Zavedli jsme opatření a situaci se nám daří držet pod kontrolou bez fatálních následků, zní od výrobce plechových hraček

Česká společnost KOVAP je celosvětově známým výrobcem plechových hraček s tradicí od roku 1946. Můžete společnost krátce představit?

KOVAP Náchod je tradičním výrobcem plechových hraček. Nabízíme široký sortiment originálních plechových hraček. Určitě znáte třeba plechový traktor na klíček, berušku, která nikdy nespadne ze stolu nebo populární modely tatrovek. U všech našich produktů klademe důraz na ruční výrobu, precizní provedení a dlouhou životnost. Plechové hračky jsou ekologicky nezávadné a šetrné k přírodě. KOVAP se angažuje i ve zpracovatelském průmyslu, kde se obchodní aktivity vážou ke konkrétní dostupné výrobní technologii. Jedná se především o ofsetový potisk a následné stříhání a ohyb plechu, vstřikování plastu, tlakové lití slitin zinku a výrobu i opravu nástrojů a přípravků. „Koláč“ je rozdělen 70 ku 30procentům ve prospěch hraček. Naše sesterská firma KADEN se specializuje na výrobu precizních modelů automobilů, vojenských vozidel, stavebnic a kovových dílů.

Jak byste popsal její vývoj od roku 1946 až do současnosti?

S výrobou plechových mechanických hraček začala v Semilech firma bratrů Sedláků počátkem roku 1946, první vyrobenou hračkou byl parní válec. Firma se úspěšně rozvíjela až do roku 1950. Politická situace té doby ale soukromému podnikání nepřála, což vedlo ke vstupu bratrů Sedláků do družstva SVED Liberec. Tam působil Eduard Sedlák jako konstruktér a podílel se například na vývoji legendárního traktoru ZETOR. Tato plechová mechanická hračka měla originálně řešený strojek, který měl tři rychlosti vpřed a zpátečku.

V šedesátých letech se při výrobě hraček začaly používat plastické hmoty, které nahradily některé původní plechové součástky. Éra plastu pokračovala i v letech sedmdesátých, ale držela se i výroba plechových mechanických hraček, které se staly dobrým artiklem na takzvaných kapitalistických trzích. Na počátku devadesátých let došlo postupně k rozpadu Kovodružstva, závody Semily a Nový Hrádek se změnily na nové družstvo, které přijalo exportní značku ze sedmdesátých let KOVAP (kov a plast). Nově vzniklá firma postupně přestala s výrobou plastových hraček a opět se specializuje výlučně na mechanické plechové hračky. Rok 2019 byl pak pro KOVAP v mnoha směrech přelomový. Společnost změnila majitele, začaly se budovat nové webové stránky, stejně jako logo KOVAPU. K firmě byla přikoupena společnost KADEN, která v časech Kovodružstva Náchod tvořila s KOVAPem třicet let jeden podnik.

Plechové hračky, které byly hitem již před desetiletími, jsou opět v kurzu, vidíte v poslední době větší zájem?

Ano, zájem o naše hračky se kontinuálně zvyšuje. Souvisí to s aktuálními trendy, které směřují k nákupu udržitelných produktů, ideálně navíc lokálně vyráběných. To naše hračky splňují na 100 procent. Není výjimkou, když si se stejným traktůrkem hraje již třetí generace. Výroba hraček KOVAP je navíc ryze domácí záležitostí. Jediným materiálem, který dovážíme, je plech z košické firmy U.S. Steel, jinak je celá výroba přeneseně i doslova v českých rukou.

Poznamenala nějak vaší výrobu současná koronavirová krize? Museli jste například propouštět zaměstnance?

V obou společnostech KADEN i KOVAP aktuálně probíhá signifikantní obchodní, výrobní a marketingová transformace, která začala ve stejné chvíli, kdy se objevila pandemie. Je poměrně těžké identifikovat, které jevy mají přímou souvislost s dopady pandemie a které s dopady transformace. Vzhledem k tomu, že 60 procent nákladů společností je ve mzdách zaměstnanců, konkrétně v jejich ruční práci při montáži, je zdraví zaměstnanců naprosto klíčové pro udržení chodu provozu, tudíž i odbytu. Zavedli jsme na pracovištích opatření a situaci se nám daří držet pod kontrolou bez fatálních následků. Propouštění zaměstnanců v důsledku pandemie nenastalo, naopak aktuálně poptáváme do obou organizací několik odborných pozic.

Kovové hračky mají velký odbyt i v zahraničí, kam nejčastěji vyvážíte? Jaký zde pociťujete dopad pandemie?

Prodejní koláč tuzemsko vs. zahraniční byl po několik let ve stabilním poměru 60 procent ku 40 procentům ve prospěch tuzemského trhu. Rok 2020 byl specifický v tom, že drobné zahraniční trhy odpadly a tuzemsko posílilo. Koláč tedy skončil na 70 ku 30, opět ve prospěch tuzemského trhu, přičemž tržby hraček KOVAP rostly meziročně o 15 procent. Stabilní zahraniční odbytiště jsou Německo, Rakousko, USA, Švýcarsko nebo Austrálie a zde se dopad pandemie výrazně neprojevil. Dalším výrazným trendem roku 2020 byl přesun z kamenných prodejen do prostředí online a e-shopů. Tento trend nahrává nejen výrobcům hraček, ale zejména koncovým spotřebitelům. Cesta hračky z továrny k rukám uživatele se výrazně zkracuje, stejně tak i komunikace a prodejní služby.

Plánujete zahrnout ještě nějaké další země, do kterých byste chtěli hračky vyvážet?

Aktuální prioritou je Francie, Itálie a Polsko. Tyto trhy jsou pro nás velmi atraktivní a zdaleka nenaplňujeme potenciál, který v těchto zemích hračky KOVAP mají. Budou následovat další. KOVAP má natolik unikátní produkt, že si může dávat ty nejvyšší ambice. Důkazem toho jsou poptávky z exotických zemí, jako je Chile, Thajsko, Jižní Korea atd.

Jaká je Vaše nejúspěšnější hračka? O kterou je největší zájem?

Tradičně nejúspěšnější hračkou jsou naše traktůrky na klíček, které vyrábíme v různých variantách, podle českých i zahraničních značek. Vedle ZETORu je to například Porche, Kubota nebo Hanomag. Traktor ZETOR je však unikátní tím, že se vyrábí a prodává nepřetržitě již od roku 1956. Co se týká absolutního počtu, nejvíce se prodá berušek na klíček, ročně je to asi 10.000 kusů. V posledních letech pozorujeme exponenciální nárůst zájmu o lanovky, kterých se v roce 2020 prodalo celkem 5.000 kusů

Mají Vaše plechové hračky v České republice nějakou konkurenci?

To záleží, jakým parametrem definujeme konkurenci. Z pohledu zpracovaného materiálu nikoli. Z pohledu přítomnosti pérového strojku na klíček také ne. Z pohledu tradičního výrobce českých (československých) hraček můžeme za konkurenci považovat stále existující výrobce (popřípadě používané ochranné známky) jako jsou MERKUR, Igráček, MONTI systems, DETOA Albrechtice, atd. Navíc, naše hračky ani nenajdete v běžných řetězcích v obchodních centrech, kde výše zmínění své produkty mají zastoupeny. Ve světovém měřítku je konkurence KOVAP lépe uchopitelná, stačí se podívat na stránky německých společností SCHUCO a WILESCO.

V současné době se hodně diskutuje ekologie či udržitelnost, zde by měly mít Vaše hračky výhodu, cítíte to tak?

Ano, jak už jsem zmínil, lidé dnes stále častěji investují raději do kvalitní plechové hračky, která vydrží i desítky let, než do plastového výrobku odněkud z Asie, který skončí za pár měsíců na smetišti. Pro nás je sice trvanlivost a odolnost našich hraček určitá nevýhoda, kdyby se zákazníkům hračky častěji rozbíjely, museli by si i častěji kupovat nové. Pro spotřebitele a přírodu je to však samozřejmě výhra.

