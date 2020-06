Velečučkař Koudelka s americkou medailí, Kundra a telenovela. Postrach králíkáren Drahoš. Tomáš Vyoral připomíná i dávný slib Vystrčila, který teď porušuje

reklama

Americké město Minneapolis po vlně rasových nepokojů, způsobených zabitím černocha George Floyda policistou, zvažuje ústupek vůči demonstrantům. Tím má být zrušení městské policie a její nahrazení alternativními způsoby, tj. nasazení poradců v oblastech duševního zdraví a drogových závislostí. Jak takové kroky mohou pomoci v případě násilných přepadení, ozbrojených loupeží či sexuálně motivovaných útoků?

Kdyby to nebylo děsivé tím, že to snad myslí vážně, bylo by to k smíchu. Doporučuji všem podívat se na dříve často reprízovaný americký akční snímek Demolition man se Stallonem, který některé prvky podobné oné utopické realitě, kterou zvažují v Minneapolisu, nastiňuje. Když se do sluníčkové superkorektní budoucnosti plné psychologů, žvatlalů, zákazů, příkazů a policistů, kteří nejsou zvyklí na jakékoliv násilí, probudí brutální zločinec z minulosti – mimochodem černoch Wesley Snipes – tak jsou všichni v jeteli jak Baťa s dřevákama.

Jak takové kroky mohou pomoci, by mě rovněž zajímalo. To by nejspíš mohl rozebrat a objasnit v nějaké rozsáhlé několikaleté a řádně nákladné studii tým čítající sto a jednoho v praxi neuplatnitelného absolventa humanitních studií všeho druhu. Jakkoliv mám k policii také řadu výhrad, tak v realitě, kde nás budou před násilím bránit psychologové, bych úplně žít nechtěl. Jinak jsem někde zaznamenal, že snad přemýšlejí i o nějaké formě veřejné bezpečnosti. Možná lidové milice Black Lives Matter? Co mi to jenom připomíná?

„‘Něžný obr‘ dojal Ameriku. George Floyd nijak nevyčníval, přesto je z něj symbol změn“ – to je titulek článku Simony Fendrychové na webu Aktuálně.cz. Text se věnuje osobnosti člověka, jehož zabití zažehlo v USA vlnu násilných nepokojů; připomíná i to, že byl 9× trestaný, např. za loupežné přepadení či za držení drog. Nevyčníval? Něžný obr? Jak to máme chápat?

Titulek je hodný buď naprostého idiota bez jakéhokoliv rozhledu, kritického myšlení či selského rozumu, nebo jak vystřižený z vrcholného díla propagandistů typu Josepha Goebbelse. Což u serveru Aktuálně, kde vládne moudrými komentáři shodou náhod jistý Martin stejného příjmení, jako je autorka tohoto článku, není zas takové překvapení. Několikrát trestaný kriminálník alias „něžný obr, co nijak nevyčníval“? Dílem nechtěného zřejmě autor titulku sám zhodnotil normu něžnosti a nevyčnívání v nejmenované komunitě. Nebo jak to myslel? Sám netuším.

Londýnský starosta Sadiq Khan informoval, že britská metropole ustanoví komisi, která bude hodnotit, nakolik jsou tamní památky rozmanité. Děje se tak poté, co protestující v rámci pochodů hnutí Black Lives Matter po Velké Británii ve velkém poškozují památníky významných historických představitelů země. Hnutí již představilo seznam soch, o jejichž osudu se má jednat, dojít může i na Kryštofa Kolumba. Churchillova socha již poškozena byla, Khan se nepříliš dobře vyjádřil i o odkazu Mahátmy Gandhího. Myslíte, že se Londýn zásadně změní?

Máte-li kuny v kurníku, ale my nesmíme ani naznačovat, pak je oprávněný důvod k obavám. A jsou-li ty kuny jak v decizní sféře, tak mezi většinovou společností, tak se budete muset hodně ohánět, abyste nepřišli úplně zkrátka. Londýn se mění naprosto bezprecedentní tolerancí k vandalismu a svrhávání státních památníků a soch. Jde sice jen o jeden element, ale silný, symbolický, viditelný a vytvářející děsivý precedent do budoucna, podobně jako pomalu do pozadí se vzdalující pseudopandemie viru s nejlepším PR na světě.

Televizní stanice HBO stáhla z nabídky Oscarem ověnčený film Jih proti Severu z roku 1939. Film s Clarkem Gablem a Vivien Leigh v hlavních rolích je prý rasistický. Vrací se snad doba trezorových filmů? Jaké, seriály, filmy či pohádky, podle vás, budou staženy příště?

Ve jménu pokroku, všeobjímající korektnosti a pravdou a láskou prosluněných zítřků se již zcela nepokrytě přepisuje historie, cenzurují filmy, knihy, shazují sochy a ostrakizují či zavírají ti, kteří neplavou s proudem a stojí v cestě dobrému příběhu. Revoluce často požírá své děti, a tak časem může dojít na všechny. Dočasně uchráněny však budou ty multikulturně a genderově vyvážené; pozitivní diskriminace vůči vybraným menšinám a k jednomu náboženství míru a lásky jsou pak dalšími plusy. Docela se obávám, aby nešlo o počátek konce jedné další civilizace v historii, takzvané západní civilizace.

Jak uzavřít kauzu ricin? Vše si vymyslel pracovník ruské ambasády, my jsme vyhostili dva ruské diplomaty. Rusko hrozí odvetou. Je to úspěch? Co role Respektu? Co BIS? Utrpělo něčí renomé?

Mám pocit, že BIS ztrácí každou další pseudokauzou, k níž se začne veřejně vyjadřovat svou kredibilitu. Troufám si tvrdit, že lví podíl na tom má velečučkař Koudelka pyšnící se medailí od CIA. Pokud budeme věřit tomu, co tvrdí, jakože i tak je proti tomu venezuelská telenovela lehký kalibr, tak uvěřit fake news pracovníka ambasády Ruska, které je jinak pro Koudelku arciďábel číslo jedna, je opravdu umění. A pokud to pak ještě někdo poslal již dříve samou BIS ze lží nařčenému Bakalově Respektu Kundrovi, jinak ideálnímu kádru jakéhokoliv režimu, tak to nabírá ještě nevídanější dimenzi a už to snad ani není sranda.

Já jen doufám, že je v BIS stále řada špičkových profesionálů, kteří dělají svou práci, na rozdíl od nepřímo se politicky angažujícího Koudelky, dobře. O úspěchu, myslím, může hovořit v této souvislosti leda nepříčetný blázen. Já bych použil příhodnější výraz – blamáž.

Svět obletěla zpráva o tom, že někdejší dvojitý agent Sergej Skripal se i s dcerou přestěhoval na Nový Zéland, kde žijí s novými identitami. Jak na vás tato zpráva působí? Opravdu podle vás někdo tomuto uvěří a pojede je tam hledat?

Tak trochu navážu, protože skočit tomuhle na špek by mohl už jedině právě Koudelka. Když ricinový agent skončil blamáží, možná by se vrchní čučkař mohl chopit opětovně kauzy nejsmrtelnějšího jedu na světě a dvou agentů žabařů, kteří jím nedokázali nikoho zabít, a zkusit vykřesat nějaké pozitivní body na resuscitaci téhle předchozí telenovely.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil potvrdil svůj plán cesty na Tchaj-wan. Přál by si také, aby s ním cestovala i Věra Kuberová, vdova po Jaroslavu Kuberovi. Místo počítání grošů máme dbát na hodnoty, nabádá Vystrčil. Souhlasíte?

Já si zase myslím, že s proudem pravou leklé ryby a levné hrdinství nic nestojí. Nic není černobílé, a proto je potřeba nalézt míru mezi groši a hodnotami, protože bez grošů, ať se nám to líbí, nebo ne, jenom z hodnot dlouho nevyžijeme. Proti cestě na Tchaj-wan nic nemám, ale vadí mi, jakou selfpromo PR akci opět s provokativním podtextem, tentokrát proti Číně, z toho Vystrčil, ODS a řada dalších dělá. Jinak pro dobro pana Vystrčila doufám, že svou touhu vzít na Tchaj-wan ženu pana Kubery, nejprve probral s vlastní ženou, aby pak doma neměl cirkus. Stačí ten, co tropí v politice.

Mimochodem v rozhovoru pro Lidovky v roce 2014 po své „pracovní cestě“ do Peru, za níž byl kritizován, uvedl: „Já za sebe říkám, že už nikam nepoletím. Opravdu. Nepoletím. Nikam.“ Kromě charismatu panu senátorovi chybí zřejmě i dlouhodobá paměť.

Na Tchaj-wan se chystá i Vystrčilův senátní kolega Jiří Drahoš. Ten se tam chystá dle vlastních slov jednat o vědecké spolupráci v kyberbezpečnosti a epidemiologii. Váš komentář?

Tibet zřejmě není aktuálně v kurzu na nejvyšší metě a štafetu převzal Tchaj-wan. A potenciální noví i staronoví adepti na prezidenta zřejmě potřebují zviditelnit. Příště očekávám nějakou africkou zemi, případně Palestinu či Kosovo, a zpátky s sebou rovnou naložit do letadla pár adolescentních sirotčích inženýrů a lékařů ve věku třicet plus. Jinak jestli jede postrach králikáren známý rovněž pod přezdívkou Nevím jednat o vědecké spolupráci v kyberzločinosti a epidemiologii, nebo vlastně vůbec o čemkoliv, tak si budou chudáci Tchajwanci myslet, že si z nich buď střílíme, ačkoliv Apríla už bylo, nebo jsme v České republice úplní idioti.

