Volný je arogantní, přiblblý člověk, ruku bych mu nepodal. Nemá tam co dělat, říká Komárek. Blatný má poslední šanci

reklama

Uplynuly sotva tři týdny, kdy jsme se bavili o mejdanu v teplickém hotelu, který jste označil ne za papalášství, ale za blbost s tím, že to vlastně příliš nechápete. Tentokrát si poradce premiéra Roman Prymula s dalšími osobnostmi vyrazil na fotbal. Dá se ještě vůbec něco věřit politikům, kteří prosazují tvrdší opatření, když nám neustále předvádějí podobné chování?

To jsou dvě věci. Od Romana Prymuly a několika dalších jde o nepochopení kontextu a situace, v jaké se nacházíme. Je to v podstatě, jako kdyby Eden (Anthony, tehdejší ministr války Velké Británie, pozn. red.) v době války o Británii odjel na Kanárské ostrovy a vyváděl tam s děvčaty. Takže je to naprosto demoralizující, naprosto hloupé a naprosto odsouzeníhodné. Je samozřejmě správné, že Andrej Babiš přestal s Romanem Prymulou spolupracovat. Anketa Máte důvěru v Jana Hamáčka? (Hlasování od 25.2.2021) Ano 16% Ne 84% hlasovalo: 8789 lidí

Druhá věc. Z hlediska toho, jakým způsobem řídí boj proti pandemii, se politikům příliš věřit nedá. Ale čemu by lidé věřit měli, jsou čísla, hlasy lékařů a dalších odborníků, kteří říkají, že situace je katastrofální. Opatření a zákazy se nedodržují kvůli tomu, aby měl Andrej Babiš nebo Prymula radost, ale abychom chránili zdraví a životy lidí.

Co říci na argument Prymuly, že on „může být snad jenom doma“? Právě „zůstat doma“ doporučují politici Čechům. Lze uvěřit, že někdo má tak malé pochopení pro kontext toho, co se na fotbale jejich přítomností stalo?

Řekl bych, že jde o projev autismu. Prymula je člověk nepochybně odborně i obchodně zdatný, což se většinou neváže, ale jako všichni, když máme shůry dáno, tak nám pánbůh někde ubere. Jemu bylo ubráno chápání společenského kontextu, až bych řekl na hranici lehkého autismu.

Minule jste mi také řekl, že čas na hodnocení ministra zdravotnictví Jana Blatného teprve přijde s tím, že záleží, zda se epidemie znovu rozjede, nebo zda se zpomalí. Tehdy jste řekl: „Ukáže se, že všechno, co udělal, udělal blbě.“ A epidemie se rozjela. Platí to tedy?

Určitě. Jeho mise je neúspěšná. On má teď jakýsi poslední pokus a nebude to jeho pokus, ale pokus celé vlády, aby ta mise neskončila nezdarem nejen pro něj, ale pro celou zemi. Ale ten pokus měl udělat už dávno a dříve. Měl se celou svou odbornou a politickou vahou zasazovat, aby se opatření zpřísnila už před čtrnácti dny, třemi nedělemi, a ne peskovat občany a říkat, že nyní je to na nich.

Vy byste tedy byl pro tvrdší lockdown?

Nejde o to, že já pro něj jsem, to je nezbytnost. My tu máme patnáct tisíc případů za den, máme prakticky plné jednotky intenzivní péče, a pokud nechceme, aby lidé umírali bez pomoci, tak musíme karanténu zpřísnit, s tím se nedá nic dělat. Na dobrovolnost spoléhat nelze, když polovina lidí pravidla dodržovat dobrovolně nechce, a dokonce proti nim aktivně protestuje. Tady žádná dobrovolnost nepřichází v úvahu.

Psali jsme: „Ve vedení nejsou černí lidé.“ Známý hráč bez práce. Rasismus otřásá fotbalem

Jde o to, zda bude mít zpřísnění nějaký efekt.

Efekt bude mít, pokud budou za porušování následovat přísné sankce. V řadě zemí to nejsou jen drastické pokuty, ale případně detence pro ty, co opakovaně porušují to, co se má dodržovat. Čili tohle je u nás nezbytné a já předpokládám a věřím, že vláda k tomu ještě dnes v noci nebo krátce po půlnoci přistoupí (v noci ze středy na čtvrtek, pozn. red.).

Byl to Daniel Landa, kdo se spolu s odborníky sešel s Andrejem Babišem a dalšími politiky a stěžovali si, že slyšeli jen populistické řeči a označování viníka, o což jim ale nešlo. Označování viníka provází poslední měsíce českou politiku velmi často, například náměstek Vladimír Černý prohlásil, že současná situace není ničí vina. Nakolik je podle vás vinou vlády a nakolik je vláda, řekněme, přehnaně kritizována?

Tady není potřeba se řídit dojmologiemi. Věc je naprosto jasná. Pandemie není vinou vlády, není vinou nikoho, a jakkoliv musím uznávat kardinála jako svého nejvyššího nadřízeného jako katolík, tak ani nevěřím, že je to čínská biologická zbraň. Druhá věc je, že boj proti pandemii je veden špatně. Lze to srovnat s Německem, Rakouskem a dalšími zeměmi. Například v Německu je dnes osm a půl tisíce případů nově nakažených, u nás dvakrát tolik. Vzhledem k tomu, že Německo je osmkrát větší, tak situace je u nás šestnáctkrát horší. Naše vláda je šestnáctkrát horší s řízením boje s epidemií než Německo. Anketa Kdo je lepší politik? Pavel Novotný 2% Lubomír Volný 29% Ani jeden 69% hlasovalo: 9928 lidí

Kdyby to bylo třikrát, řeknu, že je to dáno civilizačním rozdílem obou zemí, který bohužel stále setrvává. Ale šestnáctkrát je strašně moc. Vláda si prostě vede velmi špatně. Neumí ten boj proti pandemii řídit, nedokáže se poučit ze zkušeností jiných zemí. Rozhoduje se k opatřením pozdě, se zpožděním několika týdnů. Na podzim zareagovala pozdě. Zbytečně rozvolnila před Vánoci a nyní na zhoršující se stav epidemie znovu reaguje pozdě. Lze se jen modlit, že to bude ještě včas.

Když se podíváte do lavic opozice v Poslanecké sněmovně, domníváte se, že opoziční politici mohou nabídnout více, než co nabízí současná vláda, jak se profilují před veřejností?

Já myslím, že se chovají jako malé děti. Oni se chovají stejně, jako když jsem byl já ve Sněmovně – to znamená hlavním smyslem opozice je kritizovat vládu a vyřizovat si s ní účty. To bych ještě jakžtakž bral v době míru, ale v době války s virem to působí až komicky, takže když se hledají mezery v zákoně, shazují se věci vládě, manifestačně se neodsouhlasí nouzový stav, ačkoliv každý, a v tomto případě i malé dítě, ví, že je naprosto nutný. A to jen proto, aby si opozice mohla masírovat neexistující svaly. To je opravdu hanebnost.

Připomeňme, že to byli komunisté, kteří dosavadní tichou podporu vlády přerušili s tím, že premiér Babiš nedodržel dané sliby, a proto mu nechtěli nouzový stav podpořit. Pak až bylo rozhodnutí na opozici.

Ano, to samozřejmě vím, ale raději o tom nechci mluvit, abych se nerozčiloval. Nejsou to malé děti, ale pitomci. Pitomci na druhou. Pokud někdo ne že nedodrží sliby, ale neotevře skiareály a neotevře školy ve chvíli, kdy by to znamenalo obrovský rozdíl v epidemii, tak se takový člověk nechová věrolomně ke komunistům, ale částečně mu svitlo v hlavě. Pokud komunisté trvají na otevření skiareálů, tak ať si jdu lyžovat, ale proboha někam jinam, ne v téhle zemi.

Nouzový stav. Poslanci neschválili jeho prodloužení, zůstalo to na hejtmanech, teď soud vyhlásil, že nouzový stav je skrze hejtmany protiústavní. Co na všechny tyto tanečky kolem nouzového stavu říkáte?

Nakonec to jde za vládou. Ona měla s opozicí včas a pokorněji jednat, měla více vysvětlovat, že nouzový stav je nutné schválit. Kdyby ale opozice měla více rozumu a méně ješitnosti, tak by ho schválila stejně, ale nestalo se. Takže doufejme, že nouzový stav bude urychleně schválen znovu, aby dal vládě možnost znovu jednat razantně, a doufejme, že v sobě najde poslední zbytky inteligence a vynaloží je na to, aby opatření byla k něčemu.

Jako bývalý poslanec jste jistě v Poslanecké sněmovně zažil leccos. Jaký je váš pohled na střet poslance Lubomíra Volného (JAP, původně zvolen za SPD), který se bránil vypnutí svého mikrofonu při vystoupení a dnes už tak slavnému flákanci?

To je neštěstí, když se poslancem stane člověk, který tam nemá absolutně co dělat. Ale je vůle lidu, zda volí arogantního blbce za svého zástupce. To není žádná rvačka, žádný střet, to bylo hanebné jednání jedné přiblblé osoby.

Jistě jste viděl rozhovor Volného s Martinem Veselovským v DVTV. Jak podle vás moderátor rozhovor zvládl?

Neviděl a ani si to pouštět nebudu, protože všechno, co se týká poslance Volného, je mi absolutně volné. Nechci o něm nic slyšet, nic vědět, ten člověk je absolutně pod moji úroveň. Nevzít si roušku do Sněmovny, kde jsou dámy a starší lidé, je natolik odsouzeníhodné, že bych mu v životě nepodal ruku a nechtěl bych se s ním ani nikdy potkat.

Psali jsme: Šarapatka sbírá peníze proti Zemanovi. Bude soud. I vy můžete přispět „Co je to za pako?“ Datový vědec Ludwig to schytal za reakci na Klausův covid Rok 2023. Babiš by mohl opozici zmrazit úsměv. Těžce. A když ne? Česká Čaputová, seznamte se Gajdůšková (ČSSD): I „dohodáři“ si zaslouží ochranu a pomoc

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.