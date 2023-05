Vláda jako doktor ze Švejka, ekonomiku léčí klystýrem. Aby nakonec nevyplachovali žaludek nám všem, obává se poslankyně a zdravotní sestra

reklama

Anketa Jste spokojen/a s podobou „reformy“, kterou představila pětikoalice? Ano 1% Ne 98% Nevím 1% hlasovalo: 8373 lidí

Vláda představila důchodovou reformu a rozpočtový balíček, s vysvětlením, že je za pět minut dvanáct a musíme něco dělat. Co od tohoto „stabilizačního balíčku“ očekáváte vy?

Vláda opět nezklamala, jako vždy začala u lidí, a nikoli u sebe. Místo aby šla příkladem a aby zrušila tři nepotřebná ministerstva (pro vědu a výzkum, digitalizaci a evropské záležitosti), která jsme nikdy neměli a která slouží jako trafiky, aby pětikoalice držela pospolu – tak začala u odírání lidí.

Na příjmové stránce rozpočtu vláda počítá se změnami DPH, nově se počítá se dvěma sazbami a se zrušením 22 daňových slev a výjimek. Zvýší se DPH u léků z 10 % na 12 % což zaplatí pojišťovny a pacienti, jimiž jsou převážně senioři, kteří tvoří nízkopříjmové skupiny a už nyní mají problém se svými příjmy vyžít. Zaměstnanci to pocítí přes vyšší nemocenské pojištění. Nemocenské pojištění dosud zaměstnanci neplatili, odváděly je za ně firmy. Nově ho mají hradit i ze své hrubé mzdy, a to ve výši 0,6 %. Změny nás čekají také v podobě vyššího zdanění OSVČ, zvýšení progrese u daní z příjmu fyzických osob nebo vyšší daně právnických osob.

Přitom, byla to koalice Spolu a premiér Petr Fiala (ODS), kdo tvrdil, že nebudou zvyšovat daně. Toto vnímám od vlády jako podvod na celý národ a hlavně na jejich vlastní voliče.

Na tiskové konferenci opakovaně zaznívalo, že důchody příliš zatěžují státní rozpočet a proto musí být upraven jejich výpočet. Jsou podle vás právě důchodci těmi, kteří si žijí nejvíce „nad poměry“ a musí nést důsledky?

Rozpočet zatěžuje tato vláda, která je za korunu drahá. Co je „žít si nad poměry“? To, že senioři mohou jet jednou za rok na dovolenou, když celý život pracovali a odváděli do systému? Nebo to, že si mohou koupit auto, protože už nejsou tak fyzicky mobilní a potřebují se dopravovat třeba k lékaři? Nebo je snad žití si nad poměry, že si mohou koupit maso nebo boty? Důchodci celý život pracovali, odváděli do systému, čili si zaslouží důstojně prožít důchod, a ne žít v žebrotě. Už to zmíněné vyjádření je vypovídající, jak je vláda asociální.

Vláda zdůraznila, že chce zachovat sociální smír. Do jaké míry je to podle vás skutečně upřímně míněné přání, a do jaké míry je to jen fráze?

Tak tohle je už opravdu fráze. Pokud chce vláda zachovat sociální smír, tak proč naše důchodce připravila o navýšení důchodů v rámci inflace, na které měli nárok. Někteří představitelé vládní pětikoalice dokonce prohlásili, že důchodci musejí být solidární. Proč tedy není solidární tato pětikoalice a ani jako gesto si nezmrazili své platy. Solidární tady má být podle nich jen někdo.

Jak chce vláda zachovat sociální smír, když chudí ještě více chudnou a střední třida se do chudoby propadá. Touto politikou bude rozdělena společnost jako v rozvojových státech na chudé a extrémně bohaté, střední třída se postupně vytratí.

Karla Maříková SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Daňové změny jsou kritizovány zleva i zprava. Co na nich nejvíce vadí vám?

Dotýkají se těch nejzranitelnějších, kteří se nemohou bránit. A vadí mi, že v tomto státě je všechno několikrát zdaněno. Stát se pod touto vládou chová nenažraně a nehospodárně.

Ukázkový příklad je daň z nemovitosti. Lidé si své nemovitosti pořídili už ze zdaněných peněz a za své zdaněné peníze musejí své nemovitosti také opravovat, ale v podobě této daně je stát znovu odírá. Do státního rozpočtu má peníze navíc přinést právě růst daně z nemovitostí, kdy jejím příjemcem byly dosud jen obce. Podle návrhu se má sazba zvýšit dvojnásobně a dodatečný výnos má jít státu. Proč by lidé měli platit tak vysokou daň z nemovitosti, ona jim snad vláda na jejich nemovitosti dala peníze? Tohle je obyčejná zlodějna.

Nejsem zastáncem dotací, ale například v oblasti zemědělství jsou národní dotace podporou konkurenceschopnosti potravinářských podniků a podniků pro výrobu krmiv na evropském trhu. Ministerstvo se však chystá zrušit jediný dotační titul pro výrobce potravin. Nerada bych se dočkala, že české výrobky z našich pultů zmiznou a zaplaví nás pouze ty zahraniční. A že Česká republika bude potravinově nesoběstačná, což je nejhorší scénář, který nás může potkat.

Vládní expert Stroukal na tiskové konferenci přirovnal rozpočtové problémy k domácnosti a řekl „nám se nerozbila pračka, my nemáme na nájem“. Máte i vy pocit, že problémy ekonomiky jsou dlouhodobé a strukturální?

Na to, že vláda nemá na nájem, tak se pěkně rozšoupla. Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci dubna deficitem ve výši 200 miliard korun... Já nemít na nájem, tak si nevyhazuji z kopýtka, jako tato vláda. Vláda se chová jak finanční analfabet, protože kdo chodí nakupovat bez peněz na dluh, když ví, že nebude mít na splátky, no ti finančně negramotní. Nedivme se, že lidé končí v dluhových pastích a v exekucích, vždyť vláda jim jde svým chování příkladem. Vláda má na trabanta, ale jde si koupit ferrari.

Vláda tvrdí, že šetří hlavně na výdajích, ale podstatná část opatření se týká příjmů. Opravdu by se na výdajové straně rozpočtu nenašel prostor pro větší úspory, než plánovaných asi 80 miliard?

Nejenže by se určitě našlo, kde na výdajové stránce šetřit, ale šlo by o gesto pro lidi, že to vláda myslí skutečně vážně. Už jsem se zmiňovala o třech nepotřebných ministerstvech, kde náklad nejen v podobě „teplých“ křesel pro ministry, ale i dalších pozic pro politické náměstky a další místa pro úředníky. Pokud vláda tvrdí, že chce zeštíhlovat státní aparát, a zároveň tedy nechává tato tři ministerstva, tak je to čirý alibismus. Nemusíme dotovat politické neziskovky a můžeme zdanit nadnárodní korporace, které své zisky vyvádějí do zahraničí. Nepotřebujeme nejdražší americké stíhačky F-35, vystačíme si s levnější výzbrojí.

Česká republika udělila dočasnou pomoc zhruba půl milionu ukrajinských uprchlíků, to nás stálo doposud 33,5 miliardy. Nyní jich je v Česku přibližně 325 tisíc a je na čase, aby se zapojili do systému a aby jim přestalo být dotováno bydlení a další náklady. Přece není normální, že doposud jim bylo hrazeno nouzové ubytování, ač chodili do práce. To všechno něco stojí. A je pak do očí bijící, když máme na výdaje pro občany jiného státu, ale vlastním lidem vláda ukrajuje.

Vláda plánuje nastavit systém důchodů tak, aby důchodci v penzi trávili v průměru 21,5 roku. Na základě těchto výpočtů jim chce věk odchodu do důchodu oznámit v padesáti letech, „aby se mohli připravit“. Myslíte, že tato vize průběžně proměnlivého odchodu věku do důchodu může fungovat?

Z materiálů Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že věk pro dnešní padesátníky se prodlouží o několik měsíců, pro čtyřicátníky může vzrůst až o dva roky. Dá se očekávat, že lidé už nebudou moci fyzicky pracovat a budou končit na úřadech práce nebo v invalidních důchodech. Co s nimi bude pak dál? To budou muset řešit další vlády.

Očekáváte – po tom, co vláda předvedla na čtvrteční tiskovce – že lidé pochopí smysl reforem a budou ochotni si utáhnout opasky?

Je velký rozdíl, utáhnout si opasky – a potácet se na hranici přežití. Ale jak se říká, sytý hladovému nevěří, a tak přesně se tato vláda chová. A také je rozdíl mezi dobrovolným utáhnutím opasků, které lidi pochopí, a nuceným, což je tento případ. To, jak to lidé pochopí, ukážou příští rok ve volbách do Evropského parlamentu, do krajských zastupitelstev a v některých obvodech do Senátu Parlamentu ČR, kde převažuje tento pětislepenec.

Vláda jakoukoliv kritiku odmítá jako populistickou, a vláda že populistická řešení dělat odmítá. Co na to říci?

Vláda je hlavně prolhaná – to co slibovala před volbami jako by nebylo, dokonce změnila uprostřed svého vládnutí programové prohlášení, což žádná vláda nikdy neudělala. Vláda Petra Fialy je naprosto mimo realitu, lítají v miliardách, zatímco lidí živoří třeba i se stovkou na den.

Jste původní profesí zdravotní sestra. Jak se cítíte, když premiér Fiala, předsedkyně Pekarová Adamová nebo další lidé z koalice hovoří o těchto reformách jako o „léčbě“, která může být nepříjemná, ale je nezbytná?

Je vidět, že to říkají „odborníci“; teď jde o to, koho chtějí léčit. Připomínají mi Osudy dobrého vojáka Švejka, tam také léčili výpachem žaludku a klystýrem. Jen se děsím dne, kdy se to doslovně stane skutečností, když vidím, jak je nedostatek léků, ale ministr zdravotnictví je pořád v klidu... Protože pak nám opravdu zbyde jen ten klystýr a chinin. Ještě bych řekla bylinky, ale o tom, jaké mají příznivé účinky, je možné díky EU informovat jen ve velmi omezené míře.

Psali jsme: Amatérská vláda pětidemolice. A před volbami se vytahovali, jaké mají odborníky, vzpomíná poslankyně Maříková Dá Pavel Jurečkovi své první veto? Vyloučit se to prý nedá Maříková (SPD): Na kom si chce Zbyněk Stanjura léčit rozpočet? Na zlobivých pacientech V obchodě, v autobusu, všude. Lidé tu mají Fialy plné zuby. Poslankyně ze „zapomenutého“ kraje. Zprávy z ulice

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.