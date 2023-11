Začněme si říkat pravdu, žádá Rajchl k 17. listopadu. Černá díra jménem Ukrajina, okradení čeští důchodci. Volba loutek je mylná cesta

LISTOPAD 1989 – POŘÁD JE CO SLAVIT? „Nic jiného už to není v tuhle chvíli,“ uvedl předseda PRO, advokát Jindřich Rajchl k výročí 17. listopadu. „Za mě naprosto jednoduše už na Ukrajinu ani náboj ani korunu. Je to naprosto zbytečné, jen to prodlužuje válku,“ dodal. Zmínil, že marketingová řešení už jsou neakceptovatelná, protože je jasné, že politická rozhodnutí zdrcujícím způsobem dopadnou na veřejnost.

Připomínáme si výročí 17. listopadu. Stávkovat budou v průběhu listopadu např. odborový svaz KOVO, to bude 27. listopadu, KSČM začala protesty, vypravují autobusy a příští rok nás čeká další zdražení energií. O čem to svědčí?

Já myslím, že je zřejmé, že vláda nemá nejmenší šajn o tom, jakým způsobem řešit tuto situaci. De facto se nás snaží ukolébat marketingovými řečmi o restartu Česka, že v Česku bude líp, ve skutečnosti je zřejmé, že problém absolutně neřeší a bohužel to vypadá, že problém dopadne jak na lidi, tak na firmy tím nejtvrdším způsobem. Bohužel vláda absolutně selhává a v této chvíli už je zřejmé, že ani nemá žádný recept a nikdy ho ani nenajde.

Víme, že líp už bylo, přesto, najdete se možná pár optimistů, kteří samozřejmě nevidí dobře situaci za vlády Fialova kabinetu, ale ze sledování vývoje předpokládají, že se karta obrátí při dalších parlamentních volbách. Co k tomu říct?

Já myslím, že je zřejmé, že situace potřebuje nejen kosmetickou změnu, ale razantní změnu. To, co vždycky říkáme, odkoupení třiceti procent minoritního podílu ze společnosti ČEZ, odchod z lipské burzy a odstoupení od emisních povolenek. Záleží na lidech, jestli budou volit dostatečně odvážně. Tohle jsou kroky, které samozřejmě budou zejména pro energetické společnosti velmi nepopulární. Doufám, že si lidé uvědomí, že je nezbytné, aby volili tentokrát odvážně, volili někoho, kdo je připraven a má odvahu, jinak cena elektřiny bude velmi vysoká.

Zvolili jsme si prezidenta, bývalého člena StB, bývalého vysoce postaveného úředníka z NATO a budeme trpět dál, tedy ti, kdo ho nesnášejí. Odezva je nulová. Co očekávat od národa, který si volí prezidentem Petra Pavla?

Já doufám, že půjdeme cestou Slovenska, které de facto si také zvolilo za premiéra pana Matoviče, za prezidentku paní Čaputovou a že pochopíme, že mediální manipulace, kdy si volíme loutky, které jsou jenom uměle vytvořené mainstreamovými médii, je mylná cesta. Petr Pavel je člověk, který má nulovou morální integritu, člověk, který vždycky převlékal kabáty a převlékat je bude dál a potom, co předvedl v minulých týdnech, kdy začal jednat s Lichtenštejny a o možné erozi Benešových dekretů, to je podle mého názoru absolutní vrchol Petra Pavla, který je už za všemi hranicemi. Doufám, že si zvolíme skutečné osobnosti, a ne tyhle loutky, které jsou vytvořeny na základě mediální poptávky.

Koalice Spolu jde spolu pouze do evropských voleb, a ne do celostátních parlamentních. Prostě se potvrzuje, že šlo o podvod na voličích. Co si o tom myslíte?

Je to samozřejmě účelové spojení, které podle mého názoru obchází volební zákon. Je zřejmé, že do europarlamentu by se asi ani lidovci ani TOP 09 nedostali. Právě proto tam vznikla poptávka. Lidovci s Topkou tak dlouho brečeli u Fialy, až to Fiala prosadil. Kandidátka je naprosto směšná. Na jedné kandidátní listině je pan Vondra, který je euroskeptik, pan Niedermayer, který by nás nejraději nastěhoval do Bruselu, přijal euro a udělal celou Českou republiku zelenou. Jsou to naprosto odlišní lidé. Je to čistý oportunismus, vůbec nejde o lidi, doufám, že tu kandidátku lidé odmítnou, vezmou to jako vysvědčení za dva roky v činnosti vlády a vezmou to jako jasný vzkaz, že už je prostě u vlády nechtějí.



Evropská unie toho musí dělat pro Ukrajinu více a musí to dělat rychleji, už vycvičili 30 tisíc ukrajinských vojáků. Do budoucna, jestli se dá očekávat, že jich vycvičí další desítky tisíc a dojde v podstatě k podobné situaci jako byla válka v Zálivu 1990–2020?

Myslím si, že situace je postavená na tom, že Evropská unie zaspala vývoj, Američané už dávají ruce pryč od Ukrajiny a soustřeďují se na Izrael a evidentně už tlačí Zelenského na to, aby se dohodl o míru. Evropa pořád ještě žije v minulosti a je naprosto zřejmé, že jakákoli pomoc Ukrajině je jen vyhazování peněz a plýtvání lidskými životy. Nic jiného už to není v tuhle chvíli. Za mě naprosto jednoduše už na Ukrajinu ani náboj ani korunu. Je to naprosto zbytečné, jen to prodlužuje válku.

Jak se k ukrajinské válce postaví český kabinet do konce volebního období?

Jako vždy. To znamená, že na tu kartu vsadili, budou pokračovat nadále, pokud nedojdou nějaké noty z EU nebo ze Spojených států, že mají vyměnit postup, budou pokračovat ve své hloupé rétorice. Z dnešní perspektivy výrok Víta Rakušana o tom, že budeme s vámi až do úplného vítězství, zní až směšně. Považuji za naprosto skandální, když sebereme důchodcům 19 mld., které jim právem patří a dáme 45 mld. do černé díry jménem Ukrajina, kde peníze rozkradou ukrajinští oligarchové a k potřebným se nikdy nedostanou.

My, pokud bychom byli ve vládě, tak jasně říkám, že 19 miliard bychom důchodcům vrátili, byly jim bezskrupulózně ukradeny, ony jim patří, a naopak bychom na Ukrajinu už nedali ani náboj, ani korunu. Je nezbytné, abychom procitli, začali si říkat pravdu a nežili v téhle chiméře, že jakákoli pomoc může něco změnit. Nemůže. Je to jen plýtvání našimi penězi, prostředky a penězi našich poplatníků.

Ostatně byly schváleny dobrovolné přesčasy ve zdravotnictví. Kdy si lékaři i nemocnice uvědomí, že takhle to dál nepůjde?

Přesčasy, to je samozřejmě vtipné. Bylo schváleno více než 431 hodin, a protože se nedodržovaly a lékaři sloužili více z důvodu nedostatku zdravotnického personálu a nemocnice dostaly pokuty, že překračují tenhle limit a vláda se rozhodla to vyřešit šalamounsky tím, že limit zdvojnásobí? Nedivím se lékařům, že jim došla trpělivost, protože to už je za hranou sloužit 862 hodin přesčasů. Když si to propočítáte, to je úplně mimo, lidé by trávili v nemocnici celý svůj život, neměli by čas na rodinu a soukromý život, absolutně nic.

Určitě není řešením navýšení limitu, ale řešením je transformace zdravotnictví, aby lékaři mohli mít podmínky pro to, aby mohli vykonávat svoji práci. Většinou jsou jen sekretářky, kdy vyplňují jen papíry pro papíry, které jsou úplně zbytečné. Tohle znásobení nepomůže. Jsem zvědav, co se v prosinci stane, protože se budou odkládat asi všechny nebo většina dlouhodobě plánovaných operací, možná odkládat i urgentní operace neohrožující život, což bude velká rána opět pro naše pacienty. Zase je to ukázka totální neschopnosti pana Válka. Mě by zajímalo, co ten člověk tam udělal za dva roky pozitivního? Ale to platí o celé vládě.

