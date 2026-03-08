Zatažení Ukrajiny do konfliktu s Íránem? Konečné varuje

Určitě nejvíc diskutovaným tématem těchto dní je, že USA a Izrael minulý týden zaútočily na Írán. Jak toto komentovat?
Od začátku roku USA napadly už druhou suverénní zemi. Dalším několika vyhrožují. A víte, co je nejhorší? Že česká mediální scéna, která chce po každém odsouzení Ruska, najednou nemá při flagrantním porušení mezinárodního práva slov. Preventivní útok je asi takový nesmysl jako Havlovo humanitární bombardování. Velmi mne mrzí, že vláda nebyla schopna tento útok odsoudit. Ani ANO, ani SPD. Andrej Babiš ve svém postu odsoudil Írán za útoky na spojence USA a Izraele v regionu. To je fakt. Ovšem nemuselo k tomu dojít, kdyby nebylo útoku na Írán. A že je to kvůli íránskému jadernému programu? Ta propaganda už neví, jak to ospravedlnit, když v jeden okamžik Trump toto popírá a mluví o tom, že chce prostě změnit režim v Íránu. Abych nevypadala jako ta, která jej nekriticky podporuje – ano, režim v Íránu je tvrdý, perzekuuje mimochodem partnerskou stranu TUDEH, ženy považuje za nerovné mužům a další a další momenty. Ani jeden z nich ovšem neospravedlňuje válku. O tom, jak má Írán vypadat, mají rozhodovat Íránci, nikoli Američané. Jak to dopadlo například v Afghánistánu a jinde po jejich vývozu demokracie, už ostatně víme…
Válkám STAČILO! Jakožto mírová strana a hnutí jsme po tomto zůstali sami. Je to smutné, ale je to tak!
Vy jste na Facebooku v této souvislosti poslala vzkaz i naší vládě. Jak by se k tomuto útoku podle vašeho názoru měla postavit naše vláda, ale také celá EU?
Nechce-li EU aplikovat dvojí metr, pak předpokládám, že by měly být na agresora uvaleny sankce, měl by být vyloučen ze sportovních utkání apod. A v případě ČR také zastavit nákup F-35... Jak ale vidíme, tak Babišova vláda je v tomto ohledu naprosto stejná jako ta Fialova. Ostatně také dostala pochvalu od exministra Lipavského za svou hodnotovou politiku.
Jak se podle vás situace ohledně Íránu vyvine?
USA otevřely pověstnou lahev s džinem. Buď se v Íránu chopí moci ještě radikálnější elementy, nebo se ta země propadne do chaosu občanské války. Američané usilovně pracují na té druhé možnosti. Kolují zprávy, že CIA začala vyzbrojovat kurdskou menšinu a připravovat ji na ozbrojené povstání. Demokracii se nikdy v moderních dějinách nepodařilo vybudovat pomocí bombardování a vraždění. Pokud by se moci chopily ještě radikálnější síly, tak je jasné, že se jejich absolutní prioritou stane vývoj vlastní jaderné zbraně, která by odstrašila Izrael a USA od dalších vojenských útoků. To znamená, že by oba agresorské státy dosáhly přesně pravého opaku, než jsou jejich deklarované cíle.
Pokud by konflikt trval delší dobu, co to bude znamenat pro EU a konkrétně pro Českou republiku? Ať už vezmeme cenu ropy, plynu, ale i další věci… migrace.
Evropské unii najednou došlo, že nemá zajištěné bezpečné dodávky energií. Ruský plyn jsme nahradili totiž dovozem předraženého zkapalněného plynu buď z USA, anebo právě z Kataru. A v důsledku americko-izraelské agrese došlo nyní téměř k totálnímu zastavení katarských dodávek. Cena plynu proto skokově stoupla o víc než 50 procent. Ropa zatím zdražila asi „jen“ o 20 procent, ale čím déle bude ten konflikt trvat, tím více hrozí zdražování energií – obzvlášť pokud bude v oblasti zásadně poškozená infrastruktura.
Masová migrace hrozí v případě, že by se Američanům podařilo svrhnout islámský režim v Teheránu a zemi zachvátila občanská válka – stejně jako se to stalo kvůli americké invazi v Iráku, Afghánistánu a při jejich útocích v Libyi. Čeho bychom se ale měli více bát, je hrozba vlny teroristických útoků na podporu Íránu.
Jak moc situace kolem Íránu ovlivní to, co se děje na Ukrajině? Bude teď Ukrajina tak trochu „upozaděna“?
Zelenskyj tak musí počítat s tím, že doposud štědré dodávky protiletadlových raket vyschnou. Jeho jedinou šancí je Ukrajinu nějakým způsobem do konfliktu s Íránem přímo zapojit – tak by si udržel přízeň USA a opět by provázal své zájmy se zájmy amerického vojensko-průmyslového komplexu. Pokud to udělá, tak by to ale konečně pomohlo běžným Ukrajincům si uvědomit, co za člověka jim dělá prezidenta.
Na svém facebookovém profilu jste zveřejnila video, kde měl prezident Zelenskyj v podstatě vyhrožovat nejmenovanému státníkovi (Viktoru Orbánovi) a zemi (Maďarsku), že pokud zablokují půjčku pro Ukrajinu, dá na ně kontakt armádě. Je takové jednání ještě v normě mezinárodních vztahů, nebo už za hranou?
Ani nechci se znalostí toho, co s Petrem Pavlem a jeho okolím udělalo pár SMS, domýšlet, jak by reagovali, kdyby s ním jednal někdo způsobem, jakým jedná Zelenskyj. To by jelo mimořádné vysílání na ČT 24 x 7; umělci by se houfovali, aby svorně vyjádřili podporu napadenému státníkovi; pan protoKolář už by aktivoval všechny bezpečnostní složky a Mikuláš Minář by z vysbíraných peněz snad koupil obrněný transportér, aby vyjel proti tomu, kdo si něco takového dovolil…
Ale teď vážně. To, co prohlásil Zelenskyj, je důkaz toho, že jeho frackovité a neuctivé jednání vůči těm, kdo jeho zemi financují, nemá nic společného s tím, jak nám jej vykreslují média a strany stávající opozice. Ti všichni z něj dělají málem vzor pro celý svět. Mimochodem ta půjčka 90 mld. eur by se správně neměla nazývat půjčkou. Ukrajina ji samozřejmě nikdy nebude schopna zaplatit. Reálně je to tedy dar. A v Evropském parlamentu pro něj zvedli ruku zástupci ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti, STAN, ale bohužel také ANO a Přísaha. Já s Ondrou Dostálem jsme samozřejmě za STAČILO! byli proti…
Ing. Kateřina Konečná
