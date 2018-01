Vlastimil Tlustý nevylučuje, že Zemana zvolí hned v prvním kole: Kdyby se nespojil na život a na smrt s Babišem, zvažoval bych jeho podporu také

ROZHOVOR Prezident Miloš Zeman vsadil podle exministra financí a politického analytika Vlastimila Tlustého všechno na jednu kartu – na spolupráci s Andrejem Babišem. A to podle něj jeho pozici v přímé prezidentské volbě oslabuje, zejména v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo. Přesto nevylučuje, že Miloš Zeman vyhraje už v prvním kole. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Tlustý ke kauze Čapí hnízdo po zveřejnění zprávy OLAF prohlásil, že už je všechno jasné a soud na věci moc nezmění. „Teď se ještě máme dozvědět, jestli je možné, že v případě občana, který se dopustil subvenčního podvodu, je, nebo není důležité, že je to zároveň předseda vlády a že nad ním drží ochrannou ruku prezident republiky,“ dodal exministr financí.

Anketa ,,Dát hlas pro Zemana bych považoval za těžké morální provinění proti zájmům naší země," říká Tomáš Halík. Má pravdu? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 12507 lidí

Předpokládá se, že favoritem prezidentské volby je Miloš Zeman. Myslíte si, že může být dokonce zvolen hned v prvním kole?

Není vyloučeno, že Miloš Zeman může být zvolen v prvním kole. Myslím si, že taková pravděpodobnost slábne v důsledku toho, že všechno vsadil na jednu kartu, na vytvoření osy Zeman – Babiš. A tato sázka na jednu kartu ho oslabuje. Nicméně vyloučeno není, že by mohl být zvolen v prvním kole. Bylo-li to před půl rokem mnohem více pravděpodobné, dnes je to méně pravděpodobné, ale vyloučit se to nedá. Proto předpokládám, že se uskuteční druhé kolo a v něm to bude mít Miloš Zeman velmi obtížné, protože dvoukolové volby do senátu ukazují, že proti takto vyprofilovaným kandidátům, jako je on, se sčítají hlasy jeho protikandidátů. Z toho usuzuji, že výsledek druhého kola může být nepředvídatelný.

Proč si myslíte, že teď má Miloš Zeman v prezidentské volbě menší šanci než před půl rokem? Dopustil se nějaké chyby, nebo je důvodem jen ta sázka na Andreje Babiše, o které jste mluvil?

Za velkou chybu považuji, že tak zřetelně, přímočaře, a dokonce opakovaně dává najevo, že všechno vsadil na spolupráci s Andrejem Babišem. Dokonce zašel tak daleko, že oznámil, že je připraven jmenovat Andreje Babiše premiérem s velkým časovým zpožděním, aby umožnil existenci menšinové jednobarevné Babišovy vlády po dlouhé roky, což je krok, který by šel za Ústavu České republiky, protože ústava nepředpokládá dlouhodobou existenci vlády bez důvěry. To jsou tak jasné, zřetelné kroky sázky na jednu kartu, na Babiše, že se to stává stále více zřetelným.

Já bych to, co se odehrává, označil za brutální. Dochází totiž k polarizaci společnosti. Na jedné straně jsou voliči, kteří dvojici Zeman – Babiš milují, na druhé straně je čím dál víc voličů, kteří je zásadně odmítají, dokonce bych použil slovo nenávidí. A tato polarizace, zapouzdřování příznivců dvojice Zeman – Babiš jsou faktory, které oslabují naději Miloše Zemana na zvolení. Neříkám, že vylučují, ale oslabují.

Co říkáte tomu, že prezident Miloš Zeman jde dokonce podpořit Babišovu vládu do Poslanecké sněmovny před hlasováním o důvěře? A nemůže ho to poškodit vzhledem k tomu, že byla zveřejněna zpráva OLAF, která potvrzuje vážné podezření, že dotace na Čapí hnízdo byla získána podvodně?

Na tom, že prezident jde podpořit vládu do sněmovny, nevidím nic mimořádného, nicméně je to jeden z menších krůčků, které potvrzují existenci spojenectví na život a na smrt mezi Zemanem a Babišem. Já jsem použil formulaci „na život a na smrt“, to souvisí i s kauzou Čapí hnízdo, protože další události dokazují, že Babiš se rozhodl dohrát tuto kauzu vabank, ačkoli další okolnosti ukazují věci, které ještě donedávna nebyly známy.

Zaprvé, že veřejnosti nebyly poskytovány ministerstvem financí řízeným ANO, neboli Babišem, pravdivé informace. Přece to, že Česká republika sdělila do Bruselu, že vyřazuje kauzu Čapí hnízdo ze subvenčních prostředků, jasně dokládá, že ministerstvo financí vědělo o tom, že stanovisko OLAF bude negativní, že řekne, že subvence byla udělena neoprávněně, že došlo k poskytnutí nepravdivých informací. Ale protože je na takové jednání v českém právu paragraf, že jde o subvenční trestný čin, subvenční podvod, tak ministerstvo financí poslalo do Bruselu sdělení, že žádá o vyřazení dotace na Čapí hnízdo z evropských subvenčních prostředků.

Není to vlastně přiznání viny?

Ano, samozřejmě. To, že někdo někam iniciativně napíše, že nechce peníze z Evropské unie, tím říká, že ví, že na ty peníze neměl nárok. Tento krok byl pravděpodobně udělán proto, aby u OLAF skončilo řízení a aby nepřišlo do České republiky stanovisko, které přišlo. To byl nejspíš důvod, aby se tomu vyhnuli. Ale z toho vyplývá, že měli informace a neřekli nám je, nebo dokonce lhali. A to je první hrůza. A druhá hrůza je, že tady státní orgán chrání podvod občana jen proto, že ten občan řídí ty státní orgány. To není jen konflikt zájmů, to je mnohem horší.

Nejde o závažné zneužití úřední moci?

Přesně tak. Úředníci, kteří to udělali, velice pravděpodobně také porušili zákony. A k tomu připočtěme třetí velký problém, řada občanů České republiky nad padesátimilionovou dotací mávla rukou, protože říkala, dobře, tak zneužili nějaké evropské peníze, dobře tomu Bruselu, ale teď najednou hrozí, že to zaplatí občané České republiky, takže tento argument už vůbec neplatí. Přestože je všechno jasné, že není nejmenších pochyb o tom, že došlo k subvenčnímu podvodu, aktéři zatloukají dál, ve sněmovně se pokoušejí zabránit vydání viníků k trestnímu stíhání, přestože není nejmenších pochyb, že kauza tohoto typu nemá s politikou nic společného, takže institut ochrany poslance v tomto případě není namístě, tím pádem mají být vydáni.

Všechny diskuse, které sledujeme v médiích, že si poslanci musejí prostudovat spis, jsou úplné nesmysly, protože jediná otázka zní, jestli kauza Čapí hnízdo souvisí s politickými aktivitami obviněných. A na to je jediná odpověď: nesouvisí. To nemá s politikou nic společného. To, že někdo čerpá subvence, není žádný politický projev. A když tohle všechno sečteme, je jasné, proč jsem použil termín „na život a na smrt“. Mnoha lidem už dochází, že to je nějaké divné.

Přesto všechno je prezident Miloš Zeman ochoten i za této situace podpořit Andreje Babiše veřejně na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny. Nebo si myslíte, že to, zda se český premiér dopustil daňového podvodu, může jednoznačně potvrdit až soud, a do té doby máme všichni dělat, že se nic neděje?

Myslím, že je to ve stadiu, kdy už soud na té věci nic moc nezmění. Lidé, kteří mají elementární právní vědomí, vidí, že všechno už je jasné. Teď se ještě máme dozvědět, jestli je možné, že v případě občana, který se dopustil subvenčního podvodu, je, nebo není důležité, že je to zároveň předseda vlády a že nad ním drží ochrannou ruku prezident republiky. Když už Miloš Zeman jde tak daleko, proč mu neudělí milost? Potom si jedni o tom mohou myslet, že je to výborné, druzí, že je to strašné, ale bylo by to přiznání stavu věcí.

Teď je to ve stadiu, kdy všichni vědí, ale hraje se to strašným způsobem, spoléhá se na to, že části veřejnosti to nedojde. Ale já si to nedovedu představit. Přispívá to k polarizaci společnosti: jedni vědí, mezi nimi je naprostá většina těch, kteří si myslí, že to není možné, asi je tam i pár těch, kteří si říkají, že v případě takhle mocných pánů zákony neplatí, a pak jsou ti, kteří nevědí nebo nechtějí vědět. Ale myslím, že i těch druhých ubývá.

A co v této souvislosti říkáte tomu, že exprezident Václav Klaus opět nepřímo podpořil Miloše Zemana? A dodal, že by se prezidentem měl stát někdo, kdo má politické zkušenosti, jako Miloš Zeman nebo Mirek Topolánek.

Souhlasím s tím, že prezidentem má být někdo, kdo chápe českou politiku, ale dál bych to nekomentoval, protože tomuto vyjádření nerozumím. Já nad tím žasnu.

Kdo má podle vás ze Zemanových protikandidátů největší šanci? A podle čeho budete vy vybírat?

Nebýt toho, co jsem popsal, tedy pro mne naprosto nepochopitelné, naprosto jednostranné podpory Miloše Zemana vůči Andreji Babišovi, tak bych zvažoval volbu Miloše Zemana. Ale po této kauze, kdy se mi vybavuje výrok profesorky biologie slánského gymnázia, která často říkala „i slepý vidí“, protože kauza Čapí hnízdo je tak za hranicí, pochybuji vážně o tom, že Miloše Zemana je možné volit.

Psali jsme: Nečas byl obětí dominy a slaboch! A paní Talmanová by měla dokázat své závažné obvinění, nebo se omluvit. Topolánek s manželkou vytáhli na světlo kauzy Nečase a Dalíka. A je zle Tlustý odhaluje: Záchrana Kalouska, už zase. Pravda o Topolánkovi. Je jasné, jak to bude s vládou Babiše Kalousek! Vlastimil Tlustý se vrací do bolestných momentů a říká své o Topolánkovi Koblihová republika. Slibovali očistu společnosti a místo toho nás zatáhli do žumpy. Vlastimilu Tlustému už docházejí komentáře



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Libuše Frantová