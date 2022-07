Vláda prolezlá korupcí, už se nám jenom vysmívá. Konečná vysvětluje Fialovi, že lidé nechtějí žebrat

reklama

Paní poslankyně, vraťme se ještě k „projevu k národu“ premiéra Petra Fialy. Ve svém internetovém pořadu Bez obalu jste uvedla, že premiér během projevu k občanům minimálně dvakrát lhal. Už v předešlém rozhovoru jste v tomto kontextu zmínila premiérova slova, že „nikoho nenecháme padnout na dno“. V čem dalším podle vás lhal?

Tak v první řadě lže nejen Petr Fiala, ale celá vláda v tom, že nikoho nenechá padnout na dno. To je statisticky doložitelná lež. Druhý moment, kdy se ukázalo, že Fiala prokazatelně lhal, to bylo v momentu, kdy nařknul předchozí vládu, že se zbavila dodávek plynu z Norska. Vláda do toho totiž nemohla zasahovat, protože to byl kontrakt soukromé firmy. Mimochodem firmy, která vznikla privatizací státního Transgasu. Kdyby vlády 90. let šíleně neprivatizovaly, pak bychom z pozice ČR tyto věci mohli ovlivňovat.

Bohužel i nyní sedí ve vládě strana – TOP 09 – jejíž hlavním cílem je rozprodat zbytek toho, co zůstalo v českých rukách.

Co říkáte na vývoj kauzy kolem hnutí STAN?

Už v momentě, kdy kauza vypukla, jsem říkala, že – ve chvíli, kdy se používaly šifrované telefony a konspirační byty – to bude mít mnohem větší rozsah. Nyní je evidentní, že kromě korupcí a klientelismem prorostlého STANu to zasahuje už i do další vládní strany, do TOP 09. A objevily se v médiích informace, že firmy napojené na lidi obviněné v kauze Dozimetr měly sponzorovat i ODS a dokonce i ANO Andreje Babiše.

A co říci na nového ministra školství?

Ministrem školství má být člověk, který záměrně ohýbal pravidla, aby napomohl k přijetí Jana Rumla na právnickou fakultu v Plzni i přesto, že pohořel u přijímacích zkoušek? Aby kázal ze školních rozhlasů dětem něco o morálce člověk, jenž je spojován s cinknutými posudky v arbitrážních kauzách? Díky, nechci.

A jen perlička na závěr: Ten stejný Jan Ruml – kterému dopomohl politik STANu Balaš k titulu Mgr. – je dnes zastupitelem za STAN na Praze 2 a předsedou finančního výboru. Zajímavé náhody.

Fotogalerie: - Rudí proti Fialovi

Tomio Okamura žádá právě kvůli této korupční kauze okamžitou rekonstrukci vlády. Kauza prý poškozuje Česko v zahraničí, a právě proto je důležité obměnu ve vládě udělat hned na prahu českého předsednictví v EU. Souhlasíte?

Korupční kauza je dozajista – zvláště v takto gigantických rozměrech – velmi vážná. KSČM však žádala konec vlády ještě před jejím vypuknutím, a to kvůli – podle nás – zásadnější věci. Vláda totiž absolutně kašle na své občany, kteří jsou drceni nejistotou a brutálním zdražováním.

Jak moc by nás v EU poškodilo, kdyby už podruhé během našeho předsednictví padla vláda?

Mně leží na srdci čeští občané, nikoli to, jak si nás vykreslují lidé v drahých oblecích, kteří tady nežijí a nevnímají vládou neřešené problémy.

Andrej Babiš v rozhovoru mluví o tom, jak pomáhám druhým. Tak jeden rozdíl za všechny. On v Maroku pomáhal bolševikům, já tu zemi znám, protože jsem tam dobrovolničila v dětském domově.



Úplné dno je pak jeho vychloubání se penězi. 12. září má soud za podvod v hodnotě 50 miliónů. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) July 2, 2022

Jak se podle vás projeví zmíněná kauza v nadcházejících komunálních volbách v Praze?

Chtěla bych věřit, že Pražané prohlédnou. Ale... znáte to.

„Výrazně jsme zvýšili množství domácností, které mají nárok na sociální dávky.“ Tímto výrokem premiér Fiala vyvolal poměrně velkou diskusi. Co na něj říct? Je to důvod k „chlubení“?

Pan Petr Fiala už je absolutně mimo realitu. Jeho vláda prolezlá korupcí, privatizátory a válkychtivými jedinci se normálním občanům už jen bezostyšně vysmívá. Pětikoalice asi nepochopila, že lidé nechtějí dávky. Chtějí energie, které si budou moct zaplatit bez toho, aby někde museli žebrat. Je podivné, že státy, kde jsou průměrné mzdy násobně vyšší, svým občanům pomáhají, jen ta naše ne.

A argumenty o tom, že vláda valorizovala důchody? To jí nařizuje zákon – kdyby to bylo na lidech jako je Fiala, Rakušan, Jurečka, Pekarová nebo Bartoš, nedostali by naši senioři ani korunu. Stejně tak je k smíchu, nebo pro občany spíš k pláči, když se jim násobně zvedají o tisíce korun náklady na energie a „úsporný“ tarif vlády jim hodlá pomoci necelými 700 korunami měsíčně. To je šílenost!

Ve svém pořadu jste také zmínila, že Češi šetří na byt nejdéle z EU. Jak je to možné? Kdo za to podle vás může?

Polistopadové vlády, které v lidech vyvolaly pocit, že družstevní vlastnictví je socialistický přežitek. Že vše vyřeší liberalizovaný trh. Stejně jako v tomto případě, tak i v jiných, se to ukázalo jako naprosto scestné. A přesto vidíte, že jsou schopni pořád tyto nefunkční recepty lidem i ekonomice ordinovat.

Vláda schválila návrh ministerstva průmyslu a obchodu na zavedení tzv. úsporného energetického tarifu, což šéf resortu Jozef Síkela okomentoval, že jde o součást „válečného balíčku“. Domácnosti by mohly dosáhnout na pomoc ve výši až 15 tisíc korun, celkově na pomoc firmám a domácnostem na příští topnou sezonu vyhradí vláda 66 miliard korun. Je to dostatečná a dobře cílená pomoc?

Není. Je to výsměch. 66 miliard je očekávaný zisk ČEZu jen za první pololetí. Lidem vzrostou ceny o tisíce, vláda jim měsíčně pomáhá se stovkami. Je to pomoc?

Máme tady novou petici na zákaz vývozu levné elektřiny z ČR. Autorem je Hnutí PES. Mezi petičníky je například i majitel restaurace Šeberák a spoluzakladatel hnutí Chcípl PES Jakub Olbert. Žádají, aby vláda začala zodpovědně a realisticky řešit problém zdražování energií a aby zmírnila dopady cen energií na občany i na ekonomiku České republiky. Vedle zákazu vývozu levné elektřiny z ČR chtějí například, abychom odstoupili od systému emisních povolenek EU. Domníváte se, že to bude mít na vládu nějaký vliv?

Jako KSČM jsme vládu už dvakrát vyzvali otevřeným dopisem k řešení – nejprve cen energií, v tom druhém cen obecně. Neobtěžovali se ani odpovědět. Je to arogance moci.

