Včera pohrdali, teď se o „lůzu“ starají. Vidlák si nemyslí, že povodně pětikoalici pomůžou

Povodně nejsou pěkné téma a dělat z nich politiku je amorální. Ale byly tu politické motivy. Vládní politici vyčítají hejtmanům ANO Belicovi a Holišovi, že zaspali – o ostravském Belicovi to tvrdí i nejvyšší velitel hasičů. ANO se brání, že Fiala, Rakušan a Hladík si dělají z povodní osobní PR. Jak to rozsoudit?

Nechci nic říkat, ale hejtmani mají povodně na starosti. Je to jejich agenda. Ministři tak akorát mohou sedět někde u Stanjury a hledat v rozpočtu peníze. Je celkem normální, že vidíme hejtmany, kteří řeší svůj rajón. Jestli ho řeší dobře, nebo špatně, to je zase jiná otázka.

V principu se přírodní katastrofa dobře řešit nedá. Kdyby ano, tak by se prostě nestala. Pokud lidem živel zaplaví domy, tak už je prostě pozdě a vždycky dojdeme k tomu, co se dalo udělat lépe.

Stejně tak si nemyslím že okatá péče o „lůzu“, kterou ještě včera pohrdali, by nějak pomohla vládním ministrům. Povodeň je vždycky pro všechny spíš malér než marketing.

Lidé v Jeseníku či Krnově v prvních dnech nadávali na zásobování, kdy si museli v poloprázdných krámech kupovat chleba a vodu za své. Vázly prý i „odklízecí“ činnosti. Přičtou to tito občané vládě, která je tam prudce nepopulární, nebo krajské a komunální skvadře, kterou tam většinou vede ANO? Co si má u krajských voleb počít takový občan, kterému voda zničila či poškodila barák?

Anketa Zvládá Česká republika současné povodně? Zvládá 6% Nezvládá 91% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3538 lidí

Já osobně ale čekám, že na politických trendech se ani s povodněmi nic nezmění.

Zavládl všeobecný posměch nad tím, že Jozef Síkela nafasoval portfolio „mezinárodní spolupráce“. Od „znalců“ EU však slyšíme, že dostane obrovské peníze na projekty v Africe, Asii a Latinské Americe, že bude těmito prostředky čelit vlivu Ruska a Číny a prý dokonce i moderovat migraci. Takže vlastně výhra?



Projekt Global Gateway, o jehož penězích se bavíme, bude za dva roky končit. 300 miliard v něm bylo, ale to stihla z valné většiny spotřebovat Síkelova předchůdkyně, která si díky tomu udělala jméno v celém světě. Že jste nikdy neslyšeli o Juttě Urpilainen? To je škoda, ta šéfovala tomuto portfoliu ještě před půl rokem.

Prostě, vláda si to může okecávat, jak chce. Česká republika jako obvykle ostrouhala a nijak jí nepomohl Fialův rektální alpinismus. Ano, každý chce mít lokaje v předklonu, ale každý jimi pohrdá. I odbojné Slovensko si zajistilo lepší portfolio. Kdo kříčí, ten si něco vykřičí. Kdo leze do cizích řití, tím si bude řiť vytřena. Sláva Fialovi. Ing. Jozef Síkela BPP



ministr průmyslu a obchodu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Saša Vondra se – na konci tiskové zprávy ODS, kde se poslanci Vrecionová a Krutílek snažili mluvit o Síkelově místě jako o úspěchu – vyjádřil, že od nové Evropské komise nečeká nic dobrého. Co vy, pane asistente europoslance? Jaký sentiment kolem sebe v tom směru cítíte?

Já jsem mezi rebely. Tedy mezi těmi, kteří byli evropskými hodnotami odsunuti na druhou kolej. Tady nikdo nečeká od Evropské komise nic dobrého a dělá všechno pro to, aby jí házel písek do soukolí. Na rozdíl od Saši Vondry, který si navenek hraje na odbojníka, ale ve skutečnosti drží s Evropskou komisí basu. Ale už to nejde tak hladce. Chcimírů napříč Evropou přibývá a stále méně se dají vymlčet. Ondra Dostál měl výborný projev, ve kterém Evropu varoval, ať si s válečnými sirkami nehraje. Evropským parlamentem stále častěji zaznívá to, co lidovecká a socialistická většina nechce slyšet.

Česká televize na čtvrtek chystá „Superdebatu“ lídrů stran kandidujících v krajských volbách, ve které ovšem nesmí vystoupit ten lídr, který v těchto volbách kandiduje. To je sranda, viďte? Jmenuje se to „Superdebata o vztahu národní a krajské politiky“. To mi připomíná „besedu o hovězím dobytku“ z filmu Vesničko má, středisková.



Česká televize opět předvádí svoji pověstnou objektivitu. Jako obvykle nastaví podmínky debaty tak, aby opozice měla jen malou šanci jim vyhovět. Už jsme to viděli tolikrát, že by to vlastně nemělo nikoho překvapit. Česká televize je prostě vládní a liberální.

Jen nevím, proč bychom tuto jednostrannost měli platit. Ať si Česká televize říká, co chce, a ať pracuje, pro koho chce – ale nevidím důvod, proč by to mělo být za moje peníze. Proto říkám: „Nekrm hydru.“ Kdo chce, může se připojit k naší iniciativě. Českou televizi je třeba vyhladovět. Ať si ji platí, kdo jí věří. V dnešní době Netflixů a placených kanálů to jde zařídit snadno.

Česká televize to tak samozřejmě nechce, protože kdyby lidé měli o jejím osudu hlasovat peněženkou, takřka okamžitě by se ukázalo, že ji vlastně nikdo nepotřebuje.

Před eurovolbami jste správně tipnul, že se hraje o tři mandáty, o které může česká opozice trumfnout vládu. Tak, o co se hraje v krajských a senátních volbách?

Ve všech krajích sedí v radě alespoň jeden pětikoaličník. Vítězstvím bude, když alespoň v některých z nich pětikolka definitivně vypadne z vedení kraje. Víc bych si od toho nesliboval. Eurovolby každého zajímaly a také to bylo vidět. K volbám přišlo o pětinu více lidí.

Krajské volby naopak nikoho nezajímaly ani před povodněmi, takže bych očekával, že přijde o pětinu méně lidí než posledně. Krajské kampaně tentokrát skoro nefungovaly a lidi zvedalo ze židle jen to, zda jste pro vládu, nebo proti vládě.

Já osobně očekávám, že se potvrdí trendy z eurovoleb a také čekám, že pětikoalice ještě ukáže svoji sílu. Jestliže eurovolby byly taková „bitva u Moskvy“, tak krajské volby budou „německá jižní ofenzíva“.

Rád bych řekl víc, ale moje zpětná blogerská vazba, na kterou jsem se vždycky mohl spolehnout, ta tentokrát selhává. Kdybych si měl na nějaký výsledek vsadit, tak jen ten, že k volbám přijde málo lidí.

„V následujících měsících nelze očekávat výrazný pokles cen u zemědělských výrobců. U živočišné výroby již dochází k růstu cen. Rostlinná výroba pravděpodobně začne také zdražovat. To se bude postupně přenášet do cen v potravinářském průmyslu, což bude brzdit pokles cen potravin v obchodech.“ To píše vládní ekonomický poradce Štěpán Křeček. Už zase keťasíte s prvovýrobou, vy jezeďáci jedni?



Víte, jak bychom rádi keťasili? O jéje, kdyby to bylo na nás a rozhodovali bychom o cenách, to by se krásně žilo na moravských vesnicích. Ale naše ceny zemědělských produktů musejí obstát vedle cen polských nebo německých produktů. Němci mají minimálně trojnásobné dotace a Poláci mají trojnásobné úlevy. My bychom rádi řekli hytlermarketům, že naše brokolice prostě stojí deset korun za kus. Ale nemůžeme, protože ta polská stojí pět korun kus. Hádejte, která se u nás prodává za třicet korun kus? Ano, ta polská, protože na ní vydělá Kaufland o pět korun víc, což dělá 0,0005 % celkového výdělku navíc, a to se německým akcionářům vyplatí.

Pokud chce český zelinář prodat, žádný problém... ale jeho brokolice bude také za bůra, jinak má smůlu.