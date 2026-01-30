Vyoral varuje: S Kolářem opatrně. V psaní, hovoru i osobně

Velký skandál tohoto týdne – ministr zahraničí Petr Macinka prý vydíral prezidenta Pavla. Připadala vám slova, která Pavel zveřejnil, jako vydírání?
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
Navíc nám byla předložena jedna zpráva vytržená z kontextu celého dění, kdy se prezidentův poradce či poradci utrhli ze řetězu a hrají si pomalu na prezidentský systém. Co bylo dle mého u Petra Macinky nešťastné a ne úplně prozíravé, bylo psát zprávy tohoto typu všehoschopnému pazgřivci Kolářovi. V rámci komunikace s ním bych byl opatrný nejen v psaném, ale i v telefonickém a osobním kontaktu. Neb tenhle nejedná zrovna v rukavičkách, v hlavě něco má a je řádově mocnější než nějaká figurína na uniformy typu PePy Stosedmičky, který lítá akorát po všech čertech a dělá ze sebe blbce kvůli PR a marketingové komunikaci.
Co si myslíte o prezidentovi, který svolá mimořádnou tiskovou konferenci, aby šel žalovat, co mu poslal ministr, navíc ještě ne napřímo, ale přes poradce?
To, co tvrdím od té doby, co ho intrikář Petr Kolář a jeho boys vytáhli z klobouku a začal jej postupně připravovat na prezidentskou kandidaturu. Tedy, že jde o zeleného bezmozečka a loutku Koláře a jeho chlapců, která příliš neví, která bije. Tiskovka, na níž s bledou tváří přečetl kdoví kým předpřipravenou proklamaci, načež ani neumožnil jediný dotaz novinářů a prakticky prchl od mikrofonu, byla vskutku zvláštní. Sic bonzování a nahlašování s jeho komunistickou minulostí v zásadě souzní.
Zveřejnění osobní komunikace s kýmkoliv dalším je ale dle mého ne úplně chlapskou praktikou. Zvláštní je také fakt, že ministr komunikuje s poradcem, nikoliv přímo s prezidentem. Zvláštní z pohledu zvenčí, nikoliv z reálného pohledu na mocenskou strukturu v subordinaci XY – Kolář – PePa. Nicméně nejsem ošlehaný politickou praxí, takže třeba jsou takové formy komunikace běžnější, než jsem myslel.
Za Pavla se jako jeden muž postavila celá opozice, jen pár disidentů z ODS poznamenalo, že taková slova jsou na jednání běžná, běžné akorát není, že by je někdo posílal ve zprávě. Asi nejbizarnější gesto udělali Piráti, kteří do Sněmovny přišli ve flanelových košilích. Čím to je, že Piráti, dříve partaj lidí, kteří chtěli filmy stahovat zadarmo, teď najednou bezmezně obdivují autority?
Piráti vždycky klamali zády. A jsou to jen sluhové současného globalistického režimu, z něhož vzešli a pro jehož udržování a progres jsou podporováni. Trapné chození pozpátku, flanelové košile, červené korona mikiny, zelené ukro mikiny… Pořád ty stejné metody, jen se malinko mění loutky a reaguje se na trochu odlišné události.
Hned 1. února se bude konat demonstrace na podporu prezidenta. 21. února pak na podporu Ukrajiny. A kdo ví, zda se nestihne ještě nějaká v mezičase. Myslíte, že se „občanská společnost“ unaví demonstracemi v zimě? Že si jen potřebuje vybít vztek a vykřičet se? Nebo se podle vás pojede tempem dvě demošky za měsíc celé čtyři roky?
Je spíše zajímavé, že takzvaná občanská společnost, respektive politické ziskovky v zádech s mediálním kolosem, které burcují společnost, jíž jistá část jim na to bohužel docela snadno naskakuje, protestují neustále a pořád ve prospěch té jedné správné strany a vždy ve prospěch takzvaného režimního oficiálního narativu – jejich slovy. S nějakou demokracií a svobodou a dalšími hesly, jimiž se neustále ohánějí, jejich demonstrace nemají společného nic. Typickým příkladem byla koronafašistická diktatura. Nebo kauzy Dozimetr či bezprecedentní bitcoin, v nichž však byla namočena ta předchozí správná vláda. Takže no stres. Pohoda džez.
Ještě než začala aféra s Hradem, v ČT vyplodili dokument o ministru kultury Klempířovi a jeho spolupráci s StB. Který je kritizován za podjatost, nemluvě o zlém úmyslu. Je to podle vás rebelie? Snaha vyburcovat demonstrace? Nová spacáková revoluce?
Tak závislá, neobjektivní a nevyvážená bruselsko-washingtonsko-berlínská ČT se musí snažit udržet svou socialistickou strukturu a nynější neobolševický názorový směr, který je jim „doporučován“ z oněch tří výše zmíněných center. A samozřejmě ještě z jednoho blízkovýchodního. A Klempíř se jim v ČT možná jeví jako nebezpečná figura, která by mohla v některých ohledech něco zatuchlého chtít změnit či narovnat. Tak vymýšlejí a vymýšlejí.
Pořád čekám, kdy vyváženě natočí rovněž reportáž o „mladické nerozvážnosti“ a věčném oportunismu současného prezidenta, který před řízeným předáním moci v roce 1989 přísahal věrnost jedné straně a schvaloval invazi vojsk Varšavské smlouvy roku 1968, načež po takzvané Sametové revoluci okamžitě odhodil stranickou knížku, převlékl uniformu a bez mrknutí oka opět přísahal věrnost ve prospěch bývalého úhlavního nepřítele…
Ze zahraničí. Evropská unie s velkou slávou schválila obchodní dohodu s Indií. Jenže její součástí bude zřejmě i migrace Indů do EU na některé pracovní pozice. Jak se těšíte na další „kulturní obohacení“?
Řízené migrační invaze coby naplnění Kalergiho plánu není nikdy dost. Na kulturní obohacení za jásotu a ostrakizace odpůrců ze strany pologramotů mediálního a politického hlavního proudu se „těším“ stejně, jako jsem „vítal“ to předchozí. Které, co si budeme povídat, stejně nadále pokračuje. Sic mimo naši pozornost, respektive mimo pozornost mediální žumpičky.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.