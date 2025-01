Vidlák: Bojte se Trumpa, darmožrouti. Zažijete dezolátské peklo

To byl ale zajímavý pohled, co? Donald Trump sedí v hokejové aréně a podepisuje exekutivní výnosy. Zrušení Bidenových příkazů, strop na nabírání státních zaměstnanců, příkaz snížit životní náklady Američanů. A dav šílí po každém škrtu jeho pera. Co vás při sledování této scény napadlo?

Že se opravdu obrátil vítr. Samozřejmě, není to náš český vítr a nefouká kvůli nám. Donald Trump nebyl zvolen proto, aby nám tady zlepšil život, ale bylo velmi povzbuzující, že se dá vyhrát i proti něčemu tak velkému a rozlezlému, jako jsou sorosovské fondy, grýndýlové neziskovky a woke banky. Do pondělí jsme byli všichni dezinformátoři... jak je to od pondělí, nevím, ještě jsem se nepodíval na Českou televizi.

Pondělkem padlo hodně posvátných krav, když to šlo v USA, půjde to i všude jinde.

Popravdě, on pak podepsal ještě zásadnější věci. Zrušení zelených iniciativ, maximální těžba fosilních paliv, zmrazení zahraniční pomoci, zákaz potlačování svobody projevu. To už jde poměrně tvrdě na komoru EU. Zejména ta Pařížská dohoda a těžba. On si bude těžit jak o závod, my se tady budeme „klimaticky uskromňovat“. Vydrží tento stav dlouho?

Víte, já jsem jako asistent europoslance neustále konfrontován s přesvědčením spousty komisařů i europoslanců, že grýndýl nejde zrušit. Prostě nejde. Stejně tak si francouzský král, Ludvík XVI., myslel, že nejde zrušit absolutní monarchie... A vidíte, šlo to docela jednoduše. Přišel blbec, který neví, že se grýndýl nedá zrušit a zrušil ho jedním škrtem pera. Trvalo to asi pět vteřin. Takhle rychle také zmizel z dějin Sovětský svaz...

Stejně tak se zdá, že podobně snadno se dá znovu těžit i vyrábět spalovací motory. Takže jen potřebujeme někoho, kdo bude mít podobnou odvahu jako Donald Trump a musíme mu dát trochu prostoru, aby to mohl udělat.

Představte si, že by se dal podepsat jeden papír a už bychom naši elektřinu neprodávali sami sobě s německou přirážkou přes lipskou burzu...

Celkově, když jste sledoval celý inaugurační proces, tak se samozřejmě projevil český liberální komentariát. Lidé jako Pehe, Klvaňa, Etzler a mnoho jiných byli zvyklí, že je po jejich a že my se jich bojíme. Je toto převratná změna?

Víte, jak se to říká: „Kdo chvíli močil, již močí opodál.“ Naši liberální scénu si můžeme rozdělit na ty, kteří ještě nepochopili, co se stalo a dál postupují přesně v duchu komunikačních karet našeho TZLD Foltýna, což je třeba ministr Lipavský a náš velvyslanec v USA... a pak na ty, kteří to začínají chápat a podle nového větru pěkně otáčejí svá vyjádření. To je třeba Pavel Šafr nebo Tomáš Zdechovský. A pak jsou ještě úplní zatracenci, kteří dobře vědí, co se stalo, ale nemají odvahu ani na to překabátění. To je třeba pan Klvaňa nebo protokolář Kolář.

Samozřejmě, tohle všechno je teprve začátek. Kdo si pamatuje Trumpa z jeho prvního období, tak ví, že snad neminul den, aby někoho nesetřel a neřekl něco, z čeho liberální intervjuci šíleli. Ale tenkrát se musel hlídat. Dnes už nemusí.

Co nás zajímá je, jak se Trump postaví k otázce Ukrajiny. Zdá se mi ale, že jemu hlavně vadí, že tam Amerika musí něco platit. A že si ten bordel máme řešit sami, dle jeho názoru. Však tvrdí, že Ukrajinu jsme nikdy neměli zvát do NATO. Co z toho tak teď vychází?

To říkal Trump, tohleto? Nepovídejte. Tohle jste musel opsat na Vidlákových kydech, ne? Trump říká, že jsme Ukrajinu neměli zvát do NATO? Dezolát jeden. Okamžitě svolat Milion chlívek!

Aha, ono už to nepůjde. Trump také podepsal příkaz, kterým zastavil veškeré americké finanční pomoci do zahraničí. Člověk v tísni teď nebude mít co žrát. Chvilkaři zřejmě také ne. Odteď to bude obráceně. Začne být nebezpečné, podporovat liberály. Podnikatel, který to udělá, tomu budou v USA hrozit cla, nebo tak něco.

Mně z toho vychází poměrně cynický kalkul, tak typický pro velmoci. Rusko teď bude mít devadesát dní na to, aby si dobylo, co zvládne a pak se udělá mír. Na Donbase to v posledních dnech vypadá na další ruskou ofenzívu, na kterou už Rusové přece nemají ani vojáky, ani náboje, ani naftu. Evropa se na to bude koukat, ale nějak nepozoruji, že bychom tu ještě měli zbraně, které bychom mohli na Ukrajinu poslat. Takže to dopadne špatně. Tedy... především pro Ukrajinu a pro nás.

Když jsme řešili globální dopady, tak si řekněme, co vaše politické okolí a vaši přátelé od Trumpa čekají. Profesor Jan Konvalinka tvrdí, že z Trumpa se radují ti, kteří prostě chtějí, aby to natřel „libtardům“. Ale takoví lidé u vás jistě nepřevažují.

Trump je pro mnoho lidí povzbuzení přesně v americkém stylu. Prostě to dokázal. Sláva vítězi. Znamená to, že i jiní to mohou dokázat, pokud to nevzdají. Je to inspirující, posilující a také je to sranda, protože kácení modly je vždycky legrační. Najednou máme zase jen dvě pohlaví. Světová zdravotnická organizace je mrtvá, Pařížská dohoda o klimatu je mrtvá, Uršula je politicky mrtvá...

A teď zpátky na zem, zvítězit nad Fialou (teď už by to nemělo být tak těžké), vyhrnout si rukávy a začít makat, protože Trump nám zadarmo nic nedá a byl zvolen, aby zařizoval americký blahobyt... nikoliv ten český.

U mnoha českých liberálů a obecně u hloupějších příslušníků střední třídy vidím, že nad politikou nepřemýšlejí. Ale pohrdají „dezoláty“, protože si o venkovanech a méně vydělávajících lidech myslí, že jsou hloupí, zlí, oškliví, špatně se oblékají a chtějí těm „šikovným“ sebrat to, co mají. Takoví museli trpět nad tím, když se dav Trumpových voličů radoval v plné hokejové aréně?

Oni se bojí oprávněně. Trump těm „šikovným“ jejich obživu včera sebral. Přestal jim posílat klimatické dotace a přestal živit darmožrouty přisáté na státní cecík. Redneckové a vůbec venkovani se nemusejí o obživu bát, oni něco doopravdy umějí. Ale živit se přerozdělováním dotací, to už teď nebude zrovna lukrativní. Elon Musk a jeho ministerstvo efektivity se o to postarají.

Pro lehkoživky přichází pláč a skřípění zubů. Dezolátské peklo. Budou muset opravdu něco dělat a jejich práci nebude posuzovat nějaký hlídač evropských hodnot, ale zákazník. Čekají je těžké časy, ó jé...

Jen dvě pohlaví – muž a žena. Hrdost na bílé předky. Akcentace křesťanských kořenů. Přísnější potratová politika. U nás tohle asi nemá význam, tyto hodnotové otázky?

Ale to víte, že má. Přesně díky těmto hodnotám předběhla křesťanská civilizace zbytek světa. Díky těmto hodnotám jsme byli jediná civilizace, která zrovnoprávnila ženy, která bojovala proti otroctví a která uzákonila rovnost před zákonem. Rodina je základ státu. Rodinou vše začíná, rodina je hodna úcty i ochrany.

Jasně, Češi jsou větší „neznabozi“ a ze všeho si dělají srandu, ale tohle uznávají také. Víte, Trump říká, že je pravičák, ale uznává tytéž hodnoty, kvůli kterým já říkám, že jsem levičák.

Každopádně, pane předsedo hnutí STAČILO!, co udělat pro to, abychom jako Česká republika z Trumpova prezidenství profitovali a přitom se uchránili před tím, že nám jistě bude chtít „levně“ prodávat americké energie?

Pokud budou americké energie skutečně levné a bude je dodávat přesně jako hodinky, tak prosím, čekáme na nabídku (smích).

Z Trumpa budeme nejlépe profitovat, pokud zde budeme mít nějakého českého Trumpa. Nemusí být jako Donald, ale měl by mít rád naši zemi, měl by mít starost o obyčejné lidi, měl by mít odvahu se postavit všem liberálním protivenstvím, neměl by být podělaný z České televize a měl by být schopen se postavit samotnému americkému prezidentovi, pokud to bude nutné.

A pokud bychom mu dali moc, podepisovat henty dekrety, tak by třeba mohl grýndýl také ukončit jedním škrtem pera, druhým podpisem zrušit kvóty na elektromobily a třetím vystoupit z migračního paktu. Prostě potřebujeme někoho, kdo neví, že to nejde zrušit, který půjde a zruší to.