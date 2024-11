Vždy Fialu hájili, najednou změna. Markéta Šichtařová hovořila s poradcem premiéra

Celý týden byl ve znamení útoků na premiéra Petra Fialu za jeho slova, že „budeme mít platy jako v Německu, budeme mít univerzity ve špičce a špičkové firmy a už nebudeme žádná montovna, pokud po volbách v příštím roce budu znovu sestavovat vládu“. Čím to, že se neozval žádný ekonom a nevyzval veřejnost, ať dá Fialovi hlasy, aby to mohl zkusit, a pak se během těch čtyř let uvidí, zda nemluvil jen do větru?

Protože všichni ekonomové věděli, že jsou to neskutečné pitomosti. Za mne to byl podobný efekt, jako když Joe Biden měl svou poslední debatu s Donaldem Trumpem. Do té doby, než k té debatě došlo, mnoho lidí Bidena hájilo a různě ho omlouvalo například momentální zdravotní indispozicí a podobně. A pak došlo k této památné debatě a nejednou bylo jasné, že už není co maskovat, a i ti poslední nad Bidenem zlomili hůl. A podobné to bylo po posledních výrocích Fialy. Tím se prostě definitivně ukázalo, že Fiala neskutečně plácá, a to i pro ty, kteří si až dosud namlouvali, že třeba na jeho výrocích by něco pravdy mohlo být.

Krásně se to ukázalo například v debatě na CNN Prima News, kde jsem diskutovala s jedním z Fialových poradců. V minulosti vždy tito poradci Fialu hájili. Ale teď najednou to bylo jinak: teď jeho poradce najednou začal mluvit o tom, že Fiala to myslel jen obrazně, že to byla jenom vize, kterou musíme brát s nadhledem a podobně. Zkrátka i ti, kdo ho dosud hájili, už musí přiznat, aby se odborně neznemožnili, že jeho výroky připomínají náhodný generátor slov.

„Naši občané nepracují o nic hůře než občané Německa,“ ovšem řekl premiér při čtvrtečních interpelacích ve Sněmovně. Upozornil, že pokud nebudeme dostatečně sebevědomí, tak toho srovnání platu s Němci nikdy nedosáhneme. Může být jedním z důvodů nízkých platů u nás i to, že lidé málo mění práci, což bývá doprovázeno i žádostí o vyšší plat, jak míní premiér? Nebo to, že máme ve srovnání s dalšími zeměmi méně vysokoškoláků? Nebo je hlavním problémem Česka naše pověstná skepse, jak tvrdí Petr Fiala ve svém pátečním komentáři pro Novinky?

Ale houby, to jsou úplně nesmyslné výroky. Fiala má pravdu jen v tom, že Češi jsou pracovití. Ale to pro stejné platy nestačí. Co Čechům chybí, je produktivita práce jako v Německu. Řeknu vám, co je to produktivita. Představte si, že chcete převézt náklad z Mnichova do Frankfurtu. A pak si představte, že chcete převézt náklad v Praze z Dejvic do Vysočan. V prvním případě to prosvištíte po německé dálnici rychlostí dvě kila. Ve druhém případě zakempujete v pražské dopravní zácpě, kde piráti nechali volný jen jeden pruh a z ostatních udělali cyklostezky, po kterých žádná kola nejezdí.

Každý asi tuší, který dopravce nákladu z těchto dvou příkladů má vyšší produktivitu práce. V Německu to s produktivitou posledních pár let jde taky pěkně z kopce zejména kvůli Green Dealu a ESG, ale pořád ji mají ze setrvačnosti a z historických důvodů vyšší než my. A to není něco, co by se dalo změnit ze dne na den. K tomu se dá dospět jenom dlouhodobým evolučním vývojem. V podstatě se dá říct, že vyšší produktivita práce je tam, kde stát moc nepřekáží.

Psali jsme: Zadlužili nás, okradli. Šichtařová uvádí do reality Fialovu sebechválu Opravili čísla. Nahoru. A stále není jisté, jestli u Stanjury něco nevykouzlili, varuje Markéta Šichtařová Fiala už předal zemi levici. Markéta Šichtařová dělá tečku za premiérem Šichtařová účtuje: Už před povodněmi jsem varovala, že je politici budou zneužívat

Ekonom David Marek, jeden z poradců prezidenta Petra Pavla, prohlásil, že v návrhu státního rozpočtu na příští rok jsou nevyjasněné položky a že hlavě státu nedoporučuje ho podepsat. Pavel bude zřejmě vládní koalici napínat, jak se rozhodne, až do doby, než rozpočet schválí Sněmovna. Nejsou to ale jen tanečky pro veřejnost, protože zákon o státním rozpočtu prostě podepsat „bude muset“?

David Marek má pravdu s rozpočtem a i „tanečky pro veřejnost“ jsou dobré v případě, kdy jejich důsledkem je to, že si veřejnost uvědomí, jak ji vláda tahá za nos. Nebo by snad měly být tyhle problémy zametány pod koberec, aniž by se o nich veřejnost dozvěděla?

Zatímco na Petra Fialu se za jeho výrok ze 17. listopadu o dosažení německých platů všichni vrhli, slova prezidenta Petra Pavla prošla takřka bez povšimnutí. On se opřel do těch, kteří na něj na Národní třídě urážlivě pokřikovali a pískali: „Každý z nás dokáže něco kritizovat. Mnohem lepší než křičet na Národní třídě je přijít s návrhem, jak tu situaci zlepšit, aby se to dalo zrealizovat a přineslo to prospěch.“ Je od veřejnosti oprávněné čekat od hlavy státu nějaké vize či výzvy ke zlepšení toho, co společnost trápí, nebo by prezidenta lidé kritizovat neměli, když sami nic nevymyslí?

Petr Pavel v sobě nezapře starodávné socialistické přemýšlení, protože toto je výrok, který přinese jen socialista. Každý, kdo ví, jak ekonomika a svoboda fungují, neboli každý ten, kdo ctí svobodný trh, by nikdy nemohl přijít s výrokem, aby jednotlivec přinášel „návrhy, jak věci zlepšit“. To totiž umí jen trh, evoluce. Tohle je srovnatelně ekonomicky neinformovaný výrok jako ten, kterého se dopustil Petr Fiala ohledně německých platů.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A. BPP

Profil není převzatý, články vkládá redakce.

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na Rusku už nejsme energeticky závislí, ruský plyn k nám neteče, za energie lidé zaplatí méně, koupě plynovodů Net4Gas je výhodná (i když jimi nemá co téct). To se dozvídáme z médií i z billboardů od těch, co nám „spolu“ připravují světlé zítřky. Ta tvrzení vzbuzují pocit, jaký je Petr Fiala pašák, že nás zbavil energetické závislosti na Rusku a teď nás povede vstříc německým platům. Může tohle předlistopadové déjà vu, kdy politici lidem také tak mocně lhali, skončit zase nějakým „17. listopadem“?

Upřímně doufám, že nějakým 17. listopadem tenhle evropský ESG režim skončí. Je to opravdu velmi podobné. Ale jsem realista, nechci si namlouvat, že tenhle potěmkinovský režim padne brzy. Zatím tu je ještě pořád obrovské množství těch, kterým vyhovuje. Mnohem větší množství, než jaké tu bylo v roce 1989. Jak jsou lidé spokojeni se stávajícím progresivistickým režimem, jsme viděli třeba při posledních volbách na pražských výsledcích. Dokud si tihle lidé, kteří jsou dosud s tím systémem konformní, nenabijí sami ústa, nepochopí a budou stávající zelený progresivismus dál držet.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Společnost pro obranu svobody projevu ve středu na slavnostním večeru ocenila instituce a osobnosti, které se podle názoru poroty dlouhodobě staví na podporu svobody projevu. Pozorujete kolem sebe, že by byla svoboda projevu omezována nebo potlačována?

Svoboda projevu potlačována je. Máme už ale sofistikovanější technické prostředky, jak to dělat, a tak dneska už nemusíme lidi posílat do uranových dolů za trest. Dneska jim „stačí“ vypnout youtubový kanál. Humánnější prostředky jsou používány, protože to technologie umožnila; ne proto, že by tato ideologie sama o sobě měla humánnější pohnutky. Zaplaťpámbu za to, že dneska už režim zdaleka nemusí být tak násilný jako kdysi, ale mějme na paměti, že pořád je to jen proto, že technologie umožnila tyto násilné prostředky překopat, ne proto, že by podstata ESG ideologie byla příliš odlišná.

Psali jsme: Pavel vyprávěl na škole o USA. Markétě Šichtařové se nezamlouvá, že se studenti neozvali Straší Trumpem a neříkají, co by přišlo s Harrisovou. Šichtařová ano: Ředění obyvatelstva Růst jenom podle statistiky. Šichtařová rozebrala, co se děje v ekonomice Každému z nás vzal 20 tisíc. Jste s tím v pohodě? Šichtařová vystavila Stanjurovi účet

ANATOMIE SVOBODY Markéta Šichtařová a Martin Vavruša Objednat za zvýhodněnou cenu ZDE