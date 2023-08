Vzpomínáte, přišly ženy a děti. Za nimi veteráni z boje. Ta kriminalita... Šlachta varuje

„Já fakt nemůžu říkat, že je v pohodě, že máme 50, 100, 200 dalších obětí, jen proto, že je to ‚statisticky procentuálně normální‘,“ uvedl v rozhovoru předseda Přísahy Robert Šlachta. „Nejsou to nějaká anonymní čísla ve vašich tabulkách,“ vzkázal ke kriminalitě. Připomenul i toto: „Každý jeden okradený, znásilněný, zabitý je člověk. Člověk, který neudělal vůbec nic špatného, jen byl třeba ve špatnou dobu na špatném místě.“

reklama

Vaše hnutí se ohrazuje proti statistikám kriminality. Data kabinetu jsou jasná, kriminalita se nezpochybnitelně nezvyšuje, a pokud, tak jen mírně. Váš komentář?

Anketa Vnímáte Alexandra Dubčeka jako kladnou postavu našich dějin? Ano 55% Ne 40% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 7694 lidí

Statistiky vám také neříkají, jak bezpečně se lidé cítí a co prožívají. Když jdou domů z práce temnou uličkou. Nebo vědí, že jejich dcera šla někam sama a dlouho se jim neozvala. A tento pocit se jednoznačně zhoršuje.

A zadruhé. Každý jeden okradený, znásilněný, zabitý je člověk. Člověk, který neudělal vůbec nic špatného, jen byl třeba ve špatnou dobu na špatném místě. A já fakt nemůžu říkat, že je v pohodě, že máme 50, 100, 200 dalších obětí, jen proto, že je to „statisticky procentuálně normální“. Nejsou to nějaká anonymní čísla ve vašich tabulkách.

Další důležitá věc je, že stoupá taky počet vražd, a to i v porovnání s předcovidovým obdobím.

Někteří pamětníci tvrdí, že branná povinnost nebyl úplně špatný nápad. Předpokládáte, že by k něčemu podobnému mohlo dojít v České republice a týkala by se všech lidí, které lékař uzná za řekněme bojeschopné? Každý nemá psychické či fyzické schopnosti emigrovat a zvlášť u starší generace ještě vnímáme zvláštní schopnost akceptování národnosti.

Určitě nesouhlasíme s brannou povinností. Naše armáda je profesionální a chceme, aby to tak zůstalo.

Co ale musíme udělat, je zvýšení atraktivity a prestiže aktivních záloh, které by měly hrát větší úlohu při potenciální obraně naší země.

Další věcí, kterou potřebujeme zlepšit, je pohybová zdatnost speciálně dětí a mladých lidí, kde pediatři a fyzioterapeuti už dlouhodobě bijí na poplach. Tam si umím představit zavedení nějaké verze povinného předmětu k lepší připravenosti pro krizové situace obecně, to by určitě pomohlo.

V momentě, kdy se nám rok od roku zvyšuje procento dětské obezity a taky počet žáků osvobozených od tělesné výchovy, nemá jakákoliv debata o branné povinnosti smysl.

Psali jsme: Estonsko ve varu. Premiérka všude útočila na Rusko. Teď má skandál, byznys tam pořád jede

Jak uspěl podle vás ministr vnitra Vít Rakušan s komunikací, co se týká zdrcujících případů znásilnění, která se odehrála v Evropě, a na které upozornil tisk v uplynulých týdnech?

Rakušan a celá vláda dlouhodobě absolutně pohořeli v komunikaci s lidmi. Proto jasně říkám, že tahle vláda je BLBÁ!

Nejde jenom o strašné případy brutálních znásilnění v zahraničí, ale bohužel i o stejně ohavné případy u nás doma.

Rakušan sedí na Ministerstvu vnitra už dva roky, ale pořád nebyl schopný pochopit, že zajištění bezpečnosti českých občanů je jeho hlavní a prvořadý úkol.

Navíc v případě znásilnění v Plzni Rakušan lhal. Není pravda, že policie nemůže zveřejňovat národnost pachatelů. Nemůže zveřejnit plnou totožnost, to jen ve výjimečných případech. Ale národnost zveřejnit může.

Psali jsme: Velká posila, už za rok. 80 % ropy pod kontrolou. A zájem mají další Česká stopa. Letoun, na kterém trénuji také piloti americké F-16 Pozor, tady tečou miliardy! A vy řešíte Blažka... Drahé trubky za vládní peníze Miroslav Macek: Co si to ti Číňané dovolují, takto obcházet moudré sankce USA

Mimochodem, mění se definice znásilnění. Jaký je váš zkušený odhad? Budou už opravdu všechny skutečné oběti mlčet? Sotva někdo na toto téma leccos zmíní, okamžitě se na sociálních sítích objeví reakce ve smyslu, že si za to všechno dotyčná může sama a k tomu poskytne rodina poslední hřebíček. Každý s sebou nenosí „v kapse“ pepřový sprej nebo kontakt na Bílý kruh bezpečí.

Znásilnění je odporný a závažný trestný čin a absolutně nesouhlasím s tím, jak ho v poslední době zlehčoval policejní prezident Vondrášek. Pro oběti je velmi těžké tyhle činy nahlašovat a od policie mají dostat maximální možnou podporu a ne podrývání, jak to předvedl policejní prezident.

Co se týče změny definice znásilnění, přikláním se k návrhu, který podporuje velká většina odborníků, a tedy aktivní souhlas. Nejde o žádné podepisování papírů a nic podobného ale jenom o prosté „ano“. Úspěšně to funguje v zahraničí, takže nevidím důvod, proč by to nemělo fungovat i u nás.

Co se mi ale rozhodně nelíbí na návrhu Ministerstva spravedlnosti, je hranice 5 let, u které by všechny sexuálně motivované činy měly být hodnocené jako znásilnění, a ne pohlavní zneužití, kde je sazba nižší. Jsem přesvědčen o tom, že tahle hranice by měla být u dětí nastavena mnohem výš než na pět let.

Hodilo by se systematické řešení problému, které by pomohlo s obnovením specializovaných policejních útvarů a osamostatněním cizinecké policie?

Určitě ano! Osamostatnění cizinecké policie je dlouhodobě v našem programu. Jedině tak bude policie schopná efektivně bojovat proti převaděčství a nelegální migraci na naší hranici. Vidíme to každý rok v létě, kdy cyklicky stoupají počty nelegálních migrantů a Rakušan na to není schopný reagovat. Dělo se to loni a obdobná situace je i letos.

Fotogalerie: - Pieta u Rozhlasu

Dočetla jsem se, že vadí už i výsluhy lidem, kteří u policie pracovali. Že nic nedělají, v podstatě ani nikdy nic nedělali a je jich moc. Co vy na to?

Výsluhy mají jasný řád a strukturu. Lidi, kteří nasazovali v práci svůj život pro ochranu a bezpečí všech občanů, si výsluhy zaslouží.

Hnutí Přísaha je proti jakémukoliv snižovaní výsluh. Dneska i v budoucnu.

Koneckonců, ve vládě máme Piráty, na které šťastně zapomínáme? Přitom za pár gramů trávy prý lidé trpí v kriminálech. Tak co rozstřelit problematiku zneužívání všech omamných a psychotropních látek prohibicí? (Úsměv)

Celková prohibice včetně alkoholu a tabáku by měla za následek zvýšení kriminality a organizovaného zločinu. Z tohoto hlediska to proto není řešení.

Ale když už jsme u Pirátů, tak jsem z jejich chování hodně zklamaný. Nechápu, co se nimi stalo. Už se asi zcela naučili móresům ODSky nebo je přemohly všechny ty lobbistické dohody, chlebíčky a večírky a to, že jich většina je přisátá na státu a nechtějí za žádnou cenu o tyhle výhody přijít.

Srazili paty a poslušně dál sedí ve vládě s Donem Pablem na postu ministra spravedlnosti. Všude si nastrkali politické náměstky. Jeden z nich se na akci Ministerstva vnitra zlil jako dobytek, aby tam pak zkoušel mít sex ve trojici se svojí manželkou a milenkou, která byla zároveň jeho asistentkou a celé to vyústilo v bitku.

Pak klasická trafika. Jejich náměstkyně primátora Prahy najala svého partnera, taky piráta, jako svého poradce. A samozřejmě že to nebyla jeho jediná funkce. Je navíc zastupitelem v Praze 10. Prostě klasická trafika, a ještě k tomu sezení na více židlích najednou.

Nechápu, že jsou pořád v téhle blbé vládě a ještě netřískli dveřmi.

Psali jsme: „Distancování od Blažka“ Veselo na Pirátském fóru. A Chvilky svolávají akci

Mimochodem, na venkově ještě lidé nezakopávají doslova na každém kroku o ty, kteří tzv. udělali chybu nebo něco nezvládli. Ať je to, jak chce, každý má osobní zodpovědnost za vlastní zdraví a když si to neuvědomí, omlátí mu to v nemocnici o hlavu. Pochyboval jste někdy, jestli je vhodné pokračovat v respektování dosud českým státem povolených drog?

Třináct let jsem pracoval na protidrogovém, takže přesně vím, co drogy s lidmi dělají a hlavně, jak jsou nebezpečné u dětí.

Absolutně proto nedokážu pochopit, že vláda před měsícem NEzařadila kratom ani kanabinol HHC mezi zakázané látky.

Pokud nevíte, o čem teď mluvím, to jsou u nás sice nové drogy, které berou speciálně děti a mladiství. Kratom je zelený prášek, který má povzbuzující účinky, zmenšuje bolest a ve větším množství utlumuje. Kvůli díře v zákoně se momentálně prodává jako „sběratelský předmět“ dětem a mladistvým. Bez jakékoliv kontroly, bez jakéhokoliv dohledu. Výsledkem jsou už desítky dětí, které jsou na kratomu závislé, a kterým trvá někdy i měsíce, než se z toho dostanou.

Samozřejmě za předpokladu, že se z toho vůbec dostanou a nepřejdou rovnou k něčemu silnějšímu.

Za Přísahu jasně říkám, že jsme proti tomuto rozhodnutí vlády. Kratom a taky kanabinol HHC, který si dává primátorka Brna za ODS Vaňková, mají jednoznačně být na seznamu zakázaných látek. Jsme proti jakémukoliv rozvolňování pravidel v této oblasti.

Psali jsme: Summit velkých hráčů. V EU se objevily první vrásky. „Přestanou nám věřit.“ Miroslav Macek: Co si to ti Číňané dovolují, takto obcházet moudré sankce USA ÚOHS: Předseda Mlsna potvrdil pokutu 500 000 korun pro ŘSD za nesprávné zadání pravidelných zakázek To není pravda, že Ukrajincům nevěříme. Američané se ozvali

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE