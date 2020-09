Žádná pandemie tu není, říká senátní kandidát. A popsal děsivé následky otrávené Bečvy

ROZHOVOR „V demokratické zemi by komory parlamentu měly fungovat na základě společné dohody, jako zastupitelské orgány, stanovovat pravidla a vláda s ministerstvy by měly vykonávat svěřené úkoly od zahraniční politiky, bezpečnosti, až po výstavbu celonárodních projektů. Správu a rozvoj území by měly vykonávat samosprávy včetně přenesené působnosti státní správy. Bohužel geny některých stran i politiků jsou nastaveny na stálou a co největší centralizaci moci a tak se neustále vracíme před rok 1989,“ řekl nám kandidát do Senátu za ODA Jiří Kudláček.

Jako dlouholetý starosta Hranic na Přerovsku, města, které má přes 18 000 obyvatel, se určitě díváte na politiku jinak než politické špičky. Pokud se do Senátu dostanete, zachováte si tento pohled?

Náš politický systém je poměrně deformovaný. Politická ústředí velkých stran si zvykla, že budou zvolena téměř vždy a budou řídit a velet této zemi. Jenže ony by neměly řídit, ale spravovat svěřené veřejné věci, a to je rozdíl. V demokratické zemi by komory Parlamentu měly fungovat na základě společné dohody, jako zastupitelské orgány, stanovovat pravidla a vláda s ministerstvy by měly vykonávat svěřené úkoly od zahraniční politiky, bezpečnosti, až po výstavbu celonárodních projektů. Správu a rozvoj území by měly vykonávat samosprávy včetně přenesené působnosti státní správy. Bohužel geny některých stran i politiků jsou nastaveny na stálou a co největší centralizaci moci a tak se neustále vracíme před rok 1989. Jsem demokrat a centralizaci moci nebudu podporovat. Přínosem pro tuto zemi jsou kompetence samospráv.

Jste kritikem resortu zdravotnictví a vlády v souvislosti s opatřeními a řešeními pandemie koronaviru. Tvrdil jste v jednom dřívějším rozhovoru, že „na každé obci, na každém okrese i kraji máme dostatek odborníků, kteří jsou schopni účinně pracovat a maximálně eliminovat šíření nákazy. Úzká skupina v Praze si však vsugerovala, že právě oni zastaví celou pandemii v České republice, a to je jejich největší omyl“. Myslíte si to i dnes?

Především bych v České republice nemluvil o pandemii. Nepotvrdila se ani předpokládaná smrtnost a covid se tak ve středu Evropy zařadil mezi bežná virová onemocnění a politický nástroj. V současné době však nejsou dobře známy veškeré běžné následky pro lidský organismus, a tak je logické, že by odborná veřejnost měla doporučovat způsoby maximální ochrany proti šíření. V současné době považuji vstupy politiků už jen za způsob zviditelňování. Osobně čtu již pouze názory odborné veřejnosti, které postupně informují o pokroku při analýze tohoto viru a postupně se blíží k jeho eliminaci či stanovení potřebné léčby. Je na každém z nás, aby se chránil a neohrožoval své okolí jako při každé jiné nakažlivé nemoci.

Je situace kolem koronaviru více politickou, nebo zdravotní otázkou?

Toto virové onemocnění zasahuje i veřejný sektor, úřady, bezpečnostní složky, školy... Z tohoto důvodu by závěry odborné veřejnosti měly být informační formou distribuovány. Tuto odbornou distribuci informací by však měly provádět krajské hygienické stanice nebo určená odborná pracoviště. Řešení ochrany obyvatel by dnes již mělo být čistě odbornou zdravotní záležitostí.

V souvislosti s koronavirem a předáváním informací z pražského centra do menších měst, krajů a okresů jste kritizoval zdravotnictví za neochotu spolupracovat. Zlepšila se dnes tato situace?

Na toto téma jsem zaslal dnes již bývalému ministru zdravotnictví nesouhlasný dopis, ve kterém jsem upozornil na nesoulad v postupu vlády a ministerstva s legislativou České republiky pro krizové řízení. Nelze legislativu ohýbat na základě osobního úsudku, který se domnívá, že lidé budou obtěžovat pozitivně testované nebo nemocné lidi. Z tohoto důvodu nebyli informováni o situaci starostové obcí a tedy ani předsedové orgánů pro krizové řízení. Tuto situaci řešil dále i Svaz měst a obcí a došlo k podpisu memoranda, že situace bude napravována. Můj osobní názor je, že takové memorandum nebylo a není třeba. Je potřeba dodržovat zákony, které jasně definují pravomoci i povinosti krizových orgánů až po města a obce.

Jste známý tím, že ze své pozice starosty bojujete za občany v souvislosti s narůstající byrokracií. Jak se to daří a jak v tom může případně pomoci Senát?

Všeobecně máme špatný přístup. Pokud budeme nakládat na občana stále větší povinnosti, nebude fungovat motivace úředníka zrychlovat a zjednodušovat byrokracii. Občan by měl přijít na úřad nebo na PC, vybrat požadavek a doložit svoji identitu. Vše ostatní by mělo probíhat automaticky nebo v režii úřadu. Jenže mnoho stupňů správy jede v režimu vaše starosti, naše radosti, a tak je byrokracie v České republice hrůza. Senát jako veřejná vrcholová instituce může na tyto skutečnosti poukazovat a zapojovat se především do odborné diskuze v oblasti plánování procesů Ministerstva vnitra.

Pandemie koronaviru přinesla mnoho nových pohledů na věci, o kterých se v poslední době přestalo mluvit. Lidé například začali být mnohem citlivější na zásahy státu při omezování jejich osobních svobod. Nevyprchá to po odeznění krize?

Osobně doufám, že nevyprchá. Existují hraniční stavy. Diktatura nebo monarchie a anarchie. Mezitím by měla být zatím nejlepší forma společenské smlouvy a tou je demokracie. Demokracie potřebuje jasná společná pravidla, osobní morálku a důsledný dohled dodržování pravidel. Dohled nad dodržováním demokratických pravidel si však řada lidí vykládá jako omezování osobní svobody a v tom je ten problém. Z tohoto pohledu může mít i demokracie různé formy, které se mění s tím, koho lidé pošlou ve volbách vykonávat legislativní správu. Pokud pošlou socialisty, bude stav jiný než pokud pošlou pravicové hospodáře. Nyní vládne oligarcha s obrovskou chutí centrallizovat a ovládat moc. Doufám, že tento přístup bude ukončen včas než dojde k nevratným změnám například v ústavních zákonech.

Po každé krizi přijde oživení a celkové zlepšení situace. Přijde i teď?

Tato krize má jinou podstatu, není ekonomická ani poválečná. Věřím tedy, že návrat k růstovému hospodaření bude rychlejší. Odhaduji, že pokud nepřijdou nekvalifikované zásahy do ekonomiky, mohli bychom být do 2 let na stejné úrovni jako v roce 2018-2019. Čeho se skutečně bojím, je politický finanční populismus současné vlády a nehorázné zadlužení, které způsobila. Toto téma je na delší diskuzi. Stačí uvést jeden fakt. Vláda městům a obcím, kteří jsou dlouholetými kvalifikovanými a připravenými investory, peníze vzala. Přisvojila si tyto peníze přerozdělovat ve výši 250 miliard v nákladech, tedy v odpouštění povinností. Dále rozhoduje ve výši 250 miliard o tom, koho podpoří, tedy zadotuje. Chci osobně vidět někoho, kdo věří, že není bližší košile než kabát. Je to špatně, a je to zneužívání moci či předvolební nákup neodborné veřejnosti.

Nedávno jste podal trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli otravě vody v řece Bečvě neznámou látkou. Jde o ekologickou katastrofu?

Viník musí být nalezen a potrestán. Je to nepředstavitelná ekologická katastrofa, nesrovnatelná s čímkoliv, co se kdy stalo tady v okolí. Pachatel otrávil řeku, ve které se lidé koupají, chodí k ní se psy, odebírají z ní užitkovou vodu, chytají v ní ryby, rekreují se tam. Po kontaktu s otrávenou vodou lidi pálí ruce, může být zdravotně nebezpečná. Viník se tak mohl dopustit trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí, případně i jiných trestných činů. Každopádně způsobil nevratnou ekologickou katastrofu a zavinil nenahraditelné škody na rybí obsádce a ekosystému řeky. Uhynuly desítky tun ryb a množství dalších říčních živočichů. Může trvat až desetiletí, než se zarybnění Bečvy a její ekosystém obnoví na původní úroveň.

