Zavřená Nigérie. Majerová účtuje: Tak to dopadá, když je premiér servilní signalista s nutellou

Školy chystají na 27. listopadu celostátní protest. Odborům vadí vládní škrty. Paní předsedkyně, jak vidíte situace ve školství a co vládní škrty přinesou?

Všechno, čeho jsme nyní svědky, je důsledkem toho, že ministerstvo školství vždy bylo a je jen jakýmsi "zbytkovým" resortem, který se nakonec přidělí menšímu koaličnímu partnerovi, který tam dosadí nějakého svého panáka. A je úplně jedno, že je to třeba akademik, který se z podstaty věci pak nejvíce zaobírá pouze vysokými školami. Jenže základem celého systému a vzdělávání obecně je a má být základní školství. Kolik politiků a úředníků tohoto ministerstva opravdu někdy učilo, aby věděli, o čem rozhodují a jak to vůbec na základních škole funguje? Namísto toho se na ministerstvo školství přisály nejrůznější neziskovky, které dětem už od útlého věku ideologicky vymývají hlavy a páchají na nich své pseudovzdělávací experimenty. K tomu ještě přičtěme nesmyslnou plošnou inkluzi a výsledkem je naprosto neutěšený stav, ve kterém se nalézáme. Není vítězů, pouze poražených. A jsou to jak žáci, tak učitelé a rodiče.

Nigérie na poslední chvíli zrušila návštěvu premiéra Fialy. Někteří to označují za diplomatickou facku pro Česko. Co k tomu říci?

Ono to všechno má svoji logiku. Takhle to prostě dopadá, když předsedou vlády je servilní signalista s nutellou, v čele ministerstva zahraničních věcí pirátský bejby-ministr a vše to završí naprosto nediplomatické a hysterické výkřiky ministryně války.

A co říci k tomu, že pár dní před tím Saúdové zrušili jednání s ministrem Síkelou?

Naši vrcholní politici, ministři a parlamentní funkcionáři, by si opravdu měli v hlavě srovnat, zdali jsou ústavními činiteli, nebo občanskými aktivisty. Nechť mi pan ministr drahých energií Síkela či ministryně války Černochová prominou, ale člen vlády nemá po náměstích běhat zahalený do jakékoli cizí vlajky. A když to dělá, nesmí se pak divit, a spolu s ním i celá vláda, že na diplomatické úrovni za to sklízíme plody, kterých jsme právě svědky. A to říkám jako člověk, který stojí na straně Izraele. Jenže ono všechno chce svoje a musí mít svou míru.

Ve světě, a to i v západních státech, přibývá útoků proti Židům. Například v Římě někdo poničil jejich památník, hořel také na židovském hřbitově ve Vídni. Na některých budovách, například v Německu, se objevila Davidova hvězda. Navíc se konají demonstrace na podporu Palestiny. V Německu na nich prý dokonce zazněly výzvy k vytvoření chalífátu. Kam až toto může zajít a jak tomu čelit?

Anketa Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu? Hrozí 97% Nehrozí 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 25137 lidí

Vraťme se ještě k premiérovi. Velkou „odezvu“, jak nakonec i vy sama zmiňujete, vyvolalo video z nakupování premiéra Fialy v Německu, kde premiér zjistil, že jsou levnější potraviny. Jak byste to komentovala?

Myslím, že nejlépe to okomentovali sami občané. Takovou smršť posměšných obrázků, videí a ironických komentů tu na sociálních sítích už dlouho nebyla. Nevím, zdali to nutellové video je z Fialovy hlavy nebo mu to vymysleli jeho marketingoví „ochytřovači“, ale to je vlastně jedno. Co rozhodně jedno není, že legraci z našeho předsedy vlády už mají i ve Fialově nákupní destinaci, tedy v Německu. A co nám tím chtěl vlastně říct? Že kromě Polska je levněji i v Německu? To my přece dávno víme. Nejhorší, co se může politikovi stát, je, že je směšný.

Kdo podle Vás může za drahé potraviny v Česku? A může či nemůže s tím vláda něco dělat?

Vše podstatné se odvíjí od cen energií. Vláda dovoluje, že my, výrobci velmi levné elektrické energie, máme pro vlastní potřebu pomalu nejdražší elektřinu na světě. Ubíjí to firmy i domácnosti. Lidé i firmy jsou doslova okrádáni za bílého dne. Vláda myslí víc na Němce a jejich Lipskou burzu než na vlastní občany. A Němci, namísto aby přehodnotili svoji nesmyslnou energetickou politiku, jež dopadá i na nás, se chystají dotovat své firmy. A aby toho nebylo málo, Fialova vláda neustále jen zvyšuje daně, včetně spotřební na naftu, a ještě nás z ideologických důvodů odstřihla také od levného ruského plynu i ropy, abychom si je pak oklikou nakupovali značně předražené od překupníků z druhého konce světa. Co je to za pokrytce? Pořád je to ta stejná ruská ropa a plyn.

Mluvíte o drahé energii. Co tedy říci na to, že máme jedny z nejdražších energií, co se týče států EU?

Jen bych se opakovala. Právě drahé energie ženou nahoru cenu všech výrobků, potravin, dopravy i služeb. Přičtěme k tomu ještě nesmyslné zelené šílenství, všechny ty emisní povolenky, dotace na povinné klimatické náboženství, zničující Green Deal atd. a je bohužel vymalováno. Trikolora chce od samého počátku odstoupit od této šílené zelené utopie, která našim lidem jen vysává peněženky, aby těch pár nahoře mělo ještě víc.

Vláda Petra Fialy je zhruba v půlce svého mandátu. Když tak shrneme to, o čem se tady bavíme, co byste jí vzkázala? A je něco, za co byste ji pochválila?

Chválit opravdu nemohu a nebudu, není za co. Vidím naopak jeden přešlap za druhým, vidím neskonalý amatérismus, ať už jde o cokoli, vidím zbytnělá, ale ničím neopodstatněná arogantní ega. Fialovi a spol. vzkazuji, že už toho jejich neumětelství a bohorovnosti bylo dost. Když to neumějí, ať jdou od válu. Nejsem ale naivní, oni ani mě, ani masu nespokojených občanů samozřejmě nevyslyší, ale doufám a věřím, že jim to voliči při nejbližší příležitosti spočítají.

Velkou diskuzi vyvolalo to, co se děje kolem zabaveného majetku Lichtenštejnů. Je na místě obava z určitého „prolomení“ Benešových dekretů, jak někteří upozorňují? A co říci na určité „zapojení“ prezidenta Pavla v souvislosti se spory ohledně zmíněného majetku?

Anketa Je srovnání Petra Fialy s Milošem Jakešem přehnané? Je 2% Není 95% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7506 lidí

Předchozí prezidenti – Havel, Klaus i Zeman – za sebou měli jasně čitelnou politickou kariéru, a proto jsme vždy věděli, co od nich můžeme očekávat, takže v tomto smyslu byli docela přehledně popsaným listem papíru. Prezident Pavel je jiný případ. Je to zajíc v pytli, o kterém vlastně téměř nic nevíme, tedy alespoň co do jeho ideového ustrojení a co do jeho politických názorů. Je to voják, který vždy přijímal a vykonával rozkazy a bylo a je mu evidentně jedno, kdo mu je vydává, zdali Moskva, Washington, Brusel či někdo jiný. Na to vsadili jeho loutkovodiči a pod jejich marketingovým kobercovým náletem tomu bohužel podlehla řada voličů. Navíc ve druhém kole prezidentské volby opět zafungoval efekt „antibabiš“. A teď se jenom divíme. Jednou chce Pavel zrušit naše právo veta, jindy šturmuje do války, nyní pro změnu pomáhá přesunout rozsáhlé majetky zpátky Lichtenštejnům. S velkou dávkou jízlivosti musím konstatovat, že co si čeští voliči zvolili, to mají. Já ho nevolila.

Na závěr se zeptám, jak pokračuje spolupráce Trikolory s SPD?

Velice dobře, děkuji. Už je připravená koaliční smlouva. Podepíšeme ji v úterý v Poslanecké sněmovně na tiskové konferenci. Do všech voleb v příštím roce budeme kandidovat společně. A když se naše spolupráce osvědčí, a já věřím, že ano, stejně jako se už osvědčila naše spolupráce v loňských komunálních volbách, půjdeme společně i do příštích voleb do Poslanecké sněmovny. Hlasy pro Trikoloru tentokrát určitě nepropadnou. Chceme se spolupodílet na sestavování příští vlády a máme v našich řadách i ty nejlepší odborníky.

