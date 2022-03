Zavřít, zrušit, zakázat. Ben Kuras vidí na Západě velké problémy

reklama

Zatímco Západ zaostřuje pozornost na Ukrajinu, Rusku to nebránilo jakoby v zákulisí pořádat společné námořní manévry nejen s Čínou, ale i Íránem. NATO je sice čile zaměstnané Putinem, ale doma si buduje úřad „genderového poradce”. Pentagon pořádá debaty navrhující zavedení socialismu jako nejlepší strategii jak čelit Číně. Kanada brutálně potlačuje pokojnou demonstraci kamionistů. EU komise finančně podporuje Muslimské bratrstvo. Londýnská divadla zavádějí „genderově neutrální” toalety. Britské učitelské odbory zakazují oslovovat učitele „pane” a „slečno”. Absurdit je pořád hezká snůška, u které začít?

Zařekl jsem se sice, že se budu zabývat jen zahraničím a do české politiky kecat nebudu, na to máte kovanější odborníky. Ale od jedné absurdity české si přece jen musím ulevit, protože postihla i mě: Ještě v polovině února nemělo Ministerstvo financí nastaven portál, na němž by osoby samostatně výdělečně činné mohly spočítat a zaplatit daně a pojištění za minulý rok. Po každém zoufalém pokusu o naklikání 2021 tam znovu a znovu naskakovalo 2020. Ještě koncem února se dalo jen těžko do přetíženého portálu dostat následkem náporu zpožděných poplatníků. To tu ještě nebylo. A vše před ukrajinskou krizí, takže se to na ni nedá svést. Kolik tím vládě uniklo příjmů? Je to blbost, nebo záměr? Dostane za to někdo pár facek? Ledaže si tam někdo spočítal, že vybere víc na pokutách těch, kteří to do termínu nestihnou, protože se nemohou do portálu dostat.

Tak a teď už hurá na Západ. NATO a úřad „genderového poradce“. To je fór?

Já vím, že se nám klade na srdce, abychom polevili v kritice Západu, než porazíme Putina. A řekněme si to znovu, že Západ je pořád to nejlepší co máme, zaplať pánbůh za něj. Tak to zkusme brát s humorem, i když tyto fóry samy sebe berou vážně. Genderoví poradci u ozbrojených jednotek NATO existují už několik let a mají svou speciální organizaci s asi tisícovkou civilních genderových odborníků. Teprve teď si mediální vtipálci začínají utahovat z jejích programů a plánů, jako „Diversity and Inclusion Action Plan“, který slouží jako „směrovací mapa řídící organizační úsilí o zlepšení diverzity, rovnosti, inkluze a kulturní změny“. Vedle ní funguje cosi zvaného „Gender Balance and Diversity Task Force“ čili „úderná jednotka genderové rovnováhy a diverzity“. Ta má za úkol „rozšiřovat v NATO perspektivy LGBTQ+ a příležitosti osobního a profesního rozvoje prostřednictvím mentoringu, networkingu a komunitní angažovanosti“.

Druhý fór je, že britská rozvědka MI6 vyvěsila na své budově duhovou vlajku LGBTQ. „Z NATO se stala armáda sexuální revoluce“, komentuje to Peter Hitchens v Mail on Sunday.

Třetí fór nabídla britská armáda, když na šest hodin pozastavila činnost na „úvahy a reflexe o své současné kultuře a přístupu k inkluzi a jejich zlepšování“.

Čtvrtý fór vzešel ze samotného obávaného Pentagonu, tedy amerického Ministerstva obrany. To pořádá debatu na téma „globální spravedlnost a demokratický socialismus jako reakce na vzestup Číny“. Hlavním řečníkem je francouzský socialistický ekonom Thomas Piketty s tématem „správná odpověď na vzestup Číny je skončit s arogancí Západu a prosazovat nový emancipační a egalitární horizont v globálním měřítku, novou formu demokratického, participačního, ekologického a postkoloniálního socialismu“. Pozoruhodné je, že Amerika – přesněji řečeno její „hluboký stát“ vedený Demokratickou stranou – už otevřeně touží po socialismu a nezastírá to žádnými liberálními nálepkami.

To vše se dělo před Putinovou invazí na Ukrajinu.

Totalitní manýry projevila kanadská vláda tvrdým zákrokem proti demonstracím kamionistů, s použitím policejní brutality a krádeže peněz. Dá se to tak nazvat?

Kromě toho, že policie několik účastníků zbila a 190 pozatýkala, na demonstranty ušila finanční habaďuru. Demonstrující kamionisté měli internetovou dotační platformu, na niž přišlo darem 9 milionů dolarů. Ta jim však na příkaz policie odmítla peníze předat a místo toho je hodlala darovat různým charitám dle vlastní volby. Čili chystala se je ukrást. Vyvolalo to u veřejnosti velký poprask – mezi protestujícími byly i celebrity jako Elon Musk. Nakonec to platforma vyřešila tím, že všechny peníze vrátila dárcům. Jenže vznikla další platforma, která pro demonstranty vybrala ještě víc. Do té se ale vložili hackeři a zveřejnili jména dárců, jimž pohrozil ministr financí, že tím páchají trestnou činnost. Podle kterého paragrafu, neuvedl. Ministr spravedlnosti přitvrdil pohrůžkou, že každý, kdo těmto platformám poskytne velké částky, by mohl mít zablokovány bankovní účty, aniž by k tomu bylo zapotřebí soudního příkazu. Rovněž neuvedl konkrétní paragraf. Fandové demonstrantů přešli na sbírku v kryptoměnách. Policie okamžitě reagovala nařízením kryptosměnárnám, že musí hlásit všechny toky peněz mířící k demonstrantům. Opět žádný paragraf. Demonstrace byla potlačena metodou „vyhladovění“. A my jsme se tak dověděli, že i v parlamentní demokracii může vláda okrást kohokoli, kdo se jí znelíbí. Potvrdila nám tím pár desítek let starý bonmot „vyvážíme do světa tolik demokracie, že už nám jí moc nezbývá“.

S penězi bizarně zachází i Evropská unie, jejíž Komise je viněna, že peníze evropských daňových poplatníků rozdává do kasiček radikálních islamistů napojených na Muslimské bratrstvo. To se děje jak?

Zjistilo se to zcela nemístnými otázkami populistických europoslanců v Evropském parlamentě. A Komise přiznala, že skutečně rozdělovala peníze organizacím napojeným na politický islám. Několik jich už bylo zveřejněno dřív, nově přibyla mládežnická organizace Forum of Youth and Muslim Students, která v letech 2013-19 dostala 170 tisíc eur na „program integrace a rovnoprávnosti”. Její napojení na Muslimské bratrstvo odhalila francouzská ministryně integrace Marlène Schiappa. Podle ní je tato organizace zapojena do širší asociace islámských organizací prosazujících zavádění zákonů šaria v Evropě. Další příspěvky Komise šly například islamistické organizaci ve Francii, zvané zkratkou CCIF, kterou v roce 2020 francouzská vláda zakázala.

To jsou všechno jen další symptomy chřadnutí západní civilizace, z níž si otevřeně totalitní státy začaly dělat tajtrlíky. Tak mohlo vzniknout, co začíná vypadat jako aliance tří velkých totalitních států, které před týdnem pořádaly společné námořní manévry. Jaký mají rozsah a co vlastně může spojovat Čínu, Rusko a Írán?

Početně to vojensky vypadá bezvýznamné, má to spíš dopad symbolický a politický. S jedenácti loďmi íránskými spolupracovaly tři ruské a dvě čínské. Plus další neurčitý počet malých člunů a vrtulníků Islámských revolučních gard. Všechny tři země už nějakou dobu podléhají nějakým sankcím ze strany Západu a v posledních dvou letech se sbližují vzájemnými návštěvami svých politiků. Nový íránský vůdce Ebrahim Raisi loni vyhlásil politiku „prohlubování vztahů“ s Moskvou i Pekingem. Moskvu navštívil ještě letos v lednu, s optimistickým „zlepšením bilaterálních vztahů“. Ministr zahraničí se před pár týdny vrátil z Pekingu s „25-letou dohodou o spolupráci s cílem posílit ekonomické a politické svazky“. Na první pohled se jeví nepravděpodobné, jak by se mohla spojit anti-islámská Čína perzekvující své muslimy s totalitně islámským Íránem, a s oběma ještě Rusko, které má své vlastní problémy s islámem a občas i hraniční spory s Čínou. Spojuje je společná nenávist k demokratickému Západu. Podobně jako v demokratických zemích se vytvářejí revoluční aliance LGBTQ s islámem, feminismem a Black Lives Matter, spojené společnou nenávistí ke kapitalismu a demokracii. Takže ta pentagonská konference a Thomas Piketty mají vlastně určitou ironickou logiku: Zavedeme-li si na Západě socialismus, nebudou naši nepřátelé mít co na nás nenávidět. Podle starého přísloví „když je nemůžeš porazit, tak se k nim přidej“.

Británie se pokouší bránit před tsunami politické korektnosti, wokeismu čili buditelství, cancel culture čili vyzmízíkovávání osobností. Dá se tak usoudit z nedávné vyhlášky ministra školství?

Na vládní úrovni se skutečně začíná něco dít, a týká se to konkrétně školství. Nové ministerské instrukce školám zakazují učitelům provádět „levicové vymývání mozků žáků“, v konkrétních tématech jako Black Lives Matter, Britské impérium, kritická rasová teorie, dehonestace historických osobností, Izrael a Palestina, a podobná sporná témata. Zákaz se obecněji vztahuje na „jednostrannou propagaci sporných teorií předkládaných jako fakta“. A přikazuje učitelům, aby své stranické politické preference nepřenášeli na děti.

Mimořádně zajímavé na tom je, že ministrem školství je Nadhim Zahawi, původem irácký Kurd, jenž do Británie přišel jako devítiletý. Člověka samozřejmě napadá, zda by si takový zákrok proti levicovým učitelům (jichž je v britském školství většina) mohl dovolit konzervativní politik bílý a v Británii narozený. Připomnělo se tím mimochodem, že Johnsonova vláda je tou dosud „nejetničtější“, s pěti členy kabinetu neevropského původu: Priti Patelová (Indie) ve vnitru, Rishi Sunak (Indie) ve financích, Sajit Javid (Pákistán) ve zdravotnictví, Kwasi Kwarteng (Ghana) v průmyslu a energetice, a Zahawi ve školství. Což samo o sobě posílá do kytek veškerá nařčení wokeistů a politických korektníků, že Británie trpí „institučním rasismem“.

Zábavné na tom je, že ministr zapomněl zakázat genderismus, takže zrovna v téže době britské učitelské odbory instruovaly učitele, aby se nenechávali od žáků oslovovat „pan“ a „slečna“, a zaváděli oslovení „genderově neutrální“.

Jak pokračuje zavádění genderově neutrálních záchodů?

Vesele bují v londýnských divadlech. Tam donedávna samozřejmě byly odděleně „Ladies“ a „Gentlemen,“ ale teď je v některých divadlech záchod společný označený dvoupajduláčkem jedna noha v kalhotách, druhá v sukni, s nápisem „Gender Neutral“. Průkopníkem je divadlo The Playhouse, kde se teď platí vstupné 250 liber. Většina diváků to bere s humorem, jen několik žen si postěžovalo, že jim radost z představení slavného a hvězdně obsazeného muzikálu Cabaret pokazilo, když se ke svým záchodovým mísám musely prodírat řadou mužů čurajících do pisoárů.

