkou… V přepočtu na počet obyvatel Fialova vláda pozvala nejvíce ukrajinských imigrantů ze všech zemí Evropy.

Navíc většina Čechů podle průzkumu CVVM nesouhlasí s kroky Fialovy vlády na podporu Ukrajiny ve válce s Ruskem. Proti přístupu Fialovy vládní pětikoalice je v této věci 58 % občanů. A nesouhlas nestále roste. Nedivím se, protože ukrajinský režim je vážně šílený.

V čem spatřujete jeho šílenost?

Uvedu jenom dva nedávné příklady. Všudypřítomná korupce. Ukrajinou otřásl další obří korupční skandál. Tentokrát v armádě a kvůli kterému musel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj propustit všechny šéfy oblastních odvodových center na Ukrajině. Proti činitelům odvodových center je vedeno dohromady 112 trestních řízení. Postupně vyplývá na povrch, za co všechno zkorumpovaní vedoucí utráceli nabyté peníze. Mluví se například o luxusních autech nebo o majestátních vilách ve Španělsku, které si důstojníci pořídili během války za vysoké úplatky.

A Ukrajina začala veřejně vyhrožovat Evropě. Poradce ukrajinského prezidenta Zelenského Mychajlo Podoljak řekl: „Pokud EU nebude dále podporovat Ukrajinu, můžeme přenést konflikt na území Evropy.“ Fialově vládě tato vyjádření nevadí, jelikož se nás snaží dlouhodobě přímo zatáhnout do války s Ruskem.

Fialova vláda již poslala Ukrajincům téměř 100 miliard korun. Přitom našim občanům zvyšují daně, snižují důchody a zhoršují zdravotnictví a školství. Hnutí SPD je proti tomu, aby Česká republika společně s Evropskou unií financovala zkorumpovaný ukrajinský režim a zabíjení na Ukrajině. Prosazujeme mírová jednání a neutralitu naší země v tomto konfliktu.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

U nás jsme tento týden řešili nominaci do Ústavního soudu. Robert Fremr se nakonec vzdal své kandidatury. O čem celá věc podle vás vypovídá?

Tato kauza je totálním selháním prezidenta republiky Pavla a pětikoalicí ovládaného Senátu Parlamentu ČR. Prezident Pavel jej do této funkce navrhl, následně obhajoval jeho zvolení v Senátu, který jej poté v tajné volbě nakonec schválil; a nyní, když se objevily nové skutečnosti, tak jej prezident váhal jmenovat a soudce Fremr na základě tlaku opozice a veřejnosti dne 14. srpna 2023 nakonec vzdal svou kandidaturu na ústavního soudce. Stalo se tak však až na základě informací, že odsoudil v letech 1983 až 1985 za emigraci 172 lidí ve 124 samostatných případech.

73 % nedůvěřuje Fialově vládní pětikoalici. Výsledek nedůvěry vládě je dokonce nejhorší v historii. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu CVVM. A podle pravidelného výzkumu renomované americké společnosti Morning Consult má český premiér Petr Fiala v mezinárodním srovnání nejnižší důvěru mezi demokratickými premiéry. Důvěřuje mu pouze 20 % voličů; 75 % voličů uvedlo, že s jeho vedením nesouhlasí. Co to znamená pro další vývoj české politiky?

Podle mě není divu. Politici pětikoalice lhali a podvedli voliče. Slibovali, že budou bojovat proti zadlužení, ale zadlužují naši zemi rekordní rychlostí. Slibovali, že nezvýší daně, ale zvyšují je nejvíce od listopadu 89. Rekordně snížili reálný příjem občanů a rekordně zvýšili inflaci a zdražování. Slibovali, že budou hájit zájmy naší republiky, ale hájí zájmy Bruselu, Washingtonu a Kyjeva.

Fialova vládní pětikoalice by podle mého názoru měla okamžitě podat demisi a přestat škodit lidem a měly by být předčasné volby, aby občané rozdali nové politické karty. Než nás premiér Fiala, paní Pekarová Adamová a pánové Rakušan, Bartoš a Jurečka stáhnou úplně na dno. To už bude pozdě. Vlastizrádná a kolaborační Fialova vláda ale odmítá demokracii, drží se u koryt za každou cenu jako klíšťata a škodí dál. Fialova vláda ničí český stát. Česká republika patří kvůli pětikoalici v ekonomických ukazatelích mezi nejhorší státy v Evropě.

Pane předsedo, vážně myslíte, že i za toto může pětikoalice?

Vládní konsolidační balíček dle nedávno zveřejněné prognózy České národní banky sníží v příštím roce dynamiku růstu české ekonomiky o 0,9 procentního bodu, což znamená pro naše národní hospodářství ztrátu zhruba 70 miliard korun, zejména kvůli nižším příjmům domácností v důsledku vládou navrhovaného zvýšení daní a povinných pojistných odvodů. Vysoká inflace, propad reálných mezd a důchodů, nejvyšší zdražení energií a pohonných hmot v Evropě, pokles průmyslové výroby a stavebnictví, výpadky v zásobování léky, počet dětí bez pediatra, počet lidí bez stomatologa, pokles životní úrovně občanů a celkový hospodářský pokles jsou jednoznačně zapříčiněny především ekonomickým diletantismem a neschopností Fialovy vlády. Ať to vezmeme z kterékoliv stránky, naše země je ve všech statistických ukazatelích ve srovnání s ostatními státy Evropy na nejhorších příčkách.

Finanční situace Čechů se kvůli Fialově vládě zhoršuje. Každý čtvrtý již zažil situaci, kdy mu chyběly finance na běžný život. Zatímco vloni řešilo finanční diskomfort 54 % lidí, dnes už to je téměř 60 %. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu, který realizovala agentura Kantar.

Meziroční inflace ale klesá.

Česká republika má stále dvojnásobně vysokou inflaci, než je průměr v EU. Takže je to další selhání vlády. Mimochodem, nejnižší inflaci v Evropě mají Švýcarsko a Lichtenštejnsko, které nemají euro. Ke zdražování u většiny komodit dochází v České republice i nadále. Ve skutečnosti spotřebitelské ceny zboží a služeb u nás v červenci meziměsíčně opět vzrostly o 0,5 %, a meziročně dokonce o dalších 8,8 %. Meziroční růst cen potravin činil v průměru 9,5 % a v některých položkách i výrazně více, například u cukru meziročně stouply ceny o 44,7 %, u vajec o 28,2 % a u zeleniny o 28,9 %, z toho u brambor o 61,2 %. Přičemž dle údajů ČSÚ jen za rok 2022 vzrostly ceny základních potravin o 134 %!

Co se týče nákladů na bydlení, ceny zemního plynu meziročně stouply o 35,5 %, ceny tuhých paliv o 26,9 %. Vodné zdražilo o 16,3 %, stočné o 26,9 %, elektřina o 23,4 % a teplo a teplá voda o 38,9 %. Navíc v příštích měsících lze očekávat další zrychlení tempa růstu inflace kvůli výraznému růstu cen pohonných hmot, který zavinila Fialova vláda zvýšením spotřební daně na naftu od 1. srpna. Další zdražování pak přinese vládní zvyšování daní, které nemá od listopadu 89 obdobu.

Na evropské úrovni se vrací téma migrace, stále častěji zase slyšíme o zájemcích o přepravu do Evropy a akcích neziskovek na Středozemním moři...

Ano. Vidíme, že je to obrovský s odpuštěním průser a sebevražda Evropy v přímém přenosu. Pokud nedojde k deportaci nepřizpůsobivých imigrantů, západní Evropa bude do pár desítek let muslimská. Aktuálně vidíme obrovskou vlnu imigrace do Itálie, kam letos přes moře dorazilo přes 96.000 migrantů; loni to ve stejném období bylo něco přes 45.000.

Také v Německu se migrační krize zhoršuje. Podle Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF) úřady v červenci zaznamenaly 23.674 žádostí o azyl, tj. o 79 % více než ve stejném měsíci loňského roku a o dvě procenta více než v červnu. Do konce července BAMF zpracovává za letošek 175.272 žádostí, tedy o 78 % více než v předchozím roce. Jde drtivě o imigranty z muslimských zemí. Imigranti pak řádí na německých koupalištích. Neuplyne den, aby se na berlínských koupalištích neodehrál násilný incident. K mnohým se policisté ani nevolají. V první polovině roku se podle policie v letních bazénech stalo 48 násilných trestných činů, z nichž většina byla klasifikována jako trestný čin ublížení na zdraví či sexuální obtěžování.

Tento týden Umar N., který je imigrantského původu, ve francouzském městě Cherbourg-en-Cotentin brutálně znásilnil 29letou ženu, která je v kómatu a nyní bojuje o život. Brutálně ji zbil a opakovaně ji znásilnil, k čemuž použil i násadu od koštěte. Lékaři poškozené diagnostikovali perforaci tlustého střeva, tenkého střeva, poranění pobřišnice a bránice, pneumotorax (vniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny), zlomeniny žeber a četné pohmožděniny, hrozil jí i septický šok. Takoví násilníci by zasloužili trest smrti! Ale neutěšujme se, že se jedná jen o západní Evropu. Problémy se vyskytují i u nás.

Vážně?

Například policisté u Brna o minulém víkendu zastavili kamion, který převážel 58 migrantů z muslimské Sýrie. Nelegální migranti jsou na našem území zachycováni každý den. Je to ale jen špička ledovce.

Afghánec, jenž si má odpykat 22 let ve vězení za pokus o dvě vraždy a znásilnění v Karlových Varech, podal dovolání. Verdikt tak přezkoumá Nejvyšší soud. Asmat Širzád loni na Nový rok v Karlových Varech napadl a pobodal jednu ženu a druhou rdousil a pokusil se znásilnit. Dostat za tohle 22 let je podle mě málo! Za to by si zasloužil výjimečný trest. Kdyby nebyly v Evropě otevřené hranice, těžko by se to stalo.

Nyní náš stát nemá kontrolu nad tím, kdo na naše území vstupuje. Musíme vystoupit z EU a mít vlastní imigrační politiku a chránit své hranice, abychom neskončili špatně jako západní Evropa.

