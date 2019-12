Volby, které daly většině Britů naději. Padla „rudá hradba“, Boris píše historii. Lékař Rogozov přináší dojmy řadových britských voličů

Z BRITÁNIE DO BOHEMIE Více než deset let v Anglii žijící český lékař Vladislav Rogozov neskrývá spokojenost nad tím, že čtvrteční volby ve Spojeném království přinesly jasné vítězství Konzervativní strany dosavadního premiéra Borise Johnsona. Tentokrát tradiční dělení na pravici a levici narušilo dělení na zastánce a odpůrce brexitu. A voliči dali jednoznačnou odpověď na to, že chtějí Evropskou unii opustit. Pravicová vláda bude mít pohodlnou většinu k prosazení své politiky. Na mezinárodní úrovni se kromě dokončení brexitu očekává vytvoření nové pozice Británie ve světě, daleko těsnější vztahy s USA a zeměmi Commonwealthu, doma potom konsolidace společnosti.

Jak vypadal váš volební den?

Trochu jsem se už bál, že odvolit nestihnu. Prováděli jsme akutní operaci, která se protáhla až dlouho do večera. Do volební místnosti jsem tak dorazil až ve 21:30, půl hodinu před jejím uzavřením.

Tak to jste měl štěstí, že jste to stihl. Komu jste svůj hlas hodil?

Stihl jsem to a svůj hlasovací lístek hodil. Konzervativcům, samozřejmě, nebylo nad čím uvažovat. No a potom rychle sledovat BBC volební studio. Atmosféra byla naprosto jedinečná, hospůdky a restaurace byly plné lidí, všichni sledovali průběžné výsledky. A že bylo co sledovat, psala se historie.

Co tedy říkáte na výsledky?

Vítězství konzervativců se čekalo, ale že vyhrají s tak velkou převahou, to ne. I když se Boris Johnson na stěhování z čísla 10 zřejmě nechystal, i jeho asi takový úspěch překvapil. Jde o jednoznačné vítězství. A zároveň jde o katastrofickou porážku levice pod vedením Jeremy Corbyna, levice ztratila desítky volebních obvodů.

Konzervativcům se podařilo něco naprosto zásadního. Rozbili takzvanou „rudou hradbu“, která se až do včerejška táhla od západního pobřeží Walesu přes severní Anglii až k jejímu východnímu pobřeží. Nazýval se tak pás levicových volebních obvodů, kde tradičně po desetiletí vyhrávala levice. Například Blyth Wrexham Labour držela od roku 1935, Workington – s jednou výjimkou – po celé století, a tak bychom mohli pokračovat. Podobně i v našem obvodu Penistone a Stocksbridge vyhráli v rozporu s očekáváním konzervativci. Obvody jako Bishop Auckland, Darlington nebo Blyth Valley budou mít dokonce konzervativního poslance poprvé v historii. Rudá hradba v Anglii padla. Jde o zcela zásadní, jednoznačné a historické vítězství pravice.

Čím se dá takový úspěch často i vysmívaného Johnsona vysvětlit?

Už jsme se o tom zmiňovali, důvodem je brexit. Tradiční dělení na levici a pravici bylo narušeno dělením na zastánce a odpůrce brexitu. Včerejší volby daly jednoznačnou odpověď. O tom svědčí i výsledek liberálních demokratů, jejichž hlavním předvolebním motivem bylo zastavení brexitu. Úplně shořeli. Jejich předsedkyně Jo Swinsonová dnes brzy ráno rezignovala.

Britové zkrátka chtějí z Evropské unie pryč. Brexit se stane skutečností.

Dalším důvodem drtivé prohry levice byl samotný jejich předseda Jeremy Corbyn a jeho neomarxismus. Corbynismus byl tedy Brity jednoznačně odmítnut, a to je velmi pozitivní.

Brexit tedy bude. Jaká k němu bude ještě cesta?

Boris Johnson teď dostane od královny pověření, aby sestavil vládu. Premiér se nyní může opřít o jednoznačnou většinu v parlamentu. Parlament dá vládě důvěru a schválí dojednanou dohodu o brexitu. Dnes ráno už tedy můžeme téměř s jistotou předpovědět, že Spojené království odejde z Evropské unie na konci příštího měsíce. Všem, kteří o Borisovi Johnsonovi pochybovali, teď nezbývá než mlčet a dívat se, jak vstupuje do historie.

Co se tedy 1. února stane?

Prakticky vlastně nic. Začne roční přechodové období, během něhož budou Spojené království a Evropská unie dojednávat vzájemnou obchodní dohodu. To bude jistě velmi obtížné a časově napjaté. Pokud by to nestihly dojednat a ratifikovat k poslednímu prosinci příštího roku, je možný další odklad, ale to je málo pravděpodobné.

Jaké další postřehy z voleb máte?

Konzervativci sice jasně zvítězili ve Walesu a v Anglii, odbojné Skotsko však nedostali.

Jako druhý vítěz voleb se dá označit Skotská národní strana. Její předsedkyně Nicola Sturgeonová vedla Skoty do voleb se slibem dalšího referenda za nezávislost.

Boris Johnson tak bude muset věnovat Skotsku a Severnímu Irsku velikou péči a pozornost. Asi mu nezbude než tam co nejrychleji zajet. Kdyby k osamostatnění Skotska přeci jen došlo, byl by to konec útvaru zvaného Velká Británie. Určitě by to bylo politováníhodné, ale jak mí angličtí přátelé říkají, nebyla by to tragédie. Proti Skotům určitě nepotáhnou. Je přeci daleko lepší a pragmatičtější mít spokojeného a přátelského souseda než kverulujícího a rozhádaného člena domácnosti.

Co ještě bude muset kromě brexitu, Skotska a Severního Irska staronový ministerský předseda řešit?

Až se mu uvolní ruce s brexitem, čekají ho další velká domácí témata. Namátkou socialisticky fungující zdravotní systém, obrovský nárůst násilí a kriminality na ulicích, terorismus, rozštěpená společnost. Bude zajímavé sledovat, jak se mu bude dařit ve stmelování tak různorodé a nesourodé společnosti, jaká teď na řadě míst v Británii existuje. Sám před nedávnem řekl, že černé zahalené muslimky vypadají na anglických ulicích nepatřičně a že mu připomínají poštovní schránky nebo bankovní lupiče.

Tento svůj výrok nikdy neodvolal.



Na druhou stranu, neangličtí konzervativní ministři jeho končící vlády – Sajid Javid a Priti Patel – jsou vynikající osobnosti, osobně jim velmi fandím a doufám, že je Boris nominuje i do své nové vlády.

Jak byste dopad těchto tolik očekávaných a významných voleb shrnul?

Pravicová vláda bude mít pohodlnou většinu k prosazení své politiky. Na mezinárodní úrovni je to dokončení Brexitu, vytvoření nové pozice Británie ve světě, tedy daleko těsnější vztahy se Spojenými státy a zeměmi Commonwealthu, doma potom konsolidace společnosti.

Právě proběhlé volby byly skutečně historické. Určily směřování Británie na desítky let dopředu. Patová situace je pryč.

Nejistota je pryč. Budoucnost je nyní ovlivnitelná – a i přes očekávané překážky – pro většinu Britů je dnes příslibem a nadějí na dlouhou dobu dopředu.

