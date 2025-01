Začal boj. Trump obnažil zelené šílenství. Přijdou těžké časy pro Evropu, varuje Turoňová

Americký prezident Trump nastoupil do úřadu a hned od prvních minut začal jednat. Podívejme se například na jeho rozhodnutí ohledně migrace. Co na to jako právnička říkáte?

Donald Trump získal podporu pro své zvolení mimo jiné proto, že slíbil ochranu hranic před nelegální migrací, deportace nelegálních migrantů a celkově daleko přísnější migrační politiku, než jakou nabízel jeho předchůdce Joe Biden. Pokud bude dodržovat, co slíbil, nelze mu nic vytknout. Každý stát má právo nastavit si politiku pro migranty a přistěhovalce podle svého vlastního uvážení. Vypadá to, že politika Donalda Trumpa bude tvrdá, a pokud to tak skutečně bude, hodnotím to pozitivně. Anketa Závidíte Spojeným státům jejich prezidenta Donalda Trumpa? Závidím 87% Nezávidím 8% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 10686 lidí

V tomto tažení bude mít hodně odpůrců, což se již ukazuje. Jeho nařízení, kterým ruší udělování občanství lidem narozeným na území USA, již napadlo přes dvacet států, mimochodem těch, ve kterých mají většinu demokraté. Právo ius soli je totiž zakotveno přímo v americké ústavě. Trump hodlá měnit jeden ze základních pilířů americké identity, a proto ho v této věci čeká ústavní boj.

Trump také například řekl, že odstoupí od Green Dealu včetně odstoupení od Pařížské klimatické dohody. Opět, co k tomu říci?

Je to dobře. Donald Trump nastavil Evropské unii zrcadlo, ve kterém obnažil zelené šílenství. Jasně předvedl, že pokud má politik zájem na prosperitě svého státu, musí jednat racionálně a ne pod vlivem ideologií. Je také jasné, že Evropa zůstává v boji proti klimatickým změnám sama a že zbytek světa včetně jejího doposud nejbližšího spojence dává přednost udržení vlastní konkurenceschopnosti, podpoře průmyslu, rozvoji strategické infrastruktury, energetické bezpečnosti a celkové hospodářské a sociální stabilitě. Musíme si ale uvědomit, že Donald Trump nejde zachraňovat Evropu, ale Spojené státy. Započal tvrdý konkurenční boj, který je namířený proti všem. Na fóru v Davosu jasně vyzval podnikatele, aby své výrobky vyráběli v USA. Kdo bude vyrábět v jeho zemi, bude se mít dobře, pro ty ostatní chystá zavedení vysokých cel. Evropskou unii nebude nijak šetřit. Chce rozšířit domácí produkci energií a odbytištěm má být Evropa, chce ze Spojených států vytvořit hlavní zemi umělé inteligence i kryptoměnového sektoru. Evropští politici by se měli dívat a učit se, jak se hájí a prosazuje národní zájem.

Velkou diskusi vyvolalo i další Trumpovo prohlášení, a sice že Spojené státy budou nadále uznávat pouze dvě pohlaví, a to ženské a mužské. Je to podle vás správný krok?

Donald Trump je konzervativní a jasně se profiluje proti současnému progresivismu. To je zcela v pořádku. S ideologiemi se to nemá přehánět. Dvě pohlaví jsou s námi od samého počátku a vyjadřují základní dichotomii lidského života. A to nejen v biologickém smyslu, ale také v přeneseném filozofickém chápání mezilidských vztahů a bytostné potřeby po znovusjednocení.

Když vidíme, co Trump všechno plánuje, co voličům slíbil a co už také koná, jaké bude mít jeho vládnutí podle vás vliv na Evropu?

Tohle je druhá stránka Donalda Trumpa. Zatímco jeho odklon od progresivismu považuji za pozitivní a inspirativní, jsem obezřetná k jeho přiznanému imperialismu. Jeho cílem je prosadit hegemonii USA. A i když jistě ví, že tuto hegemonii neudrží, jelikož kormidlo dějinného vývoje již směřuje jinam, bude se nás snažit přesvědčit o opaku. Nás a zejména Američany. Nehorázné územní požadavky, velkopanská rétorika vůči Rusku, přezíravost vůči méně významným státům, to vše má vytvořit dojem, že má svět pod kontrolou.

No, celý svět jistě ne, ale do velké míry by to bohužel mohlo platit o Evropě. Bruselští politici i většina evropských vlád jsou atlantisté. Byli vychováni jako posluhovači amerických zájmů, prošli výcvikem amerických nevládek, kde dostali své instrukce, a jsou zvyklí poslouchat. Nástup Donalda Trumpa mnohé z nich zaskočil, nejsou si jisti, jestli také on je ta správná „Amerika“, a nyní hledají záchytný bod a čekají na to, na co jsou zvyklí čekat – na instrukce. Domnívám se, že pokud o ně Donald Trump projeví zájem, budou Americe sloužit dál. Anketa Chcete, aby se koalice STAČILO! dostala do Poslanecké sněmovny? Chci 93% Nechci 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 21158 lidí

Bylo by pro Evropu moc dobré, pokud by o ni Donald Trump zájem neprojevil. Sám říká, že se o sebe bude muset Evropa postarat sama. Pokud tím současně míní, že se nebudou USA v následujících letech míchat do evropské politiky a že přestanou ovlivňovat evropské politiky, je to pozitivní. A pro Evropu je to obrovská příležitost najít vlastní cestu. Daleko pravděpodobnější je však opačný scénář. A to takový, že instrukce od USA bude Evropa dostávat i nadále, ale nově je bude realizovat z vlastních zdrojů. Tedy vlastními financemi a případně vlastními vojáky. Je také zřejmé, že má Evropa posloužit pro ekonomický restart Spojených států.

Evropa se musí velmi rychle vzpamatovat a její prvořadý úkol je zbavit se politiků, kteří poklonkují cizí moci.

A jak vidíte vývoj na Ukrajině? Domníváte se, že je nějaké mírové řešení v nejbližší době opravdu reálné?

Silná slova Donalda Trumpa o ukončení války do 24 hodin považuji za propagandu. Nemyslím si, že jeho pozice vůči ruskému prezidentovi je o tolik významnější, než byla role jeho předchůdce Joea Bidena. Vladimir Putin nečeká konkrétně na Donalda Trumpa, ale na někoho, kdo s ním zahájí seriózní a rovnocenné jednání. Pokud mu takové zacházení Donald Trump nabídne, můžeme vyjednávání o míru očekávat. Bude se však vyjednávat o budoucím vztahu mezi Ruskem a USA. Nikoliv Ukrajiny. Ukrajina je od počátku místem proxy války mezi těmito dvěma velmocemi a podle toho bude i osud Ukrajiny vypadat.

Velmi diskutovaný je i krok dnes již bývalého prezidenta Bidena, který doslova „za pět minut dvanáct“ udělil několik preventivních milostí členům své rodiny a lidem, které prý chtěl v určitém smyslu „ochránit“ před Trumpem a lidmi kolem něj. Jak toto jako právnička vnímáte?

Udělení preventivní milosti vytváří dojem, že tyto osoby kolem Joea Bidena mají skutečně co skrývat. A že soudy v případě, že by proti nim bylo zahájeno trestní jednání, což je ve funkčním období Donalda Trumpa pravděpodobnější než doposud, by je měly za co odsoudit. Z formálního hlediska měl na udělení milosti bývalý prezident právo, ale tento krok poškodil jak jeho, tak osoby, kterým byla milost udělena. O jejich kriminální činnosti se bude do budoucna živě spekulovat a oni nebudou mít možnost, jak ze sebe podezření setřást.

Mezi lidmi, kterým udělil tuto milost, je například epidemiolog Anthony Fauci. Domníváte se, že je to v jeho případě namístě? Vraťme se i k tomu, co Faucimu jeho odpůrci vyčítají ohledně covidu... A co říci na to, že z řad odpůrců zaznívá v souvislosti se zmíněnou milostí, že je to v podstatě přiznání viny…?

Ano, chápu to jako přiznání viny, Anthony Fauci si byl zjevně vědom, že v covidové pandemii nejednal správně, a nyní s povděkem přijal preventivní milost. Fauci téměř čtyřicet let vedl Národní institut pro alergie a infekční nemoci a pomáhal během Trumpova prvního mandátu (a posléze v administrativě Joea Bidena) koordinovat postupy vlády. Často se střetával s názory Donalda Trumpa. Fauci se zasazoval o povinné očkování, nošení roušek, omezení pohybu a další nařízení, která dnes již část odborné veřejnosti považuje otevřeně za chybné, neúčinné a v některých případech i za zdraví škodlivé. Nemluvě o porušování občanských práv. V těchto postupech jednal koordinovaně s Joem Bidenem, který ho dnes preventivně omilostnil. Víme, že Anthony Fauci věděl o americko-čínské spolupráci na lékařském výzkumu, že věděl o speciálních laboratořích a že si byl vědom umělého původu covidu, který z těchto laboratoří unikl. O ničem z toho veřejnost neinformoval a volil pandemické postupy, které dané situaci neodpovídaly. Existuje mnoho objektivních důvodů, pro které by mohlo být proti Faucimu zahájeno soudní řízení. A se sympatiemi či antipatiemi Donalda Trumpa nemají nic společného.

Vraťme se i k milosti, kterou Biden před časem udělil svému synu Hunterovi. Bylo toto podle vás v pořádku?

Samozřejmě ne. Víme, že Hunter Biden podnikal na Ukrajině, a existují velmi věrohodné, byť neprokázané informace o hluboké korupci, které se zde dopouštěl. Jelikož se tato obvinění nikdy řádně neprošetří, bude klan Bidenovy rodiny již napořád zatěžovat obraz zkorumpované mafiánské rodiny. Toto je odkaz, se kterým Joe Biden opouští svůj úřad.