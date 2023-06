Vajíčka za 3 Kč, mléko za 15 litr, půlka telete. „Ale v marketu ne.“

reklama

Mluvíváme tu o panu Ladislavu Vrabelovi, pořadateli demonstrací. Teď se dostal do potíží pan František Vrábel, údajný bojovník s dezinformacemi. Spadl do exekuce a dluží známému Tomia Okamury. Není to celé takové absurdní, řekl by vojín Kefalín?

Víte, co je ještě absurdnější? Na iRozhlase si po čtyřech letech všimli, že sémantický vizionář František Vrábel není žádný odborník na dezinformace. Není za ním v tomto směru žádná akademická dráha ani analýza. Vypadali vlastně hrozně udiveně, jak se mohlo stát, že čtyři roky odezírali ze rtů obchodníkovi s deštěm, který o dezinformacích věděl asi tolik, co stará Blažková.

Čtyři roky ho citovali, brali si ho na rozhovory. Čtyři roky jeho kecy otloukali o hlavu názorovým oponentům. Prymula si ho vzal na ministerstvo, aby mu pomohl potírat dezinformace o covidu...

Skoro to vypadá, že pan Vrábel nedodal slíbený tovar. Nic nevybojoval, nic nezjistil, jeho sémantické analýzy zřejmě byly jen snůška nesmyslů... Hele, oni se ti Vrabelové vlastně moc neliší. Oba mají dluhy, oba jsou v jednom kuse na obrazovkách a oba zklamali...

Co se týče těch tzv. dezinformací, tak nejdřív Seznam sestavil seznam „těch, kteří na dezinformacích vydělávají“. Za „vydělávání“ byl označen i sponzoring politické strany. Pak Aktuálně přišlo s anonymními příběhy z rodin rozvrácených dezinformacemi. Co se to děje?



Víte, co je zajímavé? Když na nějakém poněkud ezoterickém příběhu někdo vydělává tím, že si založí web Otevři svou mysl, tak je to dezinformace. Když Jindra Rajchl kritizuje vládu, založí si politickou stranu a vybírá peníze na její provoz, tak je to obchod se strachem. Ale když někdo tvrdí, že Ježíš vstal z mrtvých, porodila ho panna, chodil po vodě a uzdravoval lidi dotykem, tak se jedná o ctihodné církevní instituce, které nemají s dezinformacemi nic společného. I když mají asi tak stokrát větší rozpočet než všichni ti dezinformátoři dohromady. Dokonce máme ve Sněmovně stranu, která se přímo hlásí k tomu, že zazvoněním zvonku vznikne z hostie a vína tělo a krev... A to říkám jako člověk, který se hlásí ke křesťanství a je věřící.

V Německu existují Pastafariáni, kteří dělají nudlové mše... V USA existují Scientologové, kteří vydělávají na směsi náboženství a psychoanalýzy. Vítek Rakušan sem teď bude nabírat migranty, kteří věří, že vše je vůle Alláhova. To neříkám, abych se někomu vysmíval za jeho víru, ale abych se vysmál bojovníkům proti dezinformacím, že v tom mají docela čalamádu. Velmi by mě zajímalo, jak by vypadal článek, kde by psali o tom, že největší dezinformátor je papež.

Není na čase celou tu šaškárnu s dezinformacemi odpískat? Víte, kolik lidí má příběhy, jak jejich rodiny rozvrátila nějaká církev nebo sekta? Víte, kolika lidem rozvrátilo rodiny nějaké náročné zaměstnání, kterému tatínek či maminka propadli? Víte, kolik rodin rozvrátila třeba novinářská branže? Mraky. To jen intervjuci z Aktuálně dělají, jako by objevili Ameriku.

Posledně jsme se tu bavili o sklizni. Tvrdil jste, že bude dobrá. Teď jsou ale nějaké problémy v USA, v tomto smyslu. Jak se to promítne?



V posledních dnech přibývá tiskových zpráv, že letos v USA žádná velká sklizeň nebude. Světové ceny komodit (a potravin) závisejí na tom, jak se urodí v USA a Rusku a jak velké nákupy obilnin udělá Čína. Pokud vím, Čína v posledních letech nakupovala docela dost. Zvětšovala svoje zásoby, a to dost značně. Asi vědí něco, co my nevíme. Čínské nákupy na podzim roku 2021 mě utvrdily v tom, že válka mezi Ukrajinou a Ruskem bude a Sitting Ping (podle vzoru Sitting Bull) to ví. Pokud Čína bude pokračovat ve stejném trendu, ceny obilnin se odrazí ode dna a začnou stoupat.

Obilná dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou také není nijak jistá, takže to bude další důvod, aby světové ceny stoupaly. Na druhou stranu, pokud Ukrajina nebude schopna vyvážet do světa, bude muset levně vyvážet do Evropy.

Situace na trhu je tedy zcela nejasná... Tak nejasná, že ani staří obchodničtí matadoři zatím váhají, jestli začít nakupovat anebo ještě počkat.



Stala se taková humorná věc. V Třebíči na slavnostech vína odpoledne téměř nahá tanečnice svým programem zaujala hlavně malé děti. Starosta to už řeší a je pohoršen, organizátor ale říká, že matku přece už děti také viděly nahou a že to nebyl dětský den, ale slavnosti vína, kde se třeba i zvrací do křoví. No řekněte, nemá on vlastně pravdu?



Myslíte, že malé děti vídají své nahé matky, kterak dělají podobně lascivní pohyby? A když takhle mohly vidět matky, proč ne třeba učitelky, že? Nebo proč by se chlapečci nemohli podívat na sestřičky, kterak si sundavají podprsenky a točí jakýmisi střapci na hrudníku... Ale vlastně... proč se divím... vždyť dětem čtou pohádky chlapi převlečení za ženské, v Německu jim už i znázorňují kopulační pohyby... Vlastně to byla velmi progresivní kulturní akce, celá pražská kavárna by se za organizátora měla postavit jako jeden muž a spustit nějaký twitterový shitstorm proti zastaralému starostovi Třebíče.

Nezvažujete takovéhle inovativní prvky u slavností vína i u vás v Miroslavi? Třeba by to občany zaujalo?



Když si vezmu, že já ve stejný den v Miroslavi vařil kroupy... Ale byl jsem oblečený ve středověkém... ukazoval jsem tím, jak moc jsem zpátečnický. Jak to říkal Werich? „Občas si něco přečtu a mám pocit, že je mi sto čtyřicet let." Vždycky, když vidím, kterým směrem se pokrok vydal, tak si říkám, jestli jsme vůbec měli slézat ze stromů... Před sedmdesáti lety psali spisovatelé o létání k jiným planetám, dneska píšou o škole čar a kouzel. Před padesáti roky byl součástí manuálu auta návod, jak seřídit vstřikování. Dneska je tam varování, aby nikdo nepil kapalinu z baterky. Kdysi si kluci hráli na vojáky a chtěli být kosmonauty. Dneska si chtějí nastrkat paví pera do řiti a procházet se na Prague Pride. Bože můj... já už začínám rozumět, proč jsi vyhladil Sodomu a Gomoru. Jestli tohle dojde i k nám do Miroslavi, tak se snad raději odstěhuju.

Vážnější téma je státní rozpočet, ze kterého jako by nějaké myšky neustále uždibovaly oproti plánu. Nejdřív nepřijdou nějaké peníze z EU, pak se vybere míň na daních, pak se zjistí, že se musí valorizovat důchody… Jak si to vysvětlit?



V tomto ohledu bych byl přímočarý a nekomplikoval nám to. Je to jednoduše Stanjurovou neschopností a nekompetentností. Ono to totiž celé mělo být jinak. Loni se pod bezprecedentními sankcemi mělo zhroutit Rusko, dneska už mělo všem platit ohromné válečné reparace a dodávat plyn takřka zdarma... Takhle to Fialovi zřejmě slíbili jeho anglosasští přátelé a podle toho se udělal rozpočet. Akorát Putin si tyto ekonomické plány nepřečetl a zařídil se jinak. Fiala se Stanjurou si toho nevšimli a voilà, máme dnešní rozpočtovou realitu.

Schválně... jestlipak bude mít Stanjura i v červnu rekordní deficit? Já tipuji, že schodek rozpočtu bude 320 miliard korun.

Tak prý potraviny zlevní, ale ne na úroveň před pandemií. Vezměme to postupně: Maso, mléko, pečivo, brambory. To zajímá každého. Co se nám v každém z těchto segmentů bude dít?

Potraviny už se zlevnily na úroveň před pandemií. Někdy i více. Akorát v supermarketu to není vidět. Já už kupuju rané brambory za naprosto obvyklou cenu. I obiloviny se teď obchodují za předválečné (i předpandemické) ceny. Veškeré kšefty, které si teď domlouvám, abych se zásobil na zimu, se odehrávají v obvyklých objemech i obvyklých cifrách. U zemědělců už jsou ceny v pořádku.

Mléko od krávy kupuji stále za 15 Kč litr, vajíčka mi sousedka nechává za 3 Kč, chleba, který nám peče naše kamarádka, stojí stále stejně, brambor bude letos víc než dost, protože napršelo a tu půlku telete dostanu také za obvyklé peníze. Ovšem jakmile vám to úhledně zabalí do celofánu, nandají do plastových vaniček a naskládají do regálů v Albertu, to už je něco jiného.

U brambor, tam bych se nebál, ty podle mě budou za rozumnou cenu. Mléko bude drahé, takže mléčné výrobky také. Podraží ovoce, protože se kácely sady a teď to bude chybět. Pokles živočišné výroby pokračuje, takže maso bych také levnější nečekal. A u pečiva, tam záleží, jestli budeme péci z ukrajinské mouky. Ta je levná. Všichni samozřejmě pro potravinářskou výrobu potřebovali elektřinu, ta je také drahá, naše vláda také udělala pro drahotu hodně svou nepředvídatelností a zvýšením daní.

Pokud chtějí občané trochu cenové stability, měli by si pořídit domů velký mrazák, méně chodit do hytlermarketu a co nejdříve se najít svého vidláka, od kterého si nakoupí za naprosto poctivé ceny. Každý další článek v obchodním řetězci si patřičně přirazí. Smůla je, když umíte vařit jen z polotovarů.

