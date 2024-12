Vzpoura proti likvidaci Evropy aktivisty. Kobza, vědci a zpochybněný klimatický narativ

V minulém měsíci jste v Poslanecké sněmovně pořádal dvoudenní konferenci „Klimatické změny, fakta a mýty ve světě vědy“. Jak jste spokojen s jejím průběhem?

Myslím, že konference přinesla asi maximum z vědeckých důkazů o tom, jak je to s klimatickými změnami ve skutečnosti a především za dobu celého fanerozoika (cca 500 mil. let) a nikoliv pouze za posledních 200 let, což dává zkreslené výsledky. Konference se zúčastnili emeritní profesoři z významných univerzit, kteří prezentovali výsledky svých dlouhodobých pozorování, měření a výzkumů. Přinesli vědecké důkazy o skutečném průběhu a příčinách klimatických změn. Z toho pohledu skutečným dopadem této konference je to, že postavila střízlivou vědu proti nepodložené klima alarmistické ideologii.

Z toho pohledu bylo uspořádání konference a její výsledky doslova přelomovým momentem v boji za pravdu o klimatu.

Zaznamenal jsem informace, že se vedení Poslanecké sněmovny pokoušelo konání konference znemožnit. Vy jako organizátor o tom asi víte nejvíce, jak to tedy bylo?

Anketa Jak hodnotíte opatření, která v době nejhoršího covidu přijímala vláda České republiky? Přehnaná 58% Přiměřená 39% Nedostatečná 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10098 lidí

Jednalo se o řadu okolností, které působily chaos v přípravě konference i v jejím průběhu. Například vypnutí topení v sále působilo až ilustrativně, chladné prostředí v diskusi o globálním oteplování. Jsem ale dalek, abych z toho obviňoval někoho konkrétně.

Příspěvky, které na konferenci zaznívaly, zpochybňovaly zejména kauzální souvislost mezi konáním člověka a klimatickou změnou. Dokonce padl názor, že „současný nárůst emisí oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv, rostoucí koncentrace CO 2 ve vzduchu a pozorované oteplování umožnily vytvořit narativ o řetězu příčin a následků, ve kterém za oteplování může člověk. Tento narativ si osvojili politici, aktivisté i přidružený byznys a po mnoha letech přesvědčování mu věří i veřejnost.“ Jaké příčiny nezpochybnitelných změn ve světovém klimatu tedy vidíte vy?

Příčin je celá řada a zaznívaly během celé dvoudenní vědecké konference. Od výkyvů zemské osy, přes kolísání intenzity sluneční aktivity až po různou intenzitu odrazu tepla od zemského povrchu zpět do kosmu. Bylo doloženo, že teplotní změny předcházejí změnám intenzity emisí. To znamená, že při růstu teplot rostou emise a naopak, při ochlazení klimatu klesají emise. Rovněž byl diskutován názor, že přítomnost skleníkových plynů v atmosféře chrání naši planetu před zmrznutím (viz například situace na Marsu).

Psali jsme: „Všechny ty katastrofické předpovědi se mýlí.“ Ve sněmovně zpochybnili základy toho, co se hlásá o klimatu

Resumé vaší konference bylo, že „katastrofické předpovědi se mýlí“. To tedy znamená, že lze očekávat, že další průběh klimatické změny bude jiný, než odhaduje panel IPCC?

Rozhodně. Minulé doby ledové a meziledové dokazují klimatické změny na planetě, ke kterým dochází i bez lidské činnosti, a časové období, o které se jedná, je horizont 100.000 let na dobu ledovou a více než 10.000 let pro dobu meziledovou. V tomto rytmu se tedy střídá teplota na planetě a rovněž dochází k vazbě vody v kontinentálních ledovcích a z toho i ke kolísání výšky hladiny oceánů. Pokud tedy nedojde k nějaké velké katastrofě (pád asteroidu, rozsáhlý sopečný výbuch, globální jaderná válka) bude ohřívání i ochlazování probíhat postupně, v závislosti na okolnostech popsaných výše. Nyní nás například čeká 5 let snížené sluneční aktivity.

Předpokládám proto, že klimatické změny budou probíhat stejně jako předchozí. Je naivní si myslet, že je můžeme ovlivnit. Jediné, co můžeme, je s nimi počítat a vytvořit si dostatečné, spolehlivé a levné zdroje energie (a tím jsou jedině jaderné elektrárny).

Na konferenci nedorazilo žádné z velkých médií, přesto se po ní objevila kritika konference jak kvůli tomu, co na ní zaznívalo, tak z důvodu, kdo na ní vystupoval. Co jste na „ohlasy“ vaší konference říkal?

Všechna mainstreamová media byla pozvána, ale nedorazila. Nicméně v propagandistických serverech se objevily články, útočící na konferenci i na účastníky „ad hominem“, mj. osobně i na mne. Beru to tak, že dotyční redaktoři dostali pokyn, aby konferenci i účastníky zpochybnili. Dali si práci, když se snažili zpochybnit přednesená fakta (k čemuž ale ani jeden neměl kvalifikaci ani argumenty). Některé komentáře byly až humorné. Například pan Pšenička ze Seznamu si dokonce dal tu práci, že vydoloval 38 let starou přihlášku do KSČ a snažil se zpochybnit můj konzervativismus prezentovaný tím, že mne viděl v trumpovské čepici. Vzal jsem to jako skutečné ocenění mé práce (protože kdybych ji nedělal dobře, těžko by se tak obtěžoval).

Kritika směřovala k tomu, že na konferenci nebyl přítomen žádný klimatolog. Experti, kteří se jí účastnili, naopak oceňovali, že debata byla pojata velmi „multidisciplinárně“, byli tam meteorologové, přírodovědci, fyzikové, i matematici a statistici. Jaké obsazení je podle vás pro debatu přínosnější, užší zaměření, nebo komplexnější obsazení?

Konference přinesla o klimatických změnách vědecké důkazy z mnoha směrů, které právě společně a multidisciplinárně (jak správně píšete) doložily skutečnou podstatu klimatických změn na planetě Zemi. Právě toto portfolio přírodovědných oborů na konferenci potvrdilo objektivní realitu klimatických změn v historii planety.

Kritika účastníků se často proměnila v „kádrování“ jejich politických postojů či obchodních vazeb, což je dnes, v časech internetu, bohužel to nejjednodušší, co se dá udělat, zadat si jméno do Googlu. Co byste na tuto kritiku účastníků „ad hominem“ řekl vy, jako organizátor?

Jak jsem již napsal, beru to jako uznání naší společné vzpoury proti fantasmagorii Green Dealu. Bohužel, žijeme v době, kdy progresivistické rozdělení společnosti dosáhlo natolik absurdní úrovně, kdy úspěch opozice se měří mírou nenávisti, kterou sklidí od proponentů tzv. mainstreamu. Diskutovat o odborných tématech s pisálky, kteří nemají přírodovědné vzdělání, není možné. Proto se snaží, když nejsou schopni zpochybnit mnohdy celoživotní práci univerzitních profesorů, útočí podle na osoby a zoufale se snaží najít na komkoliv něco, co se dá správně našlehat. Je to ubohé, ale je to tak.

Mgr. Jiří Kobza SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Od teze, že za globální oteplování může člověk a že člověk jej také zvládne zastavit, se posledních dvacet let odvíjí celý sektor „klimatického byznysu“. Nemáte obavy, že tohle je tak rozjetý vlak, že už vlastně ani nelze zastavit?

Je mi jasné, že jdeme proti obrovské síle, financím, klima náboženství a médiím, které bezvýhradně slouží mainstreamu. Možnost zlikvidovat evropskou konkurenci za pomoci nadšených aktivistů je přece levnější než stejný efekt za pomoci války, jak jsme viděli za první i druhé světové války. Válka je drahá, aktivisté levní, a efekt je stejný. Naše vzpoura vědců proti pavědecké a destruktivní ideologii je naše povinností vůči našim dětem.

V EU má tato idea „dekarbonizace“ podobu „zelené dohody“, která ovlivňuje množství unijní legislativy. Ačkoliv voliči letos naznačili svůj negativní postoj (strany podporující Green Deal EU výrazně ztratily), předsedkyně eurokomise Ursula von der Leyenová jasně řekla: „Musíme a budeme se držet kurzu a cílů Evropské zelené dohody,“ a první taková legislativa má být předložena hned v prvních sto dnech úřadování komise. Co se dá udělat proti tomu, aby tento politický válec byl zastaven, když podle všeho ani volby nestačily?

Osobně rozlišuji dva směry naší vzpoury. První je věda, nezpochybnitelné důkazy a podpora vědců, kteří nejsou závislí na grantech a mohou si dovolit říkat pravdu. Druhým směrem je politická prezentace vědecké reality veřejnosti. Za necelý rok budou parlamentní volby, a do té doby snad lidé pochopí, proč se všechno zdražuje, pochopí podvod spekulací s emisními povolenkami, které jsou založeny na zcela nepravdivé zámince o emisích CO2.

Nikdo dosud nespočítal, jak zareaguje biosféra na pokles vzdušného CO2 v atmosféře. Pokud toto někomu připadá složité, doporučil bych mu seznámit se s tím, jak funguje fotosyntéza a jaká je úloha uhlíku v molekulách bílkovin a při růstu celulózy. Byl proveden pokus, kdy v jednom skleníku byl standardní vzduch, a v druhém byl vzduch obohacený CO2. V tom byl nárůst rostlin výrazně vyšší. Rád bych tedy připomněl, že to funguje i obráceně.

Bude vaše mezinárodní skupina, která stála za sněmovní konferencí, rozvíjet v tomto směru nějaké další a dlouhodobější aktivity?

Uděláme, co budeme moci; konferenci považuji za začátek naší vzpoury, nikoliv za její vrchol. Rozhodně chceme pokračovat, jít dál. Budeme šířit pravdu o klimatických změnách, které zde byly, jsou a budou, všemi směry. A věřím, že ve spolupráci na mezinárodní úrovni chystanému zničení evropské civilizace nakonec zabráníme. Budeme také šířit pravdu o tom, co se stane s našim světem, když EU prosadí a naplní cíle tzv. “dekarbonizace“.