V kritickém bodě. Filip Turek o tom, co se láme v Bruselu

Filipe, poslední dobou sílí i ve frakci eurolidovců (EPP) volání po zásadní revizi Green Dealu. Je to tak horké?

Situace kolem Green Dealu je nyní v kritickém bodě. Vidíme, že EPP konečně pochopila, co já osobně říkám dlouhé roky a v Patriots for Europe od počátku naší existence – Green Deal v současné podobě devastuje evropský průmysl a konkurenceschopnost. V Berlíně se sešli lídři EPP a shodli se na nutnosti zásadně oslabit několik klíčových pilířů Green Dealu.

Jak změnit postoj Evropské komise, která zatím jaksi nechce nic slyšet? Vy z Patriotů pro Evropu (PfE), dále Evropští konzervativci a reformisté (ECR), Evropa svobodných národů (ESN) a teď už i tedy část EPP chce revizi Green Dealu, ale Evropská komise vše odmítá.

Evropská komise je zatím hluchá k realitě, ale tlak na změnu sílí. BusinessEurope identifikovala 68 problematických politik EU, z nichž téměř polovina jsou environmentální zákony. Donald Tusk, jindy zcela kolaborující politik s dnešními klimakomunisty, to řekl jasně: „Vzpoura proti regulacím je nevyhnutelná!“ A má samozřejmě pravdu, jen se na tom všem jako mnoho jiných dlouhodobě spolupodílel. Evropský průmysl volá po zjednodušení postupů, realistických termínech a ochraně konkurenceschopnosti.

Které konkrétní již schválené zelené normy je podle vás realisticky možné zrušit?

Co se týče konkrétních norem, je třeba revidovat zákaz spalovacích motorů do roku 2035 a hlavně hned zamezit placení pokut za flotilové emise automobilek, neboli pokuty za výrobu aut. Dále musíme přehodnotit systém CBAM, který zatěžuje naše firmy, a také nerealistické cíle v oblasti vytápění budov; původem zla je environmentální a sociální audit ESG! Současná situace, kdy například Německo muselo odložit některé klimatické cíle kvůli ekonomické realitě, jasně ukazuje, že celý systém potřebuje revizi, potřeboval by zcela zrušit, ale to se samozřejmě jen tak nepovede.

Alexander Vondra se v listu Politico vyjádřil, že je třeba zrušit onen „cordon sanitaire“, podle kterého jste vy z frakce Patriots of Europe vylučováni z vlivu na dění v EP. „Stavět ploty znamená jen posilovat šelmy za plotem a jednoho dne plot stejně rozbijí,“ řekl. Dočkáme se v příštích měsících něčeho podobného?

K otázce „cordon sanitaire“ – kolega Vondra má absolutní pravdu, sice na své kandidátce vytáhl do Europarlamentu jeho spolutvůrce a podporuje komisi Von der Leyenové jak může, ale tady se shodneme. Je nepřijatelné vylučovat legitimní politické síly z rozhodování jen proto, že nesouhlasí s mainstreamovou ideologií. Miliony voličů napříč Evropou podporují strany, které chtějí fundamentální změnu kurzu EU a čísla a jasná fakta potvrzují, že máme pravdu. Vidíme to v průzkumech, vidíme to ve volbách – od Německa po Francii.

Navíc, když se podíváme na současný vývoj ve světě, včetně pozice USA pod vedením prezidenta Trumpa, je jasné, že EU nemůže pokračovat v izolované cestě, která poškozuje naši ekonomiku a životní úroveň občanů. Musíme se vrátit k realitě a pragmatické politice.