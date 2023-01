Vítězství v debatě. Pavel tělem, Babiš rozumem. Nevytočili ho

reklama

Během debaty se proti sobě ostřeji vyhraňovali právě Babiš s Pavlem. Odporovali si, reagovali na své argumenty. „Jestliže po sobě šli tito dva pánové, je to velice správné, protože to byla poslední příležitost, jak se vymezit vůči sobě. Nepoužívali proti sobě sprostá slova, argumentace proti soupeři byla na určité úrovni, byla slušná a nebyla pobuřující, byť byla ostrá. Oba se toho zhostili slušně,“ řekl Jiří Mikeš. „Očekával jsem, že Babiš bude více vytočený, ale nesouhlas dával najevo úsměvem a vytočený nebyl. A Pavel se nenechal vytočit vůbec, na něm bylo jen chvíli vidět, že když se ho dotknul, zčervenaly mu uši, ale jinak byl naprosto klidný a choval se jako chlap. Nerudová byla spíše na straně Pavla, ale to se dalo očekávat,“ uvedl s tím, že Babiš pravděpodobně poslechl své poradce a udržel nervy na uzdě.

Andrej Babiš versus Petr Pavel

Šéf hnutí ANO se navíc několikrát pustil do svého oponenta s tím, že neví, jak funguje Evropská unie nebo Severoatlantická aliance, ve které Pavel působil jako její nejvyšší vojenský představitel. „Babiš je byznysmen každým coulem a značné zkušenosti nesporně má, protože byl ministerským předsedou, ale generál argumentoval, že má také zkušenosti, byť ne tak dlouhé, také se setkával s významnými lidmi a má na ně telefony, ale nedává to najevo. Vůči nim profesorka Nerudová tyto možnost nemá, sice zmínila, že se setkává s vyslanci, ale že by se setkávala s ministry či prezidenty, to asi ne,“ uvedl. Odborník se domnívá, že v tomto smyslu Babiš Nerudovou „odrovnal“ a trochu i generála Pavla.

A nebylo to jen v případě politických zkušeností. „Třeba když mluvil o Evropské unii a úrokových sazbách. Jeho argument, nevím, zda si ho diváci povšimli, že českým 7 procent proti 1,7 procenta v eurozóně je opravdu velký rozdíl (ve skutečnosti je to nyní 2,5 procenta v eurozóně, pozn. red.). Naopak mně velice zaujalo u profesorky Nerudové, že jako ekonomka řekla jediná, co je podstatné při budování ekonomiky - která má, jak připomněl Babiš, 87 procent výroby pro export – že je nutné budovat Česko jako značku. To z hlediska marketingu země potřebuje, s tím mě potěšila,“ poznamenal.

Fotogalerie: - Interpelace na Fialu

Televize Nova se snažila, aby všichni tři diskutéři mluvili stejné množství času, případné nesrovnalosti se pak moderátor Rey Koranteng snažil vyrovnat poskytnutím více času těm, kdo mluvili nejkratší dobu. Tradičně čas k vyjádření překračoval expremiér Babiš, zatímco Pavel měl stále rezervu kvůli stručnějšímu vyjadřování. V jeden moment s nadsázkou řekl, že své minuty přenechá Babišovi. „To svědčí o tom, že si je vědom přednosti vojáka, která je zvyklý mluvit stručně a jasně, aby rozkazy byly pochopitelné i mužstvu. Podle toho jsou posuzováni důstojníci, jak umí udělovat pokyny a jak své názory prezentují stručně a jasně. V tom měl Pavel výhodu, že nemusel používat fráze nebo obecnosti, ke kterým má tendenci například Nerudová,“ domnívá se Mikeš. Celkově přístup Novy měřit čas, kdo jak dlouho hovořil, považuje za „férovku“. Dát každému stejný prostor označil za správné.

Babiš neúčastí v jiných debatách o nic nepřišel

Večerní debatě tří favoritů z pohledu veřejných průzkumů předcházela debata odpolední, ve které se střetlo zbylých pět kandidátů. Avšak Marek Hilšer po pár minutách oznámil, že ze studia odchází a chce tak vyjádřit nesouhlas s nerovnými podmínkami při sestavování debat – tedy favorizovat kandidáty podle průzkumů. Místo sebe umístil na stoleček svoji fotografii. „Tento Hilšerův krok svědčí o tom, že si uvědomil, že oni jsou druhá liga. Průzkumy dopadly takhle a než aby tam mluvil, raději půjde na pivo. Mohl tam vydržet, ale když se tak rozhodl, neudělal bych to takto demonstrativně. Daleko lepší by bylo, kdyby se Hilšer nedostavil. Šlo o zbytečné gesto a nesvědčí o tom, že by mělo ubrat vážnost soupeřům,“ vysvětlil svůj pohled. Moderátorka debaty Bára Divišová pak několikrát zopakovala, že se jednalo o teatrální krok, což Mikeš označil za zbytečné, neboť si názor musejí udělat sami diváci.

Oproti tomu moderátor Rey Koranteng dle jeho názoru odvedl profesionální, ale hlavně lidský výkon. „Byl usměvavý, nebyl arogantní, nebyl povýšený, choval se velice slušně a ke všem stejně. Neprotěžuje nikoho a proti Řezníčkovi (Martin, moderátor České televize, pozn. red.) byl o level výše. Celkově byla debata delší, ale Koranteng odvedl vynikající práci, a když mu na konci podali všichni tři diskutující ruku, tak to potvrdili. On se choval naprosto stejně ke všem, nedával přednost, neútočil a bylo vidět, že je objektivní. Takhle by měl práce moderátora vypadat,“ podotkl. Zmínil rovněž, že Nova měla oproti České televizi civilnější aranžmá debaty a ocenil, že nebyli přítomní žádní diváci, kteří nerušili diskuzi výkřiky a potleskem.

„Debata měla úroveň a z tohoto pohledu poradci Babiše radili dobře, aby šel na Novu. Nic neztratil, že jinam nešel a vše si schovával na tuto rozhodující debatu, která byla poslední a lidé si ji zapamatují. Z hlediska náboje a poselství byla diskuze na Nově vyvrcholením televizních debat. Ať to vyhraje Pavel nebo Babiš, bude to dobrá volba. Pavel je reprezentativní, žádný mluvka, pohledný chlap a myslím, že bude vypadat dobře na známkách, kdežto Babiš je klasický byznysmen. Možná, že se často rozhoduje až moc rychle, ale každopádně je to chlap, který se dokáže poprat s problémy, vládě by nešel na ruku, ale každopádně je škoda, že není ministerským předsedou. Pavel by asi premiér být nemohl, ale byl by dobrým prezidentem,“ dodal Jiří Mikeš.

