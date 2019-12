Vražda? Šílená teorie kolem Mináře a Milionu chvilek. Kuciak dvě? Petr Hampl nastínil hrozné věci

ROZHOVOR „Pokaždé, když na něco nebudou peníze ve státním rozpočtu, můžete na ty lidi ukázat a po pravdě říci: peníze nejsou vinou Transparency International, Pirátů a dalších,“ říká sociolog Petr Hampl k případnou zastavení finančních toků z EU, ke kterému může dojít vzhledem k výsledkům auditu z Bruselu. Podle Hampla voliči dobře věděli, kdo je Babiš zač, když mu v roce 2017 házeli hlasy do volebních uren. Hampl se rovněž zaobírá tím, co prý plánuje Milion chvilek po volbách. A přichází s děsivou teorií ohledně Mikuláše Mináře a s tím, co by pak prý následovalo.

Bruselský audit čerstvě potvrdil, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů ve věci Agrofertu. Babiš ihned začal kontrovat, že je to akce zkorumpovaných udavačů z ČR, jak označil neziskovku Transparency International. Prý je to také pomsta odcházející Evropské komise. Je na tom něco pravdy, nebo jde jen o výmluvy?

Především chci zdůraznit, že názor nějaké skupiny bruselských byrokratů je absolutně bezvýznamný. O tom, kdo bude českým premiérem, o tom přece rozhodují čeští voliči, nikoliv bruselští byrokraté. Anketa Měl by Andrej Babiš kvůli auditu EU odstoupit? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 22409 lidí

A jestli bude mít bruselský audit nějaké jiné dopady třeba na finanční toky? To je docela možné. A potom bude zapotřebí jasně říct, že aktivity Transparency International, Pirátské strany a dalších tzv. tradičně-demokratických stran způsobují českým daňovým poplatníkům mnohamiliardové škody. Pokaždé, když na něco nebudou peníze ve státním rozpočtu, můžete na ty lidi ukázat a po pravdě říci: peníze nejsou vinou Transparency International, Pirátů a dalších.

Podle ředitele české pobočky Transparency International Davida Ondráčky tak Babiš v posledních třech letech lhal, když tvrdil, že Agrofert neovládá, a popíral střet zájmů. Měl by proto jako premiér skončit. Jak se k tomuto tvrzení stavíte?

Když šli voliči k volbám, tak věděli, že Andrej Babiš je majitelem Agrofertu. Rozhodli se, že ho přesto podpoří. Nešlo jen o jedny volby. Andrej Babiš vyhrál patery volby po sobě, což je v dějinách České republiky i Československa unikátní. Má naprosto stabilní lidovou podporu, navzdory neustálým mediálním útokům.

Já osobně nejsem voličem ANO, ale respektuji rozhodnutí většiny. To je naprostý základ demokratického režimu.

Pokud se nějaká skupina aktivistů snaží zneplatnit volby, jedná se o útok na samotné základy demokratického zřízení. Jsem pro svobodu projevu a přeji panu Ondráčkovi právo horovat pro fašismus, ale v takové situaci je zapotřebí jednoznačně říct, že tady fašistický režim nechceme. Obávám se ale, žel, že nejde o jednorázový úlet pana Ondráčka, ale o celkovou změnu společenské atmosféry.

Co tím máte na mysli?

Nejde jen o útok na platnost voleb. Ve stejné době zesilují útoky na svobodu projevu, což je ta první a nejzákladnější občanská svoboda. Každé omezení svobody projevu znamená také omezení ochrany majetku, zrušení práva na spravedlivý soudní proces a všeho ostatního.

A vedle toho přibývá fyzických útoků na odpůrce tzv. kavárny. Když byl přepaden a surově zmlácen Ladislav Jakl, Bakalova média se postavila za pachatele, a čin prošel bez trestu. V posledních týdnech tu máme hrubé zastrašování Václava Klause mladšího na Národní třídě a napadení novináře Vladimíra Franty. To poslední je jednoznačně nejvážnější. Anketa Chcete šéfa ODS Petra Fialu za premiéra? Chci 3% Nechci 97% hlasovalo: 19030 lidí

Proč je právě toto nejvážnější?

Nejde o jednu facku, ale o reakci. Že stárnoucí novinářka, která prožívá hormonální výkyvy, reaguje zkratkovitě, to se snad dá omluvit. Ale tentokrát se stalo, že myšlenkoví vůdcové kavárny (pánové Šafr, Šídlo a další) se nechali veřejně slyšet, že bezdůvodné fyzické útoky na politické odpůrce jsou správné. Dokonce je označují za „součást slušného chování.“

Společně s požadavkem na faktické zrušení voleb to ukazuje stále jasněji, že existuje silná podobnost mezi dnešní kavárnou a nastupujícím nacismem 30. let.

Zrušení voleb? Chvilkaři ale říkají, že nechtějí zrušit volby. Pouze požadují odstoupení premiéra Babiše.

Podle požadavků, které milionchvilkaři prezentují, mají sice proběhnout volby, ale po těch volbách má jakýsi neurčitý revoluční výbor určit, kdo bude premiérem, kdo obsadí ministerstva, a co tam má prosazovat. Volby by ztratily jakýkoliv význam.

Když to spojíte s útoky proti svobodě projevu a fyzickým napadáním politických oponentů, je jasné, že tu vzniklo regulérní fašistické hnutí se vším, co k tomu patří. V tom hnutí je zapojena řada skupin, politických stran a médií, ale něco mají společného – podporu Bruselu a vazby na Sorosovu Nadaci otevřené společnosti.

Mikuláš Minář ale tvrdí, že chce pouze to, aby se dodržovala pravidla.

Opravdu? Proto přikrývá zmizení tří miliard korun z České televize? Proto podporuje, že ředitel České televize podporuje své vlastní firmy? Že se utrácejí stovky milionů bez výběrového řízení? To je poněkud zvláštní dodržování pravidel.

Mimochodem, když už jsme zmínili Transparency International, je dobré připomenout, že tato neziskovka získává poradenské zakázky ve státní správě bez výběrových řízení. Je neuvěřitelné, že pan Ondráček má tu drzost vůbec se ozývat. To nám budou příště premiéra vybírat Albánci, co prodávají drogy v centru Prahy?

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se chystá přehodnocovat kauzu Čapí hnízdo, v souvislosti s novým vývojem ohledně auditu pak zcela jistě můžeme čekat další masivní demonstrace Milionu chvilek. Kdyby se tyto tři nepříjemnosti (audit, Zeman, Milion chvilek) Babišovi sešly najednou, například na začátku příštího roku, může mu to zlomit vaz?

Během posledního roku se ukázalo, že velká média jednající ve shodě (Česká televize, Bakalovo nakladatelství, Seznam) dokážou na Letnou dostat statisíce lidí. Ukázalo se také, že to nemá absolutně žádný dopad na politickou situaci v zemi – kromě vybičování emocí a zhoršení společenského rozdělení.

Nicméně vzhledem k tomu, že podobné revoluce financované Sorosovou Nadací otevřené společnosti probíhají všude na světě podle stejného návodu, nebylo by překvapením, kdyby se v dalším kroku objevila mrtvola, jak na to upozorňuje Jaroslav Bašta.

Mrtvola?

Co třeba zavraždění toho naivního a nepříliš inteligentního mládence Mikuláše Mináře? Ostatním neziskovkářům by nechyběl, a vytvořil by se tím silný tlak na změnu vlády. Takhle přece postupovali na Ukrajině i na Slovensku.

Samozřejmě, nemusí se to stát. Ale být tím mládencem, necítil bych se moc bezpečně.

To je šílená teorie. A jak by to ovlivnilo Českou republiku?

Prezident Zeman dal jasně najevo, že počítá s podobným nátlakem, jaký v únoru 1948 vyvinuli Gottwaldovi komunisté. Nicméně kdyby ustoupil, a Babiše nahradila jasněji probruselská sorosovská vláda, mohli bychom počítat s okamžitými čistkami, vyhazováním z práce, zatýkáním odpůrců, a samozřejmě migrační vlnou. Tak, jak to vidíme v Německu nebo Švédsku.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová uvedla, že nejde o finální verzi dokumentu a česká strana má ještě dva měsíce na podání připomínek. To samé tvrdí i Babiš. Mluvčí EK ovšem zopakoval, že jde o finální verzi. Dostal se tedy Babiš argumentačně do kouta a už si jen vymýšlí? Hraje podle vás o čas?

Je to naprosto bezvýznamná technicko-byrokratická záležitost. Nemá smysl tomu věnovat ani pět minut pozornosti. A že kolem toho média tolik šílí? Je to stejné, jako když velká americká média se lidem snaží namluvit, že nějaké prezidentovo vyjádření na twitteru je důležitější než nezaměstnanost a národní bezpečnost. Nenechme se tím zmanipulovat.

Babiš se rovněž opřel do samotné EK, která podle něj není autoritou na vykládání českých zákonů. Premiér se domnívá, že je celá věc podána účelově, již dříve Babiš mluvil o tom, že důvodem může být jeho odmítavý postoj k přijetí uprchlíků, a tedy kdybychom migranty přijímali, k ničemu takovému by nedošlo. Jak se můžeme vypořádat s tímto „nacionálním“ motivem?

Premiér Babiš má v tomto bodě naprostou pravdu. Samozřejmě, že výklad českých zákonů přísluší českým orgánům. A samozřejmě, že je to součást nátlaku na Českou republiku, aby jednorázově přijala desetitisíce nebo statisíce džihádistů, rozmístila je po celé zemi a nevratně se tak nasměrovala k výměně obyvatel. Aby nedošlo k mýlce, islámských kolonistů rychle přibývá i tak, ale dnešní neomarxisté nechtějí čekat 10 či 20 let. Chtějí tu masy migrantů okamžitě.

Špatné na tom je, že v tom Evropskou komisi podporují i ty politické strany, které se samy označují za konzervativní. Dobré na tom je, že vzniká šance, že Babišovi nezbyde, než se opřít o lidovou podporu a posunout se směrem k nacionalismu.

Ministr průmyslu Karel Havlíček argumentoval tím, že jsou to i naše peníze, že musíme hájit zájem české firmy, ať je majitelem pan Babiš, nebo pan Novák, a že nesmíme obrazně stát s čepicí v ruce a jen čekat, co nám Evropa pošle za almužnu. Lze celou věc vnímat takto?

Tomu nelze nic vytknout. Jen by bylo hezké, kdyby pan ministr takto jednal pokaždé, a kdyby začal hájit zájmy českých firem vůči zahraničním korporacím soustavně.

Pokud by tedy došlo k potrestání České republiky ve formě odebrání dotací, můžeme očekávat, že ty peníze uhradí Babiš skrze Agrofert, aby u lidí neskončil? Nebo to podle vás spíše zaplatíme my všichni?

Ale vždyť ty dotace stejně platí čeští daňoví poplatníci! V Bruselu je pouze přerozdělují.

Bylo by vhodné, v případě vážných problémů Babišovy vlády, vypsat předčasné volby? Vyřešily by něco?

Osobně bych takovou variantu vítal. Když se politici a aktivisté nemohou dohodnout, mají se obrátit na lid, ať je rozsoudí.

Jenže Sorosovi aktivisté mají k lidu ještě větší odpor než k premiéru Babišovi. Potřebují občasnou podporu zmanipulovaného davu. Nic jim není vzdálenější než skutečná demokracie.

Nabízí se i další otázka – pokud Babiš přežije i toto, je zcela teflonový? Nebo ho pořád může zničit třeba případná ekonomická krize?

Babiše drží nahoře především to, že vůči němu neexistuje věrohodná opozice. Lidé prostě nemají koho podporovat. Na jedné straně tzv. demokratické strany, které ve skutečnosti pohrdají lidem a nechávají se fakticky řídit nadnárodními neziskovkami. Na druhé straně slabá a špatně organizovaná vlastenecká uskupení řídící se pravidlem, že každá výraznější osobnost musí mít vlastní stranu.

Pokud by se skutečně věrohodná opozice skutečně objevila, premiér Babiš to by měl samozřejmě velmi těžké.

Vy sám velmi často mluvíte o potřebě radikální změny politického systému.

Ano, napsal jsem to i ve své první knize Prolomení hradeb. Současné uspořádání není schopné řešit v podstatě žádný z problémů, kterým čelí náš národ i naše civilizace. Pomalu se posouváme k bodu nenávratného zániku, trvalé islamizace a nahrazení českého etnika migranty.

Jenže řešení musí spočívat v nastolení skutečné vlády lidu, ne k nevoleným aktivistům. Potřebujeme, aby místní podniky zase patřily místním lidem. Potřebujeme národní bezpečnost nezávislou na momentální náladě v centrále NATO nebo EU. Potřebujeme, aby daňoví poplatníci financovali jen to, co pokládají za potřebné. Aby nebylo možné, že peníze určené na podporu národního umění jsou vynakládány na podporu feťáckých performancí a místo skutečného vzdělávání budou financována gender studies nebo agitace Člověka v tísni. A především je zapotřebí, aby občané měli možnost vynutit si svolání referenda, když nejsou spokojeni s vládou.

To je přesný opak toho, co se nám dnes snaží vnutit pomocí různých „auditů.“ Ale v demokracii nesmí rozhodovat audity. V demokracii musí rozhodovat volby a referenda.

