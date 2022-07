Vzestup populistů, návrat komunistů, lidé v ulicích? Jazzman Kratochvíl volá: Fialo, drž se

Fialově vládě držím palce a jsem vůči ní asi méně kritický, než by si zasloužila. Je ale zajisté pravdou, že Babišova vláda po sobě zanechala smutné dědictví a finančně rozvrácenou zemi. To sdělil ParlamentnímListům.cz jazzman Martin Kratochvíl, jenž kdysi spoluzaložil mediální společnost Bonton.

Nejdřív přišel covid-19, pak válka na Ukrajině, teď kauza – to je jen tuzemská záležitost – Dozimetr, která znejistila pozici vlády. Není toho na běžného člověka trochu moc nešťastných příhod najednou?



Říká se, že neštěstí chodí po skupinách a to bude asi ten případ: série náhod. Ale zase se k tomu dodává, že po sérii nešťastných událostí přicházívá doba štěstí a klidu. Tak se snad máme na co těšit. Sám cítím, že současná koalice si takový drsný začátek nezaslouží, ale možná ji to scelí a zocelí. Držme palce!



Považujete se za křesťana s velkými sympatiemi k buddhismu. Dokážete výše zmíněné a na ně navazující události brát s bohorovným klidem?



Ani zdaleka ne. Jsem bohužel člověk, který vše i trochu emotivně prožívá a fandí svým favoritům. To jistě nejsou dobré předpoklady pro diplomata nebo pro chladně myslícího filosofa. A s buddhismem to snad ani moc nesouvisí. Sám Siddhártha Gautama musel udělat ve svém životě řadu „revolučních opatření“, ke kterým asi nestačila jen chladná mysl. Například jeho odchod z domova, bezmála smrt podvýživou a tak dále.





Vaše internetové stránky vypadají, jako byste už přes čtyři roky hibernoval. Poslední koncerty jsou tam z roku 2018, v rubrice novinky zvete na křest alba Siločáry z roku 2017. Co to?



Internetová prezentace není mojí silnou stránkou. A vidím-li to, co kritizujete u mne i na www stránkách podobně hříšných lajdáků, myslím si někdy, že je lépe nemít prezentaci žádnou, než špatnou a systematicky neošetřovanou. Ale vězte, že malou omluvou je snad fakt, že stále intenzivně hudebně tvořím a považuji toto své jednání za silnější poslání, než jeho sebelepší reflexi na internetu. Snad bude ještě čas to napravit?



Vypadá to, jako byste se schoval před světem, anebo jste na nějaké déletrvající výpravě?



Z vonkajšku to tak možná vyzerá. A i ty velmi časté filmařské výlety – v Nepálu čtyřiačtyřicetkrát za posledních pětadvacet let “ by mohly zčásti omluvit moji zdánlivou absenci.





Michael Kocáb prohlásil: „Kdyby se na Hrad dral bývalý komunista, kandiduju taky. Koblihy ale nerozdávám.“ S vědomím, že je součástí vaší rodiny, se musím zeptat. Byl by dobrým prezidentem?



Myslím, že by byl dobrým prezidentem. Ale jeho šance být zvolen je bohužel malá. I když jeho „ruská karta“, myslím tím lví podíl na konci ruské okupace, by mohla ve dnešní době sehrát silnou reálnou i emocionální roli. Ve své knize Vabank navíc ukázal jistý odstup a míru analýzy, kterou každý politik nemá.

Z té řady kandidátů a možných kandidátů, která se dnes nabízí, je kdo vaším favoritem?



Byl bych rád, kdyby nakonec Michael kandidoval a nějaká souhra současné válečné situace mu pomohla ke zvolení. Dalším mým kandidátem je Petr Fiala. Ten ale, jak známo, sedí dnes na jiném místě, kde dosvědčuje své státnické schopnosti a je ho tam velice třeba. Jsou i jiní, například Michael Žantovský, Saša Vondra nebo Pavel Kysilka. Ale nikdo z nich nemá masovou podporu u českého voliče. Generál ani odborář nejsou mými tipy.





Také si myslíte, že je Andrej Babiš veřejný škůdce číslo jedna?



Ano.



Jde o to, že i po sto dnech hájení se vláda Petra Fialy stále vymlouvá na věci, za které může Babiš. Je to v pořádku?



Jak jsem zkraje poznamenal, považuji tuto vládu za svého favorita a jsem rád, že zas po čase mohu být na své politiky – asi ne všechny – hrdý. Proto jim držím palce a jsem vůči nim asi méně kritický, než by si zasloužili. Je ale zajisté pravdou, že Babišova vláda po sobě zanechala smutné dědictví a finančně rozvrácenou zemi.



V sousedních zemích vlády zastropovaly ceny některých komodit anebo udělaly jiná ochranná opatření. U nás zatím ticho po pěšině, nebereme-li v potaz jednorázový příspěvek na dítě. Je to v pořádku?



Znárodňování, vyvlastňování a státní restrikce nejsou tou nejlepší cestou k řešení současné energetické situace. Je to složitá a delikátní otázka, o které nejlépe píše Lenka Zlámalová v týdeníku Echo. Neříkám, že věc nemá tržně a právně konformní řešení. Zastropování a státní převzetí ČEZ ale vede přes státní rozpočet, je pomalé a má proinflační efekt. Rychlejší a průchodnější se mi jeví dočasné zdanění vysokých a nezasloužených zisků nějakou sektorovou daní s okamžitým efektem. Ale nechme rozhodovat odborníky.





Odbory hrozí stávkou, občané nadávají na drahotu, na ukrajinské uprchlíky a zemí se šíří zpráva, že pivo bude za sto korun. Co se dá z vašeho pohledu očekávat?



Asi nic dobrého. Vzestup populistických stran, ne-li návrat komunistů, a lidé na ulicích. Navíc i ochota lidí pomáhat válečným uprchlíkům bude zřejmě mít své limity. Nechtěl bych chodit v botách Petra Fialy. Ale držím mu palce, ať to přestojíme!



Dobré řešení současných problémů i rozumné angažmá v Evropě by nás mohlo zas o krůček posunout k rodině státotvorných Evropanů. Nebo už jimi jsme?

