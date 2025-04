Z Hradiště do Evropy. Ocenění nejsou trofeje do vitríny, ale vzkaz zákazníkům, že to myslíme vážně, říká Pavel Buráň

Pane Buráni, v poslední době to skoro vypadá, že skupina AUTO UH nesbírá jen značky, ale i jedno prestižní ocenění za druhým. TOYOTA ICHIBAN, úspěch s Lexusem, místo mezi „Českými 100 nejlepšími“… Co pro vás tato uznání znamenají?

Vnímám je jako obrovské ocenění práce celého týmu AUTO UH. Není to o mně, ale o lidech, kteří do toho dávají maximum každý den. TOYOTA ICHIBAN je evropské ocenění a rozhodně se nezískává snadno. Letos jsme byli jediným dealerem v celé republice, kdo ho obdržel. Když k tomu přidáte i úspěch v Lexus Award, kde byly oceněny jen dvě firmy z Česka, a opakované zařazení mezi „Českých 100 nejlepších“, tak to podle mě znamená, že jdeme správnou cestou. Ale nebereme to jako cíl. Spíš jako potvrzení, že i poctivý a lidský přístup může být úspěšný. To je i naše motto – spokojený zákazník prostě funguje.

C&K Brno jako jediný dealer Toyoty v Česku získal ocenění TOYOTA ICHIBAN 2025. V čem byl podle vás ten klíčový rozdíl?

V přístupu. U nás to koupí auta teprve začíná. O auto se musíte starat, stejně jako o zákazníka. Ne ho jen „odbavit“, ale být tu pro něj, když potřebuje pomoct. TOYOTA ICHIBAN sleduje spoustu detailů – kvalitu servisu, komunikaci, vztahy. A právě na tyhle často „neviditelné“ věci se soustředíme. Nechceme být nejlepší v reklamě, ale v reálném zážitku zákazníka. A samozřejmě – i štěstí hraje roli, ale to si musíte jít naproti.

Je to tedy honba za trofejemi, nebo výsledek toho, že věci prostě děláte poctivě?

Stoprocentně to druhé. Nikdo z nás s těmi oceněními nepočítal. C&K Brno si tradičně vede dobře, je to silný hráč mezi dealery Toyoty a Lexusu, ale nejdeme po trofejích. Děláme to, aby naše služby dávaly smysl. Aby byl každý zákazník spokojený. Ocenění jsou fajn, ale jsou jen důsledkem. Každý u nás ví, že se věci dělají poctivě, naplno a férově. A to zákazník pozná – a dřív nebo později to ocení i porota.

AUTO UH roste. Přibývají značky, pobočky, zákazníci. Na co sázíte především? Co je podle vás DNA úspěchu AUTO UH?

Na lidi. Zaměstnance i zákazníky. Nikdy jsme nekupovali značky pro efekt. Když převezmeme firmu, navazujeme na práci těch, co ji budovali. A jsem rád, že u nás zůstává většina původních lidí. Naši zaměstnanci jsou srdcaři – znají značku, region i zákazníky. To je základ. K tomu přidáváme moderní technologie, investice do servisů, školení. Je to kombinace tradice a moderního přístupu. To je naše DNA.

Jak vám taková ocenění pomáhají v konkurenčním prostředí českého autoprůmyslu? A co říkají zákazníkům, kteří si mají vybrat z desítek dealerů právě vás?

Dnes si zákazník hodně rozmýšlí, komu svěří důvěru. A když vidí, že jsme jedničkou podle evropské centrály Toyoty, že máme totéž ocenění od Lexusu a jsme mezi stovkou nejlepších českých firem, dává mu to jistotu. Že nejsme žádní začátečníci. Je to jasný signál: „Tahle firma ví, co dělá.“ A taky vzkaz – postaráme se o vás, nejen při koupi, ale i roky poté.

Máte ještě nějakou metu, pomyslnou automobilovou „mekku“, které byste chtěli dosáhnout? Nebo už jde hlavně o to zůstat nejlepší?

Možná právě v tom to je – nemít jednu finální metu. Zlepšovat se každý den. Chceme růst, expandovat, ale hlavně neztratit duši. Chceme být skutečný lídr – v přístupu, službách, v lidskosti. A když se nám to bude dařit, možná přijdou další ocenění. A i kdyby ne – pořád tu budeme pro naše zákazníky. To je pro nás ta nejvyšší meta. A pro mě osobně platí jedno přísloví: „Nemít malých cílů.“