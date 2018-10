Zakázat propagaci islámu a zrušit Senát! Neschopný trafikant Štěch... Bouřlivá senátní kandidatura Jaroslava Nováka Večerníčka

ROZHOVOR Osobně kandiduji do Senátu s tím, že ho chci zrušit. Je to slepé střevo dnešní politiky. K tomu je ale důležité, aby byl člověk senátorem, protože jej lze zrušit pouze ústavním zákonem a na to jsou třeba hlasy samotných senátorů. Tak hovoří kandidát na senátora v obvodu Svitavy Jaroslav Novák známý jako Večerníček. ParlamentníListy.cz s ním hovořily i o SPD a Transparency International.

Proč jste se do kandidatury do Senátu rozhodl jít na poslední chvíli? Není to vůči voličům nesvéprávné rozhodnutí?

Absolutně ne. V první fázi jsem čekal, kdo se přihlásí a kdo má naději na zvolení. A den před uzavřením kandidátek jsem zjistil, že tam není člověk, co má zkušenost s legislativní prací v Senátu. Jsou tam kandidáti, s nimiž bych se shodnul a jsme přátelé, ale nemají šanci na zvolení.

Osobně jdu do Senátu s tím, že ho chci zrušit. Je to slepé střevo dnešní politiky. K tomu je ale důležité, aby byl člověk senátorem, protože jej lze zrušit pouze ústavním zákonem a na to je třeba hlasů. Navíc nám tam nyní půjde několik ústavních zákonů od přímé volby starostů až po zákon o referendu. A předseda Senátu Milan Štěch, samozřejmě bezelstně, s dalšími kolegy už deklarovali, že tyto zákony, které posilují demokracii, nepodpoří. A bohužel zrovna v tomto případě je to ten moment, kdy má Senát nějakou pravomoc. Tedy v případě ústavních zákonů. Je extrémně důležité, aby v Senátu byli lidé, kteří by pomohli s prosazením těchto zákonů.

Takže bývalý odborář a dnešní předseda Senátu Milan Štěch je neschopný?

Sám předseda Štěch je vzorovým příkladem neschopného trafikanta. V letech 2010 až 2017 byl součástí Sobotkova vedení ČSSD a svou politickou neschopností přispěl k rekordní volební prohře té strany ve volbách do Sněmovny v říjnu 2017. Vzpomeňme na jeho urážky živnostníků. No a tohle neštěstí je předsedou, vizitkou Senátu.

Do Senátu jdete se senátoborným programem zrušit ho. Už jste to z části vysvětlil, ale přesto se zeptám, není to kontraproduktivní?

Je to jediné možné. Pokud chci zrušit Senát, musím jít do Senátu a tam hlasovat pro ústavní zákon, kterým se Senát zruší. Respektive se změní volební systém v České republice. Bez toho to nejde. Každý, kdo chce zrušit Senát, tak by měl do něj kandidovat, anebo podpořit kandidáty, kteří to mají ve svém programu. Jinak to neuděláme. Většina lidí je pro zrušení Senátu a ten zbytek není pro, protože netuší, co Senát dělá. Netuší, že senátoři pracují několik dní v měsíci. A stát mimo jiné za tohle nicnedělání platí například partaji 900 000 korun ročně za každého jednoho senátora. K tomu připočtětě platy senátorů, asistentů Senátu a dalších. Mimochodem na partaje stát dává z našich peněz přes půl miliardy korun ročně. Senát žádná země, která je podobná Česku, nemá. Senát mají federativní země a nám zbyl z Československa jako trafika pro poslance České národní rady (ČNR), aby souhlasili s rozdělením Československa a zánikem ČNR.

Nicméně to rozhodnutí na poslední chvíli znamená, že jste se ochudil o podporu Svobody a přímé demokracie (SPD) a jdete do Senátu s podporou Patriotů ČR...

Ochudil. Svého kandidáta SPD schválilo den před tím, než jsem se rozhodl. Ten pán je kvalifikovaný, ale nemá žádnou legislativní zkušenost. To ale platí i o dalších kandidátech. Teda kromě Pavla Havíře za ČSSD, který sice nikdy nic moc neudělal, ale má zkušenosti s politikou. Nicméně patří do party Štěcha, Sobotky a dalších, kteří jsou vítači imigrantů. Je tedy na opačném pólu.

Kandiduji jako nestraník. Je to naopak výhoda. SPD jako partaj nemusí sednout všem. Já bych chtěl přesvědčit co nejvíce lidí, aby mi dali důvěru, a abych mohl v Senátu hájit jejich zájmy.

Nicméně o vás se ví, že jste pravou rukou Tomia Okamury. Třeba Parlamentní listy o tom psaly možná stokrát...

To je pravda, ale dělal jsem a dělám spousty věcí i s jinými lidmi. Vždy jsme se střetávali nad vizí s politiky mnoha stran. Takže když dnes pracuji za SPD ve Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP), tak tam vytváříme bez ohledu na partaje prospěšné věci.

Pojišťovny by měly umět hradit nejtěžší choroby a nikoli si konkurovat v bonusech jako jsou nějaké umělé multivitamíny navíc. A víte, co je dnes extrémní problém? Zubní péče. Za posledních devacet let velmi upadla její úroveň. Lidí, co dosáhnou na kvalitní péči, je méně a méně. Na vesnici, kde žiji, se setkáváte s lidmi, kteří mají chrup v žalostném stavu. Je to pro mnohé drahé a v podstatě nedostižné. V Americe rozeznáte boháče od chudáka na zubech a tenhle neštastný trend přichází i k nám.

Nicméně zuby mají vliv od psychiky až po imunitu prakticky na všechno. To přináší více nákladů pojišťovnám a utrpení lidem. Ti, co chtějí, ale nemají na to, by měli mít nárok na maximální péči zdarma, aby měli zuby v pořádku. Budu mít na to konto schůzku s prezidentem České stomatologické komory Romanem Šmuclerem a pokusím se nalézt v systému víc peněz. Navrhuji například, aby některé pojistky, které jsou dané zákonem a jsou víceméně daní, mohla vybírat pouze Pojištovna VZP, což je dceřiná společnost VZP. A výdělek z nich by následně šel na zdravotní péči. Jde například o povinné ručení nebo zdravotní pojištění cizinců. A samozřejmě navhuji zefektivnění systému sloučením výběru zdravotního a sociálního pojistného.

Organizace Transparency International udělala jakýsi seznam podle transparentnosti kandidátů na senátora. Vy tam nejste. Proč?

To se musíte zeptat jich. Žádný dotazník mi od nich nepřišel. Nicméně jsem je osobně žaloval a připravoval podklady pro trestní stíhání Transparency International kvůli vydírání, korupci a dotačnímu podvodu, takže se na to asi vykašlali. Nicméně to vyšumělo. Na stovkách stránek jsem dokladoval, jak, kdy a proč financovaly Transparency International státní firmy a úřady. Ty se raketeeringu ze strany Transparency International poddaly. Model je takový, že když jim zadají analýzu hospodaření, tak dají o té firmě či úřadu dobrý posudek. Současný senátor Václav Láska měl firmu, která dělala tyto audity a současně byl členem správní rady Transparency International. Bylo to jednoduché. Vy buďte hodní na nás, my budeme hodní na vás.

Sami jsme to zažili s Tomiem Okamurou. Oslovili nás, ale poslali jsme je do háje. Napsali, že má Tomio nejneprůhlednější prezidentskou kampaň, kterou ani nedělal. V té době kampaň nezačala, jen jsme sbírali podpisy. To financoval ze svých peněz. Nejprůhlednější kampaň měl podle nich Jan Fischer, který pak horko těžko dával dohromady peníze. A po kampani se zjistilo, že má spousty dluhů, které pak platily narychlo sehnané soukromé firmy.

Osobně jsem dodnes ve své současné kampani neutratil ani korunu. Letáky si tisknu doma na tiskárně a na koncertě na mou podporu hráli přátelé Aleš Brichta a Slávek Janda zadarmo.

Budete to schopen doložit Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH)?

Na to jsem zvědav. Své letáky jsem si v počítači lámal sám a sám je i tisknul. Domácí tisk jde lehko poznat.

Vy byste chtěl zakázat islám či jeho propagaci. To je dost populistické, když si uvědomíme, že náboženství jako křesťanství, buddhismus či islám zakázat nelze...

Ne, ne. Já hlásám a podporuji svobodu slova a názorů. Chci zákaz propagace islámu. Před pár lety jsem napsal návrh zákona, který v jednom z paragrafů zakazuje hnutí, které propaguje nenávist, nesnášenlivost a potlačuje lidská práva. Chtěl jsem, aby se tam přidala ideologie. Nikdo nemůže zakázat někomu, aby si myslel, že Alláh je největší, anebo že je třeba podřezat Večerníčka. Nicméně by měla být trestná propagace takové ideologie, která prosazuje potlačování lidských práv a demokracie. Zákon navrhla loni SPD, ale hlasy všech parlamentních stran ho zamítly.

Stejně, jako je dnes trestná propagace nacismu, tak by měla být trestná i propagace všech nenávistných hnutí a ideologií. Islám, který popírá rovnost lidí podle pohlaví i podle víry, a který neuznává občanské zákony a nařizuje svatou válku proti nevěřícím až do ovládnutí celého světa, k nim patří. Když Vladimír Sáňka šířil islamisticko-fašistickou knihu Základy Tauhídu, tak byl u soudu zproštěn obžaloby. Kniha je přitom zakázaná ve většině zemí západní Evropy, ale u nás to nelze, protože v zákonu je, že trestná je propagace hnutí, nikoli ideologie, byť tak zvrácené a nebezpečné jako je salafismus. Nejde o jednotlivce, nejde o Sáňku, ale jde o princip. Jím vydaná kniha propaguje méněcennost části obyvatelstva a my se ptejme, v čem je odlišná od ideologie nacismu? Podle mě v ničem!

Ostatně jako šéf Nadačního fondu památník Šoa a Oskara Schindlera jste byl ale také obviněn z propagace nacismu. Co to?

Ne, ne. Mě státní zástupce nařídil šetřit za podporu genocidy, protože jsem napsal, že tábor v Letech nebyl skutečný nacistický koncentrák. Nicméně všichni historici ví, že mám pravdu. Ale je skutečně absurdní obvinit z podpory genocidy člověka, který zachránil jediný stavebně dochovaný skutečný nacistický koncentrák v Česku před zničením. Ostatně nevím, jestli to stíhání už je zastaveno nebo ne, protože policie nemá v tomto kontextu oznamovací povinnost.

Pirátská strana vytvořila Mykopolitický atlas, v němž je SPD jako Hřib žlučník. Cituji: "Hřib žlučník zvaný lidově hořčák či žlučák je pro palčivou chuť zcela nepoživatelný. Snadno dokáže zkazit celé jídlo. Snaží se tvářit zcela neškodně, ale pozorný houbař tento klam rozezná. Rourky pod kloboukem připomínají oka můry." Co vy na to?

Takže Piráti ustoupili ze svého programu?

Dramaticky. Nezazlívám TOP 09 či ODS, které vždy historicky říkaly, že jsou pro klasickou, stranickou oligarchii. Fajn. Pak tam jsou ČSSD a ANO, které skutečnou demokracii ústy podporují, ale skutky ne. Nicméně KSČM a Piráti včetně SPD vždy chtěly přímou demokracii. KSČM to tvrdí stále, ale Piráti přestali. Letos na jaře proběhl ve Sněmovně seminář, kde byli tři důležití ústavní právníci z Karlovy univerzity. Byl tam Aleš Gerloch a jeho dva kolegové. Seminář na téma zákon o referendu uspořádali ANO a ČSSD.

Všichni tři řečníci při analýze tří zákonů se shodli, že ústavně komformní je ten náš návh, který jsem zpracovával, tedy zákon SPD. Jako jediný vychází jak z dikce a ducha Ústavy, tedy že lidé mají právo o všech zákonech rozhodovat i přímo, ale i z praxe, protože samozřejmě o smlouvě o připojení k EU rozhodovali také v referendu a je to v souladu s praxí v celé Evropě. Tam se samozřejmě o tak závažných smlouvách všude a automaticky také hlasuje v referendech. Jen českým politikům a médiím se podařilo namluvit veřejnosti, že občané nemají právo rozhodovat o suverenitě své vlastní země.

