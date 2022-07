Výborné předpoklady Markéty Pekarové. Ale k čemu? Prozradí Vyoral

reklama

Vypadá to, že v šetření energií půjdou státní úředníci příkladem. Podle ministra Jozefa Síkely by neměli topit na více než 21 stupňů, pečlivě zhasínat všude, kde nikdo není, a při odchodu z práce vypínat počítače a monitory. A do schodů hezky šlapat místo jízdy výtahem. Jak odhadujete, že bude takový úředník, již dnes ne zrovna dvakrát dobře placený, pracovat?

Ministr se také s šéfem ČEZu pochlubil, že zajistili v Nizozemsku plovoucí terminál na zkapalňování plynu spolu s cestou, jak ho dopravit do ČR. Ovšem kolik za tento terminál ČR zaplatil, prozrazeno nebylo. Co si o tom myslíte?

Ne podle slov, ale podle činů poznáme je. A taky podle prošustrovaných peněz z kapes nás všech, za které si pan ministr udělal svou chloubu. Myšleno onen terminál, aby mě někdo nepochopil špatně. Rovněž by mě zajímalo, kolik plynu to bude a jakým způsobem jej bude možné u nás užívat. Alespoň co jsem slyšel, tak zkapalněný plyn má trochu jiné vlastnosti a jsou pro jeho užívání třeba trochu jiná zařízení, jinak upravené kotle a podobně. PR přínos nevalný, reálný přínos pro občany, tuším, že bude prakticky nulový. Asi tak řekl bych.

Když už jsme u nakupování, ČR hodlá pořídit technologicky vyspělé, ale také o poznání dražší stíhačky F-35 v počtu 24. Potřebuje je Česko, potažmo česká armáda? A nestačily by gripeny? Nebo se jedná o způsob jak se zalíbit USA?

Českou armádu a Českou republiku bohužel 24 stíhaček nezachrání. Po řízené a záměrné likvidaci naší armády a určité obranyschopnosti země po roce 1989 jsme tak jako tak absolutně bezmocní a bezbranní. A jakékoliv nákupy od zahraničních „partnerů“ jsou pouhou úlitbou jim, jejich rozpočtům a peněženkám. Stíhačkám tolik nerozumím, takže nevím, jaké jsou pro a proti u gripenů a F-35. Ale největším pro bude jistě vysoká pořizovací cena a země původu.

Vladimir Putin připustil, že technologické sankce způsobují Rusku velké obtíže. Jak se na toto přiznání dívat? Je to ukázka toho, že Putin přemýšlí realisticky? Nebo to bude vnímáno jako známka slabosti?

Nevím, zda to někdo, nebo kdo bude vnímat jako známku slabosti. Já osobně to tak nevnímám. Že Putin uvažuje realisticky a pragmaticky, je, myslím – a teď „nezabrušujme“ do války na Ukrajině, tam je to složitější – dlouhodobě docela zřejmé. Alespoň relativně nestrannému pozorovateli. Zde může jít jak o realistický pohled, tak o šachový tah. Velcí hráči přece většinou slabost zakrývají. Může se tedy jednat třeba i o nějaký úhybný manévr či blaf. Ale to jsou jen mé spekulace.

Markétě Adamové Pekarové se příliš nedaří. Jiří Pospíšil hodlá vést pražskou kandidátku TOP 09 v podzimních volbách, i když ho vyzývala, aby to nečinil. A nyní ji na sociálních sítích musel usměrnit Miroslav Kalousek, že „nepochopila“, co říkal ohledně důchodů, protože on žádné zmražení důchodů nenavrhoval. Značí to, že předsedkyně TOP 09 na svůj post nemá?

Dle mého na post předsedkyně TOP 09 má naopak s přehledem a výborné předpoklady. A to z toho titulu, že si o protičeské, eurohujerské TOP 09 a drtivé většině jejich předních politruků nemyslím nic moc pěkného. Podobně jako o paní Adamové či Pekarové. Na co už opravdu nemá, je pak jakákoliv jiná výkonná veřejná funkce. Bohužel v době dnešní stačí, když máte správné ideologicky pravověrné ukotvení a nic dalšího včetně odbornosti netřeba. Ono je to tak bohužel nemálo v každé době, ale v té dnešní, mám pocit, teda obzvláště.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 doporučil nošení roušek v hromadné dopravě a při návštěvách domovů seniorů, podle něho se ovšem ani nevede debata o tom, že by mělo být nošení povinné. Vydrží mu tento optimismus přes podzim a zimu?

U ministra pro likvidaci zdraví a zdravotnictví, ať už jde o aktuálně do funkce instalovaného, nebo kteréhokoliv jiného z covidových fanatiků, tedy včetně ministra Válka, nezáleží ani tak na jejich optimismu, nebo pesimismu, ale na tom, jaký befél dostanou z globálu. Vzhledem k tomu, že nejsme svrchovanou a nezávislou zemí, ať už nám kdo chce, co chce, říká, jsou bohužel kroky našich ministrů často usměrňovány, navigovány či přímo bezostyšně vláčeny silami jinými, troufám si tvrdit se zahraniční ozvěnou. Obávám se, že se máme ještě na co těšit, protože tolik investovaných prostředků do vytvoření prakticky celosvětové hysterie – vedoucí k bezprecedentní sanitární totalitě a měnové reformě, si někdo jen tak ujít jistě nenechá. Již teď nekonečná tečka budiž příkladem.

Saúdové, za kterými byl nedávno americký prezident orodovat za navýšení těžby, kupují ruský topný olej, aby ho mohli spálit na výrobu elektřiny, protože se jim víc vyplatí svou ropu prodat. Je to známka toho, jak to teď bude na světě chodit? U ruských surovin se přelepí nálepky a prodají se přes prostředníky na Západ? A opačným směrem, překupník koupí technologie, které pak pod rukou prodá do Ruska?

Dle mého se tohle přece dávno běžně děje. A nejen u plynu či elektrické energie. Jde o byznys. Kdepak asi berou plyn Němci, Poláci, Rakušáci, Italové nebo nevím kdo všechno, od koho chtějí naše parodie na politiky tuto surovinu brát? V případě jejich machrování vůči západním pánům, že se musíme všichni odstřihnout od ruských surovin, jde pouze o záměrnou sociálně-ekonomickou likvidaci Evropy.

