Vadim Petrov: ČR, nebo Brusel? Babiš se bude muset rozhodnout

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte si více v tomto článku.

05.10.2025 13:30 | Rozhovor

„Očekávám pevnější postoje a aktivní politiku v zájmu občanů České republiky. Ne tu servilní bruselskou devótnost, které jsme byli svědky poslední čtyři roky,“ říká k výsledkům voleb místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, hudebník a manažer Vadim Petrov. Vysvětlil, proč ho mrzí, že se STAČILO! nedostalo do vlády a rozebral ODS. Dostal se i k veřejnoprávním médiím.

Vadim Petrov: ČR, nebo Brusel? Babiš se bude muset rozhodnout
Foto: Archiv Vadima Petrova
Popisek: Člen RRTV, hudebník a manažer Vadim Petrov

Máme po volbách. Očekával jste, že ANO bude mít až takový úspěch?

Nečekal jsem u ANO takový úspěch. Myslel jsem, že budou mít max 30%.

Čím podle Vás ANO voliče získalo? Za mě je Babiš připravený, napsal jste na Facebooku po debatě mezi Fialou a Babišem. Můžete to pro naše čtenáře, prosím, trochu rozebrat?

Sleduji zblízka ANO od počátku. Řada politiků ANO patří mezi mé blízké přátele. Myšlenka založení nové strany se mi líbila vždycky. Bylo jasné, že ODS se jednoho dne vyprázdní. V počátcích tam byli lidi, které vynesla revoluční vlna, a pak čím dál tím víc ODS zalidnili kariérní oportunisté. Svého času měla smysl její dravost. A svým způsobem i její oportunismus. Nyní je to mrtvá schránka. Ale zpátky k ANO. Vypracovalo se. Hlavní politickou stranou se stalo po zásluze.

Psali jsme:

Nová vláda? Ještě ne. Nezapomeňte, co nás teď čeká, připomíná Zbořil
Fiala a Stanjura pryč, svolat kongres. V ODS to bublá
Ukázala čísla: Babiš víc než Fiala, Rakušan a Hřib dohromady. Schillerová drtí Fialu
Gratulace Babišovi z celé Evropy. Slováci a Maďaři čekají posílení V4

Co říci k výsledku SPOLU? Přece jen, jsou to vlastně tři strany dohromady. Takže, je to úspěch, nebo naopak?

Po čtyřech létech vládnutí, které tady předvádělo, je to neuvěřitelně dobrý výsledek. A to, že nejvíc hlasů dostal v Praze pan Lipavský, je bizarní. Jan Lipavský je exemplární příklad oportunisty. Ale udělalo mi radost, že se do Sněmovny nedostal Machiavelli této vlády, Zbyněk Stanjura. 

Pro některé je možná dost velkým překvapením, že se nedostalo STAČILO!. Čím si to vysvětlit? Vy sám jste nedávno psal, že Vás překvapuje, kolik lidí bude volit STAČILO!. Nakonec to tak ale nebylo.

Mrzí mě, že se STAČILO nedostalo do sněmovny. Řada lidí, kteří za něj kandidovali, by byla pro Sněmovnu přínosem. Ale jako celek neodvedli přesvědčivý výkon. Nebyli ještě do Sněmovny připraveni. Jeli na vlně protestu a negativní emoce. Jejich rétorika byla příliš aktivistická. Nechci změnu režimu a geopolitické orientace. Uvidíme, jestli budou pokračovat a budovat autentickou levicí. Moc tomu nedávám.

Fotogalerie: - Volby kolem nás

Volební plakáty kolem nás před nadcházejícími volb...
Volební plakáty kolem nás před nadcházejícími volb...
Volební plakáty kolem nás před nadcházejícími volb...
Volební plakáty kolem nás před nadcházejícími volb...
Volební plakáty kolem nás před nadcházejícími volb...
Volební plakáty kolem nás před nadcházejícími volb...

Motoristé vlastně celou dobu hlásali, že budou mít víc, než jim předpovídaly předvolební průzkumy. Jak toto si vysvětlujete? Co to vypovídá o zmíněných průzkumech? A stejně tak se také zeptám – čím si podle Vás získali své voliče?

Řekl bych, že zafungovaly nové a mladé inteligentní tváře. Nejen Filip Turek, ale Petr Macinka, Matěj Gregor, Gabriela Sedláčková, ekonom Vladimír Pikora a i neuvěřitelný přemet Oty Klempíře. Mám velkou radost, že se dostali do Sněmovny. Jestli četl někdo jejich program, byl poctivě zpracovaný, vkusná kampaň, stejně jako ANO obrovské nasazení v kontaktní kampani…

Když budeme trochu odhadovat, jakou vládu tedy očekávat?

První krok musí udělat pan prezident... je to nějaký proces. Pro mě je důležité, že voliči otevřeli cestu změně. Je to naděje a velký závazek pro všechny vítěze voleb. ANO, Motoristé společně s SPD, musí hledat cestu k politickému konsensu, národní jednotě, k efektivnímu a produktivnímu výkonu. Řeknu ještě něco, co se v současné rozjitřené náladě bude blbě poslouchat, ale být Babišem, začal bych hledat neveřejného emisara, který začne vyjednávat s opozicí společný programový průnik. U ODS byl na tohle dobrý vždycky Marek Benda.

Pokud se tedy Babiš stane premiérem, očekáváte ve směřování státu nějakou větší změnu? Ať už ohledně vztahu k EU, ale také ohledně V4?

Očekávám pevnější postoje a aktivní politiku v zájmu občanů České republiky. Ne tu servilní bruselskou devótnost, které jsme byli svědky poslední čtyři roky. Babiš se také bude muset rozhodnout, na jakou stranu se postavit. Jestli na stranu naší země, nebo Bruselu. Nejen v rétorice. Jsem na něj zvědavý.

Psali jsme:

Omezit „deep state“. Štěpán Kotrba obsáhle, co se musí po volbách stát
Demonstrace proti Babišovi? Pro srandu králíkům, zazněl dopředu vzkaz
„Tohle je konec ODS.“ Petr Holec našel ve volebních výsledcích důkaz
Opoziční smlouva 2. Miloš Zeman pro PL sestavil novou vládu

Očekáváte nějaké kroky ohledně veřejnoprávních médií?

Ano. Určitě. Nová politická reprezentace by jejich řešení neměla dát stranou, jak to zatím udělalo každé vítězné politické seskupení. I když tomu rozumím. Bylo by to mnoho povyku pro nic. Není to priorita. Jsou důležitější věci k řešení. Soukromá mediální scéna je u nás zdravá, diverzifikovaná, jak názorově, tak vlastnicky. Probruselská propaganda nesmí mít tak obrovské prostředky z veřejných zdrojů. Rozpočty médií veřejné služby je třeba přiblížit těm soukromoprávním. Musí tady být vyvážené prostředí. Konečným arbitrem musí být občan. Nikoliv nějaká samozvaná parta na Kavčích horách a ČRo Plus, nebo neziskový sektor, placený z veřejných peněz. Nakonec tyto parlamentní volby ukázaly, že není třeba se demokracie bát. Že rozhodnout o věcech veřejných voliči umí sami  - bez nějakých našeptavačů, placených státem.

Psali jsme:

Výbuch Babiše? Ne. Naopak, Fiala selhal. Dozvuky debaty
Politici děsí lidi válkou, aby nechtěli změnu, říká Vadim Petrov
Vadim Petrov: Fiala leží Čechům v žaludku víc než komunisté
„Černobílý výklad. A ČT to platí.“ Petrov k „dokumentu“ z Ukrajiny

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , ČRo , ČT , Fiala , ODS , Petrov , volby , Turek , ANO , motoristé , Macinka , volby 2025 , Motoristé sobě , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Očekáváte, že se bude nová vláda zabývat veřejnoprávními médii?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: David Hora

Karla Maříková byl položen dotaz

Uprchlíci z Ukrajiny

Tvrdíte, že uprchlíkům nedáte ani korunu. Jak si to ale představujete v praxi? Protože co když sem přijdou, nic nebudou mít a stát jim aspoň ze začátku nepomůže? Nehrozí pak, že se budou dopouštět třeba trestné činnosti nebo že budou na spát ulicích, což by byl také problém apod? Jak chcete řešit, a...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Perimenopauza mění osobnostPerimenopauza mění osobnost Běžné virové infekce, jako je covid-19 a chřipka, mohou probudit spící rakovinné buňkyBěžné virové infekce, jako je covid-19 a chřipka, mohou probudit spící rakovinné buňky

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Omezit „deep state“. Štěpán Kotrba obsáhle, co se musí po volbách stát

8:08 Omezit „deep state“. Štěpán Kotrba obsáhle, co se musí po volbách stát

Politika levého středu je dnes Babišova, levicové strany selhaly, shrnuje v rozhovoru pro Parlamentn…