Velké sebevědomí a fajné hitlerjugend hadry. A ručičky štítící se práce. V čem Miky Minář připomíná Vyoralovi Gretu?

Andrej Babiš zveřejnil jízdní řád české vakcinace proti covidu. Senioři nad 80 let se mohou k očkování hlásit od 15. ledna přes internetový rezervační systém nebo přes svého praktika. Od začátku února si pak bude o vakcínu moci zažádat kdokoli, rozhodným kritériem bude zdravotní stav dotyčného. Myslíte, že Česko tuto akci zvládne?

Soudě dle toho, že drtivou většinu všeho, do čeho se v rámci PR epidemie naše vláda pustila – ne že by to u jiné naší vlády, nedej bože té současné opoziční, bylo lepší – zfušovala, tak je dost možné, že i očkování bude tak trochu Kocourkov. I když tady jde stejně jako u nic nevypovídajících testů o skvělý kšeft a jistě nemalé všimné do kapes koronafašistů, takže si to budou hlídat jistě trochu lépe.

Nicméně v tomto případě by zfušování bylo jen ku prospěchu nám všem. Protože nás očkují rychlokvaškou, o které logicky vlastně nevíme nic, což přiznává i sám státním vyznamenáním ověnčený tunelář Prymula. Vakcínou či vakcínami, u kterých zodpovědnost za újmy na zdraví očkovaného nenese výrobce, ale stát. Tudíž nulová zodpovědnost výrobce a prodejce a veškeré průšvihy zaplatíme opět my, daňoví poplatníci. Vakcínu, u které nevíme, jak dlouho bude působit, dle Reinharda Prymuly a postupně prosakujících informací pak nezabrání ani šíření viru ani možnému nakažení, ale jen těžkému průběhu.

Takže navzdory uskutečněnému byznysu s vakcínami budeme nadále otroky fašistických a lidský život, zdraví a důstojnost popírajících restrikcí.

Už tu není ta soudržnost jako na jaře. To je podle ministra vnitra Jana Hamáčka důvodem, proč je nyní Česko v sedmidenním průměru nových případů nemoci covid-19 na milion obyvatel na světové špičce. Lidé prý už opatření nerespektují tak, jako dříve. Je podle vás toto tím největším problémem?

Problémem jsou soudruzi, Aspen institute svazáci a duševní mrzáci typu Hamáčka, kteří už rok mluví o kritických příštích čtrnácti dnech, kteří straší mrazáky mrtvol, lžou, vymýšlí a mění své semafory, psy, e-roušky a chytré karantény jak na běžícím pásu, ohánějí se pseudo křivkami a pseudo R a jinými čísly, jak se to zrovna hodí a ožralí mocí a mediálním prostorem bez skrupulí zavádí zdraví a život popírající restrikce, přičemž za to nenesou žádnou zodpovědnost – politickou ani osobní.

Soudruh Hamáček soudružně a posoudružsku opět všechno hází na spoluobčany. Za všechno podle něj a jeho soudruhů může plebs, zatímco zpochybňování totalitních restrikcí, označovaných demagogicky za protiepidemické, z dílny vyšinutých mozků Svědků Covidových rovná se prakticky svatokrádeži. Přitom Hamáček sám PR covid prodělal, tak nevím, které z opatření nedodržel tehdy on? A taky bych konečně rád viděl namísto lží konkrétní důkaz, které z totalitních restrikcí lidé nedodržují. Chodí snad do zavřených hospod jako Prymula s Kalouskem? Nenosí roušky jako Prymula či sám Hamáček s Fialou ve studiu televize NOVA? Nenastupují do pofiderní karantény jako Babiš, protože „vysoké strope“ a „respirátore“?

Posílají své děti do zavřených škol a tělocvičen? Nebo co porušují? Že chodí na čerstvý vzduch do přírody? Rozumný člověk ví, že důležitá je především imunita, tedy minimum dezinfekce a hadrů na hubě při běžném fungování, pestrá strava s vysokým podílem ovoce a zeleniny plná vitamínů, sluníčko a čerstvý vzduch, pohyb, sport, případně otužování a posilování psychické stránky. Na to nemusím být mediálně glorifikovaný epidemiolog ani hygienik. Proti tomuhle všemu bez výjimky naopak koronafašisti v čele s celou naší vládou brojí a evidentně je jejich záměrem likvidace fyzického i psychického zdraví obyvatel. Kdyby opravdu hrozilo nebezpečí větší než v případě této PR a pseudo pandemie a kdyby restrikce dávaly určitou hlavu a patu, tak by se dalo o něčem diskutovat.

Ale cílené tunelování České republiky, demolice ekonomiky a likvidace životů a budoucnosti našich dětí je natolik bezskrupulní a čím dál očividnější, že to musí vidět i kdejaký slepec navíc již v notném stadiu rozkladu – samozřejmě po úmrtí s covid-19 v 89 letech. Ze srdce přeji všem Prymulům, Plagům, Hamáčkům, Blatným, Babišům, Havlíčkům a ostatním koronafašistům, aby je nebo jejich blízké – mám-li použít ono citové vydírání, jímž nás denně masírují – někdy brzy operovali právě studenti, na jejichž znalostech, návycích a psychice páchají výše zmínění prakticky genocidu.

Rok 2021 má být podle oficiálních materiálů EU rokem železniční dopravy. Téma udržitelné dopravy tak dostává vlaky opět do popředí. „Musíme výrazně zvýšit podíl železnice na přepravě osob a zboží,“ dočteme se například v propagačním materiálu Evropské komise. Jak se na tuto strategii díváte? Přijde ústup osobní automobilové dopravy?

Že bude a vlastně už je automobilová doprava pro nás běžný plebs postupně vytěsňována, je evidentní. Co mají soudruzi v plánu tady s podporou železniční dopravy, jsem zatím nestudoval. Ale předpokládám, že je to něco bohulibého ve prospěch veškerého lidstva, planety i Karla Marxe, bude to stát jen několik trilionů z našich kapes, bude to o 200 procent efektivnější než kdy dříve, bude to dobrovolné jak testování a očkování na PR covid a plán se podaří naplnit na 666 procent.

Svět zaujala podivná modlitba amerických kongresmanů. V rámci překonávání genderových stereotypů totiž demokratický kongresman Emanuel Cleaver, jinak vysvěcený kněz metodistické církve, modlitbu uzavřel slovy „amen and awoman“. Asi, aby se ženy necítily vylučované ze slova „amen“? Nezná snad vysvěcený kněz jeho význam? Jak tento moment chápete vy?

Vysvěcený kněz má nejspíš buď mozkových buněk podobně jako postrach králikáren pan Drahoš či politický eunuch pan Fiala, nebo dolary a eury narvané kapsy jako farizejové typu pánů Halíka, Koláře či Prymuly. Jiné vysvětlení mě nenapadá. Typický příklad bezostyšné orwelloviny, v rámci které někdo záměrně šroubuje některou z pokrokových ideologií tam, kam vůbec nepatří, kde ji nikdo nepostrádá a kde nedává žádnou logiku.

Incident měl dohru i v Česku. Během debaty s místopředsedou Svobodných Aloisem Sečkárem se faux pas dopustil šéfredaktor reportážní publicistiky ČT Marek Wollner. Ten v debatě o tom, zda Cleaver pronesl ono slůvko-neslůvko „awoman“, místopředsedovi Svobodných zaslal následující výřez obrazovky z amerického televizního přenosu.

Pře o to, kdo z pánů umí lépe anglicky tím dosáhla vrcholu. Na základě tohoto výřezu totiž Wollner tvrdil, že kněz Cleaver je republikán. Ono „Rep.“ ovšem znamená „representative“ a používá se jako obecné označení jakéhokoli člena Sněmovny reprezentantů USA, se stranickou příslušností to nemá nic společného. Cleaver je navíc demokrat z Missouri, v jeho okrsku vyhrál republikán naposledy za úřadování prezidenta Harry Trumana v roce 1946. Co na tento přehmat říkáte?

Chybu může udělat pochopitelně každý. Ale u neomylných a sebou opojených aktivistů – pardon novinářů – eurounijní České televize bych očekával, že takovéto ne úplně těžké sudoku vyluští lépe. Nevyluštil. Ačkoliv je to u novináře jeho jména a sebestřednosti zvláštní, tak bych takovouto chybu byl schopen výjimečně akceptovat. Co ale neakceptuji je jejich neutuchající ideologické školení mužstva a převýchova diváků ve jménu jejich jediného správného, uvědomělého a prorežimního názoru.

Vyšel průzkum veřejného mínění, který nepotěší Mikuláše Mináře. Lidé mu totiž dle zjištění agentury Median vyčítají odchod z Milionu chvilek a start vlastní politické dráhy. Pouze 5 % dotázaných s Minářovým krokem rozhodně souhlasí a dalších 14 % spíše souhlasí. Oproti tomu 27 % je rozhodně proti a 22 % spíše proti, 32 % pak neví. Jak vlastně hodnotíte Minářův politický start?

Jakkoliv průzkumům většinou věřím podobně jako mainstreamovým médiím v čele s eurounijní ČT, tak myslím, že to docela odpovídá. Minářův alibistický vstup, nevstup do politiky, kdy, tuším, řekl, že si to nechá ještě posvětit peticí nebo čím, docela odpovídá celému jeho dosavadnímu pokrytectví.

Minář má velké oči, velké sebevědomí, fajné hitlerjugend hadry a značnou režimní podporu a krytí ve stylu Grety Thunberg. A zřejmě taky ručičky štítící se práce podobné té nemalé části praciček z Poslanecké sněmovny a současného Senátu. Zajímavé, že ani on, ani jeho bambilion oveček z chvilek proti demokracii v současné době, kdy je svoboda a demokracie likvidována v přímém přenosu, ani nemekne. Jak příznačné.

Greta Thunbergová oslavila osmnáctiny. Režisérka a aktivistka Apolena Rychlíková právě nízký věk švédské aktivistky označila za „argument“, který zneužívali její odpůrci k jejímu znevážení. Rychlíková přemýšlí, co si odpůrci mladé švédské bojovnice za klima vymyslí příště. Politolog Jiří Pehe na to odpověď již nalezl. „Politický patriarchát“ si prý vystačí s faktem, že Thunbergová je žena. Jsme tedy svědky diskriminace na základě pohlaví? Čelí Švédka příkoří?

Vzhledem k tomu, že nejznámější záškolačka světa je jednou z mediálně a politicky nejprotežovanějších a nejnedotknutelnějších osob na světě, nevím, o čem levicoví extremisté Pehe a Rychlíková mluví. Nízký věk, respektive ani nedochozená základní škola, je, myslím, docela pádným argumentem, když si uvědomíme, že postižená záškolačka má přístup, kam si zamane – do Kongresu, britského parlamentu, parlamentu EU, OSN, Business fóra v Davosu nebo na místo šéfredaktora švédských novin.

Ať si kdokoliv jiný zkusí zajistit vystoupení na jednom jediném takovém plénu. Myslím, že zjistí, že bez hlásání správných prorežimních manter a žádoucí politiky a bez podpory a protežování z trochu vyšších sfér, jste bez šance. Peheho či Rychlíkové zbožšťování Grety a spekulace či konspirace mě nijak nepřekvapují. Už dlouho hledají cestu z krajiny hlouposti a ne a ne najít dveře ven.

