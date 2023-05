Výbušné! Kdo chce kupovat zrušené pobočky České pošty? Konečná má indicie

reklama

Vláda 11. 5. slavnostně v 11.55 představila svůj plán na boj se schodkem státního rozpočtu. Šetří podle vás na správných místech?

Ta tiskovka byla naprostá katastrofa. Vzletná slova, za nimiž byl skryt jediný cíl. Na rovinu říct lidem, zejména pracujícím a důchodcům, že mají zaplatit vládní sekyru. Kdo může být naprosto v klidu, jsou nadnárodní korporace, banky, zkrátka giganti, kteří vydělávají neskutečné peníze a nezřídka – nebo spíš zpravidla – je posílají do zahraničí.

Navíc zpočátku hovořili jen o části opatření. Ta zbylá – nepřekvapivě ta negativní – z představitelů vlády padala jaksi nechtíc jen během dotazů novinářů. Pojďme se na pár z nich podívat. Snížení platů ve státní sféře o 2 % – to může pro mnohé dobře vypadat, protože obecná představa zaměstnance ve státní sféře je úředník. Ovšem ve skutečnosti je to taky školník, uklízečka a celá řada civilních zaměstnanců. Omezení zaměstnaneckých benefitů naši zemi zase vrací o mnoho desítek let zpět. Kvůli úspoře několika set milionů korun – a pozor – pouze na straně zaměstnanců, zaměstnavatelé si pořád budou moci dát benefity do nákladů, je něco na úrovni banánové republiky. Stejně tak snížení podpory stavebního spoření ve chvíli, kdy je v ČR nejnedostupnější bydlení v EU, je holá šílenost. Zdražení dálniční známky z 1500 na 2300 a automatická valorizace dle inflace ukazuje dvojí metr vlády. Nerozumím tomu, proč by třeba minimální mzda nemohla být – resp. její růst – navázán na inflaci. To vláda odmítá. I daň z nemovitosti bude navázána na inflaci a bude tak pravidelně růst.

Naprosto jsem nepochopila roli na tiskovce paní Horské – hlavní ekonomky Raiffeisen Bank. Mimochodem banky, která zvýšila svůj zisk o 61 %. Banky, která posílá peníze své „matce“ v Rakousku. Ovšem na banky ani pojišťovny vláda vůbec nesahala.

V pondělí jsme si připomněli Den osvobození, a tedy i konec druhé světové války. Jak v tomto směru hodnotíte reakce našich některých vládních činitelů? Připomněli jsme si tento den důstojně?

Anketa Máme být kromě západních spojenců vděční za osvobození od nacismu i Rudé armádě? Máme 97% Nemáme 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 20461 lidí

Každopádně o nějaké důstojnosti nelze mluvit u části vybraných vládních politiků. Soutěž o nejhloupější výrok k osvobození vyhrál poslanec TOP 09 Ženíšek. Zdatně mu v tom sekundoval předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, který sdílel na svém facebooku jakousi bláznivou mapku s tím, že Němci se vlastně vzdali na většině území sami. Příště mohou oba pánové se mnou třeba na jižní Moravu k zaniklé hájence Zlatý jelen a povykládat tam přítomným, jak se jejich území osvobozovalo u pomníku jednadvacetiletého partyzána. Čtenáři, kteří mají zájem o můj projev k osvobození, jej najdou buď na YouTube nebo na facebooku.

Minulý týden se konala další demonstrace ČR na 1. místě. Podle médií tentokrát nebyla účast nijak velká. Je to skutečně tak? A pokud ano, jak si to vysvětlujete? A jaká byla na místě atmosféra?

Účast byla skutečně řádově nižší než během podzimní vlny demonstrací, ovšem taková katastrofa, jak to líčila média a škarohlídi, to nebyla. Myslím, že těch demonstrací bylo za poslední rok tolik, že se zkrátka účast rozmělnila. Navíc demonstrace nesmí být alfou a omegou opoziční práce. Řekla bych také, že je čas na to vyjet mimo Prahu do regionů. Jako KSČM jsme s tím už začali – proběhla demonstrace v Plzni nebo Vsetíně. Příští týden pokračujeme ve středu na náměstí Míru v Klatovech od 14 hodin a hned ve středu od 16 hodin na Velkém náměstí v Kroměříži.



Ve svém pořadu Bez obalu jste mluvila mimo jiné o „hospodaření“ České pošty. Můžete prosím i našim čtenářům říci, co vás tak „nadzvedlo ze židle“?

No třeba fakt, že ve chvíli propouštění a škrtů dostal bývalý ředitel zlatý padák – téměř 5 milionů korun. To je naprostá nemravnost a nesoudnost. Ale kolem kolosu s názvem Česká pošta je toho mnohem víc. Dostala jsem od občanů několik zajímavých tipů, které teď prověřuji. Třeba na to, že rušené pobočky plánují koupit někteří politici a expolitici vládních stran. Pokud se mi informace potvrdí, tak samozřejmě občany se vším včas seznámím.

Pokud ale mohu doporučit, tak paní moderátorka Jana Bobošíková nedávno o České poště natočila reportáž v rámci svého pořadu Aby bylo jasno. To člověk až žasne, co se v poště, která se chystá šetřit na zaměstnancích, zhoršovat dostupnost služeb a několikrát za poslední dobu zdražila, vlastně děje a na co všechno jsou peníze. Mediálně je nejznámější nákup elektrokol, který měl být podle některých předražený až o 100 %, navíc je diskutabilní i vhodnost těchto kol, ale to je jen špička ledovce.

Dostala jste se i k ministru zemědělství Nekulovi a jeho „radě“, aby lidé s vysokými cenami bojovali tím, že budou nakupovat jen ve slevách. Zmínil také, že si myslí, že „čtení letáků je u řady občanů docela velký sport“. Co byste ministrovi vzkázala?

Lid(L)ovec Nekula není ministr, ale katastrofa. A to doslova. Dobré rady, kdy a kam mají lidé chodit nakupovat, to je chvályhodná činnost, ale k tomu si občané nemusí platit ministra. Ministr by měl třeba využít zákona o cenách. Nekula ale místo toho defiluje s představiteli zahraničních (!) obchodních řetězců a dělá jim reklamu. Naprostá parodie na ministra zemědělství.



V úterý jste se svými příznivci živě diskutovala na YouTube. Na co se lidé nejvíc ptali? Co nejvíc řeší, co je trápí?



Nejvíce padají aktuálně – a to i na „živých“ prezenčních debatách – otázky v souvislosti s vojenskou smlouvou mezi ČR a USA, ptají se na situaci na Ukrajině, na cenzorní snahy, na vysoké ceny, na spolupráci na opozičním křídle, ale také na Green Deal, a to, jak se v EU chová česká vláda.

