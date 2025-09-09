Zachránit zemi. Požár se šíří. Už to nemá systémové řešení, říká Vidlák

Volební kampaň na opoziční frontě vstoupila do nové fáze: Ofrňování se nad ostatními. Či spíše nad vámi, popravdě řečeno. Nad STAČILO! se „ofrňuj“ Motoristé, Okamura a v zásadě i hnutí ANO. To asi kandidujete rovnou do opozice, když to tak vidíte?
Ano, to poznáte, že jste v České republice. Tam po celé volební období navazujete kontakty, připravujete se na spolupráci, pracujete na dobrých vztazích – a pak před volbami spálíte všechny mosty... Dějiny se blíží do bodu zlomu, který na sto let rozdá karty, nás čeká finální volební bitva, která rozhodne o mnohém, a naši kolegové na opozici se třesou radostí, že v té bitvě budou stát sami...
Každý svého štěstí strůjcem.
Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
Anketa
Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
Já s dovolením mosty strhávat nebudu. Nemohu ovlivnit, co s nimi udělají ti tam na druhém břehu, ale já jsem čtyři roky pracoval na spojování a teď to nehodlám měnit.
Do jaké míry funguje „strašidýlko bolševik“? Vyslechl jste si během kampaně, že jste pověsil Miladu Horákovou a sebral dědečkovi políčko?
Jako strašidlo to asi ještě na někoho tu a tam funguje. Samozřejmě, že jsem si vyslechl, jak jsem osobně pověsil Horákovou a osobně jsem dědečkovi sebral grunt. A tak jsem se zeptal, jestli to platí i pro Petra Pavla nebo pro toho pirátského Votápka, kteří něco podobného opravdu dělali, a ukázalo se, že antikomunismus nikdy žádná hodnota nebyl. Vždycky to byl jen klacek na politickou opozici, který se používá a odkládá podle potřeby. Klacek není politikum, klacek není světonázor, klacek je jen nástroj primitivů. Uvidíte ve volbách.
Povídá se, že lidovci by mohli mít víc mandátů než ODS. Díky kroužkování. A taky se povídá, že by mohli jít do koalice s ANO. Aby „zachránili zemi“ před vámi a Okamurou. Pokud to otočíme: „Zachránili byste zemi“ před lidovci tím, že byste slevili ze svých podmínek a podpořili Babišovu vládu?
Ano, to by odpovídalo lidoveckému naturelu. Oni totiž byli vždycky u všeho. Zachraňovali zemi tím, že vstoupili do Národní fronty, zachránili zemi tím, že se podíleli na procesu s Miladou Horákovou, zachránili zemi, protože souhlasili s normalizací... a pak zachránili zemi tím, že byli u kupónové privatizace, pak byli i u privatizace bank... oni jsou prostě obyčejné šlapky, které jdou vždycky s každým. Proč bych se měl divit, že se klidně obětují a podrží i Andreji Babišovi?
Jo a mimochodem... my jsme žádné podmínky pro Andreje Babiše nestanovili. Neřekli jsme si o žádné posty, nenarýsovali jsme žádné červené čáry, neoháněli jsme se velkohubými ambicemi. Až bude po volbách, prostě si s ostatními stranami promluvíme o programu, který nehodláme vyměnit za koryta.
Slyšel jsem, že v Ústí nad Labem protestoval vládní poslanec Kučera proti opozici, tedy proti vám. Co vlastně říci na fenomén „protestů proti opozici“, který je oblíbený třeba i v Německu?
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Anketa
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Dějiny se prostě opakují. Naštěstí pro nás, tentokrát jsme v té fázi, kdy se opakují jako fraška.
Ve Francii padla vláda, což nikoho moc nepřekvapilo. Zdá se však, že tzv. „systémové“ politické strany už totálně vyhořely a nemají důvěru. Rozšíří se tento „požár“ i jinam?
Ano, rozšíří... Všude se rozšíří. Jen nevíme, jak přesně to bude vypadat. U nás to může ještě dobře dopadnout... u nás ještě nejsou islámští fundamentalisté ani nejsme zadluženi přes 100 % HDP. Každopádně... buď to teď ve volbách otočíme, nebo si francouzskou cestu zanedlouho užijeme také. Ono to totiž už nemá systémové řešení. Ve světě, kde musíte korporacím nechat jejich zisky, Američanům musíte platit za zbraně, Bruselu musíte platit grýndýl, Ukrajině musíte platit válku a ještě nechat otevřené hranice... to se za stávajícího uspořádání světa prostě nedá zvládnout.
Když se bavíme o našich volbách, nechoďme kolem horké kaše. Jak tipujete výsledky?
Za mě se od eurovoleb nic nezměnilo. Nikdo nezměnil své směřování, nepřišel žádný nový geniální nápad, kampaně také de facto kopírují eurovolby, vláda straší stejně jak před rokem a opozice se bije také stejně jak před rokem. Eurovolby dopadly 12:9 ve prospěch opozice. Vláda žádný trend neotočila, Fiala se poučil z krizového vývoje až šest týdnů před volbami, kdy mu najednou začalo jít o Česko... to znamená že opozice vyhraje 130:70. Hlasy tentokrát propadnou spíš na straně demobloku a hnutí Stačilo! udělá dvouciferný výsledek.
Mimochodem, stala se nepříjemná věc – poslanec Kobza čelí kauze uhynulých psů, kteří zemřeli zavření v jeho autě. Jaký je váš komentář k věci?
Jirkovi Kobzovi se stala nešťastná tragédie. Přišel nešťastnou souhrou okolností o své milované psy. Nejsem ani Tomio Okamura, abych toho zneužil v politickém boji, ani nejsem Andrej Babiš, abych se nepostavil za své lidi. V hnutí Stačilo! jsme vždycky stáli jeden za druhým, protože v tom dnešním všivém politickém světě to bylo to jediné, na co jsme se mohli spolehnout. Za tragédii se od nás nevyhazuje.
autor: Jaroslav Polanský