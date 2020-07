Za vším hledej peníze. Protesty menšin, teď zase černochů... Někomu se hodí hysterie. Tohle skončí pár fackami na ulici, bojí se rocker Brichta

ROZHOVOR „Zastaví se to až tam, kam to necháme jako lidé dojít. Už by bylo na čase říct: Vy blbnete a dost. Tohle je příliš. Konec, dál už ne,“ říká muzikant a skladatel Aleš Brichta a dění kolem hnutí Black Lives Matter označuje za hysterii. Podle něj společnost místo zásadních věcí řeší téma vytržené z kontextu. A připojil i své oblíbené heslo: Za vším hledej peníze. Situaci menšin navíc nepovažuje za tak závažnou, aby bylo potřeba zasáhnout. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz komentoval i hnutí Me Too, které podporuje ženy, aby upozornily na sexuální obtěžování. Upozornil, že muži prožívají stejné situace, ale nemají potřebu je zveřejňovat.

reklama

Anketa Prospěl Dominik Feri české politice? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 11167 lidí

Světové dění ovlivňuje už několik týdnů hnutí Black Lives Matter po smrti černocha George Floyda při zatýkání policií ve Spojených státech. Protesty se přesunuly do všech koutů světa včetně Evropy. Jde o frustraci tamních obyvatel?

Upřímně řečeno mám takový pocit, že se některé věci úplně zbytečně nafukují. Vždycky se začne vytvářet hysterie ze záležitosti, které se stále něčím krmí, aby bylo o čem psát. Nemyslím, že je situace z pohledu menšin tak špatná v Americe či jinde. Spíše si myslím, že je najednou pro někoho vhodná doba, aby se tyto věci začaly rozmazávat… Nemyslím, že situace je natolik zlá, aby u toho musela vznikat podobná hysterie.

Tou hysterií tedy myslíte hnutí Black Lives Matter a to, co na smrt černocha navazuje?

Vždy něco na něco navazuje. Jednou začnou řešit homosexuály, jindy začnou řešit rasové otázky… Jako kdyby se jedna věc vytrhla z kontextu a začala se rozstrkávat, kam se dá. V té chvíli se to hodí. Mám pocit, že lidé by se spíše měli věnovat věcem, které jsou v této chvíli nutné, nikoliv vytrhnout jedno téma a bojovat.

Je celá situace podle vás politicky zneužívána v souvislosti s prezidentskými volbami ve Spojených státech?

Když si člověk uvědomí, jak se zneužívaly záležitosti kolem epidemie s koronavirem všemi možnými způsoby – ať už volby v Polsku nebo například volby ve Francii. Protože se koronavir hodil, tak využili nálady lidí. Moje manželka je Polka, takže jsem sledoval tamní prezidentské volby a bylo zajímavé sledovat, co se dělo. Cokoliv se řešilo s ohledem na nevhodnou dobu, odkládalo se, ale důvod byl jinde. Výhodnější to bylo pro nějakou stranu nebo kandidáta. Neustále se posunoval čas, problémy se naházely do ztracena. Za vším vždy hledej peníze. A je jedno, jestli jde o politiku nebo chování. Vždycky za vším jsou peníze a výdělek. A druhá věc, hledej za vším politiku. To samé je i situace v rámci hysterie a demonstrací.

Ten dopad začíná být značný. Jaký je váš názor na stahování filmů s rasismem, přejmenování výrobků od firem, změny obalů? Bude se rozhodovat, který obsah je závadný a který ne? Dostáváme se do příliš korektní doby?

To je jen vrchol absurdity, který se neustále mění. Vezme se jedna věc, kterou chtějí rozmazávat, a pak ji začnou řešit až absurdně. Zakážou hymnu, protože je v ní něco závadného a někomu vadí. Ve filmu musí hlavní hrdina být, jak jsem slyšel, homosexuál a černoch – základní věci, aby splňoval normu, která funguje. Jestli je tohle podmínka, aby mohl nějaký film vzniknout, jde už o známku, že ve společnosti není něco v pořádku. Stejné jako s tím kocourem Bobem. Zemřel kocour, který zachránil muzikanta, bývalého feťáka v Anglii. Kocour Bob byl symbolem toho, jak starost o zvíře dokáže udělat člověka lepšího, změnit spoustu věcí. Dnes toho najednou v Americe začali zneužívat a vytvářet tlak a něco, co v tom vůbec nebylo.

Psali jsme: Kupka (ODS): Kompenzace pro kraje chceme ve Sněmovně projednat co nejdříve Václav Kovalčík: Jak apokalyptické! FOTO Svinstvo z USA. Black Lives Matter? Muž klečel na krku dvouletého dítěte Kobza (SPD): EU ve stínu Fondu obnovy aneb naše nynější krize

Kde je hranice, na které to skončí? Nebo poprask kolem Black Lives Matter utichne a vše se vrátí zpátky do starých kolejí?

Zastaví se to až tam, kam to necháme jako lidé dojít. Už by bylo na čase říct: Vy blbnete a dost. Tohle je příliš. Konec, dál už ne. Jenže každému se to z nějakého důvodu hodí. Někdo usoudí, že se na něčem dá vytvořit kapitál – ať už politický, sociální nebo jakýkoliv jiný. Mermomocí se na to bude snažit navázat, a pokud mu to běžní lidé budou ochotni spolknout a tolerovat, tak to bude čím dál horší. A tak je to se vším. Nepomůžeme si tím, že budeme chodit na nějaké manifestace a podobně, to je výsměch. To brzy skončí pár fackami na ulici.

Je tu ještě další hnutí, které už pár let zasahuje do světového dění. V rámci Me Too se svěřují ženy se sexuálním obtěžováním, znásilněním a podobně. Český Deník N vytvořil seriál s 35 ženami, které se svěřují s podobnými zážitky. Blogerka Andrea Novotná v Press Port magazínu k tomu napsala, že ženy se do role obětí v případě obtěžování staví samy, protože jasně nedokážou nastavit hranice. Je na tom něco pravdy?

Kdyby to člověk chtěl brát smrtelně vážně, tak by nakonec skončil někde v lese, kde by se musel klepat a hlavně nevystrčit nos nebo si na mě něco vymyslí nějaká ženská. Ať si lidé zkusí představit, že by se najednou chlapi začali bránit a říkat: Me Too. Tedy že je obtěžovaly nějaké ženy. Je zajímavé, že takové věci se neřeší, ale jedná se o úplně stejnou situaci. Nikdo ji neřeší, protože chlap by se asi styděl to někde rozmazávat. Ženské ne, ty jsou na to naopak hrdé. Jestli má nějaký člověk v sobě pocit, že se zviditelní, budu za hrdinku, že on mě napadl a lidé o mě stojí, mně se to stalo taky. Občas mi to opravdu přijde k smíchu. To vůbec nemá cenu řešit.

Lídři Evropské unie po dlouhém vyjednávání schválili záchranný balíček 750 miliard eur, který bude částečně půjčka a částečně dotace. Peníze budou putovat hlavně do koronavirem nejzasaženějších zemí. Za dluhy budou ale ručit členské státy, a to i těm, kdo dlouhodobě nejsou schopni své dluhy hradit. Je taková pomoc v pořádku?

Přiznám se, že mi stačilo, když začali řešit u nás, kolik bude rozpočet. Ano, státní dluh půl bilionu. Jasně, budeme mít peníze na tohle a tohle a každý se snaží uzobnout z lívance větší kus. Ale princip je, že lidé nemyslí. Když si na něco půjčíme, když budeme žít na dluh, tak to musíme z něčeho zaplatit. Lidé vůbec nepřemýšlí, že teprve až něco zaplatím, budu mít nárok na něco dalšího. Já si teď půjčím a budu v pohodě. Co moje děti, vnoučata? Ty to budou platit. Takový přístup mi přijde strašně odporný. Hodit odpovědnost za sebe, užít si a nechat to na nějakých jiných lidech, to je sviňárna.

Souhlasíte tedy s kritiky, že dluhy zaplatí další generace na daních?

Samozřejmě na daních. Na čem jiném by to bylo? Peníze se nevyskytnou, peníze jsou jen jedny a peníze se musejí někomu sebrat, aby se mohly někomu jinému dát. Velice výrazně mi vadí jak český dluh, tak ten evropský.



Psali jsme: Expert jen kroutil hlavou. Vojtěchův „hadr na hubu“ má dohru Okamura (SPD): Babišova vláda nese odpovědnost za nárůst případů Covid-19 Aleš Brichta: Nejsem havlovec, kultů osobnosti jsme si v historii užili už dost. Anglánům teď závidím Podvod, sviňárna. EU z nás dělá pitomce a vymýšlí čím dál větší kraviny, účtuje rocker Aleš Brichta

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.